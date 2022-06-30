На «Валдае» назвали истоки ценностного разлома между Россией и Западом

«Запад спекулирует ценностями – номинально хорошими – в своих сиюминутных интересах, превращая их в инструмент внешней политики. Именно по этой причине мы видим раскол между Западом и Россией», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Барабанов. Ранее на площадке клуба «Валдай» прошла экспертная дискуссия о месте России в мировом идейно-духовном ландшафте.

«Самость» и уникальность исторического пути России – это политическая установка, которая имеет важное значение для формирование общественного мнения, а также для социальной мобилизации общества вокруг власти», – пояснил программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов.

Эксперт напомнил, что в Конституции России есть ряд базисных принципов, схожий с аналогичными документами в США и ЕС. «При этом Запад спекулирует ценностями в своих сиюминутных интересах. В итоге ценности для них приобретают функцию инструмента для углубления политического раскола с Россией. То есть теория и философия начинают расходиться с циничной практикой, которая предполагает жонглирование номинально хорошими ценностями», – отметил он.

России нет смысла каким-то образом фиксировать в документах свою «самость», чтобы обозначить разницу с Западом в ряде ценностных вопросов. «В мире есть масса исторических и историософских работ об особом пути России, и у них нет единого мнения относительно содержания самости. Но суть в том, что наша самость – как политическая установка – не требует расшифровки. Достаточно дать понять через СМИ и другие коммуникационные каналы, что мы не такие, как все, что у России – особый путь. А наполнение оставить философам и простым гражданам», – подчеркнул он.

Барабанов также напомнил, что отчасти некоторые важные идейные элементы нашей самости включены в обновленную Конституцию. Среди них – вера в Бога, защита самобытности народов России, поддержка соотечественников, и констатация брака как союза мужчины и женщины.

«При этом самость нашего общества является одной из основ суверенности России и одной из важнейших внешнеполитических установок. Из этой установки и проистекает ценностный разлом России с Западом: мы отрицаем некоторые важные для них принципы, и наоборот», – детализировал собеседник.

«Самость – это родовое свойство любого живого организма, каковым является и общество. Потому определить ее в юридических документах едва ли возможно», – согласился председатель Совета Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

«Куда надо двигаться России в векторе своей самости? К процветанию, безопасности, гармонии, к тому, чтобы комфорт не противоречил безопасности – и наоборот. Причем все это относится как к каждому отдельному жителю России, так и к внешней политике нашей страны», – добавил он.

Напомним, в четверг на площадке клуба «Валдай» состоялась дискуссия на тему «Мировой идейно-духовный ландшафт и место России в новой ценностной картографии». В дискуссии приняли участие также художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, экс-советник премьер-министра Греции Димитрис Константакопулос, старший научный сотрудник Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета (RDCY) Лю Чжицинь, член Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий Тренин, помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

В начале июня Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол, посвященный национальной идеологии России. Участники дискуссии сошлись во мнении о том, что после начала российской спецоперации на Украине начались перемены в глобальном мироустройстве. И хотя еще непонятно, какой миропорядок ждет планету, Россия должна быть к нему готова и располагать целостной национальной идеологией.