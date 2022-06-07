Разминирование территорий Херсонской области пообещали завершить в ближайшие недели

Разминирование не проведено только в той части Херсонской области, что прилегает к районам ведения боевых действий, но и там саперы проведут работы в ближайшие недели, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Сейчас все, что касается заминированных территорий, – это ближе к линии разграничения. Там, где ведется активная фаза боевых действий, еще есть заминированные поля. Но, как показала практика, разминирование полей силами войск России происходит очень быстро. Я думаю, что даже там это все будет [сделано] в считанные недели, потому что очень важно максимально быстро вернуться к мирной жизни», – передает ТАСС слова Стремоусова.

Он пояснил, что речь идет о территориях около границ Херсонской области с Николаевской и Днепропетровской.

Ранее Стремоусов сообщил, что Херсонская область, вероятно, будет проходить процедуру вхождения в состав России путем проведения референдума, затем состоятся выборы для формирования законодательной власти.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.