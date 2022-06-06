Глава МИД Германии отказалась встречаться с послом Украины

|
6 июня, понедельник | Последнее обновление — 10:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стали известны подробности обстрела Украиной поселка в Курской области
Разделы
Украина, больная своим опоздавшим родиться и оформиться национализмом (в самой Европе давно разрушенным), сама готова уничтожить свою культуру. Сама готова вырвать свой последний глаз (если только ей пообещают, что соседу вырвут оба).
Подробности...
Люди в России жаждут скорейшего освобождения Харькова, Одессы и даже Киева. При этом они не понимают, какую цену придется заплатить за их нетерпение.
Подробности...
Судьба подарила мне шанс своими глазами наблюдать совсем иную жизнь и видеть, как реагирует общество, защищая себя. И на бытовом уровне, и на уровне культуры.
Подробности...
Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
Подробности...
У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
Подробности...
Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Глава МИД Германии отказалась встречаться с послом Украины
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отказалась встречаться с послом Украины в Берлине Андреем Мельником, сообщает немецкий таблоид Bild.
«Бербок намерена проводить встречи только с коллегами-министрами, не с послами», – заявили изданию в дипломатическом ведомстве Германии, передает РИА «Новости».
При этом министр добавила, что она находится в постоянном контакте с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Мельник в ответ осудил немецкого министра. «Я бы очень хотел, чтобы главный дипломат Германии нашел время для посла Украины», – заявил он и добавил, что ничто не заменит «конфиденциальную беседу».
Напомним, украинский посол уже неоднократно выступал с прямыми оскорблениями в адрес канцлера ФРГ Олафа Шольца. Так, он называл канцлера «обиженной ливерной колбасой». Причем приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. Кроме того, Мельник обвинял Шольца в отсутствии мужества и лидерства.
Мельник резко критикует Берлин за нерешительность в вопросе передачи Киеву вооружений. Так, недавно в интервью медиагруппе Funke он выразил разочарование тем, что обещанные 15 зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены только в конце июля, а еще 15 – в конце августа. По мнению Мельника, Германия могла бы направить на Украину не менее 100 Marder из запасов промышленности и более 30 – из запасов бундесвера, как и 88 Leopard 1.
На этом фоне в Германии требуют отставки Мельника с поста посла Украины.
ВКС России ударом по окраине Киева уничтожили поставленные из Европы танки и бронетехнику
|
|
ВКС России высокоточными ракетами поразили поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другую бронетехнику на территории вагоноремонтного предприятия на окраине Киева, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
Конашенков уточнил, что ВКС России высокоточными ракетами в населенных пунктах Краматорск, Дружковка и Часов Яр Донецкой народной республики поразили пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и цеха по ремонту и восстановлению военной техники ВСУ. «Кроме того, за сутки поражены пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также шесть районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники», – сказал он.
По его словам, российскими средствами противовоздушной обороны в районе Одессы сбит самолет военно-транспортной авиации Ан-26 воздушных сил Украины, перевозивший вооружение и военную технику.
В российском оборонном ведомстве добавили, что в ходе воздушного боя в районе населенного пункта Славянск Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
Генерал-майор также уточнил, что ракетные войска и артиллерия России уничтожили за сутки 46 украинских пунктов управления, 123 артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, а также 498 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Конашенков сообщил, что над населенным пунктом Новогеоргиевка Николаевской области перехвачены две тактические ракеты «Точка-У», а в районах населенных пунктов Сухая Каменка, Долгенькое и Каменка Харьковской области сбиты три украинских снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган».
По его словам, также за сутки средства ПВО РФ уничтожили 10 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Видродження, Рясное, Святогорск Донецкой народной республики, Кировск, Прудовка, Боровеньки, Варваровка Луганской народной республики, Волчий Яр, Большие Проходы Харьковской области, Зазорное Запорожской области, в том числе в районе Березовки Харьковской области – беспилотный летательный аппарат «Байрактар ТБ-2».
В ведомстве также добавили, что в результате ударов уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в районах населенных пунктов Черкасское Донецкой народной республики и Орехов Запорожской области, две боевые машины реактивных систем залпового огня в районе населенного пункта Коротыч Харьковской области, три склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Маяки и Славянск Донецкой народной республики, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 в районе Северска Донецкой народной республики.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 189 самолетов, 129 вертолетов, 1114 беспилотных летательных аппаратов, 330 зенитных ракетных комплексов, 3416 танков и других боевых бронированных машин, 470 установок реактивных систем залпового огня, 1778 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3419 единиц специальной военной автомобильной техники», – заявил генерал-майор.
Ранее Конашенков заявил, что за сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США призвали Зеленского отдать часть территорий под контроль России
Ситуация на Украине должна завершиться мирно на условиях России, пишет обозреватель American Thinker Фрэнк Говард.
«Соединенные Штаты должны оказать сильное давление на президента Зеленского, чтобы он согласился на урегулирование и позволил русскоязычным районам на юге и востоке Украины отделиться и остаться под контролем России», – цитирует статью РИА «Новости».
По мнению автора статьи, при наилучшем исходе событий Украина по итогам будущих переговоров останется нейтральной в геополитическом конфликте Запада и Москвы. Такой шаг защитит национальные интересы России.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Советник Госдепа предложил способ решения конфликта на Украине
|
|
Проведение референдумов в Донецке и Луганске может положить конец украинскому кризису, заявил политический консультант Госдепартамента и Пентагона Эдвард Люттвак в интервью немецкому изданию Die Welt.
«Киев не может отказать людям в выборе. Это единственный выход из конфликта. Победить Россию – это что-то из области фантастики», – цитирует его РИА «Новости».
При этом эксперт подчеркнул, что референдумы должны пройти с участием независимых наблюдателей.
По мнению Люттвака, ядерное оружие нельзя назвать главным козырем Москвы.
«Русские – крупнейшая европейская нация. У России ощутимое присутствие на Дальнем и Ближнем Востоке, в Арктике и на Черном море, что делает ее непобедимой», – добавил он.
Эксперт также высказался по поводу экономических санкций, введенных западными странами в ответ на спецоперацию на Украине.
«Большинство россиян даже не почувствовали ограничений, так как Россия сама производит еду и имеет свои источники энергии», – резюмировал Люттвак.
Накануне сообщалось, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Военкор ВГТРК Сладков сообщил о гибели в Донбассе генерал-майора Кутузова
|
|
Генерал-майор Роман Кутузов погиб в ходе российской спецоперации на Украине, об этом сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. По словам журналиста, Кутузов стал четвертым генералом, погибшим в ходе спецоперации на Украине.
«Комкор Роман Кутузов – четвертый российский генерал, погибший в бою. Речь идет о наших генеральских потерях в Донбассе. Жаль, хороший человек был. Выходец из ВДВ. Мы дружить начали когда он командиром полка был», – написал Сладков в своем Telegram-канале.
Военкор отметил, что на Украине «пытаются принять закон разрешающий украинским командирам расстреливать не идущих в бой подчиненных. А у нас генерал встает и сам, своим примером, ведет солдат в атаку».
«Так какая идея сильней? На чьей стороне правда? Наша, раз у нас и генералы на штурмовиках сами летают, и в атаку ходят, и гибнут, как солдаты. Не помню подобных примеров на Украине», – заключил он.
По данным Telegram-канал «Военный осведомитель», Роман Кутузов погиб в ходе боя близ населенного пункта Николаевка Попаснянского района ЛНР. Отмечается, что погибший генерал за годы службы был награжден орденами Кутузова, Мужества, «За военные заслуги», Почета, а также медалью «За отвагу».
Ранее стало известно, что генерал-майор в отставке, летчик Канамат Боташев погиб при выполнении боевой задачи в небе над Донбассом в мае 2022 года. Награжден званием Героя России посмертно.
Заместитель командующего 8-й армии генерал-майор Владимир Фролов погиб в ходе специальной военной операции на Украине и был похоронен в середине апреля с почестями в Петербурге.
В марте 2022 года в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ) капитан 1-го ранга Андрей Палий. Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские военные отправили ВСУ листовки с Арестовичем в образе «Люсеньки»
|
|
С использованием агитационных снарядов на позиции ВСУ доставлены российские листовки, на которых советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович запечатлен в женских платье и парике, сообщают информационные агентства.
Российские военные доставили листовки на позиции украинских войск в Запорожской области – на территорию населенных пунктов Орехово и Гуляйполе. Для доставки использовались 122-мм гаубицы Д-30. Агитснаряды не наносят ущерба инфраструктуре, они сконструированы так, чтобы шел разброс исключительно листовок, без поражающих элементов и взрывчатки. На листовках изображены Арестович, олигарх Игорь Коломойский и президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА «Новости».
На листовке с Арестовичем тот запечатлен в женском обличье: парике и платьях – очевидно, из роли в кинофильме «Не бойся, я рядом», где он играл женщину по имени Люсенька. Текст листовки гласит: «Боец ВСУ! Ты погибаешь за таких, как он!». Также указывается, что у Коломойского иностранное гражданство – израильское: «Игорь Коломойский имеет гражданство Израиля. Не умирайте за изменников родины. Сдавайтесь! Вас ждут дома!».
Еще один призыв к украинским солдатам гласит: «Зачем твоим родителям оплакивать твою преждевременную смерть? Ты хочешь умереть за Коломойского, Ахметова и Пинчука? Выбирай будущее! Не участвуй в боевых действиях и вернись к нормальной жизни. Пока не поздно – отказывайся воевать. Сложи оружие! Тебя ждут дома живым!».
Напомним, в начале апреля Арестович в очередном интервью подробно рассказал, как власти Украины манипулируют гражданами в период спецоперации. Позднее ему припомнили слова о «мелком самолюбии» Зеленского. Также он заявлял: «Мы *** страна. Кроме того, у нас *** коллективное бессознательное. Средний украинец, если возможно рассуждать в таких категориях, это идеальная жертва информационной семантической войны. Разорваны все связи в мозгу, внушаем, то есть у него вместо мозга идеальный газ».
В России оценили идею советника Госдепа о референдумах в Донбассе
|
|
«Слова Люттвака – это позитивный сигнал для России, он показывает, что часть западной элиты устала от украинского кризиса и готова идти на компромиссы», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее в Госдепе заявили, что референдумы в ДНР и ЛНР остановят конфликт в Донбассе.
«Чем успешнее будут для России обстоять дела на фронте, чем дальше ВС РФ будут продвигаться в идущей сейчас битве за Донбасс, тем слабее будут позиции украинской стороны и тем больше заявлений, подобных словам Люттвака, мы будем слышать от западных политиков и экспертного сообщества», – пояснил американист Малек Дудаков.
По его словам, Москва надеется, что разум возобладает, и Запад официально предложит прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров как можно скорее. «Вероятно, это будет сделано, когда российские военные выйдут к границам народных республик. Очевидно, что сейчас Госдеп готовит почву именно к такому сценарию. «Вы не наступаете дальше – а мы готовы зафиксировать итоги будущих референдумов в ДНР и ЛНР, если они пройдут под наблюдением международных специалистов», – считает аналитик.
Впрочем, не исключено, что Запад предложит начать диалог, когда армия России дойдет до Днепра, добавил собеседник. «Другое дело – нужно ли нам сейчас идти на компромисс? Или военно-политическое руководство РФ решит освобождать другие территории Украины и уже потом садиться за стол с лучшими картами. Вопрос открытый», – добавил политолог.
Что касается вопросов на референдуме, то, по словам Дудакова, Запад не согласится на предложение вхождения Донбасса в состав России, но одобрит предоставление республикам либо независимости, либо очень широкой автономии в составе Украины.
Ранее политический консультант Госдепартамента и Пентагона Эдвард Люттвак в интервью немецкому изданию Die Welt заявил, что проведение референдумов в Донецке и Луганске может положить конец украинскому кризису. «Киев не может отказать людям в выборе. Это единственный выход из конфликта. Победить Россию – это что-то из области фантастики», – цитирует его РИА «Новости». При этом эксперт подчеркнул, что референдумы должны пройти с участием независимых наблюдателей.
Накануне сообщалось, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине. Телеканал CNN со ссылкой на многочисленные источники сообщил, что союзники, в частности, рассматривают итальянский план, который предполагает нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности и запуск украино-российских переговоров о будущем Крыма и Донбасса.
«Украина напрямую не вовлечена в эти дискуссии, несмотря на обещание США «ничего об Украине без Украины», – утверждает телеканал, цитируя неназванных западных чиновников, которые говорят о растущей обеспокоенности тем, что происходящее на Украине «может затянуться потенциально на годы, если русские и украинцы не вернутся за стол переговоров».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии заговорили об отставке посла Украины
|
|
Немецких комментаторов в Twitter возмутили оскорбительные претензии посла Украины в Берлине Андрея Мельника к поставкам немецкого вооружения Киеву.
Мельник заявил, что отказ немецких властей поставлять Киеву танки Leopard 1 и БМП Marder – это «позор, который войдет в историю». Пользователи в социальных сетях были оскорблены заявлением украинского посла и потребовали его немедленной отставки, сообщает РИА «Новости».
«Вас следует привлечь к ответственности и отправить в отставку. Становится все более очевидно, что Киев не заинтересован в мире и продолжает бессмысленно жертвовать людьми», – написал один из комментаторов.
«Вы позорите дипломатию и навсегда разрушаете немецко-украинские отношения! Пожалуйста, покиньте эту страну, которую вы так презираете и ненавидите!» – отметил другой.
«А для Германии настоящий позор в том, что мы до сих позволяем этому послу что-то заявлять», – согласился пользователь.
«Вы отъявленный разбойник, а не дипломат. Представляете интересы страны, которой Германия помогает миллиардами, а сами ежедневно оскорбляете наше правительство», – высказался немец.
«Такие украинцы, как вы, это позор. Вы требуете, чтобы немцы осыпали вас налоговыми деньгами. Разбирайтесь с вашими проблемами на ваши же средства», – подчеркнули в комментариях.
Ранее Мельник выложил в Twitter фотографию улитки с патроном, приклеенным к панцирю, подписав: «Немецкое оружие для Украины уже в пути».
Напомним, 20 мая посол Украины в Германии Андрей Мельник снова обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в нерешительности из-за задержек с передачей Киеву тяжелых военных вооружений.
Кроме того, посол раскритиковал Берлин за отсутствие на Украине обещанных танков Leopard 1, ЗСУ «Гепард» и БМП Marder. «А объявленный кольцевой обмен танками Т-72 для Украины из Словении до сих пор не состоялся», – добавил Мельник.
При этом Мельник все же предпринял попытку объяснить свои предыдущие резкие выпады в адрес Шольца. Так, посол заявил, что, прибегнув к резкой риторике в адрес канцлера, он не хотел обидеть его, а пытался лишь подтолкнуть к изменению политики Германии в отношении Украины. «У меня не было цели кого-то обидеть», – заявил он.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кадыров показал видео уничтожения американских гаубиц в Лисичанске
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись с уничтожением пяти 155-миллиметровых американских гаубиц с боеприпасами в Лисичанске.
«Я вам уже рассказывал про уничтоженные нами американские орудия М777 в Лисичанске. <...> В следующий раз, нацики, можете не трудиться зазря – их расположение вычисляется путем расчета баллистической траектории, что и сделали бойцы спецподразделения «Ахмат» совместно со вторым армейским корпусом Народной милиции ЛНР. Несколько точечных ударов, и пять 155-миллиметровых гаубиц вместе с боеприпасами теперь представляют из себя бесполезную груду металла», – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее Кадыров заявил, что бойцы чеченских подразделений и Народная милиция Луганской народной республики полностью завершили зачистку города Северодонецка от украинских националистов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кадыров показал кадры уничтожения группы украинских националистов в ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с бойцами чеченских подразделений, которые уничтожают группу украинских боевиков в районе поселка Камышеваха ЛНР.
«Наши бойцы успешно уничтожили вражескую группу в районе стратегически важного поселка Камышеваха. По кадрам воздушной разведки можно увидеть, как националисты находятся в состоянии тотальной паники. Пытаясь спасти свои шкуры от артобстрелов, они постоянно перемещаются по разным точкам, но это им не помогает. Суровая кара возмездия настигает каждого из них», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он также написал, что «теперь у нас есть новый план действий, который, как показывают первые дни его применения, полностью себя оправдал. Поэтому у нас нет ни малейших сомнений, что победа будет за нами».
Ранее Кадыров опубликовал видеозапись с уничтожением пяти 155-миллиметровых американских гаубиц с боеприпасами в Лисичанске.
Украинские войска при отступлении сожгли тонны зерна в Мариуполе
|
|
Отступая, украинские войска подожгли тонны зерна, которое находилось в хранилищах Мариупольского морского порта, сообщил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.
Гагин рассказал, что в порту «большое количество зерна, это и кукурузное зерно, и пшеничное», но оно, «судя по запаху и внешнему виду, непригодно для дальнейшего использования, в основном, большая его часть». Как пояснил Гагин, «противник, отступая из порта, поджег зернохранилища, чтобы это зерно не досталось» ДНР. Он сообщил, что «тушили несколько дней, но безуспешно». «Вряд ли его можно будет использовать по назначению, даже как корм для скотины», – приводит слова советника РИА «Новости».
Власти ДНР заявили, что зернохранилища разрушены украинской стороной намеренно. Как показывают видеозаписи, зерно в большом количестве рассыпано по территории в районе зернохранилищ, во многих местах видны очаги тления. Сообщается, что в воздухе стоит запах гнили и гари. По информации украинского сайта elevatorist.com (статья за июнь 2019 года), при полной загрузке хранилища могли вмещать 57 тыс. тонн.
Напомним, на Западе указывают, что в Африке могут начаться новые войны, а в ряде других стран – государственные перевороты из-за невывоза зерна из украинских портов. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. Путин также предложил несколько способов вывезти украинское зерно.
Зеленский встретился с украинскими военными в Запорожье
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Запорожье, где встретился с украинскими военными, сообщил офис главы государства.
Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что Зеленский, в частности, встретился с эвакуированными из Мариуполя жителями, передает ТАСС.
Как сообщила пресс-служба Зеленского, он ознакомился с обстановкой на передовой, пообщался с военными, вручил им награды и подарки, пишет «Коммерсант».
Напомним, в Запорожской области Киев контролирует чуть меньше трети региона, но в эту часть входит город Запорожье, где живет почти половина населения области.
В конце мая Зеленский впервые с начала спецоперации России выехал на восток Украины. Он посетил Харьковскую область, где уволил начальника управления СБУ. Тот в ответ потребовал от Зеленского извинений. Сообщается, что между Зеленским и его генералами нарастает серьезный конфликт.
Силы ДНР и ЛНР взяли под контроль Ильичевку в 15 км от Славянска
Силы Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке российских военных освободили и установили полный контроль над 227 населенными пунктами, включая Ильичевку в Краснолиманском районе, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
«По состоянию на 5 июня 2022 года на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила и установила полный контроль над 227 населенными пунктами, включая Ильичевку (укр. Озерное – прим. ВЗГЛЯД) в Краснолиманском районе», – отметили в штабе, передает «Донецкое агентство новостей».
В ведомстве добавили, что сейчас идут бои за Святогорск.
Накануне в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что войска ДНР и ЛНР при поддержке российских военных взяли под контроль 226 населенных пунктов на территории ДНР с начала спецоперации, включая Брусовку и Сосновое.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Молдавские пограничники задержали депутата Верховной рады Украины
Внепартийный депутат Верховной Рады Украины Евгений Яковенко был задержан пограничной полицией в Республике Молдова и доставлен в следственный изолятор, сообщают молдавские СМИ.
По данным Deschide.MD, Яковенко задержали в связи с тем, что он был объявлен в розыск по линии Интерпола Белоруссией.
Глава бюро Интерпола в Кишиневе Виорел Тентю подтвердил изданию, что минские власти обвиняют украинского парламентария во взяточничестве и коррупции и зарегистрировали запрос на его арест и экстрадицию.
Яковенко попал в украинский парламент в 2019 году, будучи кандидатом от партии «Батькивщина», возглавляемой бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко. Однако, придя в Верховную Раду, предпочел остаться независимым депутатом.
Ранее ГБР задержало двух мужчин призывного возраста, которые пытались покинуть Украину на резиновой лодке, они будут привлечены к административной ответственности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В The New York Times призвали власти США прекратить поставки оружия Украине
США в сложившейся ситуации вокруг Украины должны перестать оказывать ей финансовую помощь и поставлять оружие, написал в газете The New York Times журналист Росс Даутхэт.
Автор указал, что Вашингтону следует пересмотреть свою стратегию и выбрать более разумный путь. По его мнению, в ближайшее время ситуация на Украине может перейти в стадию паузы. И в таких условиях Штатам нужно отказаться от масштабной поддержки Киева, передает РИА «Новости».
«В этом случае наш план не может заключаться в том, чтобы выписывать бесконечные чеки и при этом скромно ходить на цыпочках вокруг украинцев и позволять им диктовать, для каких целей используются наши вооружения», – отметил Даутхэт.
Накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупредил, что Соединенные Штаты и Великобритания избрали рискованный путь, решив поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО). В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что если Украина использует американские системы залпового огня против целей в России, то Вооруженным силам РФ придется нанести удары по центрам принятия решений противника, которые «находятся даже не на территории Киева».
В среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Ранее Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Власти Швейцарии оценили эффективность санкций против России
Министр экономики Швейцарии Ги Пармелен указал, что цель санкций против России «до сих пор не достигнута», если их ввели, добиваясь «скорейшего прекращения» российской военной спецоперации на Украине.
Пармелен подчеркнул, что эффективность санкций во многом зависит от того, полностью ли они выполняются, а также дополняют ли их другие инструменты – политические, дипломатические и юридические, передает РИА «Новости» со ссылкой на Blick.
Министр считает, что новые санкции могут привести к очередному повышению цен на энергоносители. Он признал, что «можно попытаться диверсифицировать энергоснабжение, но ни у кого в Европе нет готового решения на данный момент».
Напомним, в ЕС утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России. ЕС начал работу над седьмым пакетом.
|
|