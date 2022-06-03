«Единая Россия» открыла центр помощи в Попасной

В Чечне пообещали отомстить сыну британского депутата за гибель своего земляка на Украине

Иностранные наемники, которым нужен пиар, найдут на Украине могилу, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат парламента Чечни Султан Денильханов. Так он отреагировал на гибель сержанта Адама Бисултанова в результате атаки группы иностранных наемников, среди которых находился сын британского депутата Бен Грант.

«Гибель Адама Бисултанова – это большая трагедия не только для семьи военного, но и всей республики. Для нас такие как Бисултанов – генофонд нации. В любом случае он выполнял приказ Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина и главы республики Рамзана Ахматовича», – сказал экс-депутат парламента Чечни, глава местного отделения «Справедливой России» Султан Денильханов.

Воющих на Украине иностранных наемников, среди которых находится сын британского депутата Бен Грант, Денильханов называет «перелетными гусями». Именно Грант атаковал БТР, где находился Бисултанов с сослуживцами. «Я не думаю, что этому «гусю» долго осталось жить, если даже он еще не убит. Наемники затягивают то, что происходит сейчас на Украине. Эти люди пытаются обескровить Россию, но вряд ли это произойдет. Мы лучше всех понимаем, что такое нацисты и террористы. Последние восемь лет на Украине терроризм расцветал махровым цветом, но никому, кроме России, не было дела до того, что в Донбассе гибли люди», – подчеркнул собеседник.

Денильханов убежден, что Грант и другие наемники ехали на Украину не защищать демократию, для них важен пиар и они «первыми дадут оттуда деру», когда почувствуют реальную угрозу при наступлении российских войск. Он напомнил, что США и их западные союзники разрушили Афганистан, Сирию, Ирак и Ливию. «Если бы они хотели демократии, то англичане давно должны были бы потребовать прекратить геноцид жителей Донбасса. Сейчас им нужно загнать нашу страну в угол, но этого не произойдет. Курс изменен не будет. США и их союзники найдут на Украине то, что ищут – могилу», – уверен Денильханов.

По его словам, сейчас два славянских народа поставлены друг против друга. «Мы совершили одну ошибку – нужно было в 2014 году добить националистов, и все было бы нормально. К сожалению, мы сами дали им восемь лет, чтобы они укрепились. Но простой украинский народ нисколько не виноват в том, что сейчас происходит. Нам не жить друг без друга, но это не хотят понимать определенные люди на Украине. Но раз произошло то, что произошло – значит, надо идти до конца, останавливаться уже нельзя», – считает политик.

О гибели командира отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии сержанта Адама Бисултанова стало известно в четверг. Трагические события произошли 26 мая. Подразделение Росгвардии вступило в бой с группой наемников из Великобритании и США. Бен Грант снимал происходящее на камеру GoPro. На видео, которое появилось в интернете 28 мая, один из наемников выходит из засады в лесу и нацеливает наплечную противотанковую ракету Matador в БТР, где находился Бисултанов с сослуживцами. Всего было нанесено три удара. Бисултанов получил смертельные ранения.

По данным британских СМИ, Грант находится на Украине с марта. Его мать – Хелен Грант, депутат британского парламента от Мейдстоуна, спецпосланник премьера Бориса Джонсона по вопросам образования девочек. В интервью The Daily Telegraph Грант рассказал, что отправился на Украину по собственному желанию и «даже маме не сказал об этом».