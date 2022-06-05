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5 июня, воскресенье | Последнее обновление — 03:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Спикер парламента Венгрии заподозрил у Зеленского проблемы с психикой
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Судьба подарила мне шанс своими глазами наблюдать совсем иную жизнь и видеть, как реагирует общество, защищая себя. И на бытовом уровне, и на уровне культуры.
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В современных экономических условиях перед железнодорожниками стоит задача нарастить экспорт – и одновременно не уменьшить надежность, безопасность и предсказуемость перевозок, а также обеспечить транспортную доступность.
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Война – этическая антинорма. Ее всеми силами нужно предотвращать. Но война – историческая норма. Смена войны и мира есть смена дня ночью. Она естественна и вечна, пока живут люди.
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Синоптики рассказали о погоде в столице
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В воскресенье синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.
По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром в столице будет 14 градусов тепла. К обеду в Москве потеплеет до плюс 18 градусов, вечером столбики термометров покажут 17 градусов выше ноля. В первой половине дня в столице ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный, северо-западный, силой 2-3 м/с, порывами до 15 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.
В Германии заметили изменение позиции США по Украине
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Заявления экс-госсекретаря США Генри Киссинджера об Украине и публикации в американской прессе свидетельствуют об изменении позиции Вашингтона по ситуации в бывшей советской республике, заявил депутат бундестага Петр Быстронь в колонке для iDNES.cz.
Парламентарий подчеркнул, что высказывания Киссинджера прямо противоречат мнению западноевропейских политиков, которые высказываются против мирного разрешения ситуации, передает РИА «Новости».
«Однако Киссинджер лишь перенес на европейскую почву изменение нарратива в конфликте», – отметил Быстронь.
Депутат добавил, что смена позиции по Украине в США началась со статьи в The New York Times, подчеркивавшей, что вооруженный конфликт с Россией не входит в интересы Соединенных Штатов. Однако при этом еще в марте издание провозглашало, что «Украину требуется освободить вне зависимости от того, сколько времени для этого потребуется», указал парламентарий. «Конечно, ни Генри Киссинджер, ни главные обозреватели The New York Times не превратились вдруг в поклонников [президента России] Владимира Путина <…>. Их разворот на 180 градусов скорее означает, что США уже добились, чего хотели, и поэтому не заинтересованы в продолжении конфликта», – считает Быстронь.
Он также уточнил, что за последние 30 лет американцы уже и так максимально расширили свою сферу влияния, перенеся ее границу из центра Европы на берега Днепра. «То, что когда-нибудь коса найдет на камень, все неизбежно понимали как минимум с момента произнесения Путиным речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, когда он ясно выступил против расширения НАТО на восток», – продолжил парламентарий.
Быстронь предположил, что Вашингтон уже не может вмешаться в ситуацию на Украине, так как ее территория «входит в сферу влияния другой мировой державы».
Напомним, Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии во избежание катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров .
В мае министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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В США заявили о дипломатической победе Путина
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Целый ряд африканских стран воздержались от поддержки резолюции ООН, осуждающей Москву, приезд главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла в Россию можно назвать дипломатической победой Владимира Путина, сообщил CNN.
«Несколько африканских стран в значительной степени зависят как от Украины, так и от России в плане импорта зерна, подсолнечного масла и удобрений», – отметил в эфире телеканала корреспондент Дэвид Маккензи, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что целый ряд африканских стран воздержались от поддержки резолюции ООН, осуждающей Москву: по мнению CNN, это тоже можно назвать дипломатической победой для Путина.
Однако, Маккензи считает, что если Африка не сможет получить зерно от Украины или России, это окажет сильное влияние на цены на продовольствие и может поставить под сомнение в принципе его наличие на этом континенте.
Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность содействовать экспорту украинского зерна.
Президент Сенегала заявил, что санкции против России, которые усложняют ситуацию с экспортом зерна и удобрений, должны быть сняты, поскольку африканские страны лишились доступа к этим товарам.
В МИД России отметили, что Россия готова поставлять зерно всем нуждающимся в этом странам, но мешают антироссийские санкции Запада.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в ответ на помощь с продовольствием Москва может рассчитывать получить от африканцев.
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Во Франции потребовали пожизненного заключения для Зеленского
Читатели французской газеты Le Figaro потребовали пожизненного заключения для президента Украины Владимира Зеленского, назвав его «мясником» и «предводителем киллеров».
Соответствующие комментарии пользователи оставили под статьей, посвященной поставкам Киеву американских реактивных систем залпового огня.
«У Зеленского есть только два варианта: пожизненное заключение или физическое и окончательное устранение. Это говорю не я, а все украинцы и русские, с которыми мне удалось обсудить конфликт. А я им доверяю», – написал один из читателей, пишет «Газета.Ru».
Другой комментатор назвал Зеленского «мясником Украины», обладающим «армией киллеров».
Один из читателей указал, что Киев «бомбит гражданские районы Донбасса» «при преступном равнодушии Запада». В свою очередь президента США французы обвинили в том, что он думает только об интересах Америки, в то время как российский лидер Владимир Путин «преподают остальному миру урок того, как вести себя с теми, кто вам угрожает».
В среду власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.
Позже МИД России заявил, что Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, и называет линию США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентной и опасной.
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ВС России нанесли удар по центру подготовки ВСУ с иностранными инструкторами
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Министерство обороны России сообщило, что ВС России поразили 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожили центр подготовки, два пункта управления ВСУ, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.
Высокоточные удары нанесены по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населенного пункта Стецковка Сумской области. В этом центре иностранные инструкторы обучали украинских солдат эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777. Также уничтожен пункт дислокации иностранных наемников в Одесской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Авиацией поражены 54 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Удалось уничтожить 400 националистов, 20 танков и бронемашин, четыре установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», девять артиллерийских орудий и 29 автомобилей различного назначения.
Также над Одессой был сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолет военно-транспортной авиации воздушных сил Украины и 17 беспилотников, в том числе российскими средствами ПВО сбиты два беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2».
С начала спецоперации уничтожено: 187 самолетов, 129 вертолетов, 1104 беспилотников, 328 ЗРК, 3406 танков и других боевых бронированных машин, 466 установок реактивных систем залпового огня, 1769 артиллерия и минометы, а также 3405 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Итальянские аграрии сообщили о снижении мировых цен на зерно
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Мировые цены на зерно снизились до уровня, наблюдавшегося в апреле, после заявления российского лидера Владимира Путина, заявила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.
«Уход судов из портов Черного моря означает освобождение украинских складов, где, по оценкам, находится более 20 млн тонн пшеницы, ячменя и кукурузы, предназначенных для экспорта как в богатые, так и в более бедные страны, где блокада рискует вызвать беспорядки и голод. Такие страны, как Египет, Турция, Бангладеш и Иран закупают более 60% своей пшеницы в России и на Украине; Ливан, Тунис Йемен, Ливия и Пакистан также сильно зависят от поставок из России и c Украины», – передает ТАСС сообщение ассоциации.
Отмечается также, что речь идет о снижении на 10% – понизились котировки и на фуражную кукурузу.
Ранее Путин выразил готовность содействовать экспорту украинского зерна.
Российский лидер заявил, что Запад перекладывает продовольственные проблемы «с больной головы на здоровую», когда возлагает ответственность за них на Россию. Российский лидер также добавил, что в случае разминирования украинских портов Россия не будет пользоваться этим, чтобы предпринять атаки с моря.
Валенса призвал создать ЕС без Польши и Венгрии
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Экс-президент Польши Лех Валенса предложил распустить Европейский союз и создать его снова, но без Польши и Венгрии.
«Если Еврокомиссия согласится на KPO (польский национальный план восстановления после пандемии коронавируса), это будет ее поражение. Евросоюз вместо того, чтобы идти на компромисс с Польшей, должен распуститься и через минуту создать новое сообщество на основе Германии и Франции, но без Польши и Венгрии», – передает РИА «Новости» его слова, сказанные в интервью изданию Interia.
Европейская комиссия в среду одобрила план восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики Польши на общую сумму более 35 млрд евро – 23,9 млрд евро в виде грантов и 11,5 млрд евро – в виде кредитов в рамках Фонда ЕС по восстановлению и устойчивости.
План Польши был одобрен с задержкой и несмотря на сохраняющиеся у ЕС претензии к Варшаве в части соблюдения норм верховенства права.
Напомним, в ноябре 2020 года страны Евросоюза не смогли согласовать новый проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы, в который были внесены расходы на восстановление пострадавшей от пандемии экономики, так как Польша и Венгрия наложили вето на проект.
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Отказ ЕС от российской нефти назвали «тихим ужасом» для Германии
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Решение стран ЕС начать поэтапный отказ от импорта российской нефти стало «тихим ужасом» для министра экономики ФРГ Роберта Хабека, страны ЕС ожидает рост инфляции и ценовой шок, заявил глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф.
Как считает эксперт, для Европы это может стать «худшим из возможных сценариев», поскольку европейские компании и потребители уже скоро начнут страдать от высоких цен на ресурс, которые с высокой вероятностью будут расти и дальше, передает РИА «Новости».
«Правительства могут попытаться смягчить ценовой шок скидками на заправках, понижением налогов и дотациями, как они это делали в прошлые месяцы. Это может увеличить госдолг», – заявил Вольф в беседе с журналом Spiegel.
Экономист считает, что эмбарго лишь в долгосрочной перспективе уменьшит доходы России от продажи нефти. В свою очередь, глава аналитического центра Energy Comment Штеффен Букольд прогнозирует, что Москва найдет новых покупателей, преимущественно в Азии.
«Для Урсулы фон дер Ляйен, президента Еврокомиссии, это был «важный шаг вперед», для министра экономики ФРГ Роберта Хабека – «тихий ужас», – говорится в публикации.
В пятницу Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций против России, включающий поэтапный отказ стран союза от импорта российской нефти. К концу года ЕС рассчитывает отказаться от 92% российской нефти. На этом фоне стоимость барреля нефти Brent превысила 121 доллар.
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WP: Украинские военные в ужасе от артиллерийской мощи ВС России
Проводимые российскими ВС артиллерийские обстрелы деморализуют украинских военнослужащих, они сокрушаются по поводу отсутствия достаточного количества боеприпасов и существенной помощи для возврата территорий, говорится в статье The Washington Post.
«Российская артиллерия ведет огонь с утра до вечера. Если наша сторона выстрелит в них один раз, то мы получаем 10 или 15 [выстрелов] в ответ. Нам нужна помощь. Если бы речь шла о пехоте против пехоты, мы могли бы что-то с этим сделать. Но они в 10 км просто бросают в нас бомбы», – приводит The Washington Post слова одного из командиров нацбатальона «Днепр-1» Владимира Погорелого.
Издание называет сложившуюся «ситуацию сложной для морального духа украинских военнослужащих».
«Количество огневой мощи, количество взрывов, длительность и продолжительность атак - все это вместе взятое, а также тот факт, что вы не можете защищаться от этого, не можете сбивать снаряды, означает большое количество жертв, и это также невероятно деморализует. Это дезориентирует. Отсюда и появляется нервное истощение в боевых условиях». По его словам, такие артиллерийские обстрелы «наводят страх и опустошают украинских военнослужащих». В материале также подчеркивается, что «постоянные артиллерийские обстрелы также препятствуют способности Украины укреплять позиции и удерживать нынешние территории», – цитирует газета эксперта из вашингтонского Американского института предпринимательства Фредерика Кейгана.
Авторы статьи рассказали, что украинские военнослужащие «сокрушаются по поводу отсутствия достаточного количества боеприпасов и говорят, что без существенной помощи» не смогут вернуть территории.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневные боевые потери страны составляют порядка 60-100 военнослужащих убитыми и около 500 ранеными. «При таких темпах Украина потеряет за 2,5 месяца столько же войск, сколько Соединенные Штаты потеряли в Ираке и Афганистане за 20 лет», – предполагают авторы статьи.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вооружения на Украине российские системы ПВО щелкают, как орехи, уже уничтожены десятки.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Украина несет катастрофические потери.
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ВСУ при отступлении подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской
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При отступлении из города Святогорск Донецкой Народной Республики военные 79-й десантно-штурмовой бригады украинской армии подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской Свято-Успенской Святогорской лавры.
По словам местных жителей, в деревянные стены подкупольного пространства пустили очередь из зажигательных боеприпасов из крупнокалиберного пулемета, установленного на украинском бронеавтомобиле «Козак», рассказали в министерстве обороны России в Telegram-канале.
После поджога украинские националисты на большой скорости уехали в южном направлении, в сторону подконтрольного населенного пункта Сидорово.
В ведомстве отметили, что ВС РФ не ведут боевых действий в этом районе и не обстреливают территорию Святогорского историко-архитектурного заповедника.
Напомним, мощный пожар начался в результате боевых действий во Всехсвятском скиту Свято-Успенской Святогорской Лавры в ДНР, о пострадавших и погибших не сообщалось.
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Украинских диверсантов нейтрализовали в Запорожской области
В Запорожской области нейтрализовали украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
«В Мелитопольском районе ликвидирована диверсионно-разведывательная группа террористов Зеленского. В нее входили хорошо подготовленные люди, имеющие прямое отношение к украинским спецслужбам», – приводит слова Рогова РИА «Новости».
Как сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона, силовики ликвидировали членов ДРГ, оказавших сопротивление при задержании. «Сейчас ведутся следственные действия», – подчеркнул Рогов.
Ранее Рогов предложил для обеспечения безопасности жителей региона передать России военные базы ВСУ в Запорожской области. Напомним, 25 мая президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. В тот же день Запорожская область вернула герб времен Российской Империи. На этом фоне в регионе возник ажиотажный спрос на получение российского гражданства.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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Берлускони заявил об изоляции Запада от мира из-за санкций против России
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Ситуация на Украине показала изолированность Запада от остального мира, заявил экс-премьер Италии Сильвио Берлускони в статье для Giornale.
Политик отметил, что большинство государств мира, в отличие от США и их союзников, отказалось осуждать российскую спецоперацию в бывшей советской республике, передает РИА «Новости».
«Кризис на Украине показал очень горькую действительность. Ответ Запада был единодушным, но что мы подразумеваем под Западом? США, Европу, и некоторые страны в Тихоокеанском регионе, которые имеют традиционные связи с США, среди них Австралия и Япония. А из других государств мира? Почти ничего», – написал Берлускони.
Он отдельно указал на Турцию, которая, несмотря на свою важную роль в НАТО, отказалась от введения санкций против России. «То, что показал нам украинский кризис, – тревожный знак для настоящего и особенно для будущего. Россия изолирована от Запада, но [и] Запад изолирован от всего остального мира», – заключил бывший премьер Италии.
Напомним, 20 мая страны Группы семи (G7) заявили о намерении изолировать Россию и Белоруссию от мировой экономики. Однако уже через несколько дней американские СМИ заявили о провале попытки США и Европы изолировать Россию. Ранее в США предупреждали об угрозе рецессии в Евросоюзе на фоне санкций против России.
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Володин: Арсенал средств по сдерживанию России исчерпан
Анализируя шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что арсенал средств по сдерживанию России исчерпан.
«Анализируя его, а также предыдущие решения Брюсселя и Вашингтона, можно сделать вывод: арсенал средств по сдерживанию развития нашей страны исчерпан», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Володина, принимая новые санкционные меры, западные политики вынуждены выбирать между плохим и очень плохим сценарием для экономик и граждан своих стран.
«Для Российской Федерации возможные потери от запрета на экспорт нефти в Европу, по оценкам экспертов, могут составить 22 миллиарда долларов в год. Но из-за роста цен на энергоресурсы, спровоцированного санкциями, и переориентации рынков сбыта российской нефти на азиатское направление издержки могут быть в полной степени компенсированы. А возможно, и вовсе наша экономика окажется «в плюсе», – отметил спикер ГД.
Володин заметил, что Европа «из-за рекордно высоких цен на энергоресурсы» будет «переплачивать более 250 млрд евро ежегодно», не считая дополнительных затрат «на переход предприятий на новые марки нефти».
«Вашингтон делает все, чтобы основная нагрузка от реализации санкций ложилась на европейские страны. Намеренно ослабляет экономику государств Евросоюза, чтобы сделать их еще более зависимыми от США. Желает управлять странами, которые ранее стремились к большей самостоятельности. Теперь эти государства вряд ли могут даже думать об этом. Проблем им прибавилось», – резюмировал Володин, добавив, что преодолев все санкции, Россия станет только сильнее.
Напомним, в пятницу Совет Евросоюза окончательно утвердил шестой пакет санкций против России в связи с ситуацией вокруг Украины.
Новые санкции ЕС предполагают частичный и постепенный отказ от поставок российской нефти. Так, «ЕС принял решение запретить покупку, импорт, трансфер сырой нефти и ряда нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от российской сырой нефти займет шесть месяцев, восемь месяцев – для продуктов нефтепереработки», – указано в документе.
Тем не менее китайские СМИ утверждают, что западная коалиция против России становится все более ненадежной по мере того, как ее членам приходится сталкиваться с практическими потерями из-за санкций, а развязанная ею экономическая война терпит неудачу.
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ЕС начал работу над седьмым пакетом санкций против России
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Работа над седьмым пакетом санкций против России уже ведется в Европейском союзе (ЕС), новые ограничения коснутся газовых поставок из России и расширения списка банков, которые отключат от SWIFT, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
«Санкции должны быть еще острее: в контексте газа, который Россия по-прежнему может продавать, в контексте отключения всех российских банков от системы SWIFT. Тут я говорю, прежде всего, о Газпромбанке», – цитирует ТАСС Яблоньского.
По его словам, необходимо эмбарго на технологии, которые по- прежнему могут поставляться в Россию и использоваться Россией в ее промышленности. Кроме того, помимо санкций также необходима конфискация, а не только заморозка российских активов в Европе.
«Работа в этом направлении уже ведется», – указал замминистра.
Касаясь вопроса обхода санкций разными субъектами, Яблоньский признал, что это остается пока большой проблемой.
«Большая часть субъектов делает многое, чтобы обойти санкции, найти креативные способы их избежать. Мы видим это хотя бы в вопросах платежей за газ, когда многие фирмы и страны ЕС все же решились открыть счета в Газпромбанке, чтобы совершать платежи как бы формально в евро и долларах, которые, по сути, моментально конвертируются в рубли», – отметил он.
Напомним, послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, в том числе частично отложенное нефтяное эмбарго. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
В МИД России заявили, что шестой пакет антироссийских санкций будет иметь саморазрушительный эффект для Евросоюза.
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Роскосмос решил восстановить работу немецкого телескопа на «Спектре-РГ»
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Роскосмос принял решение о восстановлении работы немецкого телескопа eROSITA на космической обсерватории «Спектр-РГ» совместно с российским телескопом, заявил глава ведомства Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия-24».
«Я дал указание начать работы по восстановлению работы германского телескопа в системе «Спектр-РГ» вместе с российским телескопом», – передает ТАСС его слова.
Как подчеркнул гендиректор Роскосмоса, для науки такое решение необходимо.
Напомним, в феврале по решению Германии немецкий телескоп российско-германской обсерватории «Спектр-РГ» был отключен.
По словам Рогозина, «германские партнеры получили указание отключить» телескоп, которым «они сами и управляют». Глава Роскосмоса отмечал, что немецкие технические специалисты недовольны таким решением, но сделать ничего не могут.
Космическая обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» – международный российско-германский проект. Обсерватория состоит их двух телескопов: eROSITA, созданного Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанного и созданного ИКИ РАН и РФЯЦ-ВНИИЭФ Росатома. «Спектр-РГ» была запущена в космос в июле 2019 года с космодрома Байконур.
Лавров предупредил европейцев о нищете из-за санкций против России
Европейские жители сталкиваются с инфляцией и ухудшением уровня жизни в результате введенных санкций против России, многим из них грозит нищета, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской».
«В Европе ухудшается уровень жизни, растет инфляция, замедляются темпы роста. Появилось даже понятие «новые бедные». Люди страдают от наступающих проблем, включая рост цен. Многим грозит нищета», – цитирует ТАСС Лаврова.
Между тем, отметил Лавров, десятки миллиардов долларов и евро идут на вооружение Украины.
«Германия объявила, что для них важно не поддержать немцев в тяжелые периоды роста цен, а выделить 100 млрд долларов на милитаризацию своей страны. Многим в Европе это напоминает о том, что заявление Германии о необходимости превратить ее в ведущую европейскую военную державу, может восприниматься некоторыми людьми не столь безобидно», – отметил Лавров.
Министр подчеркнул, что Россия уже давно утратила веру в договороспособность и надежность западных стран. Лавров обратил внимание, что после введенных в 2014 году санкций Россия начала полагаться на свои силы и контакты с надежными партнерами.
Ранее Путин назвал ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире.
До этого в МИДе предсказали саморазрушительный эффект для ЕС от шестого пакета санкций.
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