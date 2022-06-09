В Думе предложили ввести беспроцентную ипотеку для кандидатов и докторов наук до 45 лет

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (фракция ЛДПР) обратился к министру финансов России Антону Силуанову с предложением ввести беспроцентную ипотеку для кандидатов и докторов наук до 45 лет в городах, где находятся вузы и НИИ, в которых они работают.

Как отмечает Чернышов, в последнее время в России «выросла так называемая интеллектуальная эмиграция». «Ежегодно из нашей страны уезжает до 100 тыс. человек, почти половина из них – это люди с высшим образованием. Около трети интеллектуальных эмигрантов не собирается возвращаться домой», – передает ТАСС его слова.

Вице-спикер добавил, что оказались в сложных условиях давления на Россию со стороны коллективного Запада, и задача государства – выполнить свои социальные обязательства перед гражданами страны. «Молодым ученым и научно-педагогическим работникам в России сейчас как никогда нужна поддержка государства в решении жилищного вопроса. В связи с этим прошу вас рассмотреть вариант с модернизацией и расширением программы получения жилья для кандидатов и докторов наук до 45 лет в тех же городах, где находятся вузы и НИИ, в которых они работают. Речь идет о формировании механизма беспроцентной ипотеки для них», – отметил он.

По мнению вице-спикера Думы, заключение соглашения между вузом (НИИ) и выпускником могло бы стать одним из перспективных вариантов. «Уверен, что эта мера позволит остановить «утечку мозгов» за рубеж и снизить эмиграцию молодых специалистов на фоне давления коллективного Запада. Власти многих стран демонстрируют русофобские настроения лишь на словах – на самом деле они с удовольствием занялись бы трудоустройством молодых ученых из России», – добавил Чернышов.