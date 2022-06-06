Власти Украины собрались запретить фейерверки

В США испугались последствий решения Байдена по Украине

Решение президента США Джо Байдена отправить РСЗО HIMARS на Украину грозит непредсказуемыми последствиями для международной безопасности, предупредил эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа в статье для журнала American Thinker.

Как отмечает автор статьи, сначала президент США заявил, что Вашингтон не будет поставлять Украине ракеты для ударов по России, однако несколько дней спустя глава американской администрации поменял свое мнение и объявил о решении «обеспечить украинцев более современными ракетными системами и боеприпасами», передает РИА «Новости».

Автор публикации привел слова источника из администрации Байдена, согласно которым передаваемые Украине системы смогут «поражать цели на удалении до 80 километров». «Безусловно, когда украинские войска получат эти ракетные системы, ничто не помешает им поражать цели на территории России», – предположил обозреватель.

Публицист отметил, что такой разворот в политике Байдена случился сразу после того, как Соединенные Штаты поддержали вступление Финляндии и Швеции в НАТО. В ответ, как напомнил Семпа, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет.

«Остается лишь гадать, чем все это закончится», – подчеркнул автор, призвав Байдена «не дразнить русского медведя». «Во время военного конфликта такая неразбериха может стать откровенно опасной», – предупреждает Семпа.

Накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупредил, что Соединенные Штаты и Великобритания избрали рискованный путь, решив поставлять Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО). В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил, что если Украина использует американские системы залпового огня против целей в России, то Вооруженным силам РФ придется нанести удары по центрам принятия решений противника, которые «находятся даже не на территории Киева».

В среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems). Ранее Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы. Белый дом также пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию. При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».

Во вторник стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. В прошлую пятницу стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.

Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. США все глубже втягиваются в кризис на Украине, что чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности, указал Антонов.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.

В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.

В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.

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