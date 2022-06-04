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США решили изменить стратегию нацбезопасности из-за ситуации на Украине
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Соединенные Штаты вносят изменения в готовящуюся новую версию стратегии национальной безопасности из-за событий на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с ходом работы над документом источники.
По словам осведомленных источников, опубликовать новый вариант стратегии власти США планировали еще в январе, однако рост напряженности вокруг Украины заставил их пересмотреть планы. Сейчас в текст вносятся правки, призванные отразить произошедшие в мире изменения. Сроки публикации все еще не определены и возможны дальнейшие корректировки, передает ТАСС.
В начальном варианте документа, отмечает Bloomberg, акцент делался на обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что отражало намерения Белого дома сосредоточиться на противостоянии Китаю. Теперь же значительное внимание уделено также Европе. При этом в тексте отмечается, что проблемы безопасности в этих двух регионах мира тесно связаны между собой.
По сложившейся традиции каждая новая администрация в США представляет стратегию национальной безопасности, отражающую ее приоритеты и цели во внешней политике.
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Власти США испугались последствий конфискации российских активов
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Власти США опасаются, что возможная конфискация замороженных активов Центрального банка России подорвет статус Соединенных Штатов как надежного инвестиционного партнера в глазах других стран, сообщили источники The New York Times.
По словам источников, обсуждение вопроса об изъятии активов российского Центробанка «столкнулось с сопротивлением в США» из-за юридических и репутационных последствий, с которым может столкнуться страна при таком сценарии, передает РИА «Новости».
«Высокопоставленные должностные лица в администрации Джо Байдена предупредили, что изъятие этих средств может быть незаконным и помешает другим странам в дальнейшем полагаться на США как на страну для хранения инвестиций», – говорится в тексте публикации.
Издание отмечает, что, в отличие от многих стран Европы, открыто призывающих использовать замороженные российские активы для финансовой помощи Украине, Соединенные Штаты в этом вопросе «гораздо более осторожны». «Внутри администрации [Джо] Байдена продолжаются дискуссии на тему того, следует ли присоединиться к усилиям по конфискации активов, в том числе в долларах и евро, которые Москва разместила перед вторжением на Украину. Лишь часть этих средств хранится в США, большая же часть депонирована в Европе, в том числе в Банке международных расчетов в Швейцарии», – говорится в статье.
В рядах американских чиновников, по имеющейся у издания информации, склонны считать, что конфискация российских активов может подтолкнуть центробанки других стран переориентировать свои активы из долларов в другие валюты.
В своем недавнем выступлении министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не знает, можно ли переориентировать замороженные активы российского Центробанка на помощь Украине. В правительстве США неоднократно подчеркивали, что еще не приняли решение по данному вопросу.
Комментируя ситуацию с заморозкой резервов ЦБ РФ странами Запада, президент России Владимир Путин подчеркнул, что нарушение международных правил и воровство чужих активов не доводит до добра тех, кто принимает такие решения.
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Эксперты оценили желание Байдена покупать российскую нефть по цене ниже рынка
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«Власти США пытаются исправить созданную ими проблему и насытить мировой рынок нефтью. Только сложно представить, чтобы Россия продавала нефть Индии или Китаю дороже, чем Вашингтону», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Запад задумался об отказе от эмбарго на российскую нефть и о желании покупать ее по цене ниже рынка.
«Потолок цен на российскую нефть – это та самая идея, которую изначально развивала министр финансов США. Уже на протяжении месяца она призывает не вводить против российской нефтяной индустрии такие санкции, которые приводят к сокращению экспорта», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Собеседник отметил, что «стоимость нефти в мире очень четко коррелируется со стоимостью топлива на американском рынке», а эти показатели там «постоянно растут», что приводит к недовольству местных граждан. «В конечном счете это ведет к потенциальному провалу Демпартии на всех предстоящих выборах, включая президентские в 2024 году».
«Теперь они пытаются хоть каким-то образом исправить ситуацию. А для этого необходимо насытить мировой рынок нефти, ликвидировав или хотя бы снизив дефицит. То есть к американской власти пришло понимание, что санкции против российской нефти приведут к сокращению экспорта из России», – акцентирует Юшков.
«Также министр финансов США продвигала идею о том, что европейцы не должны вводить эмбарго на российскую нефть, но могут ввести импортную пошлину. Это было необходимо для того, чтобы поставки российской нефти сохранялись в прежнем объеме, но сократились доходы Москвы», – объяснил эксперт.
«Но согласится ли Россия на такие условия? – задается вопросом собеседник, – Вполне возможно, что Москва сама откажется поставлять нефть Вашингтону». «Мы уже видели, как санкции разворачиваются против Европы. Так, например, Германия национализировала «дочки» Газпрома, и российское руководство запретило торговать с этими компаниями, превратив их в пустышки», – рассуждает Юшков.
Эксперт предположил, что Россия может пойти на полное ограничение прямых поставок нефти в США, если стоимость топлива, предложенная США, не будет адекватной. «Сложно представить, чтобы Индия и Китай покупали сырье по 70–80 долларов за баррель, а в США по 50 долларов», – подчеркнул специалист.
В свою очередь, эксперт в области энергетики Станислав Митрахович указывает на то, что «Запад понял, насколько сложно отказаться от российской нефти». «Мне кажется, что Джо Байден пытается каким-то образом уменьшить объемы закупаемого у Москвы сырья, пока не вступят в силу принятые шестым пакетом санкции», – предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
Собеседник обращает внимание, что условия, которые диктуют в США, могут вызвать недовольство практически всех участников рынка. «У России уже есть направления, по которым она может продавать нефть ниже рыночной стоимости. Например, азиатские страны. Опять же, фиксация цены может не понравиться другим странам. Ведь если сегодня установятся предельные цены для России, то уже завтра это может коснуться Саудовской Аравии», – заключил Митрахович.
Ранее стало известно о том, что страны Запада обсуждают возможность отказа от эмбарго на импорт российской нефти, ее хотят покупать по ценам ниже рыночной. Об этом сообщил президент США Джо Байден. Как следует из слов Байдена, страны Запада ищут варианты сдержать цены на топливо. По его словам, «есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти».
Он сообщил, что «идут активные размышления, что можно сделать – может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене». В этом случае Россия сможет экспортировать нефть, но по «цене, значительно ниже той, которую сейчас установилась на рынке».
Кроме того, Байден заявил, что считает маловероятным снижение цен на бензин и продукты питания в США в ближайшее время: «Идея о том, что мы сможем нажать на кнопку и снизить цены, маловероятна в ближнесрочной перспективе». Он планирует подробнее изложить свою точку зрения в четверг.
Кроме того, в администрации США начали выступать против ужесточения санкций к России, сообщает Bloomberg. В частности, Белый дом и Госдеп выступают за ужесточение санкций, но Минфин США считает, что новые санкции окажут негативное влияние на цепочку поставок на глобальном рынке, инфляцию и цены на нефть.
Противники ужесточения санкций опасаются, что рост цен на бензин ослабит позиции демократов в преддверии промежуточных выборов. В этой связи предлагается установить потолок цен на нефть, который якобы ограничит доходы России от продажи нефти.
Вместе с тем Литва признала «парадоксальный результат» санкций против России. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. «Несмотря на санкции, доходы Кремля как бы не снижаются», – отметило он. По его словам, «это происходит, прежде всего, из-за роста цен», в связи с чем «значительного воздействия» санкции «на финансы России не имеют». Науседа сказал, что «вечно такое продолжаться не будет».
Он также признал, что страны Запада «не могут преградить» России «путь к договоренностям с третьими странами, в результате которых она будет получать прибыль от продажи нефти другим государствам».
Напомним, Еврокомиссия, спустя два месяца безрезультатных согласований, подготовила компромиссный вариант нефтяного эмбарго. В результате с огромными усилиями Евросоюз все-таки принял шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
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Захарова назвала подлостью нежелание стран ЕС принимать Украину в союз
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Большинство стран Евросоюза выразили протест по поводу предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, что с их стороны подло, ведь годами они говорили противоположное, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Это же подло по отношению к Украине, это подло. Почему подло и почему к Украине? Да потому что все предыдущие годы, десятилетия, и мы сейчас берем ситуацию до 2014 года, то есть это не десять лет, это больше, они говорили ровно противоположное. Они обещали вступление Украины в свои ряды каждый год. Они каждый год говорили, что «теперь еще на полшага, еще на полсантиметра, еще на один миллиметр вы ближе к своей заветной цели, которую мы вам же навязали», эта самая евроинтеграция. Где же были эти самые политики, которые сейчас убеждают граждан Украины и киевский режим, что они не готовы их принять, а Украина не готова никуда вступать? Это же какой уровень цинизма и лжи», – передает радио Sputnik ее слова.
Ранее Захарова заявила, что в связи с тем, что Россия сталкивается с таким количеством «абсурдных и неадекватных заявлений нынешней администрации США», все нужно перепроверять на официальном уровне.
Так, уже около двух недель США не могут решить, поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства или нет. После череды метаний американские власти все же пришли к решению, заявив, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
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В США заявили о приказе Си Цзиньпина найти способы поддержать Россию
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Китайский лидер Си Цзиньпин велел найти пути поддержки России без нарушения санкций Запада, пишет американская пресса.
Washington Post со ссылкой на чиновников в Китае и США заявила, что Си Цзиньпин велел «ближайшим советникам найти способы финансово помочь России, но без нарушения санкций». Высокопоставленный представитель США заявил, что «это сложно». Он утверждает, что «этого, с точки зрения России, недостаточно». По его словам, Пекин старается также изыскать «другие благоприятные возможности» в дипломатической и военной сферах, чтобы поддержать Москву.
Источник издания полагает, что Китай хочет «быть с Россией, сигнализировать публично о нейтралитете и не оказаться под угрозой в финансовом плане». Указывается, что «многие эти цели противоречат друг другу». «Сложно одновременно достичь их», – приводит ТАСС слова чиновника.
Washington Post утверждает, что Россия якобы обращалась к Пекину с просьбами о расширении поддержки, выражая будто бы при этом разочарование по поводу предпринятых Китаем шагов. Издание пишет, что «руководство Китая, по свидетельству китайских и американских должностных лиц, хочет расширить содействие России, не нарушая западные санкции, и оно установило пределы того, что будет делать». Приводятся высказывания китайского официального представителя, который назвал напряженными недавние консультации Москвы и Пекина.
По версии газеты, Москва запрашивала выполнение Китаем «торговых обязательств», предшествующих специальной военной операции на Украине, а также «финансовую и технологическую поддержку, теперь попавшую под санкции США и других стран». В ответ, как утверждает издание, Китай «ясно изложил свою позицию по ситуации на Украине и незаконным санкциям в отношении России». «Мы понимаем нынешнее сложное положение (Москвы). Тем не менее мы не можем в этом диалоге игнорировать нашу собственную ситуацию. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа», – приводит Washington Post слова источника «в Пекине, непосредственным образом осведомленного об обсуждениях».
Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что дело не в попытках обхода санкций, а в том, что те нанесли ущерб «нормальным экономическим и торговым обменам» с Россией, проигравшими оказались все стороны, санкции ухудшили и без того непростую ситуацию в мировой экономике.
Washington Post признает со ссылкой на китайских чиновников, что Москва не обращалась к Пекину с просьбами о поставках «оружия и боеприпасов». Китай «готов выполнять свои обязательства перед российской стороной и делает это, когда удовлетворяются надлежащие условия», заявил источник. Он обвинил США в попытке «посеять рознь между китайской и российской сторонами», но заверил, что «этого не случится», американцы «не преуспеют в подрыве китайско-российских отношений».
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США пока не видели со стороны Китая ни помощи в обходе санкций, ни военной поддержки России в конфликте на Украине. Блинкен при этом добавил, что возможность оказания такой помощи со стороны Пекина Москве беспокоит США.
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Запад задумался об отказе от идеи эмбарго на российскую нефть
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Страны Запада обсуждают возможность отказа от эмбарго на импорт российской нефти, ее хотят покупать по ценам ниже рыночной, сообщил президент США Джо Байден.
На Западе, как следует из слов Байдена, ищут варианты сдержать цены на топливо. По его словам, «есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти». Он сообщил, что «идут активные размышления, что можно сделать – может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене». Как пояснил Байден, в этом случае Россия сможет экспортировать нефть, но по «цене, значительно ниже той, которую сейчас установилась на рынке».
Кроме того, Байден заявил, что считает маловероятным снижение цен на бензин и продукты питания в США в ближайшее время: «Идея о том, что мы сможем нажать на кнопку и снизить цены, маловероятна в ближнесрочной перспективе». Он планирует подробнее изложить свою точку зрения в четверг, передает РИА «Новости».
Напомним, Еврокомиссия, спустя два месяца безрезультатных согласований, подготовила компромиссный вариант нефтяного эмбарго. В результате с огромными усилиями Евросоюз все-таки принял шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
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Полковник США предрек победу российской армии
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Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор высказался по поводу ситуации на Украине, выразив уверенность в том, что Россия победит, а для западных стран военные действия «давно проиграны».
Магрегор уверен, что Россия в итоге одержит победу, а Украине не поможет даже решение администрации Байдена отправить в помощь киевскому режиму систему залпового огня HIMARS, пишет «Царьград».
«Это не окажет никакого влияния на нынешнюю ситуацию. Наша администрации не хочет признавать, что эти военные действия давно проиграны», – подчеркнул экс-полковник.
По мнению Макгрегора, в данный момент администрация Байдена ищет способ, чтобы затянуть военные действия как можно дольше. Он утверждает, что в США не хотят признавать, что были неправы. При том, что их действия бьют по множеству стран и создают угрозу продовольственного кризиса. Более того – многие страны, особенно находящиеся в Африке, действия Вашингтона ставят на грань голода.
«Они не хотят говорить ни о чем из того, что действительно важно. Они хотят сосредоточить как можно больше внимания на том, что обещает нанести вред России. Но в конечном счете Россия извлекает из этого конфликта максимум пользы», – отметил Макгрегор.
Ранее китайские СМИ писали, что западная коалиция против России становится все более ненадежной по мере того, как ее членам приходится сталкиваться с практическими потерями из-за санкций, а развязанная ею экономическая война терпит неудачу.
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Эксперт оценил перспективы антироссийской сделки между США и Саудовской Аравией
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«Отношения США и Саудовской Аравии в последние годы охладевают. Саудиты видят ненадежность Штатов и переориентируются на выстраивание взаимоотношений с Китаем и Россией», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее стало известно, что президент США Джо Байден планирует посетить Саудовскую Аравию, чтобы добиться снижения цен на нефть и «наказать Россию».
«Попытки США вести переговоры с Саудовской Аравией продолжаются долгое время. При этом отношения между странами находятся на очень низком уровне. У Саудовской Аравии для этого есть достаточно много причин», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Саудовская Авария была возмущена попытками заключения иранской «ядерной сделки» и возмущалась публичными заявлениями Байдена по поводу убийства журналиста Джамаля Хашогги, поскольку тот называл наследного принца бин Салмана убийцей», – отметил эксперт.
«Возмущалась Саудовская Аравия и тем, что сейчас рассекречиваются документы о причастности Эр-Рияда к терактам 11 сентября. Да и в целом саудиты недовольны общим охлаждением отношений в эпоху Байдена», – считает он.
«При этом сейчас Америке позарез нужна нефть, Штатам нужно как-то решать энергетический кризис. В этом году уже шесть делегаций дипломатов и разведчиков съездили в Эр-Рияд и теперь возможно состоится поездка самого Байдена, но это пока окончательно не решено», – отмечает эксперт.
«Штаты переживают, что принц Салман может как-то отомстить Байдену, издеваясь над ним во время встречи. В США не исключают, что в последний момент саудиты откажутся подписывать заранее подготовленное соглашение. Это будет сильный удар по репутации Байдена», – полагает Дудаков.
Для России же никаких рисков нет. «ОПЕК объявила о том, что они наращивают добычу нефти, но это носит скорее виртуальный характер. Мы слышали заявления самой Саудовской Аравии о том, что у них нет возможности хранить и транспортировать избыточную нефть. Поэтому мы видим скорее разрешение странам ОПЕК добывать нефти больше, но далеко не все из них согласятся это делать, особенно в нынешней ситуации», – отмечает он.
«В то же время у нас улучшаются отношения с Саудовской Аравией, особенно на фоне того, что Эр-Рияд старается переориентироваться от США в сторону Китая и России», – продолжил собеседник.
«С другой стороны, у США имеется долгий опыт взаимного сотрудничества с Саудовской Аравией. Но сейчас Саудовская Аравия пытается наладить контакты с другими странами, другими мировыми державами и видит, что на Америку нельзя положиться», – заключил Дудаков.
Ранее стало известно о том, что президент США Джо Байден планирует отправиться на Ближний Восток в конце июня, чтобы среди прочего встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Об этом сообщает агентство Reuters и газета Guardian.
Как отмечает британская газета, визит Байдена в Саудовскую Аравию знаменует собой отход президента США от своего предвыборного обещания изолировать Эр-Рияд и превратить ближневосточную монархию в изгоя из-за убийства обозревателя Джамаля Хашогги.
Таким образом, заключает издание, желание снизить цены на нефть и тем самым урегулировать топливный кризис внутри США на фоне грядущих выборов в Конгресс США для Байдена оказалось приоритетнее, нежели проблематика прав человека в Саудовской Аравии.
«Байдену придется заплатить политическую цену за поворот в отношении Эр-Рияда, особенно со стороны его сторонников, которые видят в этом предательство обещания администрации Белого дома поставить права человека во главу внешней политики», – констатирует Guardian.
При этом сразу несколько западных СМИ сообщили об условиях, при которых Саудовская Аравия согласится нарастить добычу нефти. По данным New York Times, эмбарго на импорт российской нефти, согласованное лидерами стран ЕС в рамках шестого пакета санкций, может спровоцировать перестройку мирового энергетического порядка, при котором Россия ослабит позиции в экономическом отношении, а поставщики топлива, такие как Саудовская Аравия, обогатятся. Эр-Рияд, например, в 2022 году может пойти на рекорд и заработать 250 млрд долларов на экспорте нефти.
В то же время Financial Times указывает, что Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если добыча в России существенно снизится из-за наложенных на нее западных санкций. Кроме того, по данным FT, последние визиты высокопоставленных делегаций со стороны Вашингтона «помогли улучшить отношения» между США и Эр-Риядом.
Также накануне стало известно о том, что страны Запада обсуждают возможность отказа от эмбарго на импорт российской нефти и хотят покупать по ценам ниже рыночной. Об этом сообщил президент США Джо Байден. Как следует из его слов, страны Запада ищут варианты сдержать цены на топливо. По его словам, «есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти».
Эксперт в области энергетики Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что «власти США пытаются исправить созданную ими проблему и насытить мировой рынок нефтью». «Но согласится ли Россия на такие условия? – задается вопросом собеседник. – Вполне возможно, что Москва сама откажется поставлять нефть Вашингтону, если стоимость топлива, предложенная США, не будет адекватной. «Сложно представить, чтобы Индия и Китай покупали сырье по 70–80 долларов за баррель, а в США по 50 долларов», – подчеркнул специалист.
На этом фоне 1 июня МИД Саудовской Аравии заявлял, что Эр-Рияд доволен сотрудничеством с Москвой в рамках ОПЕК+. Как говорится в сообщении МИД РФ, Сергей Лавров и его коллега Фейсал Бен Фархан Аль Сауд «дали высокую оценку уровню взаимодействия в формате «ОПЕК плюс», а также отметили стабилизирующий эффект, который оказывает на мировой рынок углеводородов плотная координация между Россией и Саудовской Аравией на этом стратегически важном направлении.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему США ради борьбы с российской нефтью предали идеалы «демократии».
МИД крайне негативно оценил решение США о поставке Украине РСЗО HIMARS
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Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
«Расцениваем мы это сугубо негативно, потому что попытки преподнести решение как содержащее элемент «самоограничения» негодны», – цитирует его РИА «Новости».
По словам Рябкова, то, что США во главе группы государств занимается «целенаправленной накачкой киевского режима вооружениями – это очевидная вещь». «И жонглирование, манипулирование какими-то отдельными аспектами того, что происходит, для нас не меняет общую картину», – отметил замглавы МИД РФ.
Он также добавил, что линия США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентна и опасна. «После начала специальной военной операции произошел просто слом остатков ответственного, здравого подхода к ситуации в Вашингтоне, и безоглядно, невзирая ни на что, продолжается линия, которую мы многократно уже характеризовали как стремление вести войну до последнего украинца, как отражение установки на то, чтобы нанести – как они сами это говорят – стратегическое поражение России. Это беспрецедентно, это опасно», – подчеркнул Рябков.
По его мнению, нынешняя ситуация ровным счетом ничего не поменяла в этих наших оценках.
Кроме того, Рябков добавил, что любые поставки оружия Украине, как бы Вашингтон их не аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения России и США.
Замглавы МИД РФ также отметил, что США на протяжении многих лет не пытались сделать ничего для того, чтобы найти решение украинского конфликта. А после начала специальной военной операции России «произошел просто слом остатков ответственного здравого подхода к ситуации» – теперь Вашингтон стремится сделать все, чтобы нанести стратегическое поражение России.
Он заявил, что затягивание конфликта в данный момент «на руку врагам России», однако заверил, что цели спецоперации будут достигнуты в любом случае.
«У нас позиция прямая и понятная для всех: цели, стоящие перед специальной военной операцией, будут достигнуты в любом случае, а затягивание конфликта на руку врагам России. К сожалению, мы сейчас проходим очень непростой период», – резюмировал он.
Напомним, 1 июня стало известно, что США объявят о передаче Украине 11-го пакета военной помощи, включающего реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
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В Госдепе призвали не считать санкции против Захаровой «чем-то личным»
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Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс прокомментировал санкции США против официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Прайс заявил, что Захарова «оказалась под санкциями не из-за ее какой-то конкретной роли, а поскольку она является высокопоставленной фигурой в российском правительстве». При этом Прайсу напомнили, как он сам прокомментировал внесение его в список американцев, которым запрещен въезд Россию. Тогда Прайс сказал, что такое решение ничего для него не значит, поскольку в Россию он и не собирался, передает ТАСС.
Он не согласился с тем, что Захарова находится в аналогичной ситуации: «Я бы оспорил утверждение о такой симметрии. Между США и Россией нет симметрии, если говорить о привлекательности нашей страны и силе и важности нашей финансовой системы». Также он заверил, что включение Захаровой в санкционный список «не было чем-то личным». «Мы преследуем тех, кто напрямую или не напрямую причастен к агрессии российских властей на Украине», – сказал он.
Напомним, минфин США опубликовал санкционные списки, в которые в частности вошли: официальный представитель МИД России Мария Захарова, бизнесмен Алексей Мордашов, виолончелист Сергей Ролдугин, министр ЖКХ Ирек Файзуллин, глава Минэкономразвития Максим Решентников. Захарова назвала перформансом включение ее в санкционный список США.
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Минобороны: Киев планирует обстрел России американскими ракетами большой дальности
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По достоверной оперативной информации, полученной в результате перехвата радиопереговоров, в городе Шостка Сумской области киевским режимом планируется осуществить очередную провокацию, сообщают в Минобороны России.
«В ближайшее время в Шостку ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, с помощью которых боевики вооруженных формирований Украины по приказу СБУ планируют наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города», – говорится в Telegram-канале Минобороны.
В ведомстве отметили, что «этими действиями украинские неонацисты рассчитывают спровоцировать Вооруженные силы России на ответный огонь, после чего обвинить их в неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры и уничтожении украинского мирного населения».
«При проведении данной провокации по указанию киевских властей планируется задействовать украинских и зарубежных журналистов для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими», которые будут широко распространены западными информационными агентствами», – заключили в Минобороны.
Ранее в Минобороны заявили, что украинские боевики планируют обстрелять приграничную территорию России из жилого района Сум, спровоцировав российские подразделения на ответный удар, после чего взорвать емкости с химически опасными веществами.
В среду стало известно, что власти США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
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JP Morgan предсказал США экономический «ураган»
Экономический «ураган» надвигается на США, грядущая рецессия требует приготовлений со стороны банков, сообщил глава одного из крупнейших банков мира JP Morgan Джейми Даймон.
«Знаете, я говорил, что надвигаются грозовые тучи, но сейчас я скажу по-другому: это ураган», – сказал Даймон, посоветовав «приготовиться». Он заявил, что «JP Morgan готовится» и собирается быть «очень консервативным с балансовыми отчетами», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC
Даймон отметил, что «сейчас вроде как солнечно, все в порядке», поэтому «все думают», что Федеральная резервная система США «может со всем справиться», но «ураган висит прямо впереди» и приближается. «Мы еще просто не знаем, будет он маленьким или окажется суперштормом «Сэнди»… или «Эндрю», или чем-то подобным», – сказал он, добавив, что сбережений американских потребителей хватит на шесть-девять месяцев, после чего они начнут испытывать экономические сложности.
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что считает маловероятным снижение цен на бензин и продукты питания в США в ближайшее время: «Идея о том, что мы сможем нажать на кнопку и снизить цены, маловероятна в ближнесрочной перспективе».
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В администрации США начали выступать против ужесточения санкций к России
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Администрация президента США Джо Байдена разделилась на сторонников и противников ужесточения санкций в отношении России, сообщают источники.
Белый дом и Госдеп выступают за ужесточение санкций, минфин США считает, что новые санкции окажут негативное влияние на цепочку поставок на глобальном рынке, инфляцию и цены на нефть. Кроме того, противники ужесточения санкций опасаются, что рост цен на бензин ослабит позиции демократов в преддверии промежуточных выборов. Предлагается установить потолок цен на нефть, который якобы ограничит доходы России от продажи нефти, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, Байден сообщил, что страны Запада обсуждают возможность отказа от эмбарго на импорт российской нефти, ее хотят покупать по ценам ниже рыночной. Он сообщил, что «идут активные размышления, что можно сделать – может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене».
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Военный эксперт: Поставки РСЗО США HIMARS не повлияют на ход спецоперации на Украине
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«Любые операции и военные конфликты подразумевают под собой договоренности. В ситуации с Украиной – это не поставлять на ее территорию дальнобойное оружие», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее Белый дом пообещал передать Украине РСЗО в рамках 11-го пакета военной помощи при условии, что ВСУ не будут обстреливать этим оружием территорию России.
«Украина не получит ничего сверхнового и сверхмощного от Соединенных Шатов. Техника, о поставках которой заявляют сегодня американцы – это реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы ограниченного радиуса действия. Они сопоставимы с системами, имеющимися на вооружении ВСУ», – рассказал доктор военных наук Константин Сивков.
«Например, на вооружении ВСУ есть советские реактивные системы залпового огня «Ураган», сопоставимые по своим характеристикам с HIMARS. Также у ВСУ есть и более мощные РСЗО, например, «Смерч», – добавил он.
«Вместе с тем заявленный США объем помощи относительно не велик. Поэтому, я думаю, существенного влияния на ход боевых действий оказать они не смогут», – убежден собеседник.
«У Вооруженных сил РФ есть достаточное количество новейшего оружия для поражения применяемой ВСУ артиллерии и систем РЗСО. Это оперативно-тактические ракетные комплексы, авиация и многое другое», – отметил Сивков.
Что касается тезиса Джо Байдена о том, что США не дадут Украине РСЗО, способные бить по территории России, Сивков отметил, что «любые военные операции подразумевают под собой различные договоренности». «В данной операции тоже много договоренностей, одна из них – это не поставлять дальнобойное оружие на территорию Украины», – сказал он.
Свое утверждение о соблюдении договоренностей во время конфликтов эксперт аргументировал историческим примером. «Даже Гитлер, ведя боевые действия и проигрывая СССР, не решился на полноценное применение химического оружия. Поэтому договоренности имеют место быть и в данной операции», – отметил собеседник.
Накануне Белый дом пообещал передать Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию в рамках 11-го пакета военной помощи. По словам высокопоставленного источника в администрации США, этот пакет будет включать системы более дальнего действия, в частности HIMARS, а также боеприпасы, которые «позволят украинцам более точно наносить удары по ключевым целям в зоне боевых действий внутри Украины и помогут им дать отпор продвижению России».
По информации The New York Times, в администрации США вместе с тем озабочены риском прямого военного столкновения с Россией. Поэтому, как пишет американская газета, Байден дал конкретные заверения в том, что Соединенные Штаты не намерены провоцировать более широкий конфликт или применение оружия массового уничтожения.
Кроме того, в Белом доме отметили, что передача РСЗО обещана только после прямых заверений руководства Украины в том, что они не будут применять новые виды вооружений против целей на территории России.
Позже МИД России заявил, что Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, и называет линию США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентной и опасной. «Расцениваем мы это сугубо негативно, потому что попытки преподнести решение как содержащее элемент «самоограничения» негодны», – заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
В Кремле также отметили, что США своими действиями «подливают масло в огонь». При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался рассуждать о том, каким может быть ответ Москвы в случае применения Киевом американских РСЗО против объектов на российской территории. «Давайте не будем с вами говорить о самых плохих сценариях», – добавил он.
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Белый дом пообещал Украине дальнобойные РСЗО и артиллерию
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Соединенные Штаты объявят в среду о передаче Украине 11-го пакета военной помощи, включающего реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems), сообщил высокопоставленный представитель администрации США.
«[Первого июня] мы объявим об одиннадцатом пакете помощи в сфере безопасности в рамках президентской программы <…>, этот пакет будет включать системы более дальнего действия, в частности HIMARS, а также боеприпасы, которые позволят украинцам более точно наносить удары по ключевым целям в зоне боевых действий внутри Украины, а также помогут им дать отпор продвижению России», – приводит ТАСС слова высокопоставленного представителя администрации США. «Эти системы будут использоваться украинцами, чтобы дать отпор продвижению российских сил на украинской территории, но они не будут использоваться против целей на российской территории», – утверждают в администрации.
По словам высокопоставленного представителя Белого дома, «это пакет [военной помощи] на 700 млн долларов». Чиновник отметил, что в состав пакета в дополнение к системам HIMARS и боеприпасам войдут также «РЛС контрбатарейной борьбы, целый ряд РЛС воздушного наблюдения, дополнительные [комплексы] «Джавелин» (Javelin), а также противотанковые вооружения, дополнительные артиллерийские снаряды, <…> некоторое число вертолетов, дополнительные бронеавтомобили и, что также важно, запчасти и дополнительное оборудование, которые позволят украинцам продолжать поддерживать в рабочем состоянии системы, в особенности артиллерийские, которые уже были поставлены».
Ранее в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО». При этом президент США Джо Байден пообещал Украине более совершенные ракетные системы.
Накануне стало известно о планах США передать Украине РСЗО с управляемыми ракетами, которые примерно вдвое превосходят по дальности гаубицы М777, ранее переданные Киеву. В прошлую пятницу стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
Комментируя эти сообщения, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил, что если у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам, то Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ. Он также подчеркнул, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. США все глубже втягиваются в кризис на Украине, что чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности, указал Антонов.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Украинский депутат допустил нанесение ударов по территории России американскими ракетами
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Самолеты и военные на территории России – легитимные цели для ударов ВСУ, заявил в эфире канала «Украина 24» депутат Верховной рады Украины Егор Чернев.
Он не исключил, что украинские военные могут и не соблюсти обещания, данные Вашингтону, и нанести по территории России удары ракетами HIMARS, сообщает «Коммерсант».
«Мы берем на себя определенные обязательства, но там как уж полетит ракета, никто не может гарантировать. У Киева есть собственные вооружения, такие как гаубицы, САУ, «Точки-У», которые могут поражать такие цели», – сказал Чернев.
Власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.
Позже МИД России заявил, что Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, и называет линию США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентной и опасной.
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