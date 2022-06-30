Эксперты рассказали о влиянии СВО на избирательные кампании в регионах России

Специальная военная операция станет главным фактором региональной избирательной кампании в России. Однако попытки нечестно заработать на этой теме политические очки приведут кандидатов к проигрышу, считают эксперты.

«Несмотря на прохождение специальной военной операции, несмотря на полностью изменившийся контур внешней повестки и на дипломатическое давление – наша политическая жизнь идет в нормальном ключе. Выборы являются нормой и частью нашей политической жизни и не требуют никаких корректировок», – заявил политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва» Александр Асафов.

Так эксперт отреагировал на циркулировавшие весной слухи в телеграм-каналах о возможном переносе или даже отмене региональных выборов из-за проведения Россией специальной военной операции (СВО) на Украине.

Политолог сравнил нынешнюю избирательную кампанию с прошлогодней. Тогда главные вызовы касались последствий пандемии – преодоления экономических и социальных проблем, проведения новых решений в жизнь. В этом году кандидаты будут говорить о ходе СВО, помощи Донецкой и Луганской народным республикам, беженцам, жителям освобожденных территорий. Это даст «очевидное преимущество, поскольку сплочение общества является одной из основных повесток избирателей». «Кандидаты, которые будут игнорировать эту тему, не получат поддержки избирателя», – предупредил Асафов.

Своим мнением эксперт поделился в четверг в ходе дискуссии на тему «Избирательная кампания 2022: итоги выдвижения», которая была организована Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ). Модератор круглого стола политолог Алексей Мартынов напомнил о завершении одного из ключевых этапов избирательной кампании – выдвижения кандидатов для участия в Едином дне голосования 11 сентября.

«Единая Россия» провела региональные конференции во всех субъектах, где примет участие в выборах губернаторов. Представлять партию будут несколько действующих глав регионов, часть из которых – в статусе врио. В 12 из 14 кампаний представлены кандидаты от КПРФ. Партия «Новые люди» будет участвовать только в трех губернаторских гонках: в Карелии, Свердловской области и Бурятии.

По словам директора по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктора Потуремского, граждане не формулируют запроса на перенос или отмену выборов, у них «нет такой потребности» – «выборы должны быть, тем более в условиях тех внешних вызовов, которые есть сейчас перед страной, в том числе на региональном уровне». «Эффект сплочения основывается прежде всего на том, что граждане очень точно рефлексируют и понимают наличие очень серьезных внешних угроз», – указал социолог.

Но без доверия к власти «ни о каком сплочении мы сейчас бы не говорили». «Во всех регионах, где работает ИНСОМАР и предстоят крупные региональные выборы в этом году, мы фиксируем безусловный запрос на региональную повестку», – подчеркнул Потуремский.

Кроме СВО среди универсальных тем кампании социолог перечислил развитие экономики страны и регионов, импортозамещение, сохранение и создание рабочих мест, помощь населению, семьям, поддержка среднего и малого бизнеса, технологическое и научное развитие. «Выборы – это очень важно, выборы гражданам нужны», – подчеркнул Потуремский.

В то же время первый замруководителя думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Дмитрий Гусев рассказал о «донбасском консенсусе» среди ведущих политических сил страны. Политик отметил, что СР открыла на территории Донбасса центры по защите прав граждан, где оказывается не только юридическая, но и другая необходимая помощь. Среди регионов, где партия может рассчитывать на хорошие результаты, Гусев назвал Ярославскую и Кировскую области, а также Удмуртию, Северную Осетию и Москву. «Мы намерены отстоять и улучшить свои позиции», – заверил Гусев.

Руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин согласился с тем, что главной темой избирательной кампании станут ответы на «те вызовы, которые делает нам наша судьба». Он рассказал о ходе губернаторских выборов в Свердловской области. «Избирательная кампания проходит с сильным опозданием, потому что было ожидание того, что выборы могут быть перенесены», – сказал эксперт.

Гагарин отметил активность действующего губернатора Евгения Куйвашева в соцсетях. «Другие кандидаты не проявляют такой активности и пока еще находятся на низком старте. Наверное, только в июле мы увидим развитие активности кандидатов», – ожидает Гагарин.

«До выборов осталось 72 дня. А это значит, что если кто-то из кандидатов не начал избирательную кампанию, то скорее всего не успеет разогнаться и шансы на победу будут минимальны», – считает политолог Анна Федорова.

Эксперт призвала участников выборов относиться к теме СВО «с максимальной искренностью». «Люди всегда чувствуют фальшь. Если какой-то политик попытается заработать себе политических очков на теме специальной военной операции, то у него ничего не получится», – предупредила политолог.

Федорова особенно отметила ход избирательной кампании в Марий Эл и Калининграде. Назначенный в мае врио главы Марий Эл Юрий Зайцев идет на выборы самовыдвиженцем, с ним конкурируют кандидаты от СР и ЛДПР. «Люди не думают о том, как тот или иной кандидат будет вести свою кампанию, им интересно, как чиновники, представители партий будут справляться с вызовами и сделают все, чтобы негативные последствия от санкций были минимальны», – подчеркнула политолог.

В Калининграде ожидается одна из самых необычных кампаний в силу географического положения региона, ожидает Федорова. «Я бы охарактеризовала происходящее в Калининграде как борьбу за нормальную жизнь. То, что устраивает Европа и в особенности Литва – попытки взять Калининградскую область в блокаду – это абсолютно вопиющая вещь, которая не укладывается в рамки здорового сознания», – считает политолог.

По ее прогнозу, действующий губернатор области Антон Алиханов одержит уверенную победу. «В Марий Эл и в Калининграде есть основания ожидать интересных кампаний. Сейчас очень важно смотреть на то, как врио и действующие губернаторы справляются с вызовами. Последствия санкций, экономические проблемы, некоторая тревожность у людей – все это влияет на регионы России. И от того, насколько действующая власть эффективно справится с экономическими вызовами и поможет людям поддержать высокий моральный дух, зависит, как эти самые люди придут и проголосуют», – подытожила Федорова.

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