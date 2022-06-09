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9 июня, четверг | Последнее обновление — 09:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Поселок в Белгородской области обстрелян со стороны Украины
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Посол Германии: Отношения Москвы и Берлина переживают обвал
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Двусторонние отношения Германии и России с начала спецоперации резко ухудшились, однако страны останутся соседями со всеми вытекающими последствиями, заявил немецкий посол в Москве Геза Андреас фон Гайр.
Дипломат напомнил, что на протяжении последних лет в отношениях между двумя странами произошел ряд политических кризисов. В их числе, по мнению фон Гайра: убийство в берлинском Тиргартене, хакерская атака на германский Бундестаг, обращение с германскими НПО и средствами массовой информации, передает РИА «Новости».
«Тем не менее, когда я смотрю на то, какой была ситуация в начале февраля – в области науки, культуры, экономики – и какова она сегодня, каковы перспективы на будущее, то это настоящий обвал, который не оставляет равнодушными тех, кто выступал за доброе взаимодействие народов наших стран», – отметил посол.
По мнению Гайера, это часть высокой цены за действия России на Украине. Он также выразил мнение, что после 24 февраля «двусторонние отношения России и Германии и в будущем будут носить иной характер».
Кроме того, глава дипмиссии заметил, что изменилось и присутствие Германии в России, включая дипломатическую компоненту. Так, из-за высылок дипломатов германская сторона потеряла в посольстве и генеральных консульствах «много коллег, которые ни в чем не виновны». По его словам, после 24 февраля из России ушла и основная часть бизнеса, а многочисленные программы и проекты были закрыты или приостановлены.
«Поэтому мы должны хорошо подумать о том, будут ли заполнены вакантные на сегодняшний день должности в посольстве и генеральных консульствах, и если да, то какие именно», – подчеркнул Гайр.
По словам дипломата, «как географические соседи Россия и Германия во многих отношениях и дальше будут нуждаться друг в друге». «Учитывая нашу историю, которая теперь будет включать в себя и 24 февраля 2022 года в качестве отличительной даты», – добавил он.
При этом Гайр добавил, что «теперь сотрудничество во многих сферах на долгое время будет едва ли возможно или во всяком случае будет протекать значительно сложнее» – в том числе по таким серьезным проблемам человечества, как климатический кризис или пандемии, которые нынешний конфликт не снимает с повестки дня.
Напомним, 4 апреля 2022 года МИД Германии признал 40 сотрудников российских дипломатических учреждений в ФРГ персонами нон грата. Отмечалось, что якобы работа этих сотрудников была нацелена на подрыв «свободы Германии» и «единства немецкого общества», о чем заявляла глава МИД страны Анналена Бербок.
Меркель рассказала случай с собакой на встрече с Путиным
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в 2007 году президент России Владимир Путин в ходе их первой встречи в Кремле подарил лидеру ФРГ игрушечного пса.
«В ходе первого визита в Кремль, он был перед визитом в Сочи, было так, что Путин мне сказал: «Я слышал, что у тебя есть проблемы с собаками?». И у него была для меня такая большая игрушечная собака», – приводит РИА «Новости» слова Меркель, сказанные экс-канцлером ФРГ в ходе интервью телеканалу Phoenix.
Меркель пошутила под смех и аплодисменты зала о том, что «смелости канцлера мог быть положен конец из-за собаки». Она уточнила, что «такие психологические сложности ведут к тому, что нельзя действовать политически полноценно, что-то может пойти не так».
На встрече Путина и Меркель в Сочи в 2007 году в комнату переговоров зашла любимая собака российского президента – лабрадор Кони. Меркель испугалась. Некоторые иностранные СМИ тогда написали, что Путин сделал это специально, так как знал, что канцлер Германии боится собак после того, как ее укусил пес в 1995 году.
В 2016 году Путина спросили об этом случае немецкие журналисты, и он признался, что ничего не знал о том, что канцлер боится собак. Российский лидер пояснил, что, наоборот, хотел сделать приятное, когда он показал свою собаку. Он также рассказал, что потом объяснился с Меркель и извинился за это.
Напомним также, в декабре 2019 года воспоминаниями о знакомстве с собакой Путина поделился бывший руководитель МИД Италии Франко Фраттини.
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Глава МИД Германии отказалась встречаться с послом Украины
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась встречаться с послом Украины в Берлине Андреем Мельником, сообщает немецкий таблоид Bild.
«Бербок намерена проводить встречи только с коллегами-министрами, не с послами», – заявили изданию в дипломатическом ведомстве Германии, передает РИА «Новости».
При этом министр добавила, что она находится в постоянном контакте с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Мельник в ответ осудил немецкого министра. «Я бы очень хотел, чтобы главный дипломат Германии нашел время для посла Украины», – заявил он и добавил, что ничто не заменит «конфиденциальную беседу».
Напомним, украинский посол уже неоднократно выступал с прямыми оскорблениями в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца. Так, он называл канцлера «обиженной ливерной колбасой». Причем приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. Кроме того, Мельник обвинял Шольца в отсутствии мужества и лидерства.
Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, недавно в интервью медиагруппе Funke он выразил разочарование тем, что обещанные 15 зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены только в конце июля, а еще 15 – в конце августа. По мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1.
На этом фоне в Германии требуют отставки Мельника с поста посла Украины.
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Меркель впервые назвала причину внезапных приступов дрожи
Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые назвала причины приступов дрожи, которые происходили с ней на посту канцлера ФРГ.
«Я считаю, что это было связано с двумя вещами. Во-первых, я была очень измучена после смерти моей матери, это повлияло на меня сильнее, чем я думала. Во-вторых, это было связано с ограничением в питье, которое привело, в конце концов, к своего рода страху попасть в такую ситуацию, и я нашла хорошее решение, поставив стул на подиум и сидя слушая национальный гимн. Это удалось, и это хорошо повлияло на меня», – приводит РИА «Новости» слова Меркель, сказанные бывшим канцлером Германии в интервью, которое было продемонстрировано по телеканалу Phoenix.
Напомним, в ноябре 2019 года Меркель упала при попытке подняться на сцену. Кроме того, в 2019 году особое внимание к здоровью Меркель было приковано после нескольких публичных приступов сильной дрожи. Официально утверждалось, что канцлер ФРГ якобы чувствует себя хорошо. При этом в ходе нескольких визитов лидеров иностранных государств в Германию канцлер – впервые в истории Германии – слушала государственный гимн, сидя. Меркель также не встала во время гимна Германии на переговорах с главой МИД Китая в Пекине.
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Захарова о запрете русского языка в Латвии: Они просто доиграются
Власти Латвии, запрещающие русский язык, заигрались в своей политике и потеряли опору на население, это предвещает кризисы в обществе, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«Они просто доиграются, мне кажется. Они просто настолько заигрались и настолько не чувствуют настроения в собственном обществе, что они просто идут тем же самым изощренным путем, которым, например, мы видим, шли другие страны, спровоцировав кризисы уже безвозвратные, то есть те, которые нельзя отыграть назад и вывести ситуацию в прежнее время», – передает радио Sputnik ее слова.
Захарова отметила, что местные власти издеваются над здравым смыслом, исторической памятью – всем тем, что свято для местного населения, а это предвещает кризисные явления.
«Так нельзя. По-разному можно, можно заигрывать, наверное, где-то перегибать в какой-то степени ситуацию в свою пользу, но это уже не моделирование общества в пользу какого-то такого внутреннего доморощенного национализма, это уже просто издевательство над людьми», – подчеркнула она.
Двумя днями ранее латвийские власти решили ввести запрет на вещание оставшихся в стране 80 зарегистрированных в России телеканалов. В число запрещенных каналов войдут E TV, «Иллюзион+», «Кино24», «Мир ТВ», «Охота и рыбалка», «Перец» и «Русский Иллюзион».
Дискриминация граждан России и русскоязычных людей в зарубежных странах усилилась еще в апреле. Случаи дискриминации русскоязычного населения и граждан России по-прежнему происходят в Германии, Польше, Латвии, Финляндии, Грузии, Греции, Молдове, Испании и других странах Европы.
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Финские СМИ: Украину напугала фраза Макрона о недопустимости унижения России
Президент Франции Эммануэль Макрон напугал Киев одной фразой о России, сообщает обозреватель финского издания Iltalehti Лаури Нурми.
Так, во время интервью региональной прессе Макрон заявил, что унижать Россию на международной арене недопустимо, поскольку в будущем потребуется восстановление сотрудничества с Москвой. «Президент Франции Эммануэль Макрон озвучил то, чего боятся украинцы», – передает «Лента.ру» послание журналиста.
По мнению Нурми, высказывание Макрона свидетельствует о его готовности частично принять правомерность российской спецоперации на Украине. Он утверждает, что французский президент таким образом хочет получить роль «миротворца» и стать посредником в урегулировании ситуации.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном поднял вопрос о накачке оружием украинских властей. Также Путин с аргументами и на конкретных примерах разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием санкционного давления на Россию.
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Посол Украины в ФРГ обвинил Меркель в полном отсутствии самокритики
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Вызывает недоумение отсутствие у бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель самокритики по отношению к ее некогда собственному курсу относительно России, заявил украинский посол в Германии Андрей Мельник агентству DPA.
«К сожалению, в первом интервью после смены правительства полгода назад не прозвучало ни намека на самокритику», – передает РИА «Новости» его слова.
Мельник добавил, что заявления бывшего канцлера «о непогрешимости» ее курса относительно России и ее слишком «снисходительном отношении» к руководству России вызывают у него недоумение.
Напомним, Меркель впервые лично прокомментировала события на Украине только 2 июня, выразив солидарность со страной и назвав происходящее «глубоким поворотным моментом». Она назвала действия России «вопиющим нарушением международного права в истории Европы после окончания Второй мировой войны» и выразила поддержку усилиям федерального правительства Германии, ЕС, США и партнеров в Группе семи (G7), НАТО и ООН, которые, по ее мнению, нацелены на прекращение боевых действий.
Украинский посол уже неоднократно выступал с прямыми оскорблениями в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца. Так, он называл канцлера «обиженной ливерной колбасой». Причем приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. Кроме того, Мельник обвинял Шольца в отсутствии мужества и лидерства.
Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, недавно в интервью медиагруппе Funke он выразил разочарование тем, что обещанные 15 зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены только в конце июля, а еще 15 – в конце августа. По мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1.
На этом фоне в Германии требуют отставки Мельника с поста посла Украины.
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Медведев заявил о ненависти к желающим смерти России «ублюдкам и выродкам»
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Люди, желающие для России смерти, – ублюдки и выродки, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие. Отвечаю – я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», – написал он в своем Telegram-канале.
Еще в конце марта Медведев возмутился тем, что Россию пытаются занести в разряд страны-разбойника, добавив, что ею являются США, так как беспрерывно ведут захватнические войны на территории всего земного шара.
«Россия – это Россия, это самая большая в мире страна, это постоянный член Совета безопасности, это колоссальная экономика, это ядерная держава», – заявил он.
До этого зампред Совбеза сказал, что каждый человек может принять решение уехать из страны, однако нужно отличать просто отъезд от предательства, когда желаешь поражения своему государству.
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Епархии УПЦ в Крыму приняты в прямое подчинение патриарху Кириллу
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Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская епархии Украинской православной церкви приняты в прямое подчинение патриарху Кириллу и объединены в созданную Крымскую митрополию Русской православной церкви.
«Принять Джанкойскую, Симферопольскую и Феодосийскую епархии в непосредственное каноническое и административное подчинение патриарху Московскому и всея Руси и Священному синоду Русской православной церкви. <...> Образовать на территории Республики Крым и города Севастополя Крымскую митрополию в составе Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархий», – сообщается на сайте Московского патриархата.
Ранее патриарх Кирилл заявлял, что священный синод Русской православной церкви приступил к обсуждению объявления независимости канонической УПЦ.
Напомним, на Соборе в Киеве Украинская православная церковь Московского патриархата заявила о своей полной самостоятельности и независимости от Русской православной церкви. Синод РПЦ по итогам Собора, который состоялся в Киеве, выразил УПЦ поддержку в связи с беспрецедентным давлением с разных сторон.
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В Германии при стрельбе в магазине погибли два человека
В ФРГ в населенном пункте Швальмштадт неизвестный устроил стрельбу, полиция обнаружила двух погибших, сообщили в правоохранительных органах страны.
«В здании магазина обнаружено двое погибших. Обстоятельства произошедшего еще неизвестны», – цитирует заявление полиции ТАСС.
Происшествие случилось около 13.00 по местному времени (14.00 мск).
По данным телеканала n-tv, неизвестный произвел выстрел в посетителя супермаркета и покончил с собой.
Здание оцепили, угрозы для населения нет.
Ранее в июне в американском медцентре в Талсе (Оклахома) произошла стрельба, пять человек, включая подозреваемого, погибли.
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Госдума приняла в I чтении законопроект об объединении ПФР и ФСС
Госдума России на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об объединении Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования с целью создания единого Фонда пенсионного и социального страхования.
«Создание такого единого Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации предлагается осуществить с 1 января 2023 года путем преобразования с одновременным переименованием Пенсионного фонда Российской Федерации в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации с присоединением к последнему Фонда социального страхования Российской Федерации», – передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что объединение упростит получение социальных выплат, а высвободившиеся административные здания в регионах передадут под нужды медицины. Необходимость объединения связывают с тем, что сейчас гражданам часто для решения проблем практически по одному и тому же поводу нужно обращаться и в ПФР, и в ФСС, которые хотят объединить в Социальный фонд. Так, материнский капитал получают в ПФР, а родовой сертификат и пособие по уходу за детьми до 1,5 лет – в ФСС.
Мосгордума предложила назвать площадь у посольства ФРГ в честь ЛНР
Московская городская дума предложила назвать территорию у немецкого посольства в Москве площадью Луганской народной республики, сообщили в столичном парламенте.
«Депутаты Мосгордумы поддержали позицию москвичей о наименовании территории у посольства США в России площадью Донецкой народной республики и предложили назвать площадью Луганской народной республики территорию у посольства Федеративной Республики Германия», – цитирует заявление парламента ТАСС.
Напомним, большая часть жителей Москвы проголосовали за то, чтобы безымянная территория в Пресненском районе Москвы около здания посольства США получила название «Площадь Донецкой народной республики».
Ранее депутаты Мосгордумы предложили назвать территорию у американского посольства в столице «площадью Защитников Донбасса».
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Менее 20% немцев выразили уверенность в том, что кабмин Шольца доработает до 2025 года
Менее 20% граждан Германии считают, что кабинет министров во главе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем доработает до следующих федеральных выборов, которые пройдут осенью 2025 года, следует из соцопроса, который провел институт Civey по заказу газеты Augsburger Allgemeine Zeitung.
Опрос был проведен с 27 мая по 2 июня, в нем приняли участие 5024 человека, статистическая погрешность составила 2,5 процента, передает РИА «Новости» со ссылкой на полученные данные.
Результаты исследования показали, что на вопрос «Считаете ли Вы, что современное федеральное правительство в составе Социал-демократической партии Германии, «Зеленых» и Свободной демократической партии сможет оставаться у власти до следующих выборов в Бундестаг осенью 2025 года?» лишь 19% ответили «да», еще 28% считают, что «скорее да». 18% ответили «нет» и 23% – «скорее нет». Не смогли ответить на вопрос 12% респондентов.
Ранее сообщалось, что большая часть жителей Германии недовольны работой правительства страны.
Стала известна личность сбившего пешеходов в Берлине водителя
Раскрыта личность водителя, въехавшего в толпу людей в Берлине, им оказался 29-летний гражданин Германии армянского происхождения, сообщили в пресс-службе полиции города.
«Водитель въехал на улице Тауэнтциенштрассе сначала в группу лиц, а затем в витрину. Он был задержан прохожими и передан полиции. Речь идет о 29-летнем проживающем в Берлине немцем армянского происхождения», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Ранее сообщалось, что инцидент произошел на оживленной улице в районе Шарлоттенбург рядом с площадью Брайтшайдплац. Погиб один человек, пострадали как минимум 10 человек.
Новый маслосырзавод с акцентом на импортозамещение открылся в Алтайском крае
В Алтайском крае появился новый маслосырзвод с акцентом на импортозамещение, предприятие выпускает 10 тонн готовой продукции в месяц, сообщает Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в хрониках «Сделано в России».
Маслосырзвод в Алтайском крае уже вырабатывает 600 кг готовой продукции в сутки, в планах увеличить выпуск на пять тонн до конца лета и запустить производство сорта Гауда, сообщается в Telegram-канале института.
Также отмечается, что на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Гагарина начнется строительство самолетов марки «Суперджет NEW». Цеха будут работать по принципу конвейера. Модернизация завода включена в федеральную программу импортозамещения. Согласно планам по модернизации предприятия и программе импортозамещения в 2024 году завод должен выпускать не менее 20 новых «Суперджетов» в год.
Кроме того, красноярские ученые создали облучатель, позволяющий в полтора раза повысить урожайность овощей. Результаты опытов показали, что выращенный под разными спектрами излучения салат отличается не только по набору витаминов, но и по вкусу. Также облучатель позволяет в полтора раза повысить урожайность.
Компания «Биджет» запустила производство российских газовых грилей Bfire в городском округе Истра. За счет запуска нового производства предприятие расширит спектр своей деятельности и увеличит количество рабочих мест до 200.
Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) к 2023 году наладит на мощностях своего нового производства выпуск важной импортозамещающей продукции – кассетных подшипников для железнодорожных вагонов с повышенной грузоподъёмностью. До сих пор в России их выпускали всего три предприятия с участием шведской и американских компаний. С их уходом с рынка отечественные вагоностроители столкнулись с дефицитом комплектующих. Производство крайне востребованной продукции на челябинском предприятии позволит закрыть их потребности. До 2027 года ЧКПЗ намерен выпустить около 2,5 млн этих деталей.
Ранее ЭИСИ провел мониторинг импортозамещения в России ко 2 июня.
При наезде автомобиля на толпу в Берлине пострадали 10 человек
Пострадало не менее 10 человек от наезда автомобиля на толпу в Берлине, сообщила в среду телерадиокомпания RBB cо ссылкой на службу спасения.
Инцидент произошел на оживленной улице Ранкештрассе в районе Шарлоттенбург рядом с площадью Брайтшайдплац. «Пока неясно, наехал ли он на людей намеренно или случайно. Мужчина будет допрошен», – передает РИА «Новости» слова полицейского.
По информации издания Bild, погиб один человек, пострадали как минимум 10 человек. Полиция задержала водителя автомобиля.
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