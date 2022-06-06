Путин спрогнозировал укрепление экономического суверенитета России в 2020-х годах

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) продолжит вносить вклад в решение задач, стоящих перед человечеством, заявил президент России Владимир Путин в телеграмме, адресованной участникам, организаторам и гостям форума.

«Уверен, что форум будет и впредь вносить весомый вклад в решение многих приоритетных задач, стоящих перед человечеством, а его отличительными чертами неизменно останутся взаимное доверие, содержательность, настрой на плодотворный диалог и партнерство», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что человечество заинтересовано в стимуляции торговли и инвестиций, совместной разработке технологий, укреплении финансовых и фондовых рынков, увеличении расчетов в нацвалютах.

«Важно внедрять и развивать по-настоящему взаимовыгодные интеграционные модели – как это уже делается на пространстве Евразийского экономического союза», – добавил президент.

По словам главы государства, для России 2020-е годы «станут периодом укрепления экономического суверенитета, что предусматривает ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы».

Президент добавил, что «российская экономика будет во все большей степени опираться на частную инициативу и, разумеется, сохранит курс на открытость и широкое международное сотрудничество».

Напомним, ПМЭФ пройдет 15–18 июня. Путин, как ожидается, выступит на пленарной сессии предстоящего Петербургского международного экономического форума 17 июня в очном формате.