Посол Германии: Отношения Москвы и Берлина переживают обвал

Двусторонние отношения Германии и России с начала спецоперации резко ухудшились, однако страны останутся соседями со всеми вытекающими последствиями, заявил немецкий посол в Москве Геза Андреас фон Гайр.

Дипломат напомнил, что на протяжении последних лет в отношениях между двумя странами произошел ряд политических кризисов. В их числе, по мнению фон Гайра: убийство в берлинском Тиргартене, хакерская атака на германский Бундестаг, обращение с германскими НПО и средствами массовой информации, передает РИА «Новости».

«Тем не менее, когда я смотрю на то, какой была ситуация в начале февраля – в области науки, культуры, экономики – и какова она сегодня, каковы перспективы на будущее, то это настоящий обвал, который не оставляет равнодушными тех, кто выступал за доброе взаимодействие народов наших стран», – отметил посол.

По мнению Гайера, это часть высокой цены за действия России на Украине. Он также выразил мнение, что после 24 февраля «двусторонние отношения России и Германии и в будущем будут носить иной характер».

Кроме того, глава дипмиссии заметил, что изменилось и присутствие Германии в России, включая дипломатическую компоненту. Так, из-за высылок дипломатов германская сторона потеряла в посольстве и генеральных консульствах «много коллег, которые ни в чем не виновны». По его словам, после 24 февраля из России ушла и основная часть бизнеса, а многочисленные программы и проекты были закрыты или приостановлены.

«Поэтому мы должны хорошо подумать о том, будут ли заполнены вакантные на сегодняшний день должности в посольстве и генеральных консульствах, и если да, то какие именно», – подчеркнул Гайр.

По словам дипломата, «как географические соседи Россия и Германия во многих отношениях и дальше будут нуждаться друг в друге». «Учитывая нашу историю, которая теперь будет включать в себя и 24 февраля 2022 года в качестве отличительной даты», – добавил он.

При этом Гайр добавил, что «теперь сотрудничество во многих сферах на долгое время будет едва ли возможно или во всяком случае будет протекать значительно сложнее» – в том числе по таким серьезным проблемам человечества, как климатический кризис или пандемии, которые нынешний конфликт не снимает с повестки дня.

Напомним, 4 апреля 2022 года МИД Германии признал 40 сотрудников российских дипломатических учреждений в ФРГ персонами нон грата. Отмечалось, что якобы работа этих сотрудников была нацелена на подрыв «свободы Германии» и «единства немецкого общества», о чем заявляла глава МИД страны Анналена Бербок.