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Путин отверг версию Киева об ударе по ТЦ в Кременчуге
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Глава российского государства Владимир Путин прокомментировал удар высокоточным оружием по ангарам с поступившим от стран Запада на Украину вооружением в районе Кременчугского завода дорожных машин.
Путин подчеркнул, что «ни по каким гражданским объектам российская армия ударов не наносит, нет необходимости». Он указал, что у России «есть все возможности для того, чтобы определить, что где находится, и при наличии современного высокоточного оружия большой дальности мы достигаем этих целей».
Президент заявил, что никакого «теракта» в Кременчуге не было. Однако он отметил, что сам находится в Ашхабаде, поэтому не знает деталей: «В деталях я узнаю это, когда вернусь в Москву», – передает ТАСС.
«Мы много раз показывали это с беспилотников, когда размещают оружие, ударные комплексы, артиллерию, тяжелую технику в жилых кварталах, еще где-то», – сказал Путин, добавив, что «просто так по полям у нас никто не стреляет и не бьет, как правило, это делается по разведанным целям».
«Уверен, что в этом случае было то же самое. Прячут же технику, особенно которую с Запада доставляют, во всяких ангарах, заводах, в цехах, где технику ремонтируют или приводят в порядок после длительного периода перегонки из-за границ», – сказал он.
Напомним, Киева утверждает, что Вооруженные силы России якобы нанесли удар по торговому центру в украинском Кременчуге. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснил, что «бомбили ангар, куда прибыло европейское и американское оружие и боеприпасы», в результате «детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр».
Минобороны России официально заявляло, что «27 июня в городе Кременчуге Полтавской области ВКС России нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами, в районе Кременчугского завода дорожных машин». В результате «высокоточного удара оружие и боеприпасы западного производства, сосредоточенные на складской территории для дальнейшей отправки украинской группировке войск в Донбассе, поражены».
Джонсон усмотрел связь между спецоперацией на Украине и полом Путина
Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы российский лидер Владимир Путин был женщиной, выразил мнение премьер-министр Британии Борис Джонсон немецкому телеканалу ZDF.
«Если бы Путин был женщиной, – кем он, очевидно, не является, – но, если бы он был ею, я действительно не думаю, что он начал бы безумную мачо-войну со вторжением и насилием, как он это сделал», – передает РИА «Новости» его слова.
Джонсон добавил, что действия Путина в отношении Украины стали «идеальным примером токсичной маскулинности».
Несмотря на выпады Джонсона в сторону России, профессор Сколтеха, член Европейской академии Артем Оганов пригласил британского премьера «младшим научным сотрудником в лабораторию с гарантией конкурентоспособной зарплаты и хороших условий труда». Так он ответил на прозвучавшее накануне предложение Джонсона российским ученым переехать в Британию.
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Путин оценил идею лидеров G7 раздеться для фотографии
Если бы лидеры стран G7 действительно разделись для фотографии, это, вероятно, стало бы отвратительным зрелищем, заявил глава российского государства Владимир Путин.
«Не знаю, как они хотели раздеться: по пояс, ниже пояса, но думаю, это было бы отвратительное зрелище», – сказал Путин, напомнив слова Александра Пушкина, который писал, что быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей.
«Я с этим согласен. В человеке все должно быть гармонично: и душа, и тело. Но для того чтобы все так было гармонично, нужно отказаться от злоупотребления алкоголем и других вредных привычек, заняться физической культурой, спортом», – приводит его слова РИА «Новости».
Путин посетовал на то, что в настоящий момент у России не самый лучший период отношений со странами Группы семи, передает ТАСС.
Президент России отметил, что знает лидеров G7 лично, они «все лидеры, есть характер». По его словам, «если захотят, то нужного успеха они добьются, но нужно работать над собой».
Газета The Washington Post сообщала, что лидеры государств «Большой семерки» за обедом говорили о президенте России, в шутку рассуждая о том, стоит ли им раздеться, чтобы показать, что они «круче» российского лидера.
Кроме того, Путин ответил на реплику премьера Великобритании Бориса Джонсона про «женщину, которая никогда не начала бы войну»: «Я сейчас не будут говорить «если бы, что бы было». Я просто хочу в этой связи напомнить события новейшей истории, когда Маргарет Тэтчер приняла решение о начале боевых военных действий против Аргентины за Фолклендские острова. Вот, женщина приняла решение о начале военных действий».
Напомним, британский премьер предположил, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы Путин был женщиной, назвав действия российского лидера в отношении Украины «идеальным примером токсичной маскулинности». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что «старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований», как Борис Джонсон.
Путин прибыл в Туркмению для участия в Каспийском саммите
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Президент России Владимир Путин прибыл в среду в Ашхабад. На проходящем здесь саммите он встретится с коллегами по каспийской «пятерке» – лидерами Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении.
Ожидается, что главы государств обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся взаимодействия в Каспийском регионе, в том числе уделят внимание экономическому сотрудничеству и природоохранной деятельности, передает ТАСС.
Кроме того, Путин проведет в Ашхабаде несколько двусторонних встреч. Согласно планам, вскоре он отправится поздравить с 65-летием Гурбангулы Бердымухамедова – экс-президента, а ныне спикера верхней палаты парламента Туркмении. Чуть позже у российского лидера намечена краткая беседа с президентом республики Сердаром Бердымухамедовым.
Эти встречи состоятся до Каспийского саммита, а после его завершения Путин также по отдельности пообщается с лидерами Азербайджана и Ирана – Ильхамом Алиевым и Эбрахимом Раиси.
Поздно вечером Путин отправится обратно в Москву: в российской столице у него в четверг запланированы переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо.
Президент России прибыл на встречу «пятерки» из Таджикистана, который он посетил днем ранее. В Душанбе российский лидер провел переговоры с президентом республики Эмомали Рахмоном.
Это первая в текущем году поездка Путина на очный многосторонний саммит и второй зарубежный визит в целом. В феврале этого года он посетил Китай, где проходили Олимпийские и Паралимпийские игры. В Таджикистан и Туркмению российский президент предыдущий раз приезжал с визитами в 2019 году.
Путин подтвердил конечные цели спецоперации на Украине
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Цели специальной военной операции на Украине не изменились. Это защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин сказал, что «работа идет спокойно, ритмично, войска двигаются и достигают тех рубежей, которые ставятся в качестве задачи на определенном этапе этой боевой работы». «Все идет по плану», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, Путин отметил, что «по срокам не надо говорить». Он пояснил, что «это жизнь, это реальные вещи», а «подгонять под какие-то сроки – это неправильно». Ситуация «связана с интенсивностью боевых действий, а она напрямую завязана с возможными потерями», следует «прежде всего думать о том, чтобы сохранить жизни наших ребят», сказал президент.
По его словам, целью СВО является освобождение Донбасса, защита живущих там людей, «создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России». Относительно целей «ничего не поменялось». «Я же сказал об этом ранним утром 24 февраля прямо, публично на всю страну, на весь мир. Добавить к этому нечего. Ничего не изменилось», – заявил он.
Путин отметил при этом, что «тактика, предложенная Минобороны и Генштабом, может быть разная – куда войска двигать, какие объекты поражать, что за это время сделать». «Киевский режим готовился к этому давно, с 2014 года, поэтому какие-то отвлекающие действия там производились», – сказал он.
Президент заявил: «Я, конечно, верховный главнокомандующий, но я все-таки не заканчивал Академию Генштаба. Я доверяю тем людям, которые являются профессионалами. Они действуют так, как считают нужным для достижения конечной цели».
Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
Он поддержал идею закреплять в искусстве образ бойцов, участвующих в спецоперации на Украине. Как считает глава государства, таким людям нужно ставить памятники и писать о них песни. Путин подчеркнул, что «российские ребята выполняют боевые задачи, воюют, подвергают свою жизнь опасности, некоторые - уходят из жизни», и они делают это ради достижения целей спецоперации, то есть защиты жителей Донбасса и охраны интересов России.
Он добавил, что российские военнослужащие таким образом обеспечивают безопасность своей страны: «Чего, мы не понимаем что ли? Я уже много раз об этом говорил: создадут такой антироссийский плацдарм вблизи наших границ, и мы постоянно будем жить под этой угрозой, под этим дамокловым мечом».
Как заявил президент, «из Украины начали делать «анти-Россию», плацдарм для того, чтобы попытаться как-то раскачивать саму Россию, начали бороться с русской культурой, с русским языком, начали преследовать людей, которые чувствовали себя частью русского мира».
Путин уверен, что Украина для Запада является лишь средством достижения целей НАТО и подтверждения имперских амбиций, о чем свидетельствует призыв к Киеву «продолжать боевые действия». По его словам, НАТО «руками украинцев, руками украинского народа» хочет «утвердить свою роль в мире, подтвердить не лидерство, а свой гегемонизм в прямом смысле этого слова».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Джонсон призвал не бойкотировать саммит G20 в случае участия Путина
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал коллег по Группе двадцати (G20) не бойкотировать предстоящий саммит «двадцатки», если в нем будет лично участвовать президент России Владимир Путин.
По словам британского премьера, он будет «искренне изумлен», если Путин посетит саммит лично.
«Да, он получил формальное приглашение, но сомневаюсь, что он туда поедет. Вопрос в том, должны ли мы, будучи странами Запада, оставить пустыми свои кресла [за переговорным столом] на саммите G20 и предоставить подиум Китаю, России? <…> Мне кажется, что если вы покидаете мероприятие уровня G20, то просто даете возможность другим странам вести пропаганду», – приводит ТАСС слова Джонсона.
Он считает, что Западу необходимо «делать больше, чтобы склонить на свою сторону» те государства, где ситуация на Украине «вызывает смешанные чувства» и нет готовности резко выступить против России.
Саммит G20 пройдет в Индонезии 15–16 ноября в очном формате.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что реакция Запада на возможное участие президента России Владимира Путина в осеннем саммите Группы двадцати (G20) не должна торпедировать работу объединения.
Напомним, президент России Владимир Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите «Группы двадцати».
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите Группы двадцати, но формат пока уточняется.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему присутствие Путина сделает саммит G20 поистине судьбоносным.
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Песков назвал подарки Путина на 65-летие Бердымухамедова
Президент России Владимир Путин привез бывшему президенту Туркмении и главе верховной палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедову сабли и шахматы в качестве подарка, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Шахматы, которые изготовлены златоустовскими мастерами. Скульптуру «Возвращающийся наездник» – то есть наездник и лошадь, которая изготовлена правнуком знаменитого питерского скульптора Лансере. И также подарили две сабли – одну старую, одну новую», – цитирует Пескова ТАСС.
Напомним, Путин провел в среду встречу с экс-президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, который отмечает 65-летний юбилей. Также глава российского государства встретился с действующим президентом страны Сердаром Бердымухамедовым.
Путин в Ашхабаде принял участие в заседании глав государств-участников шестого Каспийского саммита в узком составе.
Путин предложил созвать конференцию стран Тегеранской конвенции по защите Каспия
Президент России Владимир Путин предложил созвать на конференцию страны-участницы Тегеранской конвенции, направленной на защиту Каспия, на заседании Каспийского саммита в Ашхабаде российский лидер отметил важность укрепления сотрудничества стран региона в области экологической безопасности, сохранения Каспия и морских ресурсов.
Путин поддержал идею азербайджанского и казахстанского коллег нарастить возможности по оперативному реагированию на природные и техногенные события и явления на Каспии, которые негативно влияют на благополучие и жизнь людей в регионе, сообщает ТАСС.
«Полагаем, что для более эффективного сбережения хрупкой морской экосистемы необходимо завершить процесс создания соответствующей договорно-правовой базы, основу которой составляет Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря, так называемая Тегеранская конвенция 2003 года. В этой связи предлагаем подумать о созыве в ближайшее время конференции сторон этой конвенции», – заявил Путин.
Ранее Владимир Путин назвал саммит Каспийских государств важным для всего региона, отметив, что это чуть ли не первая очная встреча после пандемии.
До этого российский лидер принял участие в заседании глав государств-участников шестого Каспийского саммита в узком составе.
Напомним, на проходящем здесь саммите Владимир Путин встретится с коллегами по каспийской «пятерке» – лидерами Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении. Ожидается, что главы государств обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся взаимодействия в Каспийском регионе, в том числе уделят внимание экономическому сотрудничеству и природоохранной деятельности.
Путин принял участие в заседании Каспийского саммита в узком составе
Президент России Владимир Путин в Ашхабаде принимает участие в заседании глав государств-участников шестого Каспийского саммита в узком составе.
После заседания в узком составе ожидается встреча в расширенном формате. По приглашению главы Туркменистана Сердара Бердымухамедова в саммите также принимают участие президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Эбрахим Раиси, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает РИА «Новости».
Напомним, на проходящем здесь саммите Владимир Путин встретится с коллегами по каспийской «пятерке» – лидерами Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении. Ожидается, что главы государств обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся взаимодействия в Каспийском регионе, в том числе уделят внимание экономическому сотрудничеству и природоохранной деятельности.
Это первая в текущем году поездка Путина на очный многосторонний саммит и второй зарубежный визит в целом. В феврале этого года он посетил Китай, где проходили Олимпийские и Паралимпийские игры. В Таджикистан и Туркмению российский президент предыдущий раз приезжал с визитами в 2019 году.
Путин поручил стимулировать добычу редких полезных ископаемых
В России необходимо усилить разведку и добычу стратегического и дефицитного сырья, соответствующее распоряжение правительству отдал президент Владимир Путин.
«Правительству РФ совместно с палатами Федерального собрания РФ проработать вопросы стимулирования разведки и добычи стратегических, а также дефицитных видов сырья», – сообщается в списке поручений президента, опубликованном на сайте Кремля.
Также предстоит определить правовой статус и инструменты финансирования геолого-разведочных юниорных компаний, а также обеспечить защиту их инвестиций в поиск и оценку месторождений.
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Кроме того, глава государства поручил подготовить программу по ускоренному замещению импортных технологий российскими аналогами в геолого-разведочных работах.
Поручение отдано правительству, его предстоит исполнить вместе с РАН, Росатомом и другими заинтересованными организациями.
«Подготовить и внести на рассмотрение Совета при президенте РФ по науке и образованию предложения по разработке и реализации федеральной научно-технической программы, направленной на обеспечение комплексного сопровождения геолого-разведочных работ, добычу и промышленную переработку твердых полезных ископаемых, а также ускоренное замещение импортных технологий и оборудования российскими аналогами», – говорится в документе.
Поручение нужно исполнить до 1 декабря 2022 года.
Путин также поручил правительству создать и реализовать меры по формированию спроса на российские твердые полезные ископаемые. Такие меры нужно принять для обеспечения «в сложившихся условиях технологической независимости и безопасности государства на основе полного жизненного цикла производства продукции от сырья до конечного изделия».
В числе таких ископаемых указаны редкоземельные металлы, титан, литий, марганец, бериллий, тантал, вольфрам.
Ранее экономист Станислав Митрахович в беседе с газетой ВЗГЛЯД, говоря о возможном контракте России и Боливии по добыче лития, отмечал, что многие страны мира ведут охоту на этот редкоземельный металл.
Путин встретился с президентом Туркменистана в Ашхабаде
Российский лидер Владимир Путин на полях Каспийского саммита в Ашхабаде встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
Главы государств проводят краткую беседу перед участием в заседании глав государств-участников саммита, передает РИА «Новости».
Также Путин провел встречу с экс-президентом Туркменистана, спикером верхней палаты парламента страны Гурбангулы Бердымухамедовым, который сегодня отмечает 65-летний юбилей.
Напомним, на проходящем здесь саммите он встретится с коллегами по каспийской «пятерке» – лидерами Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении. Ожидается, что главы государств обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся взаимодействия в Каспийском регионе, в том числе уделят внимание экономическому сотрудничеству и природоохранной деятельности.
Это первая в текущем году поездка Путина на очный многосторонний саммит и второй зарубежный визит в целом. В феврале этого года он посетил Китай, где проходили Олимпийские и Паралимпийские игры. В Таджикистан и Туркмению российский президент предыдущий раз приезжал с визитами в 2019 году.
Путин назвал саммит Каспийских государств важным для всего региона
Российский лидер Владимир Путин назвал саммит Каспийских государств важным для всего региона, отметив, что это чуть ли не первая очная встреча после пандемии.
«Саммит Каспийских государств – это очень важное мероприятие для наших стран, для всего региона. И уверен, что он пройдет с пользой», – передает РИА «Новости» его слова.
Путин отметил, что в очном формате это «чуть ли не первая встреча с начала пандемии».
До этого российский лидер принял участие в заседании глав государств-участников шестого Каспийского саммита в узком составе.
Напомним, на проходящем здесь саммите Владимир Путин встретится с коллегами по каспийской «пятерке» – лидерами Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении. Ожидается, что главы государств обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся взаимодействия в Каспийском регионе, в том числе уделят внимание экономическому сотрудничеству и природоохранной деятельности.
Это первая в текущем году поездка Путина на очный многосторонний саммит и второй зарубежный визит в целом. В феврале этого года он посетил Китай, где проходили Олимпийские и Паралимпийские игры. В Таджикистан и Туркмению российский президент предыдущий раз приезжал с визитами в 2019 году.
Путин: У каспийской «пятерки» есть большие возможности для взаимодействия в энергетике
Государства, входящие в каспийскую «пятерку», располагают большими возможностями для взаимодействия в энергетике, сообщил российский лидер Владимир Путин на Каспийском саммите в Ашхабаде.
«У «пятерки» имеются большие возможности для взаимодействия в сфере энергетики. Уже реализуются договоренности о совместной эксплуатации находящихся в акватории Каспия месторождений нефти и газа. Это позволяет разумно и эффективно, соблюдая интересы сторон, использовать природные богатства Каспийского моря как в традиционных, так и в инновационных, альтернативных секторах энергетики», – передает ТАСС его слова.
Ранее Путин отметил, что Россия поддерживает развитие сотрудничества стран каспийской «пятерки», в том числе в сферах политики, экономики и безопасности.
До этого Путин назвал саммит Каспийских государств важным для всего региона, отметив, что это чуть ли не первая очная встреча после пандемии.
Напомним, на проходящем саммите Владимир Путин встретился с коллегами по каспийской «пятерке» – лидерами Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении.
Путин провел встречи с президентами Ирана и Азербайджана
На полях Каспийского саммита в Ашхабаде глава российского государства Владимир Путин провел встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
На встрече с Раиси Путин отметил, что они находятся в постоянном взаимодействии по вопросам безопасности и по Сирии. Он отметил рост товарооборота как в 2021 году, так и за первые месяцы 2022 года. Путин передал через президента Ирана наилучшие пожелания духовному лидеру Ирана Али Хаменеи, передает РИА «Новости».
В свою очередь, Раиси заявил, что российско-иранские торговые отношения развиваются, и ничто не остановит это развитие. Он подчеркнул, что сотрудничество России и Ирана в районе Каспийского моря является важным аспектом двустороннего взаимодействия. Стороны могут «сотрудничать на Каспии по транспорту, транзиту, а также в других вопросах, касающихся Каспийского моря», в частности, «рыболовству, туризму, и во всех других различных областях».
Кроме того, Путин сообщил о готовящихся визитах в Азербайджан премьер-министра России Михаила Мишустина и председателя Госдумы Вячеслава Володина. Путин в ходе встречи с Алиевым рассказал, что товарооборот между Россией и Азербайджаном уверенно растет, а «все, о чем мы договаривались, исполняется».
Напомним, Путин заявил, что государства, входящие в каспийскую «пятерку», располагают большими возможностями для взаимодействия в энергетике. Путин назвал саммит Каспийских государств важным для всего региона, отметив, что это чуть ли не первая очная встреча после пандемии. Он отметил, что Россия поддерживает развитие сотрудничества стран каспийской «пятерки», в том числе в сферах политики, экономики и безопасности.
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Путин призвал к углублению связей каспийской «пятерки» в различных сферах
Россия поддерживает развитие сотрудничества стран каспийской «пятерки», в том числе в сферах политики, экономики и безопасности, заявил президент Владимир Путин в среду на Каспийском саммите в Ашхабаде.
«Россия неизменно выступает за углубление партнерских связей каспийской «пятерки»: в политике, в сфере безопасности, в экономике и в природоохранной области, а также по многим аспектам гуманитарной повестки дня», – цитирует ТАСС Путина.
Президент отметил, что Россия рассматривает в числе основных задач стран, входящих в каспийскую «пятерку», продолжение наращивания региональных торговых и инвестиционных связей, углубление взаимовыгодной промышленной и высокотехнологичной кооперации.
Путин подчеркнул, что объем российской торговли с прикаспийскими странами постоянно растет. В 2021 году товарооборот увеличился более чем на треть, в январе – апреле этого года он продолжил рост.
Ранее Владимир Путин назвал саммит Каспийских государств важным для всего региона, отметив, что это чуть ли не первая очная встреча после пандемии.
До этого российский лидер принял участие в заседании глав государств-участников шестого Каспийского саммита в узком составе.
Напомним, на проходящем здесь саммите Владимир Путин встретится с коллегами по каспийской «пятерке» – лидерами Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркмении. Ожидается, что главы государств обменяются мнениями по широкому кругу вопросов, касающихся взаимодействия в Каспийском регионе, в том числе уделят внимание экономическому сотрудничеству и природоохранной деятельности.
Это первая в текущем году поездка Путина на очный многосторонний саммит и второй зарубежный визит в целом. В феврале этого года он посетил Китай, где проходили Олимпийские и Паралимпийские игры. В Таджикистан и Туркмению российский президент предыдущий раз приезжал с визитами в 2019 году.
Путин назвал ПМЮФ авторитетной площадкой для профессиональных дискуссий
За время проведения Петербургский международный юридический форум стал значимой, авторитетной площадкой для профессиональных дискуссий по широкому кругу вопросов, связанных с историей права и его развитием в современном мире, говорится в приветствии российского лидера Владимира Путина.
«Главная тема форума – «Остаться в праве» – сейчас звучит особенно актуально. Россия, как одна из ведущих мировых держав, неизменно отстаивает принцип верховенства закона. Считаем это базовым условием выстраивания справедливого многополярного миропорядка, основанного на равноправном взаимодействии в политической сфере, в области безопасности, в экономике, науке, культуре, спорте», – приводятся его слова на сайте российского Агентства правовой и судебной информации.
Путин выразил уверенность, что форум пройдет на высоком организационном уровне, а предложения обязательно будут востребованы для решения насущных проблем развития и укрепления международного права.
В завершение президент пожелал всем участникам плодотворных дискуссий.
Напомним, десятый Петербургский международный юридический форум проходит с 29 июня по 1 июля. Ключевой темой форума станет «Остаться в праве», а темой пленарного заседания – «Право в многополярном мире».