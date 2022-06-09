Власти Запорожской области решили сохранить два государственных языка

Русский и украинский языки будут государственными на освобожденной территории Запорожской области, если поступят запросы от населения, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Пока мы не видим проблем в том, чтобы было два государственных языка, никакого языкового преследования не планируется, оба языка важны и присутствуют. На освобожденной территории области так все и есть, в отличие от того же [города] Запорожья, где русский под запретом. Если будет запрос в обществе, если будут обращения, требования, просьбы – пожалуйста, мы будем выносить тогда на голосование, на референдум, спрашивать мнение. Пока проблемы нет, главное, чтобы был русский в том числе. Это то, чего люди долгие годы ждали», – рассказал он ТАСС.

Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской империи.

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Россия доказывает Херсону и Запорожью серьезность своих намерений.