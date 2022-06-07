Житель Бурятии в суде бросил гранату для страйкбола в полицейского

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7 июня, вторник | Последнее обновление — 17:29 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Польша объявила о крупнейшем за 30 лет контракте на поставку оружия Украине
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«Женская» тема не уйдет совсем – потому что это прекрасный инструмент манипуляций не только общественным мнением, но и судами и прочими центрами принятия решений.
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Запад сегодня живет по законам кунсткамеры – мертвый уродец в формальдегиде, развалившиеся по европейским площадям беженцы, их завывания, их кривляния и кликушество – отличный, действенный способ борьбы против нас.
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Смуты и войны, мор и голод, тирания и гонения сопровождали человеческую историю практически всегда. Люди бросали свои обычные занятия и убегали в леса и пустыни, ожидая, что конец света наступит вот-вот. Но библейский «Апокалипсис» не призывает ни к чему подобному.
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Херсонская область решила изменить символику региона – в ее основу лег первый герб города Херсона и прилегающего уезда, утвержденный в 1803 году. Газета ВЗГЛЯД вспомнила, как выглядели дореволюционные гербы губерний Малороссии и Новороссии.<br>Из описания херсонского герба следует: серебряный крест означает возрождение на Руси старейшей епархии — Херсонесской. Три короны обозначают трех исторических лиц, связанных с крещением Древней Руси, — византийских императоров Василия и Константина, а также их сестры Анны, вышедшей замуж за князя Владимира Святого
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Житель Бурятии в суде бросил гранату для страйкбола в полицейского
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Житель Бурятии в ходе судебного заседания бросил игровую гранату в сотрудника полиции, повредив ему руку, рассказали в республиканском главке МВД.
Инцидент произошел во вторник в Тункинском суде, сообщили в пресс-службе.
В релизе говорится, что в здании Тункинского мирового суда 54-летний мужчина, вызванный на допрос, внезапно достал предмет похожий на гранату и бросил в сторону полицейского.
«Участковый... перехватил опасный предмет и бросился к выходу. Граната взорвалась в руках полицейского. К счастью она оказалась «игровой», для страйкбола», – сообщили в главке.
По данным пресс-службы, у полицейского диагностированы травмы руки. Мужчина был задержан и доставлен в полицию.
Ранее сообщалось, что сотрудник полиции в Краснодарском крае получил ранение в ходе проведения обыска у жителя Крымского района, возбуждено уголовное дело о посягательстве на его жизнь.
Вучич предложил Европе попробовать сорвать визит Лаврова в Турцию
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Над Белградом издеваются те, кто «ничего не может сделать России», пусть попробуют помешать главе МИД России Сергею Лаврову посетить Турцию, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Вучич «не удивлен тем, что визит» Лаврова в Сербию «отложен». «Были попытки менять маршрут, страны, которые запрещали перелет самолету главы МИД России. Конечно, вы выразите неудовольствие и несогласие с попытками запретить разговор, а прежде всего – в связи с атмосферой в связи с визитом Сергея Лаврова в Белград», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Радио и телевидения Сербии.
Глава государства заявил, что «такой истерики и организованной кампании нападок на одну малую страну давно не видел». По его словам, накануне визита в Белград съехалась масса западных СМИ, чтобы представить визит Лаврова в невыгодном для Сербии свете. При этом Вучич собирался «спросить Лаврова» о поставках противопожарного вертолета Ка-32, так как «будет горячее лето».
«И в чем проблема – теперь не могу спросить? Не смею спросить? Как это Вучич – злодей, которому нужно оторвать голову, о чем читаю во всех в соцсетях, а хотите ли это сказать завтра члену НАТО Турции, ведь Лавров летит в Анкару?» – заявил он, добавив, что «некоторым европейским лидерам разрешено ездить с визитом к Путину, а Сербия не может разговаривать».
Ранее Северная Македония и Черногория закрыли
свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил
президенту Сербии Александру Вучичу, что визит Лаврова в Белград откладывается.
Блинкен пожаловался на «шантаж» со стороны России
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Госсекретарь США Энтони Блинкен утверждает, что Россия якобы препятствует поставкам продовольствия, хотя Москва уже неоднократно указывала на несоответствие подобных заявлений действительности.
Блинкен заявил, что глава российского государства Владимир Путин «не допускает поставок продовольствия». По версии США, Путин хочет, «чтобы мир согласился с его требованиями и отменил санкции». Как утверждает Блинкен, «если выражаться попросту, это шантаж», передает ТАСС.
Он заявил, что якобы «из-за российской военно-морской блокады Украина не может перевезти урожай в обычные пункты назначения». Блинкен сказал, что «в хранилищах возле Одессы и на судах, застрявших в порту Одессы из-за этой российской блокады, заперто порядка 20 млн тонн пшеницы».
В пятницу Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он. Путин также заявил, что вывезти украинское зерно можно через черноморские порты и через соседние страны, а самое простое – через Белоруссию, но тогда необходимо снять санкции с Минска.
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В парламенте Черногории потребовали объяснить инцидент с самолетом Лаврова
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МИД Черногории должен обосновать правомочность отказа предоставить воздушный коридор самолету главы МИД России Сергея Лаврова, заявил руководитель комитета по внешней политике и переселенцам Скупщины Миодраг Лекич.
Лекич отметил, что «до сих пор нет сообщения о последнем случае». Он поинтересовался, «на каком заседании» МИД Черногории «решил запретить пролет» и «был ли такой запрет». «Возникает вопрос, принимают ли черногорские власти свои решения самостоятельно, консультируясь с Евросоюзом и НАТО, или получают указания от третьих сторон?» – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Dan.
Он пригрозил вызвать несущих ответственность за сложившуюся ситуацию функционеров на слушания в парламентский комитет, если не будут даны ответы. Лекич сказал, что население должно получать информацию о решениях властей по любым вопросам, особенно когда это связано с Украиной. Лекич не исключил, что власти вместо урегулирования ситуации «соревнуются в антироссийской пропаганде». Он призвал заниматься реформами, а не русофобией, чтобы Черногория стала членом ЕС.
Напомним, Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета главы МИД России Сергея Лаврова. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил президенту Сербии Александру Вучичу, что визит Лаврова в Белград откладывается.
Байден объявил режим ЧС из-за риска дефицита электромощностей
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Президент США Джо Байден объявил о чрезвычайной ситуации в связи с возможной угрозой нехватки электрогенерирующих мощностей в стране и продлил освобождение от пошлин импорт солнечных батарей из ряда стран Азии.
В прокламации, распространенной Белым домом, Байден констатирует наличие «множества факторов», которые угрожают возможностям США производить объемы электричества, удовлетворяющие ожидаемый спрос со стороны потребителей, передает РИА «Новости».
«Я, Джозеф Р. Байден-младший, президент США, властью, которой я наделен конституцией и законами США... настоящим провозглашаю существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса», – говорится в документе.
Для решения проблемы Байден, в частности, освободил от ввозных пошлин сроком на два года «определенные солнечные элементы и модули», импортируемые из Камбоджи, Малайзии, Таиланда и Вьетнама.
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что политики ЕС и США получали неквалифицированные советы в энергетической сфере. Путин отметил, что попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись.
Напомним, что британский журнал Economist сообщил, что Белый дом намерен восполнить потери от эмбарго на российскую нефть благодаря поставкам горючего из Венесуэлы. Для этого Соединенным Штатам потребуется отказаться от действующего ныне полного запрета на импорт венесуэльской нефти.
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Глава МИД Венгрии поддержал мнение о проблемах с психикой у Зеленского
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто поддержал спикера парламента страны Ласло Кевера, который заявил, что президент Украины Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой.
Сийярто отметил, что «в последние месяцы десятки тысяч людей в Венгрии работают ради того, чтобы помочь Украине и украинскому народу». При этом «украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне», «провоцируют» Будапешт, «выдумывают ложь» и «пытаются очернить» Венгрию, «ни разу не выразив благодарность», сказал министр. «Исходя из этого, Ласло Кевер абсолютно прав, даже если это огорчает украинцев», –приводит ТАСС слова руководителя внешнеполитического ведомства Венгрии.
Напомним, Кевер указал на не совсем адекватную манеру поведения Зеленского на международной арене. Спикер парламента Венгрии подчеркнул, что нуждающиеся в помощи обычно вежливо просят ее, пусть настойчиво, но не переходя на требования и угрозы. «Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема (у Зеленского), и я не знаю, что с этим можно сделать», – заявил Кевер. МИД Украины в ответ потребовал справку о психическом здоровье спикера парламента Венгрии.
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Зеленский не смог вспомнить, предоставил ли Невзорову гражданство Украины
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Глава украинского государства Владимир Зеленский сообщил, что не помнит, подписал ли указ о предоставлении гражданства Украины журналисту Александру Невзорову (признан иноагентом в России).
Зеленский заявил, что журналист «точно обращался» за получением гражданства. «Но я не помню физически, потому что у меня есть большие списки, мне подавались большие списки», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на канал «Украина–24».
Как заявил президент страны, в списках «есть разные граждане, которые в очереди стоят, и граждане Белоруссии, и Грузии, и других республик». По словам Зеленского, Невзоров (признан иноагентом в России) «хотел оставить свое гражданство из-за того, что он поддерживает Украину». «Я действительно могу вам сказать, что мы начали этот разговор, – отметил Зеленский. – Если есть такая возможность, то почему нет?».
Напомним, СМИ сообщали, что журналист уже получил гражданство Украины, но секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что процедура еще не закончена. В начале мая Невзоров (признан иноагентом в России) был заочно арестован по решению Басманного суда Москвы. СК возбудил уголовное дело против него за распространение фейка о якобы обстреле Вооруженными силами России роддома в Мариуполе. До этого на него предлагали завести уголовное дело за пост в соцсетях о прибытии на Украину канадского снайпера, скрывающегося под псевдонимом Вали.
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Компания VK сообщила о гибели двух топ-менеджеров
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Первый заместитель генерального директора VK Владимир Габриелян и директор компании по закупкам Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия, сообщили представители компании.
«Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Владимир и Сергей навсегда останутся частью нашей команды», – передает РИА «Новости» сообщение компании.
Уточняется, что два туриста, пересекавшие реку на вездеходах недалеко от села Шойна в Ненецком автономном округе, пропали без вести после того, как их транспорт опрокинулся и его потащило в море. Еще два человека смогли выбраться. Позднее Ненецкий союз оленеводов назвал имена пропавших.
Напомним, Габриелян занимал пост вице-президента и технического директора Mail.ru Group (прежнее название VK) с 2005 года. В 2019 году он стал первым заместителем генерального директора VK. В марте текущего года Габриелян вошел в совет директоров компании, пишет «Интерфакс».
Греция поставила условие поставки сотни БМП-1 Украине
Афины передадут Украине около 100 боевых машин пехоты БМП-1 советского производства после того, как Германия доставит в Грецию обещанные немецкие БМП Marder, заявил официальный представитель правительства Греции Яннис Ойконому.
Отмечается, что причиной такого решения стали напряженные отношения с Турцией, которая «ставит под сомнение» суверенитет нескольких островов в восточной части Эгейского моря. Поэтому греческие вооруженные силы находятся в состоянии боевой готовности, пишет Deutsche Welle (признан в России иноагентом).
Ранее Греция пообещала, что направит на Украину БМП-1, которым 40–50 лет и которые не нужны для обеспечения обороноспособности самой Греции.
Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Украине нужны «самые современные германские вооружения», в то время как зенитным установкам Gepard, которые обещало правительство ФРГ, уже 40 лет.
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Британская пресса «похоронила» Джонсона
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Британская пресса описывает ситуацию в Консервативной партии, лидерство в которой сохранил Борис Джонсон, через образы тяжело раненного зверя и слетающихся стервятников, цареубийства и мятежа.
Financial Times указала, что свыше 40% депутатов партии Джонсона не хотят видеть его во главе консерваторов. По мнению издания, мятеж оказался куда серьезнее, чем ожидали на Даунинг-стрит. Один из оппонентов премьера заявил, что ожидает партизанской тактики от противников Джонсона – они будут саботировать голосования в парламенте: «Если он (Джонсон) будет цепляться за власть, он втянет мятежников в партизанскую войну, так как они знают, что им нужно будет убить его, а не ранить», передает ТАСС.
Spectator не исключил, что правила партии могут пересмотреть и Джонсона лишат иммунитета от второго за год вотума о доверии, если последует разгром консерваторов на довыборах в двух парламентских округах в конце июня. Уровень доверия к Джонсону среди тори сейчас ниже, чем у Терезы Мэй, Джона Мейджора и Маргарет Тэтчер после аналогичных голосований. Только Мейджор после подобного испытания продержался на посту достаточно долго, чтобы повести партию на следующие парламентские выборы, но закончились они для тори крупнейшим поражением столетия.
Бывший лидер Консервативной партии Уильям Хейг в колонке в Times посоветовал Джонсону уйти «таким образом, чтобы спасти партию и страну от агонии и неопределенности».
Авторы газетных материалов раз за разом прибегают к образу тяжело раненного зверя, разносящего запах смерти, и слетающихся стервятников с остро наточенными ножами. Daily Telegraph пишет, что Джонсон не станет по своей воле начинать среди консерваторов междоусобную войну, в которой не сможет выиграть. В его пользу играет то, что среди тори нет ярких политиков. Британские обозреватели припомнили цитату Хейга, который сравнил устройство Консервативной партии с «абсолютной монархией, ограничиваемой посредством цареубийства».
Guardian пишет, что «вотум о доверии лидеру партии тори 2022 года принес победу не Джонсону», который «ранен смертельно», а «оппозиционным партиям: лейбористам, либеральным демократам, «зеленым» и националистам». Комментируя положение самого Джонсона, ответственный редактор газеты Мартин Кеттл заявил, что «политики после такого не выживают».
Напомним, состоялось голосование по вотуму недоверия премьеру Джонсону. Для сохранения своего поста Джонсону необходимо было набрать как минимум 180 голосов. Джонсон заручился поддержкой большинства депутатов-консерваторов, сохранив посты лидера Консервативной партии и премьера. Голосование проходило тайно в Палате общин. За вынесение вотума доверия проголосовали 211 представителей партии, 148 высказались против.
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В России высмеяли заявление Киева о нужном ВСУ количестве РСЗО
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«Если бы все было так, как говорит Арестович, то ВСУ уже остановили бы продвижение российских войск имеющимися у них комплексами. Но этого не происходит», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что ВСУ нужны 60 реактивных систем залпового огня, чтобы «остановить» продвижение российских войск.
«Арестович абсолютно не разбирается в военном деле, поэтому все его заявления – фантазии. Реактивных систем залпового огня на Украине и своих достаточно – это порядка 300 комплексов», – рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Имеющиеся у ВСУ комплексы были поставлены в том числе из Польши. Это аналоги комплекса БМ-21 «Град». Они замечены на поле боя, они работают, и по ним работают наши войска», – отметил эксперт.
«Кроме того, если ранее советник Зеленского фантазировал про «Байрактары» и «Джавелины», то теперь у него новая тема – РСЗО», – рассказал собеседник. «В таких вопросах лучше ориентироваться, например, на заявления командования армии Украины. Тот же главком ВСУ Залужный – действительно военный эксперт, профессионал. То, что он говорит, подкреплено какими-то реальными фактами», – отметил эксперт.
«Поэтому все сценарии Арестовича про 20, 40 и 60 РСЗО – это просто смешные выдумки, не подкрепленные военной экспертизой. Если бы все было так, как он говорит, то ВСУ уже остановили бы продвижение российских войск имеющимися у них комплексами. Но этого не происходит. Союзные войска спокойно продвигаются вперед, минимизируя потери среди мирного населения и личного состава», – подчеркнул Леонков.
«Арестович работает в области пропаганды, поэтому у него не может быть ни дня без перемоги. Если он вдруг не говорит про очередную перемогу, то народ начинает вопросы задавать. Поэтому ему приходится выдумывать истории про контратаки и контрудары по российским войскам. По сути – это его работа, за которую, наверное, ему и платят», – резюмировал эксперт.
Ранее советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что для остановки продвижения российский войск Украине нужны 60 реактивных систем залпового огня. По его словам, РСЗО – «оружие, которое в корне изменит ситуацию». Получив 60 РСЗО, Киев добьется того, что «россияне утратят возможность продвигаться куда-либо, они будут остановлены как вкопанные на своем пути», утверждает Арестович.
Если Киев получит 40 систем, россияне «будут продвигаться, хоть и очень медленно с серьезными потерями», сказал он. «При 20 они продолжат продвижение с более тяжелыми потерями, чем сейчас», – заявил Арестович. Он посетовал на то, что Украина получает недостаточное количество РСЗО и призвал Запад поставлять в разы больше систем и с большей дальностью действия. Отметим, что Арестович просит больше РСЗО, чем сейчас обещают дать Великобритания и США.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок США ракет дальнего действия Киеву Россия будет делать свои выводы насчет нанесения ударов по тем объектам, которые пока под удар не попадали.
Ранее глава МИД Сергей Лавров предупредил, что Вашингтон и Лондон избрали рискованный путь, решив поставлять Украине РСЗО. В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что если Украина использует американские системы залпового огня против целей в России, то Вооруженным силам РФ придется нанести удары по центрам принятия решений противника, которые «находятся даже не на территории Киева».
В прошлую среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Ранее Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации.
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Премьер Эстонии: Призывы к миру на Украине нежелательны
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Призывы к перемирию или миру на Украине являются преждевременными и нежелательными, считает премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
«Плохо достигнутый мир для Украины означает плохой мир для всех нас», – заявила Каллас в понедельник в Лондоне на встрече с премьером Великобритании Борисом Джонсоном, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram-канале.
Премьер заключила, что Киеву нужно отправлять оружие, а не призывать его к миру.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Небензя отказался слушать главу Евросовета в СБ ООН и покинул зал
Во время выступления главы Евросовета Шарля Мишеля на заседании Совета Безопасности ООН по Украине постпред России при ООН Василий Небензя покинул зал.
Мишель обвинил российских военнослужащих в сексуальных преступлениях, а затем заявил, что Москва якобы несет ответственность за глобальный продовольственный кризис. После этого Небензя покинул зал. «Вы можете выйти из зала, но, может быть, легче выслушать правду», – приводит слова Мишеля ТАСС.
Позднее на это заявление ответил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский: «Мы пришли, чтобы услышать правду. Но Евросоюзу это явно не нужно». Полянский подчеркнул, что Россия «услышала только ложь и неподкрепленные ничем заявления, многие из которых уже были опровергнуты». По его словам, «больно видеть такие низкие профессиональные стандарты и отсутствие манер от ключевых функционеров ЕС».
Напомним, Небензя указал, что украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова бездоказательно врала всему миру о якобы совершаемых военнослужащими России сексуальных преступлениях и изнасилованиях детей на оккупированных территориях. В конце мая депутаты от партии Зеленского уволили Денисову за многочисленные фейки о преступлениях, которые якобы совершили российские военные на Украине.
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В Польше предупредили о грядущей экологической катастрофе из-за санкций против России
Введенные Польшей санкции в отношении России грозят экологической катастрофой для Балтийского моря, заявил польским СМИ сотрудник компании Sulzer Pumps Wastewater Poland Михал Дудек.
По данным издания Onet.pl, польское МВД в конце апреля де-факто запретило деятельность 35 фирм, которые Варшава подозревает в якобы связях с российским капиталом. В их число также попала компания Sulzer Pumps Wastewater Poland, работающая в области очистки и транспортировки канализационных стоков, услугами которой пользуются сотни польских организаций.
Как рассказал порталу Дудек, на очистных сооружениях нескольких городов и предприятий установленное оборудование безостановочно работает уже более десяти лет, а его внезапный выход из строя грозит загрязнением Балтийского моря.
«[При поломке] неочищенные сточные воды сбрасываются в приемник, то есть в реку, озеро или море», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом сотрудники компании не смогут устранить эту проблему в случае ее возникновения. Дудек указал, что у фирмы заблокированы топливные карты, автомобили забрала лизинговая компания, а телефоны скоро отключат из-за неуплаты.
«Мы не можем предоставлять услуги или предоставлять запасные части, независимо от того, находится ли устройство на гарантии или нет. Близится экологическая катастрофа», – подчеркнул представитель Sulzer Pumps Wastewater Poland.
Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90% закупок. Разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. Между тем Евросоюз начал работу над седьмым пакетом.
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы – ухудшить жизнь миллионов людей.
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Минобороны показало уничтожение танков ВСУ «Краснополем»
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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов самоходных артиллерийских установок «Мста-С» по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций украинских военных, готовившихся к контратаке.
«Артиллеристы применили высокоточные 152-мм артиллерийские боеприпасы «Краснополь». Сосредоточение бронетехники в районе лесополосы и приготовление танкистов ВСУ к проведению контратаки на ранее утерянные позиции вскрыли расчеты беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны. Огнем артиллерийской батареи танки ВСУ были уничтожены, подготовка к атаке противника сорвана.
Напомним, Минобороны Британии сообщило о том, что украинские войска якобы провели успешные контратаки в Северодонецке. Схожую информацию публикует и The Wall Street Journal: «Украинским силам удалось отбить часть города Северодонецка в ходе контратаки, пытаясь сдержать российское наступление на востоке Украины».
В то же время глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой бойцы спецподразделения «Ахмат» едут по центру Северодонецка в ЛНР. Кадыров в соцсети «ВКонтакте» отметил, что «не раз заявлял и подтверждал видеозаписями факт взятия всей жилой зоны города Северодонецка».
Посол ЛНР в России Родион Мирошник опроверг данные о контратаке ВСУ в Северодонецке
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Зеленский впервые признал сдачу в плен 2,5 тыс. украинских военных с «Азовстали»
Президент Украины Владимир Зеленский через полмесяца признал, что в плен российским ВС сдались около 2,5 тыс. украинских военных с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, сообщает украинское издание «Страна.ua».
По словам главы государства, обменом пленных занимается главное управление разведки Минобороны Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание.
«На его базе создан специальный объединенный орган. Пленные находятся, к сожалению, в руках РФ», – заявил Зеленский.
Напомним, 20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину, что территория комбината «Азовсталь» полностью освобождена. В плен сдались 2439 нацистов «Азова» и военнослужащих ВСУ. Командира нацистов полка «Азов» пришлось вывозить с территории завода в бронеавтомобиле, чтобы спасти от расправы мариупольцев. Минобороны России опубликовало кадры выхода последних боевиков «Азова» (запрещен в России) с комбината «Азовсталь» в Мариуполе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о праве боевиков «сберечь свою жизнь». В Киеве и на Западе называют происходящее не сдачей в плен, а «эвакуацией».
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