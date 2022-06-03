Москва пообещала жесткий ответ, если США не нормализуют условия работы российских СМИ

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3 июня, пятница | Последнее обновление — 13:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Песков прокомментировал заявление Кадырова о возможном ускорении спецоперации на Украине
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Огромный ресурсный потенциал России позволил ей легко пережить первые санкционные удары. Но за видимой «тефлоновостью» санкций не стоит забывать, что санкционная война – это война на истощение, условием победы в которой является устойчивость в долгосрочной перспективе.
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Пока полиция расследует избиение местных таксистов, таксисты уже приняли свои меры и в приложениях добавляют: «беженцев с Украины не обслуживаем». Ответочка прилетела.
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Выход из Болонской системы явно не принесет России вреда. Разумные вещи, существующие в Европе, можно перенять и без нее. Задача России – готовить специалистов для ее собственной пользы и потребностей. А не для встраивания в чужие системы.
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Москва пообещала жесткий ответ, если США не нормализуют условия работы российских СМИ
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Москва ответит самым жестким образом, если Вашингтон не нормализует условия работы российских СМИ в США, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
«Если работа российских СМИ – операторов, журналистов – не будет на территории США нормализована, неизбежно последуют самые жесткие ответные меры», – передает РИА «Новости» ее слова.
Захарова рассказала, что для этих целей в понедельник 6 июня в пресс-центр МИД будут приглашены руководители московских представительств всех американских СМИ для разъяснения им последствий враждебной линии их правительства в сфере СМИ. «Ждем с нетерпением, чай, кофе, печенье за нами», – отметила она.
Ранее на брифинге представитель МИД России заявила, что Россия готова поставлять зерно всем нуждающимся в этом странам, но мешают антироссийские санкции Запада. Также она назвала дезинформацией заявления о том, что Россия препятствует вывозу зерна с территории Украины морским путем.
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В США заявили о приказе Си Цзиньпина найти способы поддержать Россию
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Китайский лидер Си Цзиньпин велел найти пути поддержки России без нарушения санкций Запада, пишет американская пресса.
Washington Post со ссылкой на чиновников в Китае и США заявила, что Си Цзиньпин велел «ближайшим советникам найти способы финансово помочь России, но без нарушения санкций». Высокопоставленный представитель США заявил, что «это сложно». Он утверждает, что «этого, с точки зрения России, недостаточно». По его словам, Пекин старается также изыскать «другие благоприятные возможности» в дипломатической и военной сферах, чтобы поддержать Москву.
Источник издания полагает, что Китай хочет «быть с Россией, сигнализировать публично о нейтралитете и не оказаться под угрозой в финансовом плане». Указывается, что «многие эти цели противоречат друг другу». «Сложно одновременно достичь их», – приводит ТАСС слова чиновника.
Washington Post утверждает, что Россия якобы обращалась к Пекину с просьбами о расширении поддержки, выражая будто бы при этом разочарование по поводу предпринятых Китаем шагов. Издание пишет, что «руководство Китая, по свидетельству китайских и американских должностных лиц, хочет расширить содействие России, не нарушая западные санкции, и оно установило пределы того, что будет делать». Приводятся высказывания китайского официального представителя, который назвал напряженными недавние консультации Москвы и Пекина.
По версии газеты, Москва запрашивала выполнение Китаем «торговых обязательств», предшествующих специальной военной операции на Украине, а также «финансовую и технологическую поддержку, теперь попавшую под санкции США и других стран». В ответ, как утверждает издание, Китай «ясно изложил свою позицию по ситуации на Украине и незаконным санкциям в отношении России». «Мы понимаем нынешнее сложное положение (Москвы). Тем не менее мы не можем в этом диалоге игнорировать нашу собственную ситуацию. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа», – приводит Washington Post слова источника «в Пекине, непосредственным образом осведомленного об обсуждениях».
Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что дело не в попытках обхода санкций, а в том, что те нанесли ущерб «нормальным экономическим и торговым обменам» с Россией, проигравшими оказались все стороны, санкции ухудшили и без того непростую ситуацию в мировой экономике.
Washington Post признает со ссылкой на китайских чиновников, что Москва не обращалась к Пекину с просьбами о поставках «оружия и боеприпасов». Китай «готов выполнять свои обязательства перед российской стороной и делает это, когда удовлетворяются надлежащие условия», заявил источник. Он обвинил США в попытке «посеять рознь между китайской и российской сторонами», но заверил, что «этого не случится», американцы «не преуспеют в подрыве китайско-российских отношений».
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США пока не видели со стороны Китая ни помощи в обходе санкций, ни военной поддержки России в конфликте на Украине. Блинкен при этом добавил, что возможность оказания такой помощи со стороны Пекина Москве беспокоит США.
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В Госдепе призвали не считать санкции против Захаровой «чем-то личным»
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Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс прокомментировал санкции США против официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Прайс заявил, что Захарова «оказалась под санкциями не из-за ее какой-то конкретной роли, а поскольку она является высокопоставленной фигурой в российском правительстве». При этом Прайсу напомнили, как он сам прокомментировал внесение его в список американцев, которым запрещен въезд Россию. Тогда Прайс сказал, что такое решение ничего для него не значит, поскольку в Россию он и не собирался, передает ТАСС.
Он не согласился с тем, что Захарова находится в аналогичной ситуации: «Я бы оспорил утверждение о такой симметрии. Между США и Россией нет симметрии, если говорить о привлекательности нашей страны и силе и важности нашей финансовой системы». Также он заверил, что включение Захаровой в санкционный список «не было чем-то личным». «Мы преследуем тех, кто напрямую или не напрямую причастен к агрессии российских властей на Украине», – сказал он.
Напомним, минфин США опубликовал санкционные списки, в которые в частности вошли: официальный представитель МИД России Мария Захарова, бизнесмен Алексей Мордашов, виолончелист Сергей Ролдугин, министр ЖКХ Ирек Файзуллин, глава Минэкономразвития Максим Решентников. Захарова назвала перформансом включение ее в санкционный список США.
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Эксперт оценил перспективы антироссийской сделки между США и Саудовской Аравией
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«Отношения США и Саудовской Аравии в последние годы охладевают. Саудиты видят ненадежность Штатов и переориентируются на выстраивание взаимоотношений с Китаем и Россией», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее стало известно, что президент США Джо Байден планирует посетить Саудовскую Аравию, чтобы добиться снижения цен на нефть и «наказать Россию».
«Попытки США вести переговоры с Саудовской Аравией продолжаются долгое время. При этом отношения между странами находятся на очень низком уровне. У Саудовской Аравии для этого есть достаточно много причин», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Саудовская Авария была возмущена попытками заключения иранской «ядерной сделки» и возмущалась публичными заявлениями Байдена по поводу убийства журналиста Джамаля Хашогги, поскольку тот называл наследного принца бин Салмана убийцей», – отметил эксперт.
«Возмущалась Саудовская Аравия и тем, что сейчас рассекречиваются документы о причастности Эр-Рияда к терактам 11 сентября. Да и в целом саудиты недовольны общим охлаждением отношений в эпоху Байдена», – считает он.
«При этом сейчас Америке позарез нужна нефть, Штатам нужно как-то решать энергетический кризис. В этом году уже шесть делегаций дипломатов и разведчиков съездили в Эр-Рияд и теперь возможно состоится поездка самого Байдена, но это пока окончательно не решено», – отмечает эксперт.
«Штаты переживают, что принц Салман может как-то отомстить Байдену, издеваясь над ним во время встречи. В США не исключают, что в последний момент саудиты откажутся подписывать заранее подготовленное соглашение. Это будет сильный удар по репутации Байдена», – полагает Дудаков.
Для России же никаких рисков нет. «ОПЕК объявила о том, что они наращивают добычу нефти, но это носит скорее виртуальный характер. Мы слышали заявления самой Саудовской Аравии о том, что у них нет возможности хранить и транспортировать избыточную нефть. Поэтому мы видим скорее разрешение странам ОПЕК добывать нефти больше, но далеко не все из них согласятся это делать, особенно в нынешней ситуации», – отмечает он.
«В то же время у нас улучшаются отношения с Саудовской Аравией, особенно на фоне того, что Эр-Рияд старается переориентироваться от США в сторону Китая и России», – продолжил собеседник.
«С другой стороны, у США имеется долгий опыт взаимного сотрудничества с Саудовской Аравией. Но сейчас Саудовская Аравия пытается наладить контакты с другими странами, другими мировыми державами и видит, что на Америку нельзя положиться», – заключил Дудаков.
Ранее стало известно о том, что президент США Джо Байден планирует отправиться на Ближний Восток в конце июня, чтобы среди прочего встретиться с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом. Об этом сообщает агентство Reuters и газета Guardian.
Как отмечает британская газета, визит Байдена в Саудовскую Аравию знаменует собой отход президента США от своего предвыборного обещания изолировать Эр-Рияд и превратить ближневосточную монархию в изгоя из-за убийства обозревателя Джамаля Хашогги.
Таким образом, заключает издание, желание снизить цены на нефть и тем самым урегулировать топливный кризис внутри США на фоне грядущих выборов в Конгресс США для Байдена оказалось приоритетнее, нежели проблематика прав человека в Саудовской Аравии.
«Байдену придется заплатить политическую цену за поворот в отношении Эр-Рияда, особенно со стороны его сторонников, которые видят в этом предательство обещания администрации Белого дома поставить права человека во главу внешней политики», – констатирует Guardian.
При этом сразу несколько западных СМИ сообщили об условиях, при которых Саудовская Аравия согласится нарастить добычу нефти. По данным New York Times, эмбарго на импорт российской нефти, согласованное лидерами стран ЕС в рамках шестого пакета санкций, может спровоцировать перестройку мирового энергетического порядка, при котором Россия ослабит позиции в экономическом отношении, а поставщики топлива, такие как Саудовская Аравия, обогатятся. Эр-Рияд, например, в 2022 году может пойти на рекорд и заработать 250 млрд долларов на экспорте нефти.
В то же время Financial Times указывает, что Саудовская Аравия готова увеличить добычу нефти, если добыча в России существенно снизится из-за наложенных на нее западных санкций. Кроме того, по данным FT, последние визиты высокопоставленных делегаций со стороны Вашингтона «помогли улучшить отношения» между США и Эр-Риядом.
Также накануне стало известно о том, что страны Запада обсуждают возможность отказа от эмбарго на импорт российской нефти и хотят покупать по ценам ниже рыночной. Об этом сообщил президент США Джо Байден. Как следует из его слов, страны Запада ищут варианты сдержать цены на топливо. По его словам, «есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти».
Эксперт в области энергетики Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что «власти США пытаются исправить созданную ими проблему и насытить мировой рынок нефтью». «Но согласится ли Россия на такие условия? – задается вопросом собеседник. – Вполне возможно, что Москва сама откажется поставлять нефть Вашингтону, если стоимость топлива, предложенная США, не будет адекватной. «Сложно представить, чтобы Индия и Китай покупали сырье по 70–80 долларов за баррель, а в США по 50 долларов», – подчеркнул специалист.
На этом фоне 1 июня МИД Саудовской Аравии заявлял, что Эр-Рияд доволен сотрудничеством с Москвой в рамках ОПЕК+. Как говорится в сообщении МИД РФ, Сергей Лавров и его коллега Фейсал Бен Фархан Аль Сауд «дали высокую оценку уровню взаимодействия в формате «ОПЕК плюс», а также отметили стабилизирующий эффект, который оказывает на мировой рынок углеводородов плотная координация между Россией и Саудовской Аравией на этом стратегически важном направлении.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему США ради борьбы с российской нефтью предали идеалы «демократии».
Украинский депутат допустил нанесение ударов по территории России американскими ракетами
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Самолеты и военные на территории России – легитимные цели для ударов ВСУ, заявил в эфире канала «Украина 24» депутат Верховной рады Украины Егор Чернев.
Он не исключил, что украинские военные могут и не соблюсти обещания, данные Вашингтону, и нанести по территории России удары ракетами HIMARS, сообщает «Коммерсант».
«Мы берем на себя определенные обязательства, но там как уж полетит ракета, никто не может гарантировать. У Киева есть собственные вооружения, такие как гаубицы, САУ, «Точки-У», которые могут поражать такие цели», – сказал Чернев.
Власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.
Позже МИД России заявил, что Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, и называет линию США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентной и опасной.
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Полковник США предрек победу российской армии
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Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор высказался по поводу ситуации на Украине, выразив уверенность в том, что Россия победит, а для западных стран военные действия «давно проиграны».
Магрегор уверен, что Россия в итоге одержит победу, а Украине не поможет даже решение администрации Байдена отправить в помощь киевскому режиму систему залпового огня HIMARS, пишет «Царьград».
«Это не окажет никакого влияния на нынешнюю ситуацию. Наша администрации не хочет признавать, что эти военные действия давно проиграны», – подчеркнул экс-полковник.
По мнению Макгрегора, в данный момент администрация Байдена ищет способ, чтобы затянуть военные действия как можно дольше. Он утверждает, что в США не хотят признавать, что были неправы. При том, что их действия бьют по множеству стран и создают угрозу продовольственного кризиса. Более того – многие страны, особенно находящиеся в Африке, действия Вашингтона ставят на грань голода.
«Они не хотят говорить ни о чем из того, что действительно важно. Они хотят сосредоточить как можно больше внимания на том, что обещает нанести вред России. Но в конечном счете Россия извлекает из этого конфликта максимум пользы», – отметил Макгрегор.
Ранее китайские СМИ писали, что западная коалиция против России становится все более ненадежной по мере того, как ее членам приходится сталкиваться с практическими потерями из-за санкций, а развязанная ею экономическая война терпит неудачу.
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Минфин США ввел санкции против Марии Захаровой и еще 16 россиян
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Минфин США опубликовал новые санкционные списки, в которые вошли 17 граждан России, в том числе официальный представитель МИД России Мария Захарова, бизнесмен Алексей Мордашов, виолончелист Сергей Ролдугин, глава Минэкономразвития Максим Решентников и другие.
Также под санкции попали министр ЖКХ Ирек Файзуллин, вице-премьер Дмитрий Григоренко, министр транспорта Виталий Савельев и Год Нисанов, передает РИА Новости.
В американском ведомстве добавили, что санкции вводятся вместе с Госдепартаментом и министерством торговли.
«Госдепартамент ввел санкции против пятерых представителей российского олигархата и элит, включая Марию Захарову, пресс-секретаря российского МИД, Алексея Мордашова, главу «Севергруппы» и одного из богатейших бизнесменов России, членов семей и структур, связанных с олигархами и элитами», – сказано в сообщении
Также в санкционные списки внесены семь яхт и три самолета, которые связаны с россиянами.
Ранее Евросоюз расширил списки персональных санкций против россиян. В рамках шестого пакета санкций ЕС расширил списки лиц, на которых будут распространяться рестрикции, в него вошли представители силовых структур, СМИ и бизнесменов, а также члены их семей.
Небензя назвал поставки вооружений Киеву военным преступлением Запада
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Запад совершает военное преступление, отправляя Украине оружие, оно используется для обстрела мирных кварталов, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу обеспечения ответственности за преступления во время конфликтов.
«Наводняя Украину оружием якобы для укрепления ее потенциала и возможностей для отпора России, Запад совершает очередное военное преступление. Ведь украинские каратели с его помощью продолжают обстрелы мирных кварталов Донбасса, как они делали это все восемь лет, убивая женщин, стариков и детей», – передает его слова ТАСС.
Власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.
Позже МИД России заявил, что Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, и называет линию США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентной и опасной.
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Матвиенко призвала не заколачивать «окно в Европу»
России не стоит заколачивать «окно в Европу», контакты нужны, но восстанавливать отношения с Западом будет возможно только после отказа от их идеологии разрушения нашей страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Я не выступаю за то, чтобы сейчас сразу заколотить «окно в Европу», оно может пригодиться. Но пока не произойдут ментальные изменения в странах Европы, пока они не откажутся от идеологии разрушения России и сдерживания ее развития и ее роли в мире, конечно же, никакой речи о восстановлении отношений с Западом идти не может», – цитирует спикера Совфеда РФ «Российская газета».
По ее словам, России необходимы хотя бы минимальные контакты с Европой и сейчас она их поддерживает.
Ранее в Кремле заявили, что никто не планирует закрывать «окно в Европу».
Медведев предсказал отход от американоцентричной системы безопасности в мире
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Выполнение целей спецоперации на Украине должно привести к созданию сбалансированной системы безопасности вместо американоцентричной, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Медведева спросили, изменит ли спецоперация расклад сил в мире и следует ли ожидать формирования новой архитектуры безопасности в Европе. Он ответил, что «уже все изменилось, мир уже изменился, и архитектура безопасности изменилась», причем «это признают все», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Jazeera.
Он указал, что главной целью спецоперации России является защита граждан Донбасса, «демилитаризация, денацификация» Украины. По его словам, «это все должно привести к формированию новой архитектуры международной безопасности». «Не американоцентричной, где во главе всей системы международной безопасности стоит Вашингтон, обрадовавшийся в определенный период исчезновению Советского Союза, распаду Варшавского договора и привыкший, что все руководящие указания принимаются за океаном, то есть в Вашингтоне. А именно сбалансированной системы, системы, которая основана на учете интересов всех стран», – заявил зампред Совбеза России.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Захарова назвала перформансом включение ее в санкционный список США
Включение в санкционный список минфина США похож на какой-то очередной перфоманс «партнеров», думала, что давно уже давно в стоп-листе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Звонят и спрашивают о реакции на включение меня в «санкционный список Минфина США». Честно говоря, была уверена, что я уже давно в американском стоп-листе. Визы уже какой год не выдавали нормально. Счетов зарубежных или чего-то подобного у меня нет. Недвижимости тоже. Какой-то очередной перформанс «партнеров», – написала Захарова в Telegram-канале.
Ранее минфин США опубликовал санкционные списки, в которые в частности вошли: официальный представитель МИД России Мария Захарова, бизнесмен Алексей Мордашов, виолончелист Сергей Ролдугин, министр ЖКХ Ирек Файзуллин, глава Минэкономразвития Максим Решентников.
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Американцы высмеяли попытку боевиков «Азова» откреститься от нацизма
Пользователи платформы Reddit резко раскритиковали недавнюю публикацию британского издания The Times, в которой утверждается, что батальон «Азов», на боевиков которого в России заведены уголовные дела, якобы отказался от нацистской символики.
«Спороли шевроны и теперь больше не нацисты. Благодать-то какая!» – передает РИА «Новости» саркастическое замечание пользователя RasshuRasshu.
При этом Notaship напомнил, что «тысячи фотографий, как они позируют со свастиками, остались».
«Носили их, не таясь, целых восемь лет, а тут решили под шумок снять – а то репутация начала страдать. Русские на это всяко не поведутся: это все лишь бы Запад успокоить», – выразил мнение Splendiferitastic.
«Похоже, этих нациков на Украине развелось столько, что аж боязно становится», – добавил GooberMcNoober.
«Чума! Пишут про нацистов, но злодеи при этом не они», – удивился Govols2015.
«Если бы не СССР, фашистов бы так и не разгромили. Либералы всегда были за фашистов. Так это и работает», – заявил ravenousquokka.
«Русская пропаганда «раздувает» стопроцентную правду», – подвел итог uxo_geo_cart_puller.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, кого из командиров «Азова» еще предстоит найти и наказать. В списке имен оказался глава центрального штаба «Национального корпуса» Максим Жорин, ссылаясь на которого и была написана статья The Times. Именно он недавно опубликовал фото, на которых бойцам подразделения в Харькове вручили нарукавные нашивки. На них вместо символа «волчий крюк», изначально появившегося в гитлеровской Германии и использовавшегося «азовцами», изображен трезубец.
В марте экс-командир выкладывал в Сеть фотографии жестоко убитых – с проломленными и простреленными головами – шестерых активистов движения «Патриоты за жизнь» из Северодонецка (оккупированная Украиной территория ЛНР). По словам самого Жорина, активисты «ставили маячки» в Киеве в ожидании «русского мира», за что и были наказаны.
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Конгресс США потребовал отчет по 40 млрд долларов для Киева
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Белый дом предупредили, что Конгресс США может не поддержать новый пакет помощи для Украины, если Пентагон не отчитается о расходовании выделенных 40 млрд долларов, сообщают СМИ.
Politico пишет, что в Конгрессе растет обеспокоенность относительно того, сможет ли администрация Джо Байдена отчитаться о расходовании средств и отследить переданные Киеву вооружения. Некоторые члены Конгресса «уже предупредили администрацию, что будущий пакет помощи может не получить поддержку со стороны подавляющего большинства» законодателей, «как это было в предыдущие разы», передает РИА «Новости».
Подчеркивается, что решение будет зависеть от того, «насколько исчерпывающе Пентагон отчитается за выделенные средства». Politico пишет, что до одобрения помощи в 40 млрд долларов Пентагон уже «с трудом справлялся» с такой задачей. Пентагон же заявил, что «привержен прозрачности в отношениях с общественностью и с Конгрессом». Однако Пентагон не представил в должный срок законодателям отчетность о расходах, связанных с обеспечением безопасности европейских партнеров.
Напомним, в мае Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 млрд долларов. Закон предусматривает «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год».
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Небензя призвал Запад выплатить компенсации пострадавшим от его действий странам
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Западу нужно показать миру пример осуждения своих военных авантюр и начать выплату пострадавшим странам и народам компенсации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН по вопросу обеспечения ответственности за преступления во время конфликтов.
«Коллективному Западу порекомендую одно: хотите осудить агрессию – начните с себя. Покажите миру пример осуждения своих военных авантюр и незаконных экономических рестрикций, кровавых колониальных и неоколониальных войн, геноцида и ограбления коренных народов. Начните выплату пострадавшим странам и народам компенсации. Такой шаг действительно мог бы приблизить наступление более справедливого миропорядка, в котором уже не было бы места чьей-либо самопровозглашенной исключительности», – приводит ТАСС ответ Небензи на обвинения западных дипломатов в связи с действиями РФ на Украине.
Как отметил дипломат, Россия уже несколько месяцев наблюдает «запредельный градус лицемерия в выступлениях Запада, внезапно решившего вспомнить про существование международного права на фоне российской специальной военной операции».
«Во время нападения стран НАТО на Югославию, Ирак, Афганистан, Ливию, Сирию международное право воспринималось лишь как досадная помеха. В тщетных попытках оправдать собственную агрессию против суверенных стран коллективному Западу приходилось изобретать экзотические концепции «гуманитарных интервенций», «войн с террором», «превентивных ударов», – напомнил дипломат.
По его словам, у России нет информации о каких-либо приговорах военным США, Великобритании и других стран за военные преступления в Ираке, Афганистане и Сирии. «Что мы имеем в итоге по бесчинствам натовских военных? Сценарий всегда один – погибшие от их рук гражданские лица есть, зато нет тех, кто понес бы за это наказание, даже дисциплинарное, не говоря об уголовном», – подчеркнул Небензя.
Он привел в качестве примеров безнаказанности военнослужащих стран НАТО удар американской авиации вблизи сирийского города Эль-Багуз в 2019 году, в результате которого погибли гражданские лица, и удар голландских военных по деревне Урузган в 2007 году, приведший к аналогичным результатам.
«Международный уголовный суд нужен Западу как сугубо политический инструмент. Никто этого и не скрывает», – подытожил российский дипломат.
Ранее Небензя назвал поставки вооружений Киеву военным преступлением Запада.
До этого российские активисты предложили ежегодно в День защиты детей у посольств США по всему миру вспоминать всех убитых несовершеннолетних, погибших по вине американских военных и их сателлитов.
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Посол США на Украине: ВСУ будут сами определять расстояние ударов из американских РСЗО
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов, наносимых при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые американские власти планируют передать Киеву в ближайшее время, заявила посол США на Украине Бриджит Бринк.
«Правительство США вчера подписало акт о предоставлении пакета вооруженной помощи Украины на 700 млн долларов. В этот пакет включены также артиллерийские установки HIMARS. В первую очередь их предоставление должно помочь Украине достичь большей точности в поражении враждебных целей, но также и получить артиллерийское вооружение с большей дальностью, чем есть [на вооружении ВСУ] сейчас. Вопрос расстояния ударов будет решаться Вооруженными силами Украины самостоятельно», – приводит ТАСС слова Бринк.
Ранее депутат Верховной рады Украины Егор Чернев заявил, что украинские военные могут и не соблюсти обещания, данные Вашингтону, и нанести по территории России удары ракетами HIMARS.
Власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.
Позже МИД России заявил, что Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, и называет линию США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентной и опасной.
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ЕС окончательно утвердил шестой пакет антироссийских санкций
Совет Евросоюза в пятницу окончательно утвердил шестой санкционный пакет против России в связи с ситуацией вокруг Украины, говорится в распространенном заявлении Совета.
«Совет ЕС принял сегодня решение ввести шестой пакет экономических и персональных санкций, направленных против России и Белоруссии», – передает РИА «Новости» суть документа.
В заявлении отмечается, что юридический документ будет опубликован позже в официальном журнале ЕС. Санкции могут вступить в силу после его публикации, тогда же станут известны списки фигурантов персональных ограничительных мер.
Уточняется, что ЕС расширяет запрет на предоставление специализированных услуг по передаче финансовых сообщений SWIFT еще на три российские кредитные организации: Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк, а также на Белорусский банк развития и реконструкции.
Кроме того, шестой пакет санкций включает запрет на предоставление консалтинговых, аудиторских и пиар-услуг для России, а также облачных интернет-сервисов, пишет ТАСС.
«ЕС запретит предоставление в Россию бухгалтерских, пиар- и консультационных услуг, а также облачных сервисов», – отмечается в нем.
Помимо прочего, новые санкции ЕС предполагают частичный и постепенный отказ от поставок российской нефти. Так, «ЕС принял решение запретить покупку, импорт, трансфер сырой нефти и ряда нефтепродуктов из России в ЕС. Поэтапный отказ от российской сырой нефти займет шесть месяцев, восемь месяцев – для продуктов нефтепереработки», – указано в документе.
Тем не менее китайские СМИ утверждают, что западная коалиция против России становится все более ненадежной по мере того, как ее членам приходится сталкиваться с практическими потерями из-за санкций, а развязанная ею экономическая война терпит неудачу.
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