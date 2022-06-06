Медведев назвал цель шестого пакета санкций ЕС

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что целью шестого пакета евросанкций является не Россия, а «пожар мировой революции в экономике».

«Еврокомиссия приняла шестой пакет санкций, чтобы теперь уж точно порвать экономику России в клочья. Но, судя по всему, цель не Россия, а пожар мировой революции в экономике», – передает РИА «Новости» слова Медведева.

«Только кое-кто забыл, что революция пожирает своих детей», – добавил он.

По его словам, Европе придется «рыскать по миру» в поисках нефти такого же качества, как российская..

«Сразу отказаться от нашей нефти – никак. Свои же граждане и бизнес могут поставить к стенке. Поэтому решили растянуть проект на несколько месяцев, чтобы найти альтернативные источники поставок. Теперь европейцам придется рыскать по всему миру в поисках сырья такого же качества», – заявил Медведев.

«При этом они столкнутся с дефицитом отдельных видов топлива, таких как дизель, который необходим для грузовиков и сельскохозяйственной техники», – добавил он.

Зампредседателя Совбеза России заявил также, чтоЕвропе надо будет найти «серые» схемы для получения российской нефти в обход собственных санкций.«И они знают, что все равно надо будет найти «серые» схемы, чтобы получить наше сырье, как-то его оплатить, обойдя собственные идиотские санкции», – заявил Медведев.

Он напомнил, что в Италии уже бастуют дальнобойщики, Польша и Венгрия перекрыли въезд иностранным автомобилям, власти в Варшаве отказались поставлять сырье на Украину и теперь будут его только продавать.

«Похоже, «дубиной народной войны», которая как следует огреет европейских чиновников, уже замахнулись», – заявил он.

Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. ЕС начал работу над седьмым пакетом.

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