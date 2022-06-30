Путин отверг версию Киева об ударе по ТЦ в Кременчуге

Глава российского государства Владимир Путин прокомментировал удар высокоточным оружием по ангарам с поступившим от стран Запада на Украину вооружением в районе Кременчугского завода дорожных машин.

Путин подчеркнул, что «ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит, нет необходимости». Он указал, что у России «есть все возможности для того, чтобы определить, что где находится, и при наличии современного высокоточного оружия большой дальности мы достигаем этих целей».

Президент заявил, что никакого «теракта» в Кременчуге не было. Однако он отметил, что сам находится в Ашхабаде, поэтому не знает деталей: «В деталях я узнаю это, когда вернусь в Москву», – передает ТАСС.

«Мы много раз показывали это с беспилотников, когда размещают оружие, ударные комплексы, артиллерию, тяжелую технику в жилых кварталах, еще где-то», – сказал Путин, добавив, что «просто так по полям у нас никто не стреляет и не бьет, как правило, это делается по разведанным целям».

«Уверен, что в этом случае было то же самое. Прячут же технику, особенно которую с Запада доставляют, во всяких ангарах, заводах, в цехах, где технику ремонтируют или приводят в порядок после длительного периода перегонки из-за границ», – сказал он.

Напомним, Киева утверждает, что Вооруженные силы России якобы нанесли удар по торговому центру в украинском Кременчуге. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснил, что «бомбили ангар, куда прибыло европейское и американское оружие и боеприпасы», в результате «детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр».

Минобороны России официально заявляло, что «27 июня в городе Кременчуге Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин». В результате «высокоточного удара оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск в Донбассе, поражены».