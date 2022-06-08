Депутаты новой волны поздравили соцработников с профессиональным праздником

Депутаты новой волны «Единой России» в соцсетях поздравили социальных работников с их профессиональным праздником, отметив значимость социальной помощи и поддержки в современном мире.

Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко назвала его «праздником людей с огромным сердцем». «Нужно быть очень чутким и душевным человеком, чтобы взять на себя груз забот о нуждающихся в помощи людях. Благодаря вашему самоотверженному труду каждый из нуждающихся в помощи не просто получает решение своих жизненных проблем, но и чувствует себя окруженным вниманием и заботой», – приводятся ее слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

О незаменимости и самоотверженности труда социального работника напомнила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. «Сегодня – день социального работника. Праздник тех людей, которые дарят тепло и добро тем, кто одинок или не справляется с горем, оказался в сложной жизненной ситуации будь то одинокая старость, болезнь, инвалидность или сложности с воспитанием детей. Там, где нужна помощь, есть соцработники. Они помогают с покупкой продуктов, оплатой счетов, оформлением документов, готовят, кормят, стирают, приносят почту, сопровождают на прогулках другими словами - организовывают нормальную жизнь», – подчеркнула она.

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Владимир Самокиш в социальных сетях напомнил подписчикам о важности праздника и поделился своими воспоминаниями о 2009-2012 годах, когда работал заместителем губернатора Томской области по социальной политике, курировал вопросы здравоохранения, соцзащиты, культуры, спорта, молодежной политики, семьи и детей. «С огромной благодарностью мы говорим им спасибо – за чуткость, выносливость, терпение и умение чувствовать другого человека, принимая его боль и страдание как свои. Горжусь воспоминаниями о совместной работе в 2009-2012 годах, когда работники социальных служб были не только моими коллегами, но и учителями и критиками», – отметил он.

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев также не остался в стороне праздновании важного дня и отметил, что вместе с работниками социальной сферы навещал пожилых жителей Южного административного округа Москвы и знает, как важно для них человеческое общение, живой интерес. «В социальной сфере задействовано более 600 тысяч специалистов. Это сравнимо с населением крупного города! А в ежедневном уходе нуждаются более 26 миллионов россиян», – подчеркнул он.

8 июня в России отмечается День социального работника. Именно в этот день в 1701 году Петр I подписал указ, который положил начало формированию государственной системы социальной защиты в России. В среду социальных работников с профессиональным праздником поздравил Владимир Путин. По словам президента, перед работниками социальной сферы поставлены широкие и ответственные задачи. Он подчеркнул, что в последние годы наравне с государственными учреждениями волонтеры, добровольцы и НКО с достоинством выполняют «высокую миссию социального попечительства».