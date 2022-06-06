Выставка рисунков детей из Донбасса открылась в Москве

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6 июня, понедельник | Последнее обновление — 21:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Байден объявил режим ЧС из-за риска дефицита электромощностей
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Чем успешней развивается наступление союзных войск России и республик Донбасса на Украине, тем слышней будут голоса умных аналитиков западного мира, призывающих к компромиссу и переговорам с Россией.
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Украинское командование выбрало самый циничный вариант ведения войны, при котором войска, сражающиеся на линии соприкосновения, удерживаются на позициях до последней стадии, практически до полного их уничтожения.
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Украина, больная своим опоздавшим родиться и оформиться национализмом (в самой Европе давно разрушенным), сама готова уничтожить свою культуру. Сама готова вырвать свой последний глаз (если только ей пообещают, что соседу вырвут оба).
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Выставка рисунков детей из Донбасса открылась в Москве
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В Министерстве природных ресурсов и экологии России открылась выставка рисунков детей из Донецка, Луганска, Херсона и Мелитополя «Я – ЗооДруг», приуроченная ко Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога в России.
«В рамках всероссийской кампании по оказанию помощи зоопаркам и приютам Донбасса и близлежащих регионов «ЗооДруг» мы всем миром собираем и направляем помощь зоопаркам и приютам в ДНР, ЛНР, в Херсон и Мелитополь. В поддержку кампании школьники этих городов и регионов подготовили рисунки с изображением их любимых животных, домашних питомцев и зверей, которых мечтают увидеть», – заявила инициатор кампании «ЗооДруг» и председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.
«Это очень трогательные работы, показывающие насколько трепетно в охваченных гуманитарным кризисом регионах относятся к братьям нашим меньшим. Выставка, которая открылась сегодня в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, проводится в знак солидарности с местными жителями и как символ, связывающий большую Россию и малые русские земли», – добавила она.
Акцию «ЗооДруг» с самого начала поддерживает профессор, ученый-зоолог, телеведущий Николай Дроздов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Каждый ребенок Донбасса, который рисовал своих домашних питомцев или обитателей зоопарков для этой выставки, теперь с гордостью носит значок «ЗооДруг». Такие же значки получают и жители России, которые поддерживают эту важную акцию и участвуют в сборе помощи. И я надеюсь, что скоро такой значок будет у каждого», – сказал он.
С 18 июля по 5 августа выставка «Я – ЗооДруг» будет экспонироваться в здании Общественной палаты России в Москве на Миусской площади и будет доступна всем посетителям. Выставка «Я – ЗооДруг» проводится в рамках Всероссийской кампании по оказанию помощи зоопаркам и животным Донбасса и близлежащих регионов «ЗооДруг» и направлена на воспитание у детей любви и ответственного отношения к животным.
Военкор ВГТРК Сладков сообщил о гибели в Донбассе генерал-майора Кутузова
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Генерал-майор Роман Кутузов погиб в ходе российской спецоперации на Украине, об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. По словам журналиста, Кутузов стал четвертым генералом, погибшим в ходе спецоперации на Украине.
«Комкор Роман Кутузов – четвертый российский генерал, погибший в бою. Речь идет о наших генеральских потерях в Донбассе. Жаль, хороший человек был. Выходец из ВДВ. Мы дружить начали когда он командиром полка был», – написал Сладков в своем Telegram-канале.
Военкор отметил, что на Украине «пытаются принять закон разрешающий украинским командирам расстреливать не идущих в бой подчиненных. А у нас генерал встает и сам, своим примером, ведет солдат в атаку».
«Так какая идея сильней? На чьей стороне правда? Наша, раз у нас и генералы на штурмовиках сами летают, и в атаку ходят, и гибнут, как солдаты. Не помню подобных примеров на Украине», – заключил он.
По данным Telegram-канал «Военный осведомитель», Роман Кутузов погиб в ходе боя близ населенного пункта Николаевка Попаснянского района ЛНР. Отмечается, что погибший генерал за годы службы был награжден орденами Кутузова, Мужества, «За военные заслуги», Почета, а также медалью «За отвагу».
Ранее стало известно, что генерал-майор в отставке, летчик Канамат Боташев погиб при выполнении боевой задачи в небе над Донбассом в мае 2022 года. Награжден званием Героя России посмертно.
Заместитель командующего 8-й армии генерал-майор Владимир Фролов погиб в ходе специальной военной операции на Украине и был похоронен в середине апреля с почестями в Петербурге.
В марте 2022 года в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ) капитан 1-го ранга Андрей Палий. Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
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В России оценили идею советника Госдепа о референдумах в Донбассе
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«Слова Люттвака – это позитивный сигнал для России, он показывает, что часть западной элиты устала от украинского кризиса и готова идти на компромиссы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее в Госдепе заявили, что референдумы в ДНР и ЛНР остановят конфликт в Донбассе.
«Чем успешнее будут для России обстоять дела на фронте, чем дальше ВС РФ будут продвигаться в идущей сейчас битве за Донбасс, тем слабее будут позиции украинской стороны и тем больше заявлений, подобных словам Люттвака, мы будем слышать от западных политиков и экспертного сообщества», – пояснил американист Малек Дудаков.
По его словам, Москва надеется, что разум возобладает, и Запад официально предложит прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров как можно скорее. «Вероятно, это будет сделано, когда российские военные выйдут к границам народных республик. Очевидно, что сейчас Госдеп готовит почву именно к такому сценарию. «Вы не наступаете дальше – а мы готовы зафиксировать итоги будущих референдумов в ДНР и ЛНР, если они пройдут под наблюдением международных специалистов», – считает аналитик.
Впрочем, не исключено, что Запад предложит начать диалог, когда армия России дойдет до Днепра, добавил собеседник. «Другое дело – нужно ли нам сейчас идти на компромисс? Или военно-политическое руководство РФ решит освобождать другие территории Украины и уже потом садиться за стол с лучшими картами. Вопрос открытый», – добавил политолог.
Что касается вопросов на референдуме, то, по словам Дудакова, Запад не согласится на предложение вхождения Донбасса в состав России, но одобрит предоставление республикам либо независимости, либо очень широкой автономии в составе Украины.
Ранее политический консультант Госдепартамента и Пентагона Эдвард Люттвак в интервью немецкому изданию Die Welt заявил, что проведение референдумов в Донецке и Луганске может положить конец украинскому кризису. «Киев не может отказать людям в выборе. Это единственный выход из конфликта. Победить Россию – это что-то из области фантастики», – цитирует его РИА «Новости». При этом эксперт подчеркнул, что референдумы должны пройти с участием независимых наблюдателей.
Накануне сообщалось, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники сообщил, что союзники, в частности, рассматривают итальянский план, который предполагает нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности и запуск украино-российских переговоров о будущем Крыма и Донбасса.
«Украина напрямую не вовлечена в эти дискуссии, несмотря на обещание США «ничего об Украине без Украины», – утверждает телеканал, цитируя неназванных западных чиновников, которые говорят о растущей обеспокоенности тем, что происходящее на Украине «может затянуться потенциально на годы, если русские и украинцы не вернутся за стол переговоров».
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Кадыров показал кадры уничтожения группы украинских националистов в ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с бойцами чеченских подразделений, которые уничтожают группу украинских боевиков в районе поселка Камышеваха ЛНР.
«Наши бойцы успешно уничтожили вражескую группу в районе стратегически важного поселка Камышеваха. По кадрам воздушной разведки можно увидеть, как националисты находятся в состоянии тотальной паники. Пытаясь спасти свои шкуры от артобстрелов, они постоянно перемещаются по разным точкам, но это им не помогает. Суровая кара возмездия настигает каждого из них», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также написал, что «теперь у нас есть новый план действий, который, как показывают первые дни его применения, полностью себя оправдал. Поэтому у нас нет ни малейших сомнений, что победа будет за нами».
Ранее Кадыров опубликовал видеозапись с уничтожением пяти 155-миллиметровых американских гаубиц с боеприпасами в Лисичанске.
Ходаковский оценил боеспособность частей ВСУ
Около трети украинских кадровых частей сейчас находятся в небоеспособном состоянии, заявил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.
Способных активно действовать в обороне и проводить штурмы украинских частей становится меньше, заявил Ходаковский, передает «Царьград».
«По численному составу их количество сохраняется такое же, никто свое знамя у них еще не опустил», – добавил он.
При этом порядка 30% кадровых украинских частей, которые участвовали в боевых действиях, «уже на сегодняшний день небоеспособны», говорит Ходаковский.
По его словам, для ВСУ просматривается негативная тенденция. Ходаковский предположил, что в скором времени в ВСУ будет большинство тех, кто «едва умеет держать автомат».
Ранее Ходаковский заявил, что вооружения, поставляемые странами НАТО на Украину, создадут дополнительные проблемы, но кардинально ситуацию не поменяют.
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Заградотряды нацбатов взорвали мост для предотвращения отхода ВСУ из Святогорска
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Вооруженные силы России сейчас находятся на завершающей стадии освобождения донецкого города Святогорска и окружающей его территории, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Отмечается, что для предотвращения отступления украинских войск действующие в качестве заградотрядов украинские националистические формирования взорвали мост через реку Северский Донец, говорится в Telegram-канале Минобороны России.
«Под натиском российских подразделений отрезанные из-за подрыва моста от основных сил и снабжения остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья», – добавил Конашенков.
Уточняется, что до 80 украинских бойцов преодолели реку вплавь, при этом российские военные не открывали по ним огонь.
«Расцениваем отказ украинских военнослужащих защищать никому не нужный киевский режим во главе с националистами как единственно правильный поступок, а не трусость. Тем самым все они спасли свои жизни. Призываем всех военнослужащих и членов подразделений территориальной обороны Украины последовать данному примеру», – говорится в сообщении.
Конашенков подчеркнул, что «со своей стороны российскими Вооруженными силами гарантируется всем добровольно сложившим оружие украинским военнослужащим и участникам подразделений территориальной обороны достойное обращение и возвращение к своим семьям».
Всего в ДНР освобождены 229 населенных пунктов, над ними установлен полный контроль, сообщил штаб территориальной обороны республики.
Ранее сообщалось, что при отступлении из города Святогорска Донецкой народной республики военные 79-й десантно-штурмовой бригады украинской армии подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры.
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Посол ЛНР опроверг данные о контратаке ВСУ в Северодонецке
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«Никаких контрнаступлений ВСУ в районе Северодонецка мы не видим. Основная проблема – обстрелы со стороны Лисичанска и Привольнянского плацдарма. Но скоро наши войска будут там», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник. Ранее в ряде западных СМИ появились сообщения о контратаках украинских военных в Северодонецке.
«В Северодонецке вся городская часть находится под нашим полным контролем. Небольшое сопротивление есть только на территории промзоны завода «Азот», – рассказал посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.
При этом, по словам дипломата, пока есть проблема с обстрелами территории ЛНР украинской артиллерией. «Главная сложность – доминирующая высота, на которой находятся Лисичанск и Привольнянский плацдарм. Там расположены артиллерийские батареи Украины. И они ведут непрерывный огонь в сторону уже освобожденных Кременной и Рубежного, а также по Северодонецку», – пояснил собеседник.
Несмотря на это, «никаких контрнаступлений и действий, которые могли бы привести к изменению ситуации, со стороны ВСУ нет». «Когда мы возьмем Лисичанск – вопрос времени. Сейчас там с двух сторон идут активные бои. Только за минувшие сутки были нанесены шесть ударов по скоплениям техники противника. К сожалению, с нашей стороны есть потери, но и есть ликвидированные боевики», – рассказал посол.
«Днем ранее на Привольнянском плацдарме также удалось уничтожить скопление техники врага. Сейчас мы поэтапно разбираем ту группировку, которая сконцентрирована вокруг Лисичанска. Наша задача – сделать это поэтапно и с наименьшими потерями», – заключил Мирошник.
Накануне Минобороны Британии сообщило о том, что украинские войска якобы провели успешные контратаки в Северодонецке. Схожую информацию публикует и The Wall Street Journal: «Украинским силам удалось отбить часть города Северодонецка в ходе контратаки, пытаясь сдержать российское наступление на востоке Украины».
В то же время глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись, на которой бойцы спецподразделения «Ахмат» едут по центру Северодонецка в ЛНР. Кадыров в соцсети «ВКонтакте» отметил, что «не раз заявлял и подтверждал видеозаписями факт взятия всей жилой зоны города Северодонецка».
Он указал, что «бойцы «Ахмата» в этих видео свободно передвигались по центральной улице и центральному проспекту города», но «нацики упорно вешают лапшу на уши украинской и мировой общественности о том, что Северодонецк находится под контролем ВСУ».
Он заявил, что «даже слепому ясно, что нациков в городе нет, и все их псевдогероические заявления не стоят выеденного яйца». По его словам, «сбежали они из города, ушли в промышленную зону, где их и иностранных наемников планомерно и не спеша отправляют к Бандере наши ребята совместно с бойцами ЛНР».
Как отмечает Deutsche Welle (признан в России иноагентом), «Северодонецк и соседний с ним город Лисичанск имеют стратегическое значение, поскольку связывают Донбасс с другими регионами Украины; «снабжение украинских войск на востоке страны идет по трассе, соединяющей Лисичанск с Бахмутом в Донецкой области».
При этом по данным на утро понедельника, артиллерия ЛНР при поддержке военной авиации ВКС России держит под огневым контролем стратегическую трассу Бахмут – Лисичанск.
Напомним, Минобороны России сообщало, что подразделения ВСУ, понеся критические потери (в ряде подразделений – до 90%) в ходе боев за Северодонецк, отступают в направлении Лисичанска.
Киевские власти, осознавая невозможность дальнейшего сопротивления и удержания промышленной зоны в Северодонецке, приказали сводной тактической группе заминировать на Северодонецком предприятии «Азот» емкости с селитрой и азотной кислотой, общий объем которых превышает 100 тонн.
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Второе судно прибыло в порт Мариуполя для загрузки металлопродукции
Второе судно для транспортировки металлопродукции находится в порту Мариуполя, сообщил представитель администрации порта.
«Судно пришло, стоит в порту», – передает ТАСС слова источника.
Отмечается, что судно будет загружено партией металла.
Ранее во вторник сообщалось, что российский сухогруз «РМ 3» типа «Славутич» отправился в рейс, он стал первым вышедшим из порта судном после освобождения Мариуполя от украинских силовиков.
Напомним, первое с начала специальной военной операции России судно зашло в порт Мариуполя 28 мая.
Глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что порт города будет задействован в полном объеме, но санкции осложняют восстановление техники. По словам Пушилина, до конца мая планируется первая отгрузка продукции.
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Около 1,5 тыс. человек обратились за получением российского гражданства в Херсоне
Порядка 1,5 тыс. человек обратились в открытый в Херсоне пункт приема документов с заявлениями на получение российского гражданства, взяты в работу уже более 200 пакетов документов, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Сейчас уже подали, было обработано, около 1,5 тыс. заявлений, принято в работу более 200. Но пока одна точка, а людей очень много [желающих получить гражданство РФ]», – передает ТАСС его слова.
Стремоусов добавил, что пункты приема документов для желающих получить российское гражданство в скором времени начнут открываться в районах Херсонской области, первые появятся в Новой Каховке и прилегающем районе.
«Пока только в Херсоне [открыты точки приема документов на российское гражданство]. Но мы сейчас планируем открыть три в Новой Каховке и одну где-то в районе», – рассказал он.
Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой народных республик, без сомнения, войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.
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ВСУ уничтожили шахту имени Челюскинцев в Донецке
Шахта имени Челюскинцев в Петровском районе Донецка уничтожена в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщила Народная милиция Донецкой народной республики.
«Шахта имени Челюскинцев была уничтожена украинскими националистами, били из минометов, градов и ураганов», – говорится в Telegram-канале Народной милиции ДНР.
Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, выпустив 15 снарядов калибром 155 мм.
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Сержант Кадргалиев из Астраханской области посмертно удостоен звания Героя России
За самоотверженные подвиги в ходе спецоперации на Украине уроженец Астраханской области, сержант Вооруженных сил России Марат Кадргалиев посмертно получил медаль «Золотая звезда» с присвоением звания Героя России, сообщили власти Харабалинского района Астраханской области.
В сообщении говорится, что Кадргалиев не раз демонстрировал мужество и героизм, рискуя жизнью, спасал раненых сослуживцев с поля боя. Так, 4 марта в Запорожской области он «вел роту в наступление, лично оказал первую помощь раненым и эвакуировал с поля боя экипаж боевой машины». Указывается, что, «рискуя своей жизнью», Кадргалиев «спас жизнь командиру и сослуживцам». 30 марта в ДНР он «вел роту в бой под минометным обстрелом, лично оказал первую помощь трем военнослужащим, обеспечил их эвакуацию, прикрывал огнем». 8 апреля Кадргалиев был похоронен в Харабалинском районе с воинскими почестями, передает ТАСС.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В ДНР не исключили, что боевики «Азова» могут прятаться в Мариуполе
В Мариуполе ведется работа по борьбе с криминалитетом и поиск спрятавшихся боевиков националистического полка «Азов» (против его членов в России возбуждены уголовные дела), заявил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
Гагин, оценивая «обстановку» в Мариуполе, заявил, что «остался какой-то местный криминалитет». Он отметил, что «это больше, конечно, по линии МВД ДНР». По его словам, работа ведется «активно и грамотно», «ежедневно, круглосуточно». «Да, возможно, какие-то остатки ВСУ или того же «Азова» – кто смог куда-то уйти в город – они будут выявляться, при обнаружении будут попадать на фильтр, на следствие», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, сотрудники Следственного комитета России приступили к следственным действиями на территории промзоны завода «Азовсталь» в Мариуполе. На позициях боевиков были обнаружены боекомплекты и вооружение иностранного производства, разбитые смартфоны, ноутбуки, флэш-карты и места уничтожения униформы и амуниции ВСУ и националистов.
В ДНР заявили об освобождении 229 населенных пунктов
В ДНР освобождены 229 населенных пунктов, над ними установлен полный контроль, сообщил штаб территориальной обороны республики.
«По состоянию на 6 июня 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 229 населенными пунктами, включая Зеленый Гай и Петровское», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».
Сейчас ведутся бои за Святогорск.
В воскресенье сообщалось, что силы ДНР и ЛНР при огневой поддержке российских военных освободили и установили полный контроль над 227 населенными пунктами.
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В Херсоне рассказали, как Украина обокрала жителей области
Украинские власти заблокировали банковские счета на территории Херсонской области, фактически украв сбережения населения, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Люди не могу снять деньги. Их карточки перестали обслуживаться. Банкоматы, после отключения Украиной связи и интернета, не работают. Украина все сделала, чтобы обокрасть людей, чтобы не выплачивать деньги, которые у них остались на счетах в банках. Это Приватбанк, Ощадбанк. Они специально все сделали, чтобы люди не могли забрать средства со своих счетов», – передает РИА «Новости» его слова.
Стремоусов добавил, что на территории области в ближайшее время заработают банки, которые интегрированы в российскую банковскую систему. «Через несколько дней банки на территории области заработают», – отметил замглавы администрации.
Ранее власти Херсонской области сообщали, что в ближайшее время в регионе откроются отделения еще двух-трех крупных российских банков после ухода с территории украинских.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что Херсонская область Украины и освобожденные территории Луганской и Донецкой народных республик, без сомнения, войдут в состав России, то же самое будет с Запорожской областью, где должен пройти референдум, как только позволит ситуация.
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Посол ЛНР рассказал о боях на окраинах Лисичанска
Подразделения Народной милиции Луганской народной республики ведут бои на окраинах Лисичанска, войска Донецкой народной республики находятся вблизи Славянска, сообщил в воскресенье посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Военные ДНР сообщают, что находятся в 15-16 км от Славянска и достают туда уже ствольной артиллерией. Войска ЛНР ведут бои на окраинах Лисичанска. Для оставшихся в этих городах украинских вояк сейчас закрываются последние лазейки улизнуть. Теперь их участь только сложить оружие или быть ликвидированными за все те же обстрелы Донецка и Кременной», – написал он в своем Telegram-канале.
Мирошник также рассказал, что «украинские боевики бьют по мирным кварталам и городам. Целенаправленно убивают и калечат мирное население наших городов. Среди целей – жилые дома, школы, детские сады, больницы. Это истеричная попытка Киева сделать нам больно и остановить наступление на Лисичанск, на Славянск, на Краматорск».
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись с уничтожением пяти 155-миллиметровых американских гаубиц с боеприпасами в Лисичанске.
В Донецке обесточен водоузел из-за обстрела ВСУ
Водоузел в Петровском районе Донецка обесточен из-за обстрела украинскими войсками, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой народной республики.
«В результате обстрела с позиций украинских боевиков в Донецке обесточен Петровский водоузел», – сообщается в Telegram-канале штаба.
Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили по Петровскому району Донецка шесть ракет из реактивной системы залпового огня «Ураган» и 40 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».
Напомним, украинские войска за текущие сутки выпустили более 460 снарядов и мин по 13 населенным пунктам ДНР. Погиб мирный житель, еще четырнадцать человек получили ранения.
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