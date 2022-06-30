Победитель конкурса «Лидеры России»: Россия должна стать технологически суверенной

«Мы построили сеть из 5 тысяч почтоматов для выдачи посылок и интернет-заказов, чтобы сократить время и расстояние до клиентов. Активно тестируем роботов для транспортировки грузов для быстрой доставки в Москве, Петербурге и казанском Иннополисе», – рассказал газете ВЗГЛЯД победитель 4-го сезона конкурса «Лидеры России» Никита Жучков.

Компания «Почта России» даже в нынешний сложный период продолжает развиваться благодаря инновационным решениям, рассказал победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», руководитель проектного офиса открытых инноваций АО «Почта России» Никита Жучков. «Мы построили сеть из пяти тысяч почтоматов для выдачи посылок и интернет-заказов, чтобы сократить время и расстояние до клиентов. Но мы не останавливаемся на этом и тестируем новые форматы и технологии приема и выдачи посылок», – рассказал собеседник.

Еще одно приоритетное направление – роботизация логистических процессов, отметил Жучков. «Мы активно тестируем беспилотные транспортные средства Яндекс.Ровер – роботов для транспортировки небольших грузов – для быстрой доставки в Москве, Санкт-Петербурге и новом городе-спутнике Казани – Иннополисе, – рассказал собеседник. – В северных регионах обкатывается доставка с помощью бесплилотных летательных аппаратов на средние дистанции. В сортировочных центрах мы установили промышленные манипуляторы для тестирования роботизированной сортировки посылок. Все это направлено на повышение качества и скорости обслуживания наших клиентов и движения писем и посылок в стране».

«В целом мы внедряем в наши процессы технологии, которые уже доказали себя в работе и которые могут принести дополнительную бизнес-ценность, – подчеркнул Жучков.

В целом же следует констатировать, что из-за санкций отечественная индустрия цифровых технологий столкнулась с беспрецедентными ограничениями и внешним давлением, продолжает собеседник. «Множество иностранных компаний и технологий стали недоступны на российском рынке. Ограничения коснулись систем хранения данных, программного обеспечения, специализированного промышленного программного оборудования, операционных систем и других сегментов. В большой степени это также сказалось на микроэлектронике для промышленного оборудования», – перечислил Жучков.

«Все вышеперечисленное провоцирует возникновение технологического кризиса, – отметил собеседник. – Но государственные меры поддержки и активно развивающееся импортозамещение не дали ему произойти. Президент на днях подписал закон о легализации параллельного импорта. Благодаря такому механизму можно будет покрыть потребности в аппаратном обеспечении. Но параллельный импорт программного обеспечения является более сложной задачей», – отметил собеседник.

Жучков подчеркнул: в ближайшие два года у нашей страны стоит сложная задача – стать технологически суверенной, выстроив стратегию инновационных разработок с привлечением дружественных партнеров из-за рубежа. «Это также позволит увеличить долю высокотехнологического экспорта и уровень технологического лидерства», – добавил собеседник.

27-летний победитель четвертого конкурса «Лидеры России» Никита Жучков отвечает в АО «Почта России» в том числе за цифровизацию сети почтовых отделений и новые направления цифрового бизнеса. Кроме того, собеседник входит в экспертный совет по финансовой грамотности при Банке России. В 2019 году молодой специалист, выступая на конференции EU-Russia Student Conference, представил проект децентрализованной международной коммуникационной сети для платежных систем и банков. Помимо основной профессиональной деятельности собеседник развивает еще несколько проектов: интернет-магазин спортивного питания и специализированной экипировки СпортФорт, стартап по оптимизации логистики коммунальных отходов и сайты по бронированию туристических поездок. Входит в состав молодежного правительства Ульяновской области как министр финансов.

«Участие в «Лидерах России» лично для меня – это кладезь возможностей, контактов, знакомств и друзей. Все эти люди прошли многоступенчатый отбор, преуспели в своих сферах. Где еще вы найдете такую готовую выборку?» – отмечает победитель.

«Большая часть оценочных мероприятий проходит в командах. Именно всем вместе, сообща надо решить конкретную задачу в сжатые сроки. А для этого нужно очень быстро сработаться, выявить сильные стороны друг друга и максимально их использовать для достижения наибольшего командного результата», – добавил он.

«Победа в конкурсе «Лидеры России» открывает новые возможности и окрыляет на новые свершения. Но в первую очередь – это большая ответственность, ведь теперь тебя воспринимают как лидера, чьему примеру хотят следовать, а значит ты практически не имеешь права ошибаться и уж тем более не исправить своих ошибок. Вместе с тем это невероятная мотивация меняться и менять мир вокруг», – заключил Жучков.

Четвертый сезон всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» завершился в Москве в конце мая. По итогам состязания были определены 106 победителей – представителей 32 регионов России и трех иностранных государств – Эстонии, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Все участники суперфинала получили образовательные гранты в размере 1 млн рублей, а победители суперфинала – возможность поработать с ведущими управленцами страны.