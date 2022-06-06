Москалькова рассказала Путину о беспрецедентном количестве обращений о нарушениях прав россиян

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова представила президенту Владимиру Путину доклад, где рассказала о беспрецедентно большом количестве жалоб от россиян, а также о восстановлении прав осужденных, и работе по возвращению из плена российских военнослужащих.

«В прошлом году к нам поступило 59,5 тысячи обращений. Это беспрецедентно большое количество, которое за все годы моей работы никогда не поступало, да и моим предшественникам тоже. Очень важно было проверить каждое обращение и найти истину, правду и по возможности помочь людям», – заявила Москалькова.

По ее словам, подтвердились нарушения прав граждан по 2253 жалобам, и в результате мер реагирования восстановлены права 11 тыс. граждан, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«В результате предпринятых мер восстановлены права по 875 подозреваемым, обвиняемым, осужденным. Большая часть из них жаловалась на длительные сроки доследственной проверки предварительного следствия, на отказы в возбуждении уголовного дела, на отказы в собирании доказательств не только обвинительного плана, но и оправдательного. В результате более 390 осужденных и обвиняемых получили возможность восстановить свои права главным образом по медицинским вопросам, об отмене незаконных решений, связанных с отказами в условно-досрочном освобождении, по вопросам применения незаконных мер и методов», – отметила Москалькова.

Также по ее словам, удалось помочь полутора тысячам работникам в погашении задолженности по заработной плате на сумму 39 млн рублей.

«4200 граждан, проживающих на территории Байконура, после того как Вы издали Указ (я обращалась к Вам в прошлом году по этому поводу), получили возможность приобрести жилье в России и вернуться на Родину. Пользуясь случаем, я хотела бы передать от этих граждан слова благодарности, они меня просили об этом, за то, что они получили помощь, благодаря Вашему Указу», – отметила она.

Также Москалькова отметила работу института Уполномоченного по правам человека в освобождении из американских тюрем Константина Ярошенко и Олега Никитина.

«Я тоже хотела бы сказать Вам слова благодарности, за то, что Вы боролись за возвращение этих граждан. Мы вместе с Министерством иностранных дел, со спецслужбами обращались и в американские компетентные ведомства, и ко многим международным организациям. Восстановление прав этих людей было бы совершенно невозможно без взаимодействия и принципиальной позиции Верховного суда, Генеральной прокуратуры, Министерства юстиции, Министерства иностранных дел, губернаторов, Ваших полпредов и, конечно же, институтов гражданского общества, с которыми мы продолжаем работать и укреплять наши взаимоотношения», – обратилась к Путину Москалькова.

Также она рассказала о работе с обращениями граждан, связанных со специальной военной операцией в Украине и с беженцами, которые на нашей территории. В защиту прав и законных интересов граждан, лиц и военнослужащих, нарушенных украинскими властями, поступило с 24 февраля более трех тысяч обращений. Благодаря Министерству обороны предприняты меры по восстановлению нарушенных прав.

Напомним, Москалькова выразила обеспокоенность судьбой российских пленных. По ее словам, Международный Комитет Красного Креста до сих пор ни разу не проинформировал об их посещении. Нет информации, как осуществляется контроль за соблюдением международных норм и правил в отношении наших военнослужащих, оказавшихся в этой ситуации.

Кроме того, по ее словам, «на начало специальной военной операции многие гражданские лица, которые находились на Украине, оказались как бы заложниками, и им препятствовали в возвращении на родину». Москалькова подчеркнула, что также ведется работа с эвакуированными в пунктах временного размещения, уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации «ежедневно выходят к этим людям, чтобы понять, чем можно помочь, а помочь нужно многим».