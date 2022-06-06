Выставка рисунков детей из Донбасса открылась в Москве

В Министерстве природных ресурсов и экологии России открылась выставка рисунков детей из Донецка, Луганска, Херсона и Мелитополя «Я – ЗооДруг», приуроченная ко Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога в России.

«В рамках всероссийской кампании по оказанию помощи зоопаркам и приютам Донбасса и близлежащих регионов «ЗооДруг» мы всем миром собираем и направляем помощь зоопаркам и приютам в ДНР, ЛНР, в Херсон и Мелитополь. В поддержку кампании школьники этих городов и регионов подготовили рисунки с изображением их любимых животных, домашних питомцев и зверей, которых мечтают увидеть», – заявила инициатор кампании «ЗооДруг» и председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.



«Это очень трогательные работы, показывающие насколько трепетно в охваченных гуманитарным кризисом регионах относятся к братьям нашим меньшим. Выставка, которая открылась сегодня в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, проводится в знак солидарности с местными жителями и как символ, связывающий большую Россию и малые русские земли», – добавила она.

Акцию «ЗооДруг» с самого начала поддерживает профессор, ученый-зоолог, телеведущий Николай Дроздов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Каждый ребенок Донбасса, который рисовал своих домашних питомцев или обитателей зоопарков для этой выставки, теперь с гордостью носит значок «ЗооДруг». Такие же значки получают и жители России, которые поддерживают эту важную акцию и участвуют в сборе помощи. И я надеюсь, что скоро такой значок будет у каждого», – сказал он.

С 18 июля по 5 августа выставка «Я – ЗооДруг» будет экспонироваться в здании Общественной палаты России в Москве на Миусской площади и будет доступна всем посетителям. Выставка «Я – ЗооДруг» проводится в рамках Всероссийской кампании по оказанию помощи зоопаркам и животным Донбасса и близлежащих регионов «ЗооДруг» и направлена на воспитание у детей любви и ответственного отношения к животным.