В МИД призвали США признать применение их вооружений на Украине против гражданских лиц

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3 июня, пятница | Последнее обновление — 13:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Песков прокомментировал заявление Кадырова о возможном ускорении спецоперации на Украине
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Огромный ресурсный потенциал России позволил ей легко пережить первые санкционные удары. Но за видимой «тефлоновостью» санкций не стоит забывать, что санкционная война – это война на истощение, условием победы в которой является устойчивость в долгосрочной перспективе.
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Выход из Болонской системы явно не принесет России вреда. Разумные вещи, существующие в Европе, можно перенять и без нее. Задача России – готовить специалистов для ее собственной пользы и потребностей. А не для встраивания в чужие системы.
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В МИД призвали США признать применение их вооружений на Украине против гражданских лиц
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США должны отреагировать на факты применения американских вооружений против гражданских лиц на Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, добавив, что в Москве рассчитывают «услышать правду».
«При обстрелах [по Донбассу] использовались крупнокалиберные дальнобойные орудия, на месте найдены осколки с американской маркировкой. Именно такие вооружения Запад с недавних пор стал поставлять Киеву, цинично мотивируя это якобы оборонительными нуждами Вооруженных сил Украины. Очень надеюсь на то, что сегодня Пентагон и Госдепартамент смогут это прокомментировать и мы услышим правду, а не заявления, будто они не располагают информацией о том, что поставляемое оружие не нацелено на гражданское население и детей», – передает ее слова ТАСС.
Захарова добавили, что неонацисты «активно применяют поставляемое США и под нажимом США оружие против гражданского населения и не считаются с жизнями мирных жителей и, что самое страшное, детей и подростков».
Напомним, власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом президент США Джо Байден заявлял, что его страна не будет поставлять Киеву ракетные системы, способные наносить удары по территории России. зампред Совбеза России Дмитрий Медведев тогда заявил: «Разумно. Иначе при атаке на наши города Вооруженные силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше – объяснять не надо».
Посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что командование вооруженных сил Украины будет самостоятельно принимать решение о дальности ударов, наносимых при помощи HIMARS.
Медведев не исключил утрату Украиной суверенитета и дополнительных территорий
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Если Украина откажется договариваться, она может потерять национальный суверенитет, киевским властям следует подумать об этом «на трезвую голову», а «не под влиянием кокаина», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, «абсолютно очевидно», что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». Он подчеркнул, что «это должны понимать власти в Киеве». Он призвал их «принимать эти решения о том, чтобы продолжать переговоры или отказываться от них, немножко пораскинув мозгами», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Jazeera.
«Не под влиянием кокаина или иных стимуляторов, которые там используются, а именно на трезвую голову», – сказал Медведев, добавив, что сегодняшняя позиция Киева также связана «и с жертвами, и с разрушениями», и в конечном счете Украина может «потерять и дополнительные территории».
Медведев считает, что шансы на политическое урегулирование конфликта на Украине ухудшаются. Хотя Киев «будто бы проявил желание договариваться по ключевым моментам» на «относительно реалистической позиции», позднее Украина «переговоры приостановила», причем сделала это «явно под влиянием тех призывов, которые Киев слышит из Вашингтона и Брюсселя».
«Ситуация развивается совершенно по другому сценарию. То есть, иными словами, по сути происходит дальнейшее развитие специальной военной операции. Хотя у них был шанс постараться или попробовать договориться с нами на эту тему», – сказал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Басурин назвал потери ВСУ при попытке прорыва у Авдеевки
Украинские военные потеряли порядка 70 человек, пытаясь прорваться из окружения в районе Авдеевки, заявил замглавы управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
«Два таких случая было в районе Авдеевки. <...> Противник понес в первый раз колоссальные потери. Были уничтожены три танка, два подбито. <...> До 70 солдат были уничтожены», – заявил Басурин в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.
Он добавил, что при попытке прорыва в районе Новомихайловки погибли 15 украинских военных.
Ранее в четверг Басурин сообщал, что силы ДНР отбили атаки ВСУ в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки.
До этого стало известно, что сводные отряды Народной милиции ДНР и Вооруженных сил России отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое, уничтожена боевая машина пехоты (БМП) и до 15 человек личного состава.
В США заявили о приказе Си Цзиньпина найти способы поддержать Россию
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Китайский лидер Си Цзиньпин велел найти пути поддержки России без нарушения санкций Запада, пишет американская пресса.
Washington Post со ссылкой на чиновников в Китае и США заявила, что Си Цзиньпин велел «ближайшим советникам найти способы финансово помочь России, но без нарушения санкций». Высокопоставленный представитель США заявил, что «это сложно». Он утверждает, что «этого, с точки зрения России, недостаточно». По его словам, Пекин старается также изыскать «другие благоприятные возможности» в дипломатической и военной сферах, чтобы поддержать Москву.
Источник издания полагает, что Китай хочет «быть с Россией, сигнализировать публично о нейтралитете и не оказаться под угрозой в финансовом плане». Указывается, что «многие эти цели противоречат друг другу». «Сложно одновременно достичь их», – приводит ТАСС слова чиновника.
Washington Post утверждает, что Россия якобы обращалась к Пекину с просьбами о расширении поддержки, выражая будто бы при этом разочарование по поводу предпринятых Китаем шагов. Издание пишет, что «руководство Китая, по свидетельству китайских и американских должностных лиц, хочет расширить содействие России, не нарушая западные санкции, и оно установило пределы того, что будет делать». Приводятся высказывания китайского официального представителя, который назвал напряженными недавние консультации Москвы и Пекина.
По версии газеты, Москва запрашивала выполнение Китаем «торговых обязательств», предшествующих специальной военной операции на Украине, а также «финансовую и технологическую поддержку, теперь попавшую под санкции США и других стран». В ответ, как утверждает издание, Китай «ясно изложил свою позицию по ситуации на Украине и незаконным санкциям в отношении России». «Мы понимаем нынешнее сложное положение (Москвы). Тем не менее мы не можем в этом диалоге игнорировать нашу собственную ситуацию. Китай всегда будет действовать в интересах китайского народа», – приводит Washington Post слова источника «в Пекине, непосредственным образом осведомленного об обсуждениях».
Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что дело не в попытках обхода санкций, а в том, что те нанесли ущерб «нормальным экономическим и торговым обменам» с Россией, проигравшими оказались все стороны, санкции ухудшили и без того непростую ситуацию в мировой экономике.
Washington Post признает со ссылкой на китайских чиновников, что Москва не обращалась к Пекину с просьбами о поставках «оружия и боеприпасов». Китай «готов выполнять свои обязательства перед российской стороной и делает это, когда удовлетворяются надлежащие условия», заявил источник. Он обвинил США в попытке «посеять рознь между китайской и российской сторонами», но заверил, что «этого не случится», американцы «не преуспеют в подрыве китайско-российских отношений».
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США пока не видели со стороны Китая ни помощи в обходе санкций, ни военной поддержки России в конфликте на Украине. Блинкен при этом добавил, что возможность оказания такой помощи со стороны Пекина Москве беспокоит США.
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Попытки вторжения украинской армии в Херсонскую область провалились
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Херсонская область во всех своих границах полностью остается под контролем российских войск, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов заявил: «Мы полностью контролируем территорию Херсонской области». Он опроверг слова представителей Киева о «захвате» населенных пунктов в регионе, назвав заявления украинской стороны «чистым популизмом». «Это все не соответствует действительности», – сказал Стремоусов. Он сообщил, что «все их попытки вторжения были отбиты и провалились», передает РИА «Новости».
Напомним, ВСУ пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод, чтобы захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области. Военный аналитик Михаил Онуфриенко назвал провальное контрнаступление под Давыдовом Бродом «атакой обреченной», которая подтвердила неспособность ВСУ одержать победу даже в локальных столкновениях.
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Арестович объявил сдачу Северодонецка украинской военной хитростью
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что украинские войска якобы специально сдали Северодонецк.
«Я тут недавно говорил про возросшее оперативно-тактическое мастерство противника – российских войск. А теперь – следите за руками. Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно «сдав» город», – заявил Арестович в Telegram.
Он утверждает, что украинские войска «нанесли жесткий встречный контрудар» и сейчас в городе идут «жесткие бои». Арестович сравнил украинских военных со львами.
Помощник главы Чечни, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что украинские националисты под угрозой смерти вернули 150–200 бойцов ВСУ, отступивших из Северодонецка в Лисичанск, обратно в промышленную зону Северодонецка. Жилой сектор Северодонецка на 100% находится под контролем российских военных, промзона контролируется частично, передает ТАСС.
Напомним, замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что окружение в районе Лисичанска и Северодонецка вокруг украинских военных замкнется через несколько дней.
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Силы ДНР подавили контрнаступление украинских войск в районе Авдеевки
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Силы Донецкой народной республики (ДНР) отбили атаки вооруженных сил Украины в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
«В районе Авдеевки (на севере республики), юго-запада Донецка, Новомихайловки были подавлены попытки контрнаступлений, и они провалились. Противник понес большие потери на этих направлениях», – передает его слова ТАСС.
Кроме того, Басурин заявил, что ВСУ обстреляли город Енакиево.
«В Енакиеве двое гражданских получили ранения тоже в результате обстрела из новых систем – гаубиц 155 мм натовских стандартов», – сказал он.
Ранее сообщалось, что Сводные отряды Народной милиции Донецкой народной республики и Вооруженных сил России отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое, уничтожена боевая машина пехоты (БМП) и до 15 человек личного состава.
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В ДНР предсказали будущее украинских боевиков на заводе в Авдеевке
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Авдеевский коксохимический завод может стать для украинских боевиков второй «Азовсталью», но ополченцы не будут долго ждать их сдачи в плен, заявил командир добровольческого батальона «Пятнашка» в ДНР Ахра Авидзба.
Отвечая на вопрос, могут ли нацбаты окопаться на Авдеевском заводе, Авидзба сказал: «Да надеюсь... Мы покажем им, что мы тоже гуманные люди, но не настолько. Мы просто зальем их бетоном. Мы не будем их ждать».
По словам командира ополченцев, националистам дадут определенный срок, чтобы сдаться. «Если они не уйдут, они там и останутся», – передает РИА «Новости» слова комбата.
Авдеевский коксохимический завод расположен в подконтрольной Киеву Авдеевке, у которой почти восемь лет проходит линия соприкосновения между ВСУ и Народной милицией ДНР. Со стороны этого населенного пункта украинские войска регулярно обстреливают территорию Донецкой народной республики, в частности, расположенную поблизости Ясиноватую и пригород Донецка.
Ранее замглавы управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщал, что силы ДНР отбили атаки ВСУ в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки.
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Медведев объяснил формат спецоперации на Украине
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил, почему действия России на Украине названы «специальной военной операцией», а также заявил, что страны НАТО ведут прокси-войну.
Медведев указал, что спецоперация «идет по определенному сценарию», у нее две цели: «защитить граждан» ДНР и ЛНР, многие из которых являются россиянами, и «уничтожить милитаристскую машину», провести «денацификацию регионов». Как отметил Медведев, «цели этой операции ограничены», она «проходит в основном с применением высокоточного оружия, разрушаются и уничтожаются военные объекты». Российские силы «стараются действовать таким образом, чтобы все, что происходило, касалось только вооруженных сил Украины». «Поэтому то, что осуществляется нашими войсками, и получило название специальной военной операции», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.
НАТО же, как подчеркнул Медведев, начало «так называемую войну по доверенности, или proxy war, которая заключается в том, что они снабжают Украину огромным количеством оружия» и «всячески стараются поддерживать там милитаристские настроения, милитаристский угар, для того, чтобы Украина билась, что называется, до конца, как принято сейчас говорить, до последнего украинца». При этом «ни интересы Соединенных Штатов, ни Европы не страдают». «С Украины уже уехали 6 млн человек, и значительную часть ответственности за то, что произошло, несут теперь и вот эти страны», – сказал Медведев.
Как заявил зампред Совбеза России, «может быть, последней каплей, которая повлияла на принятие окончательных решений, было провозглашение Украиной желания вернуть себе ядерное оружие». Кроме того, фактором, который «не мог не беспокоить» Москву, было расширение НАТО, «для нас это прямая и явная угроза». Он отметил, что вхождение Швеции и Финляндии в НАТО в объявленной конфигурации несет меньшую угрозу для России, чем присоединение Украины к альянсу – «дело в том, что у нас с этими странами нет никаких территориальных вопросов, а применительно к Украине ситуация другая».
Россия исходит из того, что Крым является ее неотъемлемой частью, но «если Украина попадает в блок, который агрессивно настроен против нас, обладающий к тому же еще и ядерным потенциалом, то это, безусловно, может спровоцировать наиболее отъявленных, как говорят у нас – отмороженных, представителей украинского истеблишмента, элиты и просто националистов на то, чтобы осуществить какую-либо вылазку в отношении Крыма», сказал Медведев.
Он заявил, что деструктивная позиция НАТО помешала разрешить ситуацию на Украине путем мирных переговоров: «Я прямо скажу, кто это. Это Соединенные Штаты Америки, европейские страны и в целом Североатлантический альянс». В ответ на уточняющий вопрос, могла ли Россия достичь своих целей без проведения специальной военной операции, Медведев подчеркнул: «С определенного периода – нет, не могла».
По его словам, если бы «с 2014 года и до конца практически 2021 года, у тех, кто принимал решения, хватило бы мужества и сообразительности довести эти переговоры до конца, найти мирное урегулирование тех проблем, которые возникли, обеспечить нормальную жизнь для людей, которые остались в республиках Донбасса, удалить оттуда националистов, дать экономике дышать и не заниматься милитаризацией собственной страны, то тогда можно было договориться».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Народная милиция ЛНР сравнила бомбоубежища «Азовстали» и «Азота»
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В бомбоубежищах химического завода «Азот» в Северодонецке украинские силовики удерживают мирных жителей, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Марочко на стриме RT сообщил, что «народ под различными предлогами заманивался на территорию предприятия», жителям «под угрозами запрещают выходить из этих бомбоубежищ», украинские военные «буквально минируют выходы». Факт нахождения мирных жителей на территории завода признали представители украинских властей, сообщалось о 800 мирных жителях, передает ТАСС.
По словам Марочко, бомбоубежище такое же укрепленное, как на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, но имеет только один «ярус». При этом «Азот» – «завод химической промышленности», что «осложняет операцию», так как нельзя «наносить удары средствами поражения». На территории предприятия «находится большое количество химикатов – взрывоопасных веществ, отравляющих веществ», поэтому «нужно действовать аккуратно, ювелирно», сказал он.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что его помощник по силовому блоку Апты Алаудинов получил от пленного данные о том, что боевики нацбатальона «Айдар» загнали на территорию предприятия порядка 300 мирных жителей, которых, вероятно, они могут использовать в качестве живого щита.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что ВСУ подорвали на химкомбинате «Азот» в Северодонецке емкость с химикатами, территория завода контролируется украинскими вооруженными формированиями.
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Кадыров после встречи с Шойгу объявил об изменении тактики спецоперации на Украине
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Определены новые задачи для проведения спецоперации на Украине, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве.
«Мы предметно обсудили вопросы проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации на Украине, определили дальнейшие пути взаимодействия. Сергей Кужугетович определил новые задачи, которые подразумевают улучшение дальнейшей тактики. Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Также он пообещал передать слова благодарности от министра чеченским бойцам «за их весомый вклад в борьбу против националистических и бандеровских формирований».
«Я поблагодарил Сергея Кужугетовича за высокую оценку работы наших спецподразделений. Мы чувствуем всестороннюю поддержку со стороны Министерства обороны России с первых дней начала спецоперации на Украине. Уверен, наше дальнейшее взаимодействие позволит существенно повысить эффективность решения задач, поставленных Верховным главнокомандующим», – отметил Кадыров.
Ранее Кадыров объявил о завершении зачистки Северодонецка и о загнанных боевиками «Айдара» на завод Северодонецка сотнях мирных жителей.
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Украинский депутат допустил нанесение ударов по территории России американскими ракетами
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Самолеты и военные на территории России – легитимные цели для ударов ВСУ, заявил в эфире канала «Украина 24» депутат Верховной рады Украины Егор Чернев.
Он не исключил, что украинские военные могут и не соблюсти обещания, данные Вашингтону, и нанести по территории России удары ракетами HIMARS, сообщает «Коммерсант».
«Мы берем на себя определенные обязательства, но там как уж полетит ракета, никто не может гарантировать. У Киева есть собственные вооружения, такие как гаубицы, САУ, «Точки-У», которые могут поражать такие цели», – сказал Чернев.
Власти США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 700 млн долларов, который включает в себя четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).
При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».
Зеленский выступил с утверждением, что Украина якобы не собирается использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для нанесения ударов по территории России.
Позже МИД России заявил, что Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, и называет линию США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентной и опасной.
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Женщины в ВСУ пожаловались на отсутствие нижнего белья и формы
Украинские военные часто жалуются на отсутствие как грамотного командования, так и базового оснащения для ведения боевых действий – вплоть до того, что армия перестала снабжать некоторых солдат нижним бельем.
О проблеме сообщила депутат Киевского совета Ирина Никорак. По ее словам, в рядах ВСУ служат более 50 тыс. женщин, однако специальной формы для них на Украине не предусмотрено. Солдаты-женщины либо покупают форму у частных производителей, либо носят мужскую экипировку, в том числе и нижнее белье, пишет ФАН.
Тем временем в Европе из-за антироссийских санкций подорожали бюстгальтеры. По информации издания The Wall Street Journal, значительный рост цен связан с увеличением стоимости энергоносителей. Подорожала отделка изделий и стоимость окрашивания ткани – с января 2020 года в четыре раза. Косточки в бюстгальтерах с января 2022 года стали на 20 процентов дороже.
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Полковник США предрек победу российской армии
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Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор высказался по поводу ситуации на Украине, выразив уверенность в том, что Россия победит, а для западных стран военные действия «давно проиграны».
Магрегор уверен, что Россия в итоге одержит победу, а Украине не поможет даже решение администрации Байдена отправить в помощь киевскому режиму систему залпового огня HIMARS, пишет «Царьград».
«Это не окажет никакого влияния на нынешнюю ситуацию. Наша администрации не хочет признавать, что эти военные действия давно проиграны», – подчеркнул экс-полковник.
По мнению Макгрегора, в данный момент администрация Байдена ищет способ, чтобы затянуть военные действия как можно дольше. Он утверждает, что в США не хотят признавать, что были неправы. При том, что их действия бьют по множеству стран и создают угрозу продовольственного кризиса. Более того – многие страны, особенно находящиеся в Африке, действия Вашингтона ставят на грань голода.
«Они не хотят говорить ни о чем из того, что действительно важно. Они хотят сосредоточить как можно больше внимания на том, что обещает нанести вред России. Но в конечном счете Россия извлекает из этого конфликта максимум пользы», – отметил Макгрегор.
Ранее китайские СМИ писали, что западная коалиция против России становится все более ненадежной по мере того, как ее членам приходится сталкиваться с практическими потерями из-за санкций, а развязанная ею экономическая война терпит неудачу.
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Ходаковский: Поставки западного оружия Украине ситуацию кардинально не изменят
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Вооружения, поставляемые странами НАТО на Украину, создадут дополнительные проблемы, но кардинально ситуацию не поменяют, заявил командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский.
Ходаковский признал, что изначально недооценивал эффективность комплексов Javelin и турецких беспилотных летательных аппаратов «Байрактар», позволяя себе «более легкомысленное» к ним отношение. Об этом комбат написал в своем Telegram-канале.
«А теперь, когда я покаялся, задам риторический вопрос: это глобально повлияло на ход событий? Да, это нанесло нам дополнительный урон, но гораздо меньший, чем наша первоначальная некомпетентность. И с другими системами вооружений будет точно так же: они создадут нам дополнительные проблемы, увеличат количество потерь, но кардинально ситуации не поменяют», – пояснил он.
Ходаковский добавил, что действующая тактика была избрана с учетом текущих возможностей, и эта тактика позволяет «идти к результату пусть и не семимильными шагами», но все же идти.
«При такой тактике урон от воздействия натовского оружия будет не таким высоким, как они ожидают», – заключил комбат.
Ранее Турция передала Литве в дар беспилотный летательный аппарат типа «Байрактар», деньги на который собрали жители Литвы и который Вильнюс намерен направить Украине.
Также Минобороны Словакии и Украины подписали контракт на поставку Киеву восьми самоходных гаубиц Zuzana 2.
Начальник украинской колонии заочно арестован за жестокость к военнопленным
Главу украинского учреждения исполнения наказания (УИН) №1 в Виннице Анатолия Дудоладова заочно арестовали в России по обвинению в жестоком обращении с российскими военнопленными, сообщили в Савеловском суде Москвы.
«Постановлением Савеловского районного суда Москвы в отношении Дудоладова А. А., объявленного в международный розыск по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением»)», – цитирует сообщение суда ТАСС.
В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента фактического задержания.
Ранее Савеловский суд санкционировал заочные аресты начальника СИЗО украинского города Житомира Петра Титовца и начальника Баштанского районного отдела УМВД Украины в Николаевской области Александра Ноздратенко. Их также обвиняют в жестоком обращении с российскими военнослужащими, попавшими в плен на Украине.
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