СМИ узнали о падении морального духа в администрации Байдена

Моральный дух сотрудников вашингтонской администрации падает из-за ряда нерешенных проблем, американский лидер Джо Байден раздражен значительным снижением его рейтинга, пишет американская газета Politico.

«Моральный дух падает. Растет текучесть кадров. А окно возможностей для политического реванша закрывается», – отмечает издание, характеризуя настроения в действующей администрации США, передает ТАСС.

Как подчеркивается в материале, «Байден и его помощники все больше недовольны неспособностью переломить ход событий в свете целого ряда вызовов, которые грозят захлестнуть администрацию». В числе этих проблем издание называет «рост глобальной инфляции», «повышение стоимости горючего», специальную операцию России на Украине, «потенциальное возвращение пандемии» нового коронавируса, а также неспособность Конгресса принять меры по ужесточению контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране.

«В условиях, когда кризис следует за кризисом, Белый дом оказывается беспомощен или ограничен в возможностях в борьбе с теми силами, которые на него обрушиваются», – констатируется в публикации. Как в ней отмечается, Байден «выражал раздражение» тем, что, согласно данным опросов общественного мнения, его работу оценивают негативнее, чем деятельность предыдущего президента США Дональда Трампа.

По сведениям газеты, Байден в беседах с глазу на глаз часто называет Трампа «худшим президентом» в истории США, а также угрозой для демократической системы в стране.

В публикации отмечается, что ситуацию для Белого дома осложняет «исход сотрудников», отвечающих в администрации за связи со СМИ и общественностью.

Сотрудники Белого дома полагают, что «еще есть время для исправления ситуации», сообщается в статье. С этой целью, в частности, планируется увеличить частоту поездок Байдена по стране, во время которых он будет рассказывать избирателям о якобы достигнутых успехах.

По последним данным, рейтинг одобрения президента США Джо Байдена опустился до рекордных 36%.

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