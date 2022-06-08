Генконсульство Норвегии в Мурманске решило прекратить свою работу

Генеральное консульство Норвегии в Мурманске будет закрыто с 1 июля этого года, сообщил МИД Норвегии.

«Рамки, в которых функционировало генеральное консульство в Мурманске, резко сузились. Мы не можем продолжать работать в обычном режиме, когда наша деятельность практические свелась к нулю. Мы временно закрываем представительство, но оно возобновит работу, как только позволит ситуация», – указано в заявлении министра иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт, сообщает ТАСС.

Как сообщает РИА «Новости», посольство в Москве и генеральное консульство в Санкт-Петербурге продолжают работу в обычном режиме.

Министр иностранных дел Анникен Хюитфельдт добавила, что «перспектив улучшения ситуации немного, так что закрытие может оказаться долгосрочным».

Как отметили в норвежском МИДе, Мурманская область – особый регион с сильным военным присутствием, это влияет на обстановку и условия деятельности.

«Для двух наших других дипломатических представительств в России сейчас тоже тяжелые времена, но в Мурманске ситуация совершенно особая. Для Норвегии важно иметь представительство на севере, которое может защищать норвежские интересы. Поэтому закрытие генконсульства является временным», – подчеркнула министр.

В марте посол США в России Джон Салливан заявил, что США не намерены закрывать американское посольство в Москве. При этом средства консульства России в Нью-Йорке были заблокированы.

9 мая посол России в Польше Сергей Андреев подвергся атаке во время попытки почтить в Варшаве память советских солдат. Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич не исключил, что это может привести к снижению уровня дипломатических отношений двух стран «до уровня временного поверенного».