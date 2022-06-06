Объем ФНБ за месяц вырос почти на 1,5 трлн рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России в мае 2022 года увеличился на 1,47 трлн рублей – до 12,5 трлн рублей, свидетельствуют данные Министерства финансов.

«По состоянию на 1 июня 2022 года объем ФНБ составил 12 475 931,9 млн рублей, или 9,4% ВВП, прогнозируемого на 2022 год», – передает РИА «Новости» сообщение Минфина.

По состоянию на 1 мая 2022 года объем ФНБ составлял 11,005 трлн рублей, что было эквивалентно 154,953 млн долларов, или 8,3% ВВП, прогнозируемого на 2022 год. Объем ликвидных активов фонда месяцем ранее составлял 7,876 трлн рублей, или 5,9% ВВП.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 июня было размещено 51,585 млрд евро, 5,566 млрд фунтов стерлингов, 809,8 млрд японских иен, 309,720 млрд китайских юаней, 252,8 млн рублей, 554,910 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 529,5 млрд рублей. Кроме того, 3 млрд долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.

В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 301,9 млрд рублей и 2,292 млрд долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций – 278,992 млрд рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 млрд рублей.

Еще 1,339 трлн рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 23,516 млрд рублей – в обыкновенные акции «Аэрофлота», 50 млрд долларов в обыкновенные акции АО «Дом.РФ», еще 250 млрд – в привилегированные акции ОАО «РЖД».

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2022 году составил 11,518 млрд рублей, что эквивалентно 140,8 млн долларов.