Россия вошла в десятку стран с доступной электроэнергией

Россия заняла восьмое место в рейтинге по доступности электроэнергии: россияне на среднемесячную зарплату могут приобрести порядка 13,4 тыс. киловатт-часов.

«Рост цен на оптовом рынке перекинулся и на розничный рынок, хотя в некоторых странах тарифы в той или иной степени регулируются. В связи с этим динамика цен на электроэнергию в разных странах Европы была неодинаковой, но преимущественно положительной», – говорится в пояснительной записке к исследованию, передает РИА «Новости».

Эксперты отмечают, что доступность электроэнергии зависит не только от ее стоимости, но и от доходов граждан. В основе составленного рейтинга лежит количество киловатт-часов, которое могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители различных стран.

Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Исландия, жители которой могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты, одни из самых высоких в Европе, более 29 тысяч киловатт-часов. На втором месте – Лихтенштейн, жители которого могут приобрести 25,7 тыс. киловатт-часов на среднемесячную зарплату. На третьем – Нидерланды (более 23 тысяч).

Россия при этом улучшила свои показатели по сравнению с прошлым годом, поднявшись на два места. Жители России на среднемесячную зарплату могут приобрести порядка 13,4 тыс. киловатт-часов. Эксперты отмечают, что цены на электричество выросли почти во всех странах. Для оценки стоимости все цены проанализированы в пересчете на рубли.

Замыкает рейтинг Румыния, жители которой могут приобрести только 4,1 тыс. киловатт-часов, что в семь раз меньше показателя Исландии. На предпоследнем месте – Молдавия (4,7 тыс.), на третьем месте с конца – Латвия (почти 5 тысяч).

Самая дешевая электроэнергия в Казахстане, киловатт-час здесь стоит два рубля. На втором месте Турция (3,3 рубля за киловатт-час).

Россия занимает третье место, средняя цена электроэнергии – 3,7 рубля за киловатт-час. На четвертом месте Белоруссия (около 5 рублей). Далее идут в основном страны Балканского полуострова и Восточной Европы, имеющие относительно низкие тарифы на электричество.

Самая высокая стоимость электроэнергии – в Дании (21,2 рубля). В Германии, Бельгии, Ирландии и Испании стоимость превышает 17 рублей.

«При сравнении с прошлым годом почти во всех европейских государствах отмечается увеличение цен на электроэнергию. Подорожание произошло в 33 странах из 39, участвующих в рейтинге. Примечательно, что наибольший рост был в тех государствах, которые сильно зависимы от возобновляемых источников электроэнергии, либо у которых большая доля газовой генерации. Это обусловлено тем, что произошло резкое увеличение цены на газ, о чем говорилось выше, а также тем, что в 2021 году из-за низкой ветрености существенно сократилось производство на ветряных электростанциях», – отмечают эксперты.

Наибольший рост тарифов на электроэнергию отмечается в Норвегии, Эстонии и Швеции. А всего более чем на 20% цены выросли в девяти странах. В России рост цен составил 4,2%, что ниже инфляции.

По оценкам аналитиков, в 2022 году тарифы на электричество в Европе, скорее всего, опять вырастут, так как ситуация на рынке энергоносителей остается сложной, а среднегодовая цена газа, скорее всего, будет значительно выше, чем в 2021 году, а это значит, что доступность электроэнергии для жителей некоторых государств может снизиться.

В России при этом рост тарифов должен быть на уровне 5%, таким образом, при сохранении текущего роста зарплат доступность электричества для граждан не снизится, заключают эксперты.

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