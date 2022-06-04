Экс-заведующую общежития колледжа Комсомольска-на-Амуре отправили под суд за отравление студентов

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4 июня, суббота | Последнее обновление — 17:16 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВСУ при отступлении подожгли деревянный скит Всех Святых Земли Русской
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Судьба подарила мне шанс своими глазами наблюдать совсем иную жизнь и видеть, как реагирует общество, защищая себя. И на бытовом уровне, и на уровне культуры.
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В современных экономических условиях перед железнодорожниками стоит задача нарастить экспорт – и одновременно не уменьшить надежность, безопасность и предсказуемость перевозок, а также обеспечить транспортную доступность.
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Война – этическая антинорма. Ее всеми силами нужно предотвращать. Но война – историческая норма. Смена войны и мира есть смена дня ночью. Она естественна и вечна, пока живут люди.
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Экс-заведующую общежития колледжа Комсомольска-на-Амуре отправили под суд за отравление студентов
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Бывшая заведующая общежитием строительного колледжа в Комсомольске-на-Амуре предстанет перед судом за отравление 25 студентов некачественной водой, которые лечились от кишечной инфекции, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей 51-летней заведующей общежитием, принадлежащим КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж». Она обвиняется по части 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)», – сообщается на сайте надзорного ведомства.
Женщина организовала доставку в общежитие для потребления студентами питьевой воды из подземного нецентрализованного источника водоснабжения, что привело к массовому инфекционному заболеванию – острой кишечной инфекцией среди не менее 25 человек.
Ранее стало известно о более 70 случаях отравления школьников в Красноярске. Предположительно, все они отравились овощными салатами, изготовленными с нарушением технологического процесса. У организатора питания выявлены нарушения требований санитарного законодательства.
В Германии заметили изменение позиции США по Украине
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Заявления экс-госсекретаря США Генри Киссинджера об Украине и публикации в американской прессе свидетельствуют об изменении позиции Вашингтона по ситуации в бывшей советской республике, заявил депутат бундестага Петр Быстронь в колонке для iDNES.cz.
Парламентарий подчеркнул, что высказывания Киссинджера прямо противоречат мнению западноевропейских политиков, которые высказываются против мирного разрешения ситуации, передает РИА «Новости».
«Однако Киссинджер лишь перенес на европейскую почву изменение нарратива в конфликте», – отметил Быстронь.
Депутат добавил, что смена позиции по Украине в США началась со статьи в The New York Times, подчеркивавшей, что вооруженный конфликт с Россией не входит в интересы Соединенных Штатов. Однако при этом еще в марте издание провозглашало, что «Украину требуется освободить вне зависимости от того, сколько времени для этого потребуется», указал парламентарий. «Конечно, ни Генри Киссинджер, ни главные обозреватели The New York Times не превратились вдруг в поклонников [президента России] Владимира Путина <…>. Их разворот на 180 градусов скорее означает, что США уже добились, чего хотели, и поэтому не заинтересованы в продолжении конфликта», – считает Быстронь.
Он также уточнил, что за последние 30 лет американцы уже и так максимально расширили свою сферу влияния, перенеся ее границу из центра Европы на берега Днепра. «То, что когда-нибудь коса найдет на камень, все неизбежно понимали как минимум с момента произнесения Путиным речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, когда он ясно выступил против расширения НАТО на восток», – продолжил парламентарий.
Быстронь предположил, что Вашингтон уже не может вмешаться в ситуацию на Украине, так как ее территория «входит в сферу влияния другой мировой державы».
Напомним, Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии во избежание катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров .
В мае министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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KFC выпустила рекламу с приглашением украинок в постель в Германии
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Украинцев в соцсетях возмутила фотография рекламы сети ресторанов KFC в Германии, на которой «дедушка с логотипа» полковник Сандерс лежит на кровати, откинув край одеяла, а ниже размещена надпись: «Цып с Украины очень ждут в Германии».
Украинцев возмутили фотографии рекламного постера сети ресторанов быстрого питания KFC в Германии, которые появились в соцсетях.
На рекламе «дедушка с логотипа» полковник Сандерс лежит на кровати, откинув край одеяла, а ниже написано: Chicks from Ukrainian are very welcome to Germany. («Цып с Украины очень ждут в Германии»). Также на рекламе присутствует логотип сайта бронирования отелей Booking.com. Между тем ряд пользователей отметили, что «место, отведенное Украине западным сознанием, указано очень четко».
Напомним, в апреле в эстонском парламенте заподозрили украинских беженок в намерении заниматься проституцией в ЕС. В том же месяце российские силовики обнаружили в Херсоне материалы на эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины использовала как информаторов и для выполнения особых поручений и даже диверсий в России и Европе. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как Украинки достигли интимного слияния с Европой.
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Вучич поговорил с украинскими беженцами в Сербии на русском языке
Президент Сербии Александр Вучич посетил лагерь для украинских беженцев в городе Вране, пообщался с детьми на русском языке и вручил им подарки, сообщили местные СМИ.
Перед президентом построились 15 детей и подростков. «Вам нравится здесь?» – обратился к детям Вучич по-сербски. Дети ответили ему по-русски «да». После этого президент также перешел на русский: «Я не говорю по-украински, но я все понимаю по-русски, все еще бегло не говорю, но все понимаю», передает ТАСС со ссылкой на Tanjug.
Разговор шел на русском языке. Вучич вручил детям подарки, поиграл с ними в футбол и сфотографировался.
В обращении к собравшимся Вучич снова перешел на русский язык. В свою очередь, посол Украины в Сербии Владимир Толкач обратился к собравшимся на македонском языке, после чего переводчица перевела его речь на украинский. После этого Вучич извинился за нарушение протокола и заметил: «Сразу видно, кто из каких частей Украины, кто-то говорит только на русском, кто-то только на украинском, а кто-то на русском и на украинском».
В ходе посещения центра Вучич пообещал беженцам медицинскую помощь и возможность трудоустройства.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград не может на данный момент вводить санкции в отношении Москвы.
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В Грузии объяснили, что может сделать Россию счастливой
Отказ ЕС присвоить Грузии, Молдове и Украине статус кандидата на членство в Евросоюз «принесет счастье только России», заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Выступая на международном форуме по безопасности в Братиславе в пятницу, глава правительства Грузии задался вопросом, «кто будет счастлив, если представить, что ЕС не присвоил статус кандидата» этим странам.
«Только России», – сказал он.
Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что статус кандидата не означает членство в ЕС.
«Не надо бояться этой мотивации. Это станет поощрением молодым демократиям в Грузии, Молдове, Украине. Будет ошибкой не присвоить символический статус кандидата всем трем странам», – сказал он, напомнив, что данные государства уже имеют либеральный визовый режим с Евросоюзом и режим свободной торговли по соглашениям об ассоциации.
ЕС примет решение по Грузии, Молдове и Украине в конце июня.
В Мелитополе сотрудники украинского банка портили гривны
Во время инвентаризации помещений одного из банков в Мелитополе были обнаружены испорченные украинские гривны различного номинала. Предположительно, их испортили сотрудники кредитной организации.
Так, в одном из отделений украинского «Ощадбанка» было уничтожено несколько десятков тысяч гривен. Общая сумма испорченных купюр составляет около 1,5 млн гривен (около 51 тыс. долларов), передает РИА «Новости».
И. о. главы городской военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко сообщала, что украинские банки перед уходом из Мелитополя вывезли основную часть гривен, а оставшиеся купюры украинская сторона испортила краской.
Ранее в Раде предложили запретить использование российского рубля на Украине.
ВС России нанесли удар по центру подготовки ВСУ с иностранными инструкторами
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Министерство обороны России сообщило, что ВС России поразили 27 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также уничтожили центр подготовки, два пункта управления ВСУ, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего.
Высокоточные удары нанесены по центру артиллерийской подготовки ВСУ в районе населенного пункта Стецковка Сумской области. В этом центре иностранные инструкторы обучали украинских солдат эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777. Также уничтожен пункт дислокации иностранных наемников в Одесской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Авиацией поражены 54 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Удалось уничтожить 400 националистов, 20 танков и бронемашин, четыре установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», девять артиллерийских орудий и 29 автомобилей различного назначения.
Также над Одессой был сбит доставлявший вооружение и боеприпасы самолет военно-транспортной авиации воздушных сил Украины и 17 беспилотников, в том числе российскими средствами ПВО сбиты два беспилотных летательных аппарата «Байрактар-ТБ2».
С начала спецоперации уничтожено: 187 самолетов, 129 вертолетов, 1104 беспилотников, 328 ЗРК, 3406 танков и других боевых бронированных машин, 466 установок реактивных систем залпового огня, 1769 артиллерия и минометы, а также 3405 единиц специальной военной автомобильной техники.
Путин назвал ошибку США главной причиной роста цен на продовольствие в мире
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Разгон инфляции был связан с непродуманными действиями США по вливанию средств в экономику, а никак не с действиями России на Украине, заявил президент России Владимир Путин.
Путин отметил, что неблагоприятная ситуация на рынке продовольствия начала складываться не вчера, а еще в феврале 2020 года, в процессе борьбы с последствиями коронавируса.
«Ничего лучше не нашли в тех же Соединенных Штатах, финансовые, экономические власти, как пойти по пути вливания больших денежных средств в поддержку населения и поддержку отдельных предприятий, отраслей экономики», – приводит слова Путина официальный сайт президента.
«В целом и мы делали примерно то же самое, но я смею вас заверить, и результат очевиден, налицо: мы делали это гораздо более аккуратно, мы делали это точечно, добивались нужного результата без того, чтобы все эти действия отразились на макроэкономических показателях, в том числе на безмерном росте инфляции», – заявил президент.
По его словам, совсем по-другому складывалась ситуация в Соединённых Штатах:«За два года, неполных два года, с февраля 2020-го по конец 2021 года, денежная масса в США выросла на 5,9 триллиона. Это беспрецедентная работа печатного станка. Общий объём денежной массы вырос на 38,6 процента».
«Видимо, финансовые власти Штатов исходили из того, что доллар – мировая валюта, и он, как обычно, как и в прежние времена, рассосётся по всей мировой экономике, и в Штатах это будет незаметно. Оказалось, что это не так, – считает глава государства. – Собственно говоря, люди порядочные, а в Штатах такие тоже есть, Министр финансов недавно заявила, что они совершили ошибку. Так что это ошибка именно финансовых, экономических властей Соединённых Штатов, она никак не связана с действиями России на Украине, вообще никак».
«И это был первый шаг, очень серьезный шаг к развитию неблагоприятной ситуации на продовольственном рынке, потому что прежде всего наверх пошли, в гору пошли цены на продовольствие», – отметил Путин.
До этого посол России в США Анатолий Антонов заявил, что усугубление глобального продовольственного кризиса, развивавшегося в течение последних двух лет, произошло из-за введения США и их сателлитами нелегитимных санкций против России.
Эксперт назвал неэффективное оружие НАТО на Украине
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«Головка самонаведения «Джавелина» имеет определенный срок службы. Да, она пробивала БТР, танки, если стрелять в бок, а не в лоб. Но поднялся туман или пошел дождь – танк не подстрелишь», – сказал газете ВЗГЛЯД половник в отставке Виктор Баранец. Он объяснил, какие иностранные вооружения украинской армии оказались неэффективными в ходе российской спецоперации.
«Прицельно бьет американская гаубица М777. Сами пленные украинцы говорили, что у нее хорошая дальность. Также у нее неплохое вероятное отклонение – 5-10 метров. Как мы ни хаяли американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Джавелин», но по простоте использования он оказался вполне пригоден. Еще можно отметить различные снайперские винтовки. Все эти вооружения продолжают щекотать нервы нашим солдатам и офицерам», – отмечает военный обозреватель «Комсомольской правды», половник в отставке Виктор Баранец.
Кроме того, эффективными оказались приборы артиллерийской разведки или контрбатарейной борьбы. «Они работали достаточно оперативно, мы специально охотились за ними, чтобы вырубать эти приборы», – добавил собеседник.
В то же время турецкие беспилотники «Байрактар», которые нахваливали украинские военные в первые недели после начала российской спецоперации, оказались сильно уязвимы из-за низких скоростных характеристик, хотя в целом это «нормальная» техника. «Мы их валим как сонных мух с потолка. Раздутой рекламой для «Байрактаров» стала армяно-азербайджанская война осенью 2020 года. Но когда мы почесали репу, плавненько посадили несколько украинских экземпляров, то разобрались, в чем дело и начали срубать их всем, что у нас есть, начиная от пулемета и заканчивая «Тором» или «Буком». А сейчас «Байрактары» вообще не проблема, потому что лазерный комплекс «Задира» выносит этому беспилотнику электронные мозги», – напомнил Баранец.
Другим слабым оружием Вооруженых сил Украины (ВСУ) стали штурмовые винтовки. «Они непригодны в грязи, стволы «летят» очень быстро. Так что все эти винтовки оказались сильно распиаренными, как и поставленные Швецией автоматические пушки Bofors L60, а также норвежские ПЗРК Mistral. Все это техника позавчерашнего дня. Украине просто сбрасывали хлам, который не вызывал у наших военных серьезной тревоги», – подчеркнул полковник.
Баранец особо подчеркнул, что идеального оружия нет и даже доказавшие свою эффективность вооружения обладают существенными недостатками. «У каждого оружия есть свои плюсы и минусы. Те же американские гаубицы M777 мы начинаем вырубать пачками. У нее хорошая прицельная система, но ее слабое место в том, что она прицепная. После выстрела ее надо свернуть, поднять станины, развернуть ствол – на это уходит время! Наш беспилотник «Орлан» успевает передавать координаты для удара. Украинские военные даже не успевают прицепить гаубицу к тягачу – им уже прилетело и кишки вместе с колесами разлетаются по сторонам. Кроме того, после интенсивной стрельбы нужно делать паузу, пока остынет ствол. А у нас такая артиллерия, что мы сто снарядов выпускаем, а со стволом ничего не делается, как у 122-мм гаубицы Д-30», – говорит собеседник.
Американские «Джавелины» тоже часто мажут. «Головка самонаведения имеет определенный срок службы. Да, она пробивала БТР, танки, если стрелять в бок, а не в лоб. Но поднялся туман или пошел дождь – танк не подстрелишь. И кроме того, у нас есть хорошая система защиты, которая создает облако из алюминиевой фольги и «Джавелин» перестает видеть цель», – подытожил Баранец.
Накануне российские военные уничтожили батарею американских гаубиц M777 406-ой бригады ВСУ в населенном пункте Жовтеное недалеко от города Николаев. По информации военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, было уничтожено как минимум 12 артиллерийских установок, склад с боеприпасами и 80 украинских боевиков.
С момента нала спецоперации Пентагон предоставил Украине 108 гаубиц M777 и более 5,5 тыс. «Джавелинов».
Как писала газета ВЗГЛЯД, многие западные образцы оружия, в том числе «Стингеры», «Джавелины» и «Байрактары» мало эффективны, но сам факт участия этих видов оружия в реальных боях на Украине имеет для Запада большое значение.
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Путин назвал самый простой способ вывезти зерно с Украины
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Вывезти украинское зерно можно через черноморские порты и через соседние страны, а самое простое – через Белоруссию, но тогда необходимо снять санкции с Минска, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1».
«Что касается вывоза украинского зерна – мы не препятствуем этому», – сказал Путин, сообщает официальный сайт президента.
Российский лидер пояснил, что существует несколько способов вывоза этого зерна: через подконтрольные Украине порты после разминирования, через Бердянск и Мариуполь, через Дунай и Румынию, через Венгрию и Польшу, а самое простое – через Белоруссию. Последний вариант самый простой, дешевый, так как зерно поступит сразу в порты Прибалтики, однако для этого нужно снимать санкции с Белоруссии, отметил Путин.
По его словам, президент республики Александр Лукашенко «ставит вопрос именно так». «Если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует, вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ – через Белоруссию, никто не мешает», – подчеркнул Путин.
Ранее Путин заявил, что Запад перекладывает продовольственные проблемы «с больной головы на здоровую», когда возлагает ответственность за них на Россию. Российский лидер также добавил, что в случае разминирования украинских портов Россия не будет пользоваться этим, чтобы предпринять атаки с моря.
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Американский генерал призвал срочно отправить Украине истребители
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Командующий Национальной гвардией Калифорнии генерал Дэвид Болдуин выразил мнение, что власти США и страны Запада должны как можно скорее рассмотреть вопрос о поставке Украине истребителей, в том числе американского производства, сообщило издание Politico.
Командующий калифорнийской Нацгвардией, которая ранее занималась обучением украинских военных, заявил, что лучшим «краткосрочным решением» стала бы отправка самолетов советского производства МиГ, которые есть у восточноевропейских союзников Вашингтона. По его словам, этот вариант представляется целесообразным, поскольку украинские летчики «уже обучены обращению с ними», передает ТАСС.
«[Самолеты] МиГ – это лучшее краткосрочное решение для поддержки украинцев, но американские или западные истребители – это вариант, который должен быть изучен как можно скорее», – добавил Болдуин.
По его словам, с момента начала российской специальной военной операции на Украине представители Национальной гвардии штата Калифорния помогали Киеву формировать запросы Пентагону на поставку украинской стороне различных вооружений. Также, как проинформировал Болдуин, военнослужащие калифорнийской Нацгвардии, в особенности летчики, на ежедневной основе контактируют с украинскими военными, чтобы обмениваться с ними идеями и соображениями по поводу тактики ведения боевых действий.
В четверг постпред России при ООН Василий Небензя в СБ ООН обвинил страны Запада в совершении военного преступления из-за поставок Украине вооружений, которые используются Киевом для обстрела мирных кварталов Донбасса.
Напомним, в марте Варшава предложила США забрать польские МиГ-29 в Германию. Ранее американские СМИ сообщили, что Польша может передать Украине «советские самолеты», взамен получив от США американские истребители F-16. По словам источников, такой шаг стал бы ответом на призыв Киева закрыть небо над Украиной. США поддержали возможность передачи Украине советских самолетов из Польши. Вопреки этому Польша опровергла сообщения о решении передать Украине боевые самолеты.
В начале марта украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной. Днем ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат альянса. Он также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.
Истребители МиГ-29 стоят на вооружении армии Польши с 1989 года и находятся на 22-й тактической авиабазе в Мальборке и 23-й базе в Минске-Мазовецком. Первые самолеты были приобретены в СССР, последующие получены из Чехии и Германии.
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В Бердянске выявили сеть колл-центров мошенников с данными на 20 млн россиян
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Раскрытая в Бердянске сеть колл-центров мошенников поддерживалась из Нидерландов, Германии, США и Эстонии, при этом она действовала по согласованию с украинскими властями, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
Брошенный мошенниками колл-центр был обнаружен российскими военными в Бердянске в апреле. Сбербанк был привлечен в качестве эксперта, чтобы помочь восстановить данные, которые были на поврежденных серверах.
«К настоящему времени мы на всей технике, которую нам передали, смогли воссоздать картинку примерно на 10% всех серверов из 111 серверов. Сегодня мы можем сделать первые выводы, что в этом колл-центре работало не менее 300 человек, они располагали базой данных по гражданам России – не менее 20 миллионов человек», – передает его слова РИА «Новости».
Персональные данные россиян были получены мошенниками из сервисов логистики и доставки, которые взламывали через интернет-ресурсы.
«Важно, что фактически этот колл-центр – мы считаем, что он достаточно крупный – действовал по согласованию с властями Украины, как мы видим из материалов. Это означает, что деятельность телефонных колл-центров на Украине приравнивалась и приравнивается к государственной политике», – подчеркнул Кузнецов.
Он также добавил, что в колл-центре был обнаружен международный след. «Вся инфраструктура, которая была в этом колл-центре в Бердянске, была развернута в двух странах – Германии и Нидерландах, сервисы учета звонков и безопасная система учета звонков были развернуты в США, IP-телефония была развернута в Эстонии. Фактически деятельность этого колл-центра поддерживалась четырьмя иностранными государствами, помимо Украины», – заключил он.
Путин: Россия не воспользуется разминированием портов Украины для атаки с моря
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В случае разминирования украинских портов Россия не будет пользоваться этим, чтобы предпринять атаки с моря, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-1».
«Мы не будем пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы, так скажем, предпринять какие-то атаки с моря. Я об этом уже сказал», – цитирует его ТАСС.
Глава государства также отметил, что Россия обеспечит мирный провоз и гарантирует безопасность подходов к этим портам. «Мы обеспечим заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Черному морям в любом направлении», – добавил он.
При этом Путин подчеркнул, что Россия не будет выдвигать «никаких условий».
Российский лидер обратил внимание на тот факт, что «очень много судов застряло в украинских портах». По его оценке, их десятки. «Их просто держат там взаперти, и, кстати, экипажи держат там в качестве заложников до сих пор», – заметил он.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова предоставить безопасный выход судов с украинским зерном, но Киев должен разминировать акваторию портов.
Отказ ЕС от российской нефти назвали «тихим ужасом» для Германии
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Решение стран ЕС начать поэтапный отказ от импорта российской нефти стало «тихим ужасом» для министра экономики ФРГ Роберта Хабека, страны ЕС ожидает рост инфляции и ценовой шок, заявил глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф.
Как считает эксперт, для Европы это может стать «худшим из возможных сценариев», поскольку европейские компании и потребители уже скоро начнут страдать от высоких цен на ресурс, которые с высокой вероятностью будут расти и дальше, передает РИА «Новости».
«Правительства могут попытаться смягчить ценовой шок скидками на заправках, понижением налогов и дотациями, как они это делали в прошлые месяцы. Это может увеличить госдолг», – заявил Вольф в беседе с журналом Spiegel.
Экономист считает, что эмбарго лишь в долгосрочной перспективе уменьшит доходы России от продажи нефти. В свою очередь, глава аналитического центра Energy Comment Штеффен Букольд прогнозирует, что Москва найдет новых покупателей, преимущественно в Азии.
«Для Урсулы фон дер Ляйен, президента Еврокомиссии, это был «важный шаг вперед», для министра экономики ФРГ Роберта Хабека – «тихий ужас», – говорится в публикации.
В пятницу Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций против России, включающий поэтапный отказ стран союза от импорта российской нефти. К концу года ЕС рассчитывает отказаться от 92% российской нефти. На этом фоне стоимость барреля нефти Brent превысила 121 доллар.
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Итальянские аграрии сообщили о снижении мировых цен на зерно
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Мировые цены на зерно снизились до уровня, наблюдавшегося в апреле, после заявления российского лидера Владимира Путина, заявила ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti.
«Уход судов из портов Черного моря означает освобождение украинских складов, где, по оценкам, находится более 20 млн тонн пшеницы, ячменя и кукурузы, предназначенных для экспорта как в богатые, так и в более бедные страны, где блокада рискует вызвать беспорядки и голод. Такие страны, как Египет, Турция, Бангладеш и Иран закупают более 60% своей пшеницы в России и на Украине; Ливан, Тунис Йемен, Ливия и Пакистан также сильно зависят от поставок из России и c Украины», – передает ТАСС сообщение ассоциации.
Отмечается также, что речь идет о снижении на 10% – понизились котировки и на фуражную кукурузу.
Ранее Путин выразил готовность содействовать экспорту украинского зерна.
Российский лидер заявил, что Запад перекладывает продовольственные проблемы «с больной головы на здоровую», когда возлагает ответственность за них на Россию. Российский лидер также добавил, что в случае разминирования украинских портов Россия не будет пользоваться этим, чтобы предпринять атаки с моря.
В США заявили о дипломатической победе Путина
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Целый ряд африканских стран воздержались от поддержки резолюции ООН, осуждающей Москву, приезд главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла в Россию можно назвать дипломатической победой Владимира Путина, сообщил CNN.
«Несколько африканских стран в значительной степени зависят как от Украины, так и от России в плане импорта зерна, подсолнечного масла и удобрений», – отметил в эфире телеканала корреспондент Дэвид Маккензи, передает РИА «Новости».
Он напомнил, что целый ряд африканских стран воздержались от поддержки резолюции ООН, осуждающей Москву: по мнению CNN, это тоже можно назвать дипломатической победой для Путина.
Однако, Маккензи считает, что если Африка не сможет получить зерно от Украины или России, это окажет сильное влияние на цены на продовольствие и может поставить под сомнение в принципе его наличие на этом континенте.
Ранее президент России Владимир Путин выразил готовность содействовать экспорту украинского зерна.
Президент Сенегала заявил, что санкции против России, которые усложняют ситуацию с экспортом зерна и удобрений, должны быть сняты, поскольку африканские страны лишились доступа к этим товарам.
В МИД России отметили, что Россия готова поставлять зерно всем нуждающимся в этом странам, но мешают антироссийские санкции Запада.
Газета ВЗГЛЯД писала, что в ответ на помощь с продовольствием Москва может рассчитывать получить от африканцев.
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