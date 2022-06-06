«Единая Россия» отправила гумпомощь жителям Николаевской области

Волонтеры гуманитарной миссии «Мы вместе» партии «Единая Россия» начали доставлять гуманитарную помощь жителям Николаевской области.

Продуктовые наборы уже отправили из центра гуманитарной помощи «Единой России» в Херсоне в Снегиревку, Евгеновку, Васильевку и Павловку, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Основная миссия гуманитарного центра заключается в помощи людям. Вот сейчас приехала колонна для того, чтобы отвезти гуманитарную помощь на границу с Николаевской областью. В Николаевской области вблизи Снегиревки будет раздаваться адресная гуманитарная помощь в ближайшее время. Сегодня первый выезд. Такие выезды будут периодическими, все должно зайти в систему», – отметил депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия», руководитель гуманитарной миссии «Единой России» по направлению Юг Игорь Кастюкевич.

Центр гуманитарной помощи «Единой России» открылся в Херсоне 2 июня. С начала работы центра за помощью обратились более 3,5 тыс. человек. Роздано более 25 тонн гуманитарной помощи, в том числе продуктовые пакеты для жителей населенных пунктов Херсонской области. За медицинской помощью и консультацией обратились более 600 человек. Заявок о приеме на работу в строительных бригадах в ДНР сформировано порядка 400.

Организована доставка гуманитарной помощи маломобильным гражданам. Силами волонтеров, среди которых есть и жители Херсона, отработано около 50 адресов, сообщили в партии.