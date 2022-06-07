ВС предложил модернизировать цифровое право в работе мировых судей

Российский Верховный суд разработал законопроект о включении всех российских судебных участков мировых судей в состав государственной автоматизированной системы «Правосудие», по данным высшей инстанции, в настоящее время в 13 субъектах страны мировые судьи исполняют судопроизводство вне общей системы.

По информации ВС, включение информационных ресурсов мировых судей в объединенные базы и банки данных, установление единых технических требований к функционированию и использованию информационных систем, а также формирование единых принципов и общих правил будет способствовать повышению уровня доступности правосудия, сообщается на сайте российского агентства правовой и судебной информации.

Уточняется, что в настоящее время материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, то есть субъекты РФ самостоятельно определяют правила, в соответствии с которыми создается и развивается информационно-коммуникационная инфраструктура, обеспечивающая деятельность мировых судей, в том числе принимается решение о том, какое специальное программное обеспечение используют мировые судьи в своей деятельности.

ВС при этом поясняет, что на судебных участках мировых судей 13 субъектов РФ для ведения судопроизводства используется программное обеспечение, не входящее в состав ГАС «Правосудие», что, в свою очередь, препятствует включению мировых судей в единое информационное пространство судебной системы России и их межведомственному взаимодействию с органами власти РФ.

По мнению экспертов, перевод мировых судей в ГАС «Правосудие» не предусматривает ни затрат, ни замены программно-аппаратных средств. Напротив, не включенные в автоматизированную систему судебные участки вынуждены ежегодно дорабатывать программное обеспечение, причем за счет средств бюджета.

Также подчеркивается, что внесение изменений создаст условия для включения мировых судей в полной мере в единое информационное пространство судебной системы РФ. «Предложение согласуется с Концепцией информатизации судов и системы Судебного департамента до 2030 года, а также проектом создания суперсервиса «Правосудие онлайн» федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика», – указывается в пояснительной записке.

Как заявляет высшая инстанция, законопроектом предлагается внести изменения, касающиеся штатного расписания аппарата мирового судьи: в настоящее время оно устанавливается в порядке, предусмотренном законом субъекта РФ.

«В связи с этим решением данной проблемы может стать закрепление в Федеральном законе «О мировых судьях» положения о том, что органы государственной власти субъекта обязаны взаимодействовать с советами судей субъектов при определении структуры и штатной численности аппарата мирового судьи», – отмечается в структуре.

«Внесение данных изменений позволит улучшить условия работы служащих аппарата мирового судьи, уменьшить отток кадров из судебной системы, что будет способствовать бесперебойной работе мировых судей и созданию необходимых условий для осуществления ими качественного и эффективного правосудия», – резюмирует высшая инстанция.