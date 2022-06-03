В МИД призвали США признать применение их вооружений на Украине против гражданских лиц

США должны отреагировать на факты применения американских вооружений против гражданских лиц на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, добавив, что в Москве рассчитывают «услышать правду».

«При обстрелах [по Донбассу] использовались крупнокалиберные дальнобойные орудия, на месте найдены осколки с американской маркировкой. Именно такие вооружения Запад с недавних пор стал поставлять Киеву, цинично мотивируя это якобы оборонительными нуждами Вооруженных сил Украины. Очень надеюсь на то, что сегодня Пентагон и Госдепартамент смогут это прокомментировать и мы услышим правду, а не заявления, будто они не располагают информацией о том, что поставляемое оружие не нацелено на гражданское население и детей», – передает ее слова ТАСС.

Захарова добавили, что неонацисты «активно применяют поставляемое США и под нажимом США оружие против гражданского населения и не считаются с жизнями мирных жителей и, что самое страшное, детей и подростков».

Напомним, власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

При этом президент США Джо Байден заявлял, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России. зампред Совбеза России Дмитрий Медведев тогда заявил: «Разумно. Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше – объяснять не надо».

Посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что командование вооруженных сил Украины будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов, наносимых при помощи HIMARS.