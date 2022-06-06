Эксперт: Украине не хватит навоза для выработки биогаза в промышленных объемах

Хватит ли Украине биогаза, зависит от того, в каком направлении будет развиваться страна и нужна ли ей еще будет промышленность. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил эксперт в области энергетики Станислав Митрахович. Ранее в Киеве сообщили о намерении отказаться от импорта голубого топлива и заменить его на биогаз за 10 лет.

«Если исходить из того, что на Украине не прекратят работу химические и металлургические предприятия, то одним биогазом ей не обойтись. Да и газа собственной добычи тоже может не хватить. Если же в стране не останется никакой крупной промышленности, то и газа потребуется немного», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.

По словам эксперта, это будет означать, что Украина превратится в сугубо аграрную страну. «Это будет своего рода Черногория, но только побольше. То есть основным направлением государства станет, пожалуй, экотуризм и небольшие фермы», – предположил собеседник.

Митрахович также отметил, что само по себе использование биогаза не в новинку Украине. «Для производства этого вида топлива берется всевозможный разлагающийся биоматериал (навоз с птицеферм, например), который гниет, вырабатывая газ в небольших количествах. И на Украине, да и во всем мире давно есть практика улавливания этого газа для дальнейшей переработки в электроэнергию», – пояснил собеседник.

При этом, отмечает эксперт, объемы вырабатываемого топлива настолько невелики, что для поддержания работы, к примеру, завода тяжелой промышленности его не хватит. «Если исходить из примера птицефермы, то собираемого газа хватит приблизительно на обслуживание этого же самого предприятия. Но масштабное производство биогаза вряд ли возможно. Эта история, скорее, для локальных сообществ, а не для отопления объектов металлургической или химической промышленности», – заключил Митрахович.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что его страна может за 10 лет отказаться от импорта природного газа. «Украина имеет очень большой потенциал для производства биогаза – до 8 млрд куб. м биогаза в год. Это очень амбициозная цель на следующие 10 лет. Но 0,5 млрд куб. м биогаза через два года вполне реально», – цитирует в понедельник Макогона ТАСС.

Глава компании мотивировал свое мнение опытом Дании. «В Дании уже 27% газа в сетях – биометан (биогаз, доведенный до качества метана). В последние пять-шесть месяцев наблюдается стабильный рост. Дания рассчитывает иметь на 100% зеленую газовую систему в 2030–2035 годах», – сообщил Макогон.