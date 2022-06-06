Найдены доказательства геноцида мирных жителей Ленобласти во время Великой Отечественной

В рассекреченных архивах найдены данные о том, что траншея с останками расстрелянных мирных жителей и военнопленных в Ленобласти находится в парке Сильвия города Гатчина, сообщила депутат Госдумы Ольга Занко.

Информация была найдена в рамках проекта «Без срока давности» в рассекреченных архивах, согласно ей, траншея располагается 180 метрах по центральной дорожке от «Сильвийских» ворот, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Парк находится на территории Государственного музея-заповедника «Гатчина», что осложняло проведение там поисковых работ. Местные жители попросили Занко подключиться к решению этого вопроса.

Парламентарий, в свою очередь, обратилась к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко с просьбой помочь в проведении поисковых работ в парке «Сильвия». Губернатор инициативу поддержал. Помощь также оказал комитет по молодежной политике Ленобласти.

Поисковики уже нашли останки как военнопленных, так и мирных жителей, а также несколько медальонов, по которым надеются отыскать родственников Героев.

«Удалось найти Орден Красного Знамени, который принадлежал подполковнику Лепешко Владимиру Филлиповичу 1898 года рождения, командующему 1236 стрелкового полка. Нашли также медальон Кузьменко Ивана Федоровича 1915 года рождения. Родственники со стороны жены найдены в Петербурге. С ними уже связались», – рассказал командир поискового отряда «Искра» Андрей Клементьев.

Занко пояснила, что поисковики находят не только расстрелянных военнопленных, но женщин и детей. Сохранились их личные вещи: колготки, расчески, зеркальце.

«Нацисты убивали и мирных жителей. На останках одного из найденных был ремень очень маленького диаметра, это значит, что либо убитый был замучен голодом, либо это был подросток. Итоги работы поисковиков станут доказательной базой на суде по обвинению в геноциде мирного населения Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны. Суд должен состояться в Ленобласти этой осенью. Этот вопрос уже обсудила на встрече с руководителем следственного управления СК России по Ленобласти Сергеем Сазиным», – отметила Занко.