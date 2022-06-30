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Победитель конкурса «Лидеры России»: Россия должна стать технологически суверенной
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«Мы построили сеть из 5 тысяч почтоматов для выдачи посылок и интернет-заказов, чтобы сократить время и расстояние до клиентов. Активно тестируем роботов для транспортировки грузов для быстрой доставки в Москве, Петербурге и казанском Иннополисе», – рассказал газете ВЗГЛЯД победитель 4-го сезона конкурса «Лидеры России» Никита Жучков.
Компания «Почта России» даже в нынешний сложный период продолжает развиваться благодаря инновационным решениям, рассказал победитель четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России», руководитель проектного офиса открытых инноваций АО «Почта России» Никита Жучков. «Мы построили сеть из пяти тысяч почтоматов для выдачи посылок и интернет-заказов, чтобы сократить время и расстояние до клиентов. Но мы не останавливаемся на этом и тестируем новые форматы и технологии приема и выдачи посылок», – рассказал собеседник.
Еще одно приоритетное направление – роботизация логистических процессов, отметил Жучков. «Мы активно тестируем беспилотные транспортные средства Яндекс.Ровер – роботов для транспортировки небольших грузов – для быстрой доставки в Москве, Санкт-Петербурге и новом городе-спутнике Казани – Иннополисе, – рассказал собеседник. – В северных регионах обкатывается доставка с помощью бесплилотных летательных аппаратов на средние дистанции. В сортировочных центрах мы установили промышленные манипуляторы для тестирования роботизированной сортировки посылок. Все это направлено на повышение качества и скорости обслуживания наших клиентов и движения писем и посылок в стране».
«В целом мы внедряем в наши процессы технологии, которые уже доказали себя в работе и которые могут принести дополнительную бизнес-ценность, – подчеркнул Жучков.
В целом же следует констатировать, что из-за санкций отечественная индустрия цифровых технологий столкнулась с беспрецедентными ограничениями и внешним давлением, продолжает собеседник. «Множество иностранных компаний и технологий стали недоступны на российском рынке. Ограничения коснулись систем хранения данных, программного обеспечения, специализированного промышленного программного оборудования, операционных систем и других сегментов. В большой степени это также сказалось на микроэлектронике для промышленного оборудования», – перечислил Жучков.
«Все вышеперечисленное провоцирует возникновение технологического кризиса, – отметил собеседник. – Но государственные меры поддержки и активно развивающееся импортозамещение не дали ему произойти. Президент на днях подписал закон о легализации параллельного импорта. Благодаря такому механизму можно будет покрыть потребности в аппаратном обеспечении. Но параллельный импорт программного обеспечения является более сложной задачей», – отметил собеседник.
Жучков подчеркнул: в ближайшие два года у нашей страны стоит сложная задача – стать технологически суверенной, выстроив стратегию инновационных разработок с привлечением дружественных партнеров из-за рубежа. «Это также позволит увеличить долю высокотехнологического экспорта и уровень технологического лидерства», – добавил собеседник.
27-летний победитель четвертого конкурса «Лидеры России» Никита Жучков отвечает в АО «Почта России» в том числе за цифровизацию сети почтовых отделений и новые направления цифрового бизнеса. Кроме того, собеседник входит в экспертный совет по финансовой грамотности при Банке России. В 2019 году молодой специалист, выступая на конференции EU-Russia Student Conference, представил проект децентрализованной международной коммуникационной сети для платежных систем и банков. Помимо основной профессиональной деятельности собеседник развивает еще несколько проектов: интернет-магазин спортивного питания и специализированной экипировки СпортФорт, стартап по оптимизации логистики коммунальных отходов и сайты по бронированию туристических поездок. Входит в состав молодежного правительства Ульяновской области как министр финансов.
«Участие в «Лидерах России» лично для меня – это кладезь возможностей, контактов, знакомств и друзей. Все эти люди прошли многоступенчатый отбор, преуспели в своих сферах. Где еще вы найдете такую готовую выборку?» – отмечает победитель.
«Большая часть оценочных мероприятий проходит в командах. Именно всем вместе, сообща надо решить конкретную задачу в сжатые сроки. А для этого нужно очень быстро сработаться, выявить сильные стороны друг друга и максимально их использовать для достижения наибольшего командного результата», – добавил он.
«Победа в конкурсе «Лидеры России» открывает новые возможности и окрыляет на новые свершения. Но в первую очередь – это большая ответственность, ведь теперь тебя воспринимают как лидера, чьему примеру хотят следовать, а значит ты практически не имеешь права ошибаться и уж тем более не исправить своих ошибок. Вместе с тем это невероятная мотивация меняться и менять мир вокруг», – заключил Жучков.
Четвертый сезон всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» завершился в Москве в конце мая. По итогам состязания были определены 106 победителей – представителей 32 регионов России и трех иностранных государств – Эстонии, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов. Все участники суперфинала получили образовательные гранты в размере 1 млн рублей, а победители суперфинала – возможность поработать с ведущими управленцами страны.
Зеленский назвал условие участия в саммите G20
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его участие в саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии будет зависеть от состава участников встречи, а также от ситуации с безопасностью на Украине.
«Я благодарен вам, господин президент, за личное приглашение принять участие в саммите Группы двадцати. И, конечно, я принимаю это приглашение», – об этом он заявил после встречи в Киеве с президентом Индонезии Джоко Видодо.
«Участие Украины будет зависеть от ситуации на Украине и от состава участников саммита», – отметил Зеленский, передает ТАСС.
Саммит G20 пройдет в Индонезии 15–16 ноября в очном формате.
Напомним, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите «Группы двадцати».
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным.
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Песков и Захарова ответили на хамство главы Минобороны Британии
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявления о ней министра обороны Великобритании Бена Уоллеса обвинила его в клевете, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его заявление хамством.
В ходе саммита НАТО в Мадриде глава британского Минобороны сделал ряд оскорбительных заявлений в адрес представителей российской власти, в том числе в адрес Захаровой и главы государства Владимира Путина.
«Я думаю, что реальная проблема тут, что российская система считает одни государства хуже других, что с их правами можно не считаться. И если они хотят вписать себя в новую историю, кажется, они видят для этого единственный путь – с помощью насилия и вторжений. Там есть женщина, официальный представитель МИДа, это комедия. У нее выходят заявления каждую неделю с угрозами разбомбить всех ядерными бомбами или сделать что-нибудь подобное. Она, конечно, женщина, но… [Ведущий: Ну давайте не будем идти этим путем]», – цитирует Bloomberg министра.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал хамством заявление Уоллеса, по мнению представителя Кремля, такое поведение бросает тень на Великобританию.
«К сожалению, здесь мы видим низкий уровень и личной, и политической культуры. Такое хамство, а иначе это не назовешь, бросает тень на страну, которую он представляет», – заявил ТАСС Песков, комментируя высказывание британского министра.
«Этот министр, опять же, к сожалению, не одинок в своем агрессивном бескультурье. Видим и других таких. Они не могут решать проблемы. Они их только создают», – констатировал представитель Кремля.
«Британский министр Уоллес, если вы не хотите на весь мир прослыть конченым лгуном, приведите хоть один пример того, как я «еженедельно угрожаю забросать всех ядерными бомбами». Учитывая, что вы не найдете ни одной цитаты, я сразу обвиняю вас в клевете и распространении фейков», – написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее британский министр обороны Бен Уоллес заявил пранкерам Вовану и Лексусу о поддержке вступления Украины в НАТО. Запись разговора была опубликована на канале пранкеров, который YouTube удалил.
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Россия решила заменить высылаемых из Болгарии дипломатов
Москва заменит дипломатов, которых высылает Болгария, сообщила посол России в Софии Элеонора Митрофанова.
Митрофанова, отвечая в эфире телеканала «Россия 24» на вопрос о том, прибудет ли кто-то на смену высылаемым 70 сотрудникам посольства, сказала: «Приедет, конечно, в рамках той квоты – это 23 дипломата и 25 технических сотрудников», – приводит ее слова РИА «Новости».
«Будем набирать, но вы понимаете, это процесс, процесс подготовки документов, визы, это не по щелчку пальца... Какое-то время работать будет сложно, особенно консульствам, естественно», – сказала она.
Посол уточнила, что генеральное консульство России в Варне временно прекратит работу из-за высылки российских дипломатов.
Накануне премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, якобы уличенных в «шпионаже».
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Стало известно о возможном возобновлении транзита в Калининград через Литву
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Транзит в Калининград через Литву может вернуться в норму уже через несколько дней благодаря компромиссу ЕС с Вильнюсом, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
«Торговля через Литву с российским эксклавом Калининградом может вернуться в норму в течение нескольких дней на фоне того, что европейские чиновники склоняются к компромиссному соглашению с прибалтийским государством, чтобы разрядить конфликт с Москвой», – передает сообщение агентства РИА «Новости».
По данным источников, сейчас европейские чиновники ведут переговоры о выведении Калининграда из-под санкционного режима. Отмечается, что эти обсуждения «прокладывают путь к соглашению», которое может быть заключено в начале июля, если Литва снимет свои возражения.
Накануне зампред Совета Безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев назвал «придурком» бывшего министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса, заявившего, что ограничение транзита в Калининградскую область является первым сигналом Москве о том, что Европа и НАТО «готовы забрать» у России Калининград. Медведев также предупредил, что ответные меры России на запрет транзита товаров в Калининградскую область будут очень жесткими, значительная их часть «способна перекрыть кислород» прибалтийским соседям.
Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС якобы не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Между тем губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем. В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.
Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.
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Пожар на оборонном НПП «Темп» в Москве произошел в результате поджога
Крупное возгорание на Каширском шоссе в столице произошло в результате поджога, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Предварительно, пожар возник из-за поджога», – сказал собеседник РИА «Новости».
Между тем в МЧС сообщили, что возгорание удалось локализовать.
«Благодаря слаженным профессиональным действиям пожарно-спасательных подразделений не допущено распространения огня на близлежащие строения. Пожар локализован», – цитирует сообщение МЧС России ТАСС.
Ранее сообщалось, что пожар произошел на площади 500 квадратных метров, наблюдалось горение мусора. Огонь перекинулся на соседние ангары. Горение наблюдается на Каширском шоссе: у дома № 17, корпус 5, строение 3. По этому адресу, согласно данным из открытых источников, располагается НПП «Темп», которое занимается в том числе разработкой двигателей для боевых самолетов.
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Путин оценил идею лидеров G7 раздеться для фотографии
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Если бы лидеры стран G7 действительно разделись для фотографии, это, вероятно, стало бы отвратительным зрелищем, заявил глава российского государства Владимир Путин.
«Не знаю, как они хотели раздеться: по пояс, ниже пояса, но думаю, это было бы отвратительное зрелище», – сказал Путин, напомнив слова Александра Пушкина, который писал, что быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей.
«Я с этим согласен. В человеке все должно быть гармонично: и душа, и тело. Но для того чтобы все так было гармонично, нужно отказаться от злоупотребления алкоголем и других вредных привычек, заняться физической культурой, спортом», – приводит его слова РИА «Новости».
Путин посетовал на то, что в настоящий момент у России не самый лучший период отношений со странами Группы семи, передает ТАСС.
Президент России отметил, что знает лидеров G7 лично, они «все лидеры, есть характер». По его словам, «если захотят, то нужного успеха они добьются, но нужно работать над собой».
Газета The Washington Post сообщала, что лидеры государств «Большой семерки» за обедом говорили о президенте России, в шутку рассуждая о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они «круче» российского лидера.
Кроме того, Путин ответил на реплику премьера Великобритании Бориса Джонсона про «женщину, которая никогда не начала бы войну»: «Я сейчас не буду говорить «если бы, что бы было». Я просто хочу в этой связи напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. Вот, женщина приняла решение о начале военных действий».
Напомним, британский премьер предположил, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы Путин был женщиной, назвав действия российского лидера в отношении Украины «идеальным примером токсичной маскулинности». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что «старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований», как Борис Джонсон.
В Подмосковье нашли склады с тысячами новых китайских и корейских автомашин
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В Московской области нашли склады с тысячами новых китайских и корейских автомобилей марок Kia, Hyundai, Haval и Geely, сообщают профильные СМИ.
На каждую марку приходится по три-пять тысяч автомобилей, которые ждут отгрузок в дилерские центры, пишет Autonews.
При этом корейские модели были собраны в Калининграде. В их числе: K5, Soul, Ceed, Cerato, Sorento, Carnival, Picanto, Seltos и Stinger. Большая часть автомобилей Hyundai – это Tucson, Santa Fe, Palisade, Elantra, Sonata.
Кроме того, найдены кроссоверы Kia Sportage нового поколения. На парковке обнаружены сотни таких машин.
Также замечены минимум по три тысячи Jolion и F7/F7x бренда Haval, новые Haval Dargo, пикапы Poer бренда Great Wall. Найдено порядка пяти тысяч экземпляров Coolray, Atlas Pro и Tugella.
Замечены и кроссоверы Exeed, Chery и Mazda.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что китайский бренд Haval планирует увеличивать объемы и уровень локализации производства автомобилей в России.
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Названы варианты ответа России на военное усиление США в Европе
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«В ответ на усиление войск США в Европе России нужно показать, что она способна создать угрозу самому существованию стран альянса», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Илья Крамник. Ранее Джо Байден на саммите НАТО объявил о значительном усилении военного присутствия США на европейском континенте.
«При увеличении сил США в Европе непосредственная угроза нашей территории, или войскам Вооруженных сил России, участвующим в спецоперации на Украине, не возрастет, поскольку НАТО старается избежать эскалации. Так что в идеале альянс лишь ограничится наращиванием вооружений в Европе. Как правило, у США и НАТО риторика идет дальше, чем реальные намерения», – сказал эксперт Российского совета по международным делам, научный сотрудник ИМЭМО РАН, военный аналитик Илья Крамник.
Вместе с тем, в долгосрочной перспективе такие решения США и их союзников повышают риск возникновения новых военных столкновений в Европе или разрастания нынешнего конфликта, в том числе – территориально.
«При этом втягиваться в лобовое столкновение с НАТО – идея малоперспективная, альянс все-таки крупнее. Отвечать им симметрично – тоже не вариант. Иначе мы непомерно нагрузим свою экономику из-за гонки сил и вооружений. Этого нужно постараться избежать», – указал аналитик.
Собеседник уверен: России нужно искать асимметричные способы обеспечения собственной безопасности, избегая приближение ядерного конфликта. «Впрочем, наиболее действенным ответом будет развертывание тактического ядерного оружия, например – комплексов «Искандер» и боевых самолетов на интересующих нас направлениях. Кроме того, можно и нужно усиливать ПВО – воздушная мощь является фундаментальным элементом комбинированных операций НАТО. Поэтому в альянсе будут понимать, что возможный срыв воздушного наступления на территорию России приведет НАТО к отмене наземной операции. В целом мы должны показать способность создать угрозу самому существованию стран альянса», – подчеркнул Крамник.
Напомним, в среду на саммите НАТО в Мадриде была принята новая стратегическая концепция альянса, в которой Россия названа главной угрозой безопасности. Одновременно, президент США Джо Байден, выступая на совместной встрече с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, заявил: США усилят свое военное присутствие по всей Европе.
В частности, Соединенные Штаты намерены обеспечить дислоцирование в Румынии дополнительной бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных. По словам Байдена, бригада будет включать до 3 тысяч военнослужащих, сообщает РИА Новости. В Польше должен разместиться штаб 5-го корпуса сухопутных сил США.
В Великобританию будут направлены две дополнительные эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F-35, на базе ВМФ США Рота в Испании будет базироваться шесть американских эсминцев (сейчас – четыре), перечислил Байден. Кроме того, американский президент заявил о намерении разместить дополнительные комплексы ПВО «и другие средства» в Германии и Италии.
Добавим, что в понедельник Столтенберг проанонсировал намерение НАТО увеличить численность своих сил быстрого реагирования с 40 тысяч до 300 тысяч человек. В этот же день глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что страна планирует повысить численность армии со 150 тысяч до 400 тысяч человек. Также Польша планирует докупить реактивные системы залпового огня HIMARS в размере 500 штук, 32 истребителя F-35, 250 танков Abrams последней версии M1A2 SEPv3, 8 ЗКР Patriot.
Во вторник DW сообщила, что хранящиеся в Германии американские ядерные бомбы будут модернизированы – ожидается, что Вашингтон потратит на эти цели 10 млрд долларов. В ФРГ же намерены выделить миллиарды евро на покупку самолетов, которые способны сбрасывать эти заряды, цитирует «МК» немецкое издание.
Грузинские депутаты: Выдвигаемые ЕС условия толкают Грузию к революции и смене власти
Грузия получит статус кандидата в члены Евросоюза только в случае вовлечения в военные действия, либо введения санкций против России, заявили в среду депутаты Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе, решившие покинуть правящую «Грузинскую мечту», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Никто не присвоит Грузии статус кандидата (в ЕС) и через шесть месяцев, если до этого Грузия не вступит в военные действия или не введет санкции против России, что является прямым путем к войне», – заявили они, в частности, в совместном обращении.
По их мнению, все выдвигаемые ЕС условия к Грузии только способствуют волнению общества для развития революционного сценария смены власти.
«Мы считаем, что пришло время все называть своими именами, поэтому будем последовательно информировать общественность о том, что происходит за кулисами грузинской политики. Наша главная цель состоит в превенции сценария, который ведет к хаосу, войне и «российской военной оккупации», чего Грузии не перенести», – заявили Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе.
По их мнению, данный сценарий на деле создаст препятствия для европейской интеграции Грузии. Депутаты подчеркнули, что остаются сторонниками «Грузинской мечты».
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем ЕС вознес Украину и обидел Грузию.
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Посол ЛНР: Под Лисичанском было уничтожено сразу несколько колонн ВСУ
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«За последние сутки нам удалось уничтожить сразу несколько колонн ВСУ, которые пытались покинуть Лисичанск. Кроме того, немало боевиков было взято в плен. Среди них есть и иностранные наемники, которым теперь будет грозить пожизненное заключение», – заявил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя обстановку в городе.
«В районе Привольнянского плацдарма в пригороде Лисичанска минувшим вечером и ночью были достаточно серьезные стычки. По итогам боев есть множество убитых и взятых в плен боевиков. При этом о цифрах пока говорить рано – наши военные на местах уточняют информацию», – рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.
По словам дипломата, «было уничтожено сразу несколько колонн украинских боевиков, которые пытались организованно уйти из Лисичанска в сторону Северска». «Кроме того, местные жители сообщают, что наблюдаются попытки ВСУ, что называется, «собирать чемоданы». Также известно, что в составе сдавшихся в плен есть иностранные наемники. И несмотря на то, что в ЛНР нет смертной казни, никто их «гладить по головке» не собирается. По уголовному кодексу республики им грозит пожизненное заключение или лишение свободы сроком на 25 лет. На мой взгляд, это не сильно отличается от смертной казни», – подчеркнул собеседник.
Он также заметил, что в республике очень жестко относятся к иностранным наемникам, которые «без приглашения пришли убивать местных людей, преследуя чужие интересы в попытках заработать на этом деньги». «По координатам внутри города мы точно знаем, что серьезные столкновения были в районе стадиона «Шахтер». Это уже ближе к центру Лисичанска. Активные действия ведутся и на территории Лисичанского НПЗ», – отметил Мирошник.
При этом дипломат предостерег от попыток установить некую потенциальную дату окончания штурма Лисичанска. «Главная задача – максимально сохранить живыми и здоровыми наших бойцов. Мы намерены и дальше использовать тактику, которая уже доказала свою эффективность – сначала территория тщательно зачищается при помощи артиллерии и тяжелой техники, и только потом на объект заходит штурмовая группа. Я не исключаю возможность котлов – есть участки, где в ближайшее время могут быть сосредоточены боевики. А опыт котлов у нас уже очень большой, так что мы сможем взять их измором, если потребуется», – настаивает посол.
«Насколько мы видим, Украина уже понимает, что город для них окончательно потерян. С моей точки зрения, Лисичанск – стратегический центр. И его утрата для Киева будет серьезным как военным, так и политическим ударом. Это, вероятно, можно будет сравнить с Мариуполем. Именно поэтому есть попытки отводить вооруженные формирования в сторону Северска. И, как нам кажется, они попробуют там организовать какую-то линию обороны», – заключил Мирошник.
Ранее выступая в эфире канала «Соловьев. Live», Мирошник сообщил о большом количестве сдавшихся в плен украинских боевиков. «Где-то соотношение – одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле», – передает ТАСС слова посла ЛНР в России. В МВД Луганской народной республики сообщили о значительном числе уничтоженных украинских военнослужащих. «Сейчас в районе Лисичанска погибших военнослужащих ВСУ насчитывается уже больше тысячи. Это говорит о том, что их просто бросили. Многие офицеры сбежали, но некоторые сдались», – приводит ТАСС сообщение помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева.
Ранее бойцы Народной милиции ЛНР задержали под Лисичанском более десяти иностранных наемников, пытавшихся сбежать из окруженного города. Идет работа по установлению их национальностей и стран, из которых они прибыли в Донбасс. Задержанные наемники лишены статуса военнопленных, указал помощник главы МВД ЛНР.
Во вторник подразделения ВСУ начали покидать Лисичанск, пытаясь пробиться в Северск, расположенный примерно в 30 километрах к западу, на территории ДНР, которую удерживают украинские силы. В Донецке оценили шансы ВСУ зацепиться за Северск.
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Военкор Сладков объяснил, почему ВСУ бросают западные «Джавелины»
Чаще всего боевики отказываются от «навороченных» западных «Джавелинов»: они заметно уступают по маневренности и эффективности российским «Корнетам», сообщил военный корреспондент Александр Сладков.
«Спросите любого репортера, кочующего по передовой, сколько целехоньких «Джавелинов» они видели? Вам ответят: сотни! Украинцы их бросают целыми при всех вариантах. Были бы они так же хороши, как наш «Корнет», их бы использовали. Был бы так же легок, как наш РПГ-7 – унесли бы с собой. А так, «Джавелины» бросают, чего с ними возиться?» – приводит ФАН слова Сладкова.
Ранее перешедший на сторону России украинский военный передал росгвардейцам схрон оружия ВСУ.
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США отчитались о блокаде поставок полупроводников в Россию
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Глобальный экспорт полупроводников в Россию сократился на 90% из-за западных санкционных антироссийских мер, заявила министр торговли США Джина Раймондо.
«С начала введения нами мер контроля глобальный экспорт полупроводников в Россию из всех стран сократился почти на 90%, оставив российские компании без чипов, необходимых им для производства широкого спектра продукции, включая вооружение, в том числе высокоточные ракеты и танки», – цитирует Раймондо РИА «Новости».
Ранее СМИ сообщали, что правительство России решило до конца года ограничить экспорт инертных газов, которые используют для производства полупроводников при изготовлении микросхем.
Согласно санкциям, введенным Евросоюзом в апреле, запрещается экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 млрд евро. Также ограничения включают в себя запрет на участие российских компаний в госзакупках в ЕС.
Эксперты отмечали, что дефицит необходимых для производства техники полупроводников в России, спровоцированный санкциями из-за ситуации на Украине, можно решить за счет налаживания отечественного производства – на это стране потребуется около 15 лет – либо организовать поставки из Китая.
Бельгия призвала Зеленского «выиграть войну на поле боя»
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Бельгия продолжит оказывать военную поддержку Украине, поскольку считает, что конфликт можно решить «только на поле боя», заявил перед началом саммита альянса в Мадриде премьер-министр королевства Александер де Кроо.
«Я общался с президентом Зеленским, важно продолжать общение с ним. Мы подчеркнули, что эта война может быть выиграна только на поле боя, и нам нужно продолжать поддерживать Зеленского и население Украины», – передает РИА «Новости» слова Кроо.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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На Украине объяснили большое число потерь ВСУ
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Россия навязала Киеву свою тактику боевых действий, а украинское командование не смогло найти выгодную стратегию, что привело к катастрофическим потерям у ВСУ, заявил эксперт Александр Кочетков.
Он отметил, что действия украинского командования вызывают тревогу в Киеве.
«ВСУ действуют по тактической схеме, навязанной нам. <...> Русские, опираясь на превосходство в огневой мощи, медленно, но постоянно продвигаются вперед», – передает РИА «Новости» слова Кочеткова.
Он подчеркнул, что в боях на ближней дистанции победу неизбежно одерживает та сторона, которая обладает большей боевой мощью. При этом ВС России превосходят ВСУ, в частности, по военной технике, указал специалист.
«Общающиеся со мной друзья и коллеги сетуют на то, что наш Генштаб не слишком креативен. Он фактически решает лобовую задачу «ни шагу назад», – отметил Кочетков.
По его мнению, положение Киева могли бы улучшить высокоманевренные операции, однако у Украины нет ни вооружения, ни управленческих кадров, способных организовать такие действия.
«У нас же сегодня нет практически ничего, чтобы позволило бы выстроить маневр: ни бронетранспорта для быстрой переброски сил, ни авиации и дальнобойной артиллерии в том количестве, чтобы полностью подавить противника, ни танков, чтобы обеспечить прорыв вражеских позиций. То есть оно как бы и есть, но не столько, сколько хотелось бы. И креативные контрнаступательные действия, какие-нибудь разгромные рейды по тылам русских строить тривиально не на чем. Вот и приходится вести позиционные бои с неизбежно большими потерями», – заявил Кочетков.
При этом он добавил, что поставки Западом Киеву военной техники сами по себе не могут изменить ситуации. Гипотетически они «расширяют оперативные возможности ВСУ», но реализация этого потенциала «все равно зависит только от действий украинского Генштаба», объяснил Кочетков.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя боевые действия в пригороде Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР) заявил, что достаточно много украинских боевиков сдались в плен. Где-то соотношение – одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле.
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В Лисичанске заметили группу из 20 американских наемников
Группа из 20 наемников из США действует в южной части Лисичанска, об их передвижении стало известно из радиоперехвата разведки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев.
«Из сводки, которую мы получили по радиоперехвату, следует, что в южной части Лисичанска действует группа наемников из США – около 20 человек, которые передвигаются на пикапах. На одном из пикапов минометы стоят, на втором находятся ПТУРы (противотанковая управляемая ракета), и третий пикап обслуживает полностью системы БПЛА (беспилотный летательный аппарат). Наши разведчики выслеживают их», – передает ТАСС слова Киселева.
По словам помощника главы МВД ЛНР, силы республики и России активно сжимают кольцо вокруг Лисичанска. «Наши войска все ближе и ближе, сжимают кольцо», – сказал он.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя боевые действия в пригороде Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР), заявил, что достаточно много украинских боевиков сдались в плен. Где-то соотношение – одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД