Названы имена 50 победителей конкурса «Лига Лекторов»

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3 июня, пятница | Последнее обновление — 10:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Крупный пожар произошел в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» в Москве
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Пока полиция расследует избиение местных таксистов, таксисты уже приняли свои меры и в приложениях добавляют: «беженцев с Украины не обслуживаем». Ответочка прилетела.
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Выход из Болонской системы явно не принесет России вреда. Разумные вещи, существующие в Европе, можно перенять и без нее. Задача России – готовить специалистов для ее собственной пользы и потребностей. А не для встраивания в чужие системы.
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Американские реактивные системы залпового огня, если они попадут в Таврию, в Донбасс, на украино-российскую границу, станут новым орудием террора.
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Названы имена 50 победителей конкурса «Лига Лекторов»
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В Москве прошла торжественная церемония награждения победителей второго сезона всероссийского конкурса «Лига Лекторов», организованного Российским обществом «Знание».
В концертном зале «Мир» собрались финалисты из 42 российских городов, чтобы услышать имена 50 победителей – обладателей почетного звания Лектор «Знания». Среди лучших из лучших – жители 25 городов: Архангельска, Благовещенска, Волгограда, Грозного, Дзержинска Нижегородской области, Казани, Курска, Москвы, Новосибирска, Орла, Оренбурга, Перми, Петропавловска-Камчатского, Пскова, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Симферополя, Смоленска, Томска, Тулы, Уфы, Челябинска, Щёкино Тульской области, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.
На торжественной церемонии выступил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, он поздравил участников финала конкурса и отметил, что второй сезон стал гораздо более массовым и конкурентным: если в первом участвовало свыше 2,5 тыс. человек, то во втором – более 5 тысяч.
«Присутствующие 100 человек в этом зале – уже лучшие из 5 тысяч очень профессиональных, компетентных, активных, неравнодушных людей. Это уже большая победа, и я вас от всей души поздравляю, – подчеркнул Сергей Кириенко. – Вы именно те профессионалы, кто не только потратили время и силы, чтобы свои знания и компетенции развивать, но и тратите силы, энергию, частичку своей души, чтобы передавать знания следующим поколениям, делиться тем, что умеете и имеете – это одна из самых благородных задач. Очень хорошо, что появляется искусственный интеллект, машинные системы обучения, новые пространства получения информации, но я абсолютно убежден, что есть вещи, которые передаются только от человека к человеку, только глаза в глаза. Потому что каждый из вас, выступая с лекциями, вы же не только знания передаете, вы показываете личный пример, являетесь образцом для подражания. И нужно не просто передать сумму знаний, нужно суметь увлечь, чтобы загорелись глаза, а глаза у слушателей загораются только тогда, когда глаза горят у лекторов».
Победители второго сезона «Лиги Лекторов» получили специальную награду конкурса – 2,5-килограммовый шунгитовый куб, символизирующий весомый вклад лекторов в дело просвещения. Также 50 победителей второго сезона получат поддержку Общества «Знание» в развитии своих просветительских проектов, возможность выступать на лучших площадках страны в рамках просветительских мероприятий «Знания» и доступ к обучающей программе общества.
Сергей Кириенко рассказал об особенностях проведения второго сезона и планах на следующий. Например, в этом сезоне впервые была реализована система наставничества: победители прошлого сезона помогали конкурсантам в подготовке к выступлениям. В дальнейшем этот институт будет развиваться и, безусловно, станет востребован в новом направлении конкурса – «Школьной Лиге Лекторов» для ребят, которые хотят реализовать себя в просвещении. Отборочные этапы стартуют уже летом на базе летних лагерей. Осенью учебные заведения выберут лучшего лектора среди учеников. На следующем региональном этапе будут отобраны лучшие для соревнования в полуфинале. Полуфинал пройдет во всех федеральных округах, и пять участников от каждого отправятся на финал в Москву, где будут выбраны 20 победителей.
Основной конкурс «Лиги Лекторов» также изменится, чтобы обеспечить более широкий охват желающих принять участие в конкурсе. Решено увеличить продолжительность конкурса до года вместо полугода, что даст возможность всем конкурсантам проявить себя, показав свой лекторский талант широкой публике. В рамках отбора появится дополнительный этап – в каждом регионе страны пройдут очные питчинги конкурсантов. Таким образом, еще больше талантливых людей получат трибуну для общения с публикой, каждый в своем регионе, и вместе с этим – шанс заявить о себе на всю страну.
Одним из самых ожидаемых моментов вечера стало объявление имени победителя в специальной номинации «За вклад в популяризацию науки и технологий», учрежденной партнером конкурса – Госкорпорацией «Росатом». Им стал научный сотрудник Института искусственного интеллекта, Центра когнитивного моделирования МФТИ Алексей Ковалев. Финалист конкурса получил специальный приз – участие в десятидневной просветительской экспедиции на Северный полюс в рамках проекта «Ледокол знаний 2022». В просветительском рейсе примут участие финалисты всероссийского детского конкурса «Ледокол знаний», призеры различных конкурсов и олимпиад, а также ученые и популяризаторы науки.
Эксперты оценили желание Байдена покупать российскую нефть по цене ниже рынка
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«Власти США пытаются исправить созданную ими проблему и насытить мировой рынок нефтью. Только сложно представить, чтобы Россия продавала нефть Индии или Китаю дороже, чем Вашингтону», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Запад задумался об отказе от эмбарго на российскую нефть и о желании покупать ее по цене ниже рынка.
«Потолок цен на российскую нефть – это та самая идея, которую изначально развивала министр финансов США. Уже на протяжении месяца она призывает не вводить против российской нефтяной индустрии такие санкции, которые приводят к сокращению экспорта», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Собеседник отметил, что «стоимость нефти в мире очень четко коррелируется со стоимостью топлива на американском рынке», а эти показатели там «постоянно растут», что приводит к недовольству местных граждан. «В конечном счете это ведет к потенциальному провалу Демпартии на всех предстоящих выборах, включая президентские в 2024 году».
«Теперь они пытаются хоть каким-то образом исправить ситуацию. А для этого необходимо насытить мировой рынок нефти, ликвидировав или хотя бы снизив дефицит. То есть к американской власти пришло понимание, что санкции против российской нефти приведут к сокращению экспорта из России», – акцентирует Юшков.
«Также министр финансов США продвигала идею о том, что европейцы не должны вводить эмбарго на российскую нефть, но могут ввести импортную пошлину. Это было необходимо для того, чтобы поставки российской нефти сохранялись в прежнем объеме, но сократились доходы Москвы», – объяснил эксперт.
«Но согласится ли Россия на такие условия? – задается вопросом собеседник, – Вполне возможно, что Москва сама откажется поставлять нефть Вашингтону». «Мы уже видели, как санкции разворачиваются против Европы. Так, например, Германия национализировала «дочки» Газпрома, и российское руководство запретило торговать с этими компаниями, превратив их в пустышки», – рассуждает Юшков.
Эксперт предположил, что Россия может пойти на полное ограничение прямых поставок нефти в США, если стоимость топлива, предложенная США, не будет адекватной. «Сложно представить, чтобы Индия и Китай покупали сырье по 70–80 долларов за баррель, а в США по 50 долларов», – подчеркнул специалист.
В свою очередь, эксперт в области энергетики Станислав Митрахович указывает на то, что «Запад понял, насколько сложно отказаться от российской нефти». «Мне кажется, что Джо Байден пытается каким-то образом уменьшить объемы закупаемого у Москвы сырья, пока не вступят в силу принятые шестым пакетом санкции», – предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
Собеседник обращает внимание, что условия, которые диктуют в США, могут вызвать недовольство практически всех участников рынка. «У России уже есть направления, по которым она может продавать нефть ниже рыночной стоимости. Например, азиатские страны. Опять же, фиксация цены может не понравиться другим странам. Ведь если сегодня установятся предельные цены для России, то уже завтра это может коснуться Саудовской Аравии», – заключил Митрахович.
Ранее стало известно о том, что страны Запада обсуждают возможность отказа от эмбарго на импорт российской нефти, ее хотят покупать по ценам ниже рыночной. Об этом сообщил президент США Джо Байден. Как следует из слов Байдена, страны Запада ищут варианты сдержать цены на топливо. По его словам, «есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти».
Он сообщил, что «идут активные размышления, что можно сделать – может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене». В этом случае Россия сможет экспортировать нефть, но по «цене, значительно ниже той, которую сейчас установилась на рынке».
Кроме того, Байден заявил, что считает маловероятным снижение цен на бензин и продукты питания в США в ближайшее время: «Идея о том, что мы сможем нажать на кнопку и снизить цены, маловероятна в ближнесрочной перспективе». Он планирует подробнее изложить свою точку зрения в четверг.
Кроме того, в администрации США начали выступать против ужесточения санкций к России, сообщает Bloomberg. В частности, Белый дом и Госдеп выступают за ужесточение санкций, но Минфин США считает, что новые санкции окажут негативное влияние на цепочку поставок на глобальном рынке, инфляцию и цены на нефть.
Противники ужесточения санкций опасаются, что рост цен на бензин ослабит позиции демократов в преддверии промежуточных выборов. В этой связи предлагается установить потолок цен на нефть, который якобы ограничит доходы России от продажи нефти.
Вместе с тем Литва признала «парадоксальный результат» санкций против России. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. «Несмотря на санкции, доходы Кремля как бы не снижаются», – отметило он. По его словам, «это происходит, прежде всего, из-за роста цен», в связи с чем «значительного воздействия» санкции «на финансы России не имеют». Науседа сказал, что «вечно такое продолжаться не будет».
Он также признал, что страны Запада «не могут преградить» России «путь к договоренностям с третьими странами, в результате которых она будет получать прибыль от продажи нефти другим государствам».
Напомним, Еврокомиссия, спустя два месяца безрезультатных согласований, подготовила компромиссный вариант нефтяного эмбарго. В результате с огромными усилиями Евросоюз все-таки принял шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
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Медведев не исключил утрату Украиной суверенитета и дополнительных территорий
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Если Украина откажется договариваться, она может потерять национальный суверенитет, киевским властям следует подумать об этом «на трезвую голову», а «не под влиянием кокаина», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, «абсолютно очевидно», что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». Он подчеркнул, что «это должны понимать власти в Киеве». Он призвал их «принимать эти решения о том, чтобы продолжать переговоры или отказываться от них, немножко пораскинув мозгами», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Jazeera.
«Не под влиянием кокаина или иных стимуляторов, которые там используются, а именно на трезвую голову», – сказал Медведев, добавив, что сегодняшняя позиция Киева также связана «и с жертвами, и с разрушениями», и в конечном счете Украина может «потерять и дополнительные территории».
Медведев считает, что шансы на политическое урегулирование конфликта на Украине ухудшаются. Хотя Киев «будто бы проявил желание договариваться по ключевым моментам» на «относительно реалистической позиции», позднее Украина «переговоры приостановила», причем сделала это «явно под влиянием тех призывов, которые Киев слышит из Вашингтона и Брюсселя».
«Ситуация развивается совершенно по другому сценарию. То есть, иными словами, по сути происходит дальнейшее развитие специальной военной операции. Хотя у них был шанс постараться или попробовать договориться с нами на эту тему», – сказал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Силуанов пожаловался Путину на частую замену бордюров
На частый ремонт трасс и замену бордюров пожаловался министр финансов Антон Силуанов президенту России Владимиру Путину на совещании по вопросам дорожного строительства.
«Вот едешь по трассе. Хорошая трасса! Начинают ремонтировать! Или полотно снимают, которое абсолютно нормальное и может еще пару лет послужить, или бордюр начинают менять! Почему? Потому что подошли межремонтные сроки и требуется вложение денег дополнительных», – заявил Силуанов на совещании по вопросам дорожного строительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
Ранее Путин заявил, что надо быстрее вводить новые участки дорог, в первую очередь региональные автодороги, их безопасность и качество должны отвечать запросам людей.
Патрушев: Запад пытается спровоцировать полномасштабный экономический кризис в России
Запад пытается спровоцировать полномасштабный экономический кризис в России, Совбез проводит необходимую работу, чтобы заблокировать эти попытки, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«Отдельный акцент делается на разработке мер, направленных на блокирование попыток стран Запада спровоцировать в России полномасштабный экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки в стране», – заявил Патрушев, передает ТАСС.
По его словам, эффективное противостояние давлению санкций позволит не только справиться с экономической агрессией, но и провести перестройку экономики страны.
Ранее Патрушев заявлял, что власти стран Запада, поддерживающие сейчас киевский режим, могут столкнуться потом с «озверевшими украинскими молодчиками», которые будут буянить на улицах их городов.
Басурин назвал потери ВСУ при попытке прорыва у Авдеевки
Украинские военные потеряли порядка 70 человек, пытаясь прорваться из окружения в районе Авдеевки, заявил замглавы управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
«Два таких случая было в районе Авдеевки. <...> Противник понес в первый раз колоссальные потери. Были уничтожены три танка, два подбито. <...> До 70 солдат были уничтожены», – заявил Басурин в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.
Он добавил, что при попытке прорыва в районе Новомихайловки погибли 15 украинских военных.
Ранее в четверг Басурин сообщал, что силы ДНР отбили атаки ВСУ в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки.
До этого стало известно, что сводные отряды Народной милиции ДНР и Вооруженных сил России отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое, уничтожена боевая машина пехоты (БМП) и до 15 человек личного состава.
Словакия: Страны Европы могут остаться без нефтепродуктов из-за санкций против РФ
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Запрет на поставки российской нефти в страны Европейского союза сделает невозможным поставки нефтепродуктов в ключевые страны Центральной Европы, заявили в словацком нефтеперерабатывающем комбинате Slovnaft («Словнафт»).
Новый пакет антироссийских санкций, запрещающий поставки большей части нефти, постепенно ставит под угрозу поставки продукции комбината на рынок Центральной Европы и на внутренний словацкий рынок, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ceske noviny.
Ранее Евросоюз расширил списки персональных санкций против россиян. В рамках шестого пакета санкций ЕС расширил списки лиц, на которых будут распространяться рестрикции, в него вошли представители силовых структур, СМИ и бизнесменов, а также члены их семей.
Также пакет санкций включает постепенный отказ от поставок в ЕС российской нефти, перевозимой по морю. Отдельное временное исключение делается для нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба».
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В Чечне пообещали отомстить сыну британского депутата за гибель своего земляка на Украине
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Иностранные наемники, которым нужен пиар, найдут на Украине могилу, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат парламента Чечни Султан Денильханов. Так он отреагировал на гибель сержанта Адама Бисултанова в результате атаки группы иностранных наемников, среди которых находился сын британского депутата Бен Грант.
«Гибель Адама Бисултанова – это большая трагедия не только для семьи военного, но и всей республики. Для нас такие как Бисултанов – генофонд нации. В любом случае он выполнял приказ Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина и главы республики Рамзана Ахматовича», – сказал экс-депутат парламента Чечни, глава местного отделения «Справедливой России» Султан Денильханов.
Воющих на Украине иностранных наемников, среди которых находится сын британского депутата Бен Грант, Денильханов называет «перелетными гусями». Именно Грант атаковал БТР, где находился Бисултанов с сослуживцами. «Я не думаю, что этому «гусю» долго осталось жить, если даже он еще не убит. Наемники затягивают то, что происходит сейчас на Украине. Эти люди пытаются обескровить Россию, но вряд ли это произойдет. Мы лучше всех понимаем, что такое нацисты и террористы. Последние восемь лет на Украине терроризм расцветал махровым цветом, но никому, кроме России, не было дела до того, что в Донбассе гибли люди», – подчеркнул собеседник.
Денильханов убежден, что Грант и другие наемники ехали на Украину не защищать демократию, для них важен пиар и они «первыми дадут оттуда деру», когда почувствуют реальную угрозу при наступлении российских войск. Он напомнил, что США и их западные союзники разрушили Афганистан, Сирию, Ирак и Ливию. «Если бы они хотели демократии, то англичане давно должны были бы потребовать прекратить геноцид жителей Донбасса. Сейчас им нужно загнать нашу страну в угол, но этого не произойдет. Курс изменен не будет. США и их союзники найдут на Украине то, что ищут – могилу», – уверен Денильханов.
По его словам, сейчас два славянских народа поставлены друг против друга. «Мы совершили одну ошибку – нужно было в 2014 году добить националистов, и все было бы нормально. К сожалению, мы сами дали им восемь лет, чтобы они укрепились. Но простой украинский народ нисколько не виноват в том, что сейчас происходит. Нам не жить друг без друга, но это не хотят понимать определенные люди на Украине. Но раз произошло то, что произошло – значит, надо идти до конца, останавливаться уже нельзя», – считает политик.
О гибели командира отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии сержанта Адама Бисултанова стало известно в четверг. Трагические события произошли 26 мая. Подразделение Росгвардии вступило в бой с группой наемников из Великобритании и США. Бен Грант снимал происходящее на камеру GoPro. На видео, которое появилось в интернете 28 мая, один из наемников выходит из засады в лесу и нацеливает наплечную противотанковую ракету Matador в БТР, где находился Бисултанов с сослуживцами. Всего было нанесено три удара. Бисултанов получил смертельные ранения.
По данным британских СМИ, Грант находится на Украине с марта. Его мать – Хелен Грант, депутат британского парламента от Мейдстоуна, спецпосланник премьера Бориса Джонсона по вопросам образования девочек. В интервью The Daily Telegraph Грант рассказал, что отправился на Украину по собственному желанию и «даже маме не сказал об этом».
Украинских беженцев в Болгарии начали переселять в контейнеры за колючей проволокой
Болгарские власти решили переселить приехавших с Украины беженцев «на территорию тюрьмы», сообщают украинские пользователи соцсетей.
Приехавшие в Болгарию беженцы ожидали, что их расселят по номерам отелей курортных городов, как это было с предыдущей волной украинцев, однако их привезли на территорию пенитенциарного учреждения, сообщает ФАН со ссылкой на публикации в соцсетях.
В одном из роликов беженцы показывают, что их переселяют в прямоугольные коробки, расположенные за колючей проволокой.
Ранее польские власти объявили, что большая часть украинских беженцев в Польше лишится ежедневного пособия, пособие решили оставить лишь инвалидам, а также о беременным и многодетным женщинам.
С начала лета несколько польских городов решили отменить бесплатный проезд для граждан Украины, который был введен 24 февраля после потока беженцев.
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Росгвардеец погиб в Донбассе в бою против наемников из США и Британии
Командир бригады Росгвардии погиб в Донбассе в бою с иностранными наемниками, в их числе был сын члена парламента Великобритании Бен Грант, сообщает пресс-служба ведомства.
Командир отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии сержант Адам Бисултанов погиб 26 мая, спасая своих товарищей при выполнении боевой задачи.
«Как позже выяснилось, подразделение Росгвардии вело бой с группой наемников из Великобритании и США. 28 мая в Сети появилось видео этого боестолкновения, а также была опубликована статья в The Daily Telegraph. Камера GoPro запечатлела кадры атаки и одного из бойцов группы наемников – сына члена парламента Великобритании – Бена Гранта», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В конце мая Следственный комитет России заявил, что даст уголовно-правовую оценку действиям Бена Гранта, являющегося родственником британского парламентария и руководившего группой наемников на Украине.
Напомним, 10 марта британские СМИ сообщили, что на Украину для участия в военных действиях прибыл Бен Грант, его мать – Хелен Грант, депутат британского парламента от Мейдстоуна, специальный посланник премьера Бориса Джонсона по вопросам образования девочек и бывший министр спорта.
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Попытки вторжения украинской армии в Херсонскую область провалились
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Херсонская область во всех своих границах полностью остается под контролем российских войск, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов заявил: «Мы полностью контролируем территорию Херсонской области». Он опроверг слова представителей Киева о «захвате» населенных пунктов в регионе, назвав заявления украинской стороны «чистым популизмом». «Это все не соответствует действительности», – сказал Стремоусов. Он сообщил, что «все их попытки вторжения были отбиты и провалились», передает РИА «Новости».
Напомним, ВСУ пытались прорвать линию обороны в Херсонской области в районе села Давыдов Брод, чтобы захватить плацдарм и отрезать Херсонскую и Запорожскую области. Военный аналитик Михаил Онуфриенко назвал провальное контрнаступление под Давыдовом Бродом «атакой обреченной», которая подтвердила неспособность ВСУ одержать победу даже в локальных столкновениях.
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Арестович объявил сдачу Северодонецка украинской военной хитростью
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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович утверждает, что украинские войска якобы специально сдали Северодонецк.
«Я тут недавно говорил про возросшее оперативно-тактическое мастерство противника – российских войск. А теперь – следите за руками. Мы втянули российские войска в ловушку в Северодонецке, притворно «сдав» город», – заявил Арестович в Telegram.
Он утверждает, что украинские войска «нанесли жесткий встречный контрудар» и сейчас в городе идут «жесткие бои». Арестович сравнил украинских военных со львами.
Помощник главы Чечни, командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что украинские националисты под угрозой смерти вернули 150–200 бойцов ВСУ, отступивших из Северодонецка в Лисичанск, обратно в промышленную зону Северодонецка. Жилой сектор Северодонецка на 100% находится под контролем российских военных, промзона контролируется частично, передает ТАСС.
Напомним, замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что окружение в районе Лисичанска и Северодонецка вокруг украинских военных замкнется через несколько дней.
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Силы ДНР подавили контрнаступление украинских войск в районе Авдеевки
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Силы Донецкой народной республики (ДНР) отбили атаки вооруженных сил Украины в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
«В районе Авдеевки (на севере республики), юго-запада Донецка, Новомихайловки были подавлены попытки контрнаступлений, и они провалились. Противник понес большие потери на этих направлениях», – передает его слова ТАСС.
Кроме того, Басурин заявил, что ВСУ обстреляли город Енакиево.
«В Енакиеве двое гражданских получили ранения тоже в результате обстрела из новых систем – гаубиц 155 мм натовских стандартов», – сказал он.
Ранее сообщалось, что Сводные отряды Народной милиции Донецкой народной республики и Вооруженных сил России отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое, уничтожена боевая машина пехоты (БМП) и до 15 человек личного состава.
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Минобороны заявило о прекращении притока на Украину иностранных наемников
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С начала мая фактически иссяк приток на Украину иностранных наемников для участия в боевых действиях против российских Вооруженных сил, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза с 6,6 до 3,5 тыс. человек. При этом число наемников в боевых подразделениях ВСУ и Нацгвардии в Донбассе сократилось на порядки», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Сотни иностранных наемников на Украине были уничтожены российским высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия еще в местах прохождения ими доподготовки и слаживания тактических подразделений.
Но большая часть наемников уничтожена в зоне боевых действий вследствие низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта», – сообщил Конашенков.
«Отдельно обращу внимание, что командиры подразделений ВСУ и Нацгвардии, в состав которых попадали наемники, стремясь снизить потери своих военнослужащих, не жалеют иностранцев. Захваченные в плен наемники рассказывают на допросах, что ими жертвуют в первую очередь. Вследствие замалчивания потерь киевским режимом и отсутствия останков родственники наемников в странах проживания об их гибели просто не знают.
Столкнувшись с реальной боевой обстановкой и большими потерями среди военнослужащих ВСУ, Нацгвардиии и иностранцев, значительное число наемников предпочитает поскорее покинуть территорию Украины, но киевский режим всячески препятствует их выезду за рубеж», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Напомню, что в соответствии с международным гуманитарным правом наемники не являются комбатантами, и лучшее, что их ожидает, – уголовная ответственность», – сообщил Конашенков.
«Экстренные попытки киевского режима гарантировать наемникам правовую защиту, включая их в списочный состав воинских подразделений ВСУ или Нацгвардии, или выдавая им свежие паспорта граждан Украины, никого из них не спасут», – заключили в Минобороны.
Накануне в ДНР исключили обмен попавших в плен иностранных наемников.
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Власти Крыма объяснили взрывы в порту Бердянска
Работы по разминированию территории проводятся в порту города Бердянска, который находится под контролем российской армии, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«По Бердянску. Взрывы – это разминирование порта. Все истории про ДРГ (диверсионно-разведывательных группы и т. д.) от украинских телеграм-каналов – фейк», – говорится в сообщении Крючкова в Telegram-канале.
В четверг в ряде Telegram-каналов появились сведения якобы о взрыве в порту Бердянска.
Эксперт назвал эффективный способ блокировки сразу всех VPN-сервисов
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Полностью перекрыть все пути обхода блокировок в России возможно с помощью перехода в режим «белого списка», сказал газете ВЗГЛЯД член Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев, комментируя сообщения Роскомнадзора о блокировке VPN-сервисов, которые нарушают российское законодательство.
В Роскомнадзоре подтвердили, что в рамках закона о «суверенном» рунете проводится блокировка VPN-сервисов, включая Proton VPN, проблемы с подключением к которому ранее возникли у многих пользователей. Уточняются, что блокируются сервисы, нарушающие законодательство страны.
«Теоретически возможно перекрыть абсолютно все лазейки для доступа к запрещенному контенту. Для этого нужно заблокировать все обходные пути, зеркала, прокси-сервера и VPN-сервисы. Их хоть и огромное количество, но не бесконечное. Практически это сделать довольно сложно, поскольку противники блокировок не стоят на месте и на каждый очередной запрет вводят в строй все новые и новые сервисы и адреса доступа к ним», – говорит Казанцев.
Сейчас Роскомнадзор, считает эксперт, блокирует популярные VPN-сервисы, рассчитанные на большое количество пользователей, не обладающих серьезными техническими познаниями, а использующими эти сервисы по принципу «открыл приложение – нажал большую кнопку». У технически более подкованных граждан выбор лазеек пока еще достаточно широк: не «попсовые» VPN-сервисы, прокси-сервера, сеть TOR и всякие более экзотические варианты вроде собственного арендованного сервера, например, в Нидерландах, с реализованным на нем прокси или VPN.
«Полностью перекрыть все эти пути обхода теоретически можно. Но для этого нужно будет переходить на режим «белого списка», когда любые адреса и порты блокируются, кроме тех, что проверены уполномоченным органом и включены в этот «белый список». Это, пожалуй, единственный ультимативный способ заблокировать практически любой доступ к запрещенному контенту», – заключил специалист.
Вы пользуетесь VPN-сервисами?
Ранее доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, что VPN таит в себе несколько технических опасностей для пользователей. Так, например, такие сервисы могут передавать персональные данные пользователя, его логины и пароли.
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