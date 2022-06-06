В Тбилиси у миссии ЕС начались задержания противников ЛГБТ

Не менее десяти сторонников традиционного образа жизни задержаны полицией в понедельник в столице Грузии у миссии Евросоюза на акции протеста против проведения в конце июня – начале июля «Тбилиси-прайда», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Противники ЛГБТ вышли на акцию с плакатами «Нет европейскому Содому», «ЛГБТ-дипломаты, руки прочь от наших детей!», «Вон из Грузии, позорные ЛГБТ-дипломаты!».

Задержания начались после того, как радикально настроенные противники ЛГБТ захотели сжечь флаг ЕС.

Парламент Грузии ранее принял решение, согласно которому надругательство над официальной или государственной национальной символикой Евросоюза, НАТО, других международных организаций наказывается штрафом в размере 1 ты. лари (около 330 долларов).

Напомним, сторонники ЛГБТ решили в этом году не проводить гей-парад в Тбилиси, так как попытка организации такого мероприятия 5 июля 2021 года вылилась в беспорядки – избиения активистов и десятков журналистов, работавших на улицах столицы Грузии.

Организаторы «Тбилиси-прайда» объявили, что в этом году вместо парада на мероприятиях с 28 июня по 2 июля покажут фильмы о ЛГБТ, проведут фестиваль и конференцию с участием активистов из Грузии, Молдовы, Украины, Азербайджана, Армении, Турции и Белоруссии. В связи с нападениями на активистов ЛГБТ-сообщества в прошлом году полиция задержала и осудила несколько десятков человек.