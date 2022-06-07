Минобороны заявило об уничтожении за сутки более 570 украинских националистов

За минувшие сутки в ходе российской спецоперации оперативно-тактической авиацией поражены 65 районов сосредоточения живой силы и техника ВСУ. В результате ударов авиации уничтожено девять танков, две установки реактивных систем залпового огня «Град», батарея полевой артиллерии и восемь автомобилей различного назначения, сообщили в Минобороны.

Кроме того, ракетными войсками и артиллерией поражено 39 пунктов управления, 47 огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, а также 426 районов сосредоточения живой силы и военной техники. В результате ударов уничтожено: более 400 националистов, 10 единиц бронетехники, три установки реактивных систем залпового огня «Град», 10 специальных автомобилей, а также три пусковых установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Краматорска, говорится в сообщении в Telegram-канале российского военного ведомства.

Таким образом, по данным Минобороны, за минувшие сутки уничтожено более 570 украинских националистов.

Также ведомство сообщает, что высокоточными ракетами воздушного базирования поражено: два пункта управления, три огневые позиции артиллерийских батарей, а также 18 районов скопления живой силы и украинский военной техники. В районах населенных пунктов Врубовка и Яковлевка Луганской народной республики уничтожены два склада боеприпасов.

Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Липцы, Стрелечье, Дементьевка, Бородоярское, Марьино, Петровское, Граково, Малые Проходы Харьковской области, а также Васильевка Николаевской области.

Кроме того, в результате ударов артиллерии уничтожена одна переданная Норвегией 155-мм самоходная установка М109А3, две 155-мм гаубицы М777 производства США, а также семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-мм самоходная артиллерийская установка «Пион».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 190 самолетов, 129 вертолетов, 1139 беспилотных летательных аппаратов, 333 зенитных ракетных комплекса, 3443 танка и других боевых бронированных машин, 478 установок реактивных систем залпового огня, 1807 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3464 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключили в Минобороны.

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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