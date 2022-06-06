Кононенко: Имя Пушкина в посольстве США в Москве перепутал какой-то русский-недоучка

Судя по ошибкам, которые можно наблюдать в Telegram-канале посольства США в Москве, его ведет русский-недоучка, а не иностранец, поэтому путаница с именем Пушкина скорее не троллинг, а неграмотность, сказал газете ВЗГЛЯД журналист и блогер Максим Кононенко.

Посольство США в Москве в своем официальном Telegram-канале опубликовало пост, в котором поздравило с годовщиной рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Однако в самой публикации его назвали Иваном Сергеевичем, но через время ошибка была исправлена.

«Честно говоря, я думаю, что у них на Telegram сидит какой-нибудь местный SMMщик, судя по ошибкам которые там сделаны. Причем речь идет не только об «Иване Сергеевиче», там есть грамматические и орфографические ошибки, которые, как мне кажется, мог сделать только русский-недоучка, а не американец», – говорит Кононенко.

Он объясняет, что иностранцы не могут написать несуществующую форму слова «вообщем». Это ошибка русских. Иностранцы, по его мнению, могут допустить какие-то простые грамматические ошибки в разных русских словах, но не применить разговорную форму какого-либо слова.

«Ошибки эти симптоматичны. И, думаю, мы должны изрядно посмеяться над американским посольством в этой ситуации. А она такова,что все должны друг на друге оттаптываться. Но что-то мне подсказывает, что это сообщение не американец писал. Это не троллинг, а неграмотность», – заключил блогер.

Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс на переговорах с Лавровым отказалась признавать «суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями». Позже в британском посольстве пояснили, что Трасс, говоря о Ростове и Воронеже, думала, что речь идет об Украине. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал считать географические ошибки политиков оговорками.