Введенные Польшей санкции в отношении России грозят экологической катастрофой для Балтийского моря, заявил польским СМИ сотрудник компании Sulzer Pumps Wastewater Poland Михал Дудек.

По данным издания Onet.pl, польское МВД в конце апреля де-факто запретило деятельность 35 фирм, которые Варшава подозревает в якобы связях с российским капиталом. В их число также попала компания Sulzer Pumps Wastewater Poland, работающая в области очистки и транспортировки канализационных стоков, услугами которой пользуются сотни польских организаций.

Как рассказал порталу Дудек, на очистных сооружениях нескольких городов и предприятий установленное оборудование безостановочно работает уже более десяти лет, а его внезапный выход из строя грозит загрязнением Балтийского моря.

«[При поломке] неочищенные сточные воды сбрасываются в приемник, то есть в реку, озеро или море», – приводит его слова РИА «Новости».

При этом сотрудники компании не смогут устранить эту проблему в случае ее возникновения. Дудек указал, что у фирмы заблокированы топливные карты, автомобили забрала лизинговая компания, а телефоны скоро отключат из-за неуплаты.

«Мы не можем предоставлять услуги или предоставлять запасные части, независимо от того, находится ли устройство на гарантии или нет. Близится экологическая катастрофа», – подчеркнул представитель Sulzer Pumps Wastewater Poland.

Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Запрет касается только поставок по морю, трубопроводная нефть не попадает под ограничения. Тем не менее ЕС рассчитывает к концу года отказаться от почти 90% закупок. Разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. Между тем Евросоюз начал работу над седьмым пакетом.

Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и Европы – ухудшить жизнь миллионов людей.

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