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3 июня, пятница | Последнее обновление — 06:18 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Байден отказался считать Вторую поправку к конституции США «абсолютом»
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Выход из Болонской системы явно не принесет России вреда. Разумные вещи, существующие в Европе, можно перенять и без нее. Задача России – готовить специалистов для ее собственной пользы и потребностей. А не для встраивания в чужие системы.
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Американские реактивные системы залпового огня, если они попадут в Таврию, в Донбасс, на украино-российскую границу, станут новым орудием террора.
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Бундесвер сейчас находится в очень плохом состоянии: устаревшая техника, недокомплект служащих, крайне низкий авторитет в обществе. Значит ли это, что Германия не сможет воссоздать мощную армию? Нет, не значит.
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Великобритания 2 июня начала празднование платинового юбилея правления королевы Елизаветы II. Торжества по поводу 70-летия пребывания на троне – исторического достижения, которое ранее не покорилось ни одному британскому монарху – продлятся четыре дня. Эти дни объявлены выходными для всей страны
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У Донецкой народной республики появится собственный торговый флот. В него войдут украинские суда, которые не были выведены судовладельцами из акватории Азовского моря. В первую очередь флот будет задействован для доставки стройматериалов и техники для восстановления городов республики
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Синоптики рассказали о погоде в столице
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Облачная погода с кратковременными дождями и грозами ожидается в Московском регионе, сообщают синоптики.
Днем в Москве будет от 21 до 23 градусов тепла, в ночь на субботу температура снизится до 11 градусов. В Подмосковье ожидается до 25 градусов тепла, в ночные часы - от 8 до 13 градусов. Желтый уровень опасности из-за грозы будет действовать в Московском регионе с 10.00 мск до 22.00 мск. Атмосферное давление в регионе составит 749 мм ртутного столба, передает ТАСС.
Меркель впервые лично прокомментировала спецоперацию России
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Экс-канцлер Германии Ангела Меркель впервые лично прокомментировала события на Украине, выразив солидарность со страной и назвав происходящее «глубоким поворотным моментом».
«Я солидарна с Украиной, на которую напала Россия, и поддерживаю их право на самооборону», – цитирует ТАСС ее речь на мероприятии по случаю ухода в отставку главы Ассоциации немецких профсоюзов (DGB) Райнера Хоффмана.
Кроме того, Меркель назвала действия России «вопиющим нарушением международного права в истории Европы после окончания Второй мировой войны» и выразила поддержку усилиям федерального правительства Германии, ЕС, США и партнеров в Группе семи (G7), НАТО и ООН, которые, по ее мнению, нацелены на прекращение боевых действий.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Российские флаги подняли уже во многих городах Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
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Литва признала «парадоксальный результат» санкций против России
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Санкции против России и ситуация с поставками российских энергоресурсов привели к «парадоксальному результату», заявил президент Литвы Гитанас Науседа.
Науседа заявил, что «налицо парадоксальный результат, когда доходы Кремля как бы не снижаются». По его словам, «это происходит прежде всего из-за роста цен», в связи с чем «значительного воздействия» санкции «на финансы России не имеет». Науседа сказал, что «вечно такое продолжаться не будет».
Кроме того, он признал, что страны Запада «не могут преградить» России «путь к договоренностям с третьими странами, в результате которых она будет получать прибыль от продажи нефти другим государствам», передает ТАСС со ссылкой на LRT.
Науседа также прокомментировал вопрос о кандидатском статусе Украины на вступление в ЕС: «Если дискуссии не приведут к ясному результату или будет послан невнятный сигнал, упакованный в какие-то трудно просматривающиеся одежды, это будет разочарование и для нас самих, и для Украины». Он обещал, что Литва «будем делать все, чтобы эта весть была недвусмысленной и ясной».
Напомним, Прибалтика стала главной жертвой антироссийских санкций. Тем временем Евросоюз принял шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
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Эксперты оценили желание Байдена покупать российскую нефть по цене ниже рынка
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«Власти США пытаются исправить созданную ими проблему и насытить мировой рынок нефтью. Только сложно представить, чтобы Россия продавала нефть Индии или Китаю дороже, чем Вашингтону», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Запад задумался об отказе от эмбарго на российскую нефть и о желании покупать ее по цене ниже рынка.
«Потолок цен на российскую нефть – это та самая идея, которую изначально развивала министр финансов США. Уже на протяжении месяца она призывает не вводить против российской нефтяной индустрии такие санкции, которые приводят к сокращению экспорта», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
Собеседник отметил, что «стоимость нефти в мире очень четко коррелируется со стоимостью топлива на американском рынке», а эти показатели там «постоянно растут», что приводит к недовольству местных граждан. «В конечном счете это ведет к потенциальному провалу Демпартии на всех предстоящих выборах, включая президентские в 2024 году».
«Теперь они пытаются хоть каким-то образом исправить ситуацию. А для этого необходимо насытить мировой рынок нефти, ликвидировав или хотя бы снизив дефицит. То есть к американской власти пришло понимание, что санкции против российской нефти приведут к сокращению экспорта из России», – акцентирует Юшков.
«Также министр финансов США продвигала идею о том, что европейцы не должны вводить эмбарго на российскую нефть, но могут ввести импортную пошлину. Это было необходимо для того, чтобы поставки российской нефти сохранялись в прежнем объеме, но сократились доходы Москвы», – объяснил эксперт.
«Но согласится ли Россия на такие условия? – задается вопросом собеседник, – Вполне возможно, что Москва сама откажется поставлять нефть Вашингтону». «Мы уже видели, как санкции разворачиваются против Европы. Так, например, Германия национализировала «дочки» Газпрома, и российское руководство запретило торговать с этими компаниями, превратив их в пустышки», – рассуждает Юшков.
Эксперт предположил, что Россия может пойти на полное ограничение прямых поставок нефти в США, если стоимость топлива, предложенная США, не будет адекватной. «Сложно представить, чтобы Индия и Китай покупали сырье по 70–80 долларов за баррель, а в США по 50 долларов», – подчеркнул специалист.
В свою очередь, эксперт в области энергетики Станислав Митрахович указывает на то, что «Запад понял, насколько сложно отказаться от российской нефти». «Мне кажется, что Джо Байден пытается каким-то образом уменьшить объемы закупаемого у Москвы сырья, пока не вступят в силу принятые шестым пакетом санкции», – предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
Собеседник обращает внимание, что условия, которые диктуют в США, могут вызвать недовольство практически всех участников рынка. «У России уже есть направления, по которым она может продавать нефть ниже рыночной стоимости. Например, азиатские страны. Опять же, фиксация цены может не понравиться другим странам. Ведь если сегодня установятся предельные цены для России, то уже завтра это может коснуться Саудовской Аравии», – заключил Митрахович.
Ранее стало известно о том, что страны Запада обсуждают возможность отказа от эмбарго на импорт российской нефти, ее хотят покупать по ценам ниже рыночной. Об этом сообщил президент США Джо Байден. Как следует из слов Байдена, страны Запада ищут варианты сдержать цены на топливо. По его словам, «есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти».
Он сообщил, что «идут активные размышления, что можно сделать – может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене». В этом случае Россия сможет экспортировать нефть, но по «цене, значительно ниже той, которую сейчас установилась на рынке».
Кроме того, Байден заявил, что считает маловероятным снижение цен на бензин и продукты питания в США в ближайшее время: «Идея о том, что мы сможем нажать на кнопку и снизить цены, маловероятна в ближнесрочной перспективе». Он планирует подробнее изложить свою точку зрения в четверг.
Кроме того, в администрации США начали выступать против ужесточения санкций к России, сообщает Bloomberg. В частности, Белый дом и Госдеп выступают за ужесточение санкций, но Минфин США считает, что новые санкции окажут негативное влияние на цепочку поставок на глобальном рынке, инфляцию и цены на нефть.
Противники ужесточения санкций опасаются, что рост цен на бензин ослабит позиции демократов в преддверии промежуточных выборов. В этой связи предлагается установить потолок цен на нефть, который якобы ограничит доходы России от продажи нефти.
Вместе с тем Литва признала «парадоксальный результат» санкций против России. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа. «Несмотря на санкции, доходы Кремля как бы не снижаются», – отметило он. По его словам, «это происходит, прежде всего, из-за роста цен», в связи с чем «значительного воздействия» санкции «на финансы России не имеют». Науседа сказал, что «вечно такое продолжаться не будет».
Он также признал, что страны Запада «не могут преградить» России «путь к договоренностям с третьими странами, в результате которых она будет получать прибыль от продажи нефти другим государствам».
Напомним, Еврокомиссия, спустя два месяца безрезультатных согласований, подготовила компромиссный вариант нефтяного эмбарго. В результате с огромными усилиями Евросоюз все-таки принял шестой пакет санкций против России, подразумевающий запрет на экспорт нефти. Однако разные члены ЕС выторговали для себя столько уступок, что шестой пакет больше вредит самому ЕС, чем России.
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Патрушев: Запад пытается спровоцировать полномасштабный экономический кризис в России
Запад пытается спровоцировать полномасштабный экономический кризис в России, Совбез проводит необходимую работу, чтобы заблокировать эти попытки, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«Отдельный акцент делается на разработке мер, направленных на блокирование попыток стран Запада спровоцировать в России полномасштабный экономический кризис, несущий в себе угрозу обострения социальной обстановки в стране», – заявил Патрушев, передает ТАСС.
По его словам, эффективное противостояние давлению санкций позволит не только справиться с экономической агрессией, но и провести перестройку экономики страны.
Ранее Патрушев заявлял, что власти стран Запада, поддерживающие сейчас киевский режим, могут столкнуться потом с «озверевшими украинскими молодчиками», которые будут буянить на улицах их городов.
Силуанов пожаловался Путину на частую замену бордюров
На частый ремонт трасс и замену бордюров пожаловался министр финансов Антон Силуанов президенту России Владимиру Путину на совещании по вопросам дорожного строительства.
«Вот едешь по трассе. Хорошая трасса! Начинают ремонтировать! Или полотно снимают, которое абсолютно нормальное и может еще пару лет послужить, или бордюр начинают менять! Почему? Потому что подошли межремонтные сроки и требуется вложение денег дополнительных», – заявил Силуанов на совещании по вопросам дорожного строительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
Ранее Путин заявил, что надо быстрее вводить новые участки дорог, в первую очередь региональные автодороги, их безопасность и качество должны отвечать запросам людей.
Польша предъявила украинским беженцам ультиматум
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Большая часть украинских беженцев в Польше лишится ежедневного пособия, сообщает издание Rzeczpоspolita со ссылкой на заявление замглавы министерства внутренних дел и администрации и представителя правительства по делам беженцев Павла Шефернакера.
Решение вступит в силу 1 июля. Пособие продолжат получать лишь те, кто в нем нуждается. Речь идет об инвалидах, а также о беременных и многодетных женщинах.
Власти, отмечается в публикации, планируют стимулировать беженцев начать зарабатывать и обеспечивать свои потребности самостоятельно.
«Это решение в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу, пора возвращаться на Украину», – передает РИА «Новости» слова польского профессора Петра Длугоша.
Ранее председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что из въехавших в Польшу украинских беженцев 2 млн человек решили остаться на территории страны.
Напомним, с начала лета несколько польских городов решили отменить бесплатный проезд для граждан Украины, который был введен 24 февраля после потока беженцев.
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Медведев не исключил утрату Украиной суверенитета и дополнительных территорий
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Если Украина откажется договариваться, она может потерять национальный суверенитет, киевским властям следует подумать об этом «на трезвую голову», а «не под влиянием кокаина», заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
По словам Медведева, «абсолютно очевидно», что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». Он подчеркнул, что «это должны понимать власти в Киеве». Он призвал их «принимать эти решения о том, чтобы продолжать переговоры или отказываться от них, немножко пораскинув мозгами», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Jazeera.
«Не под влиянием кокаина или иных стимуляторов, которые там используются, а именно на трезвую голову», – сказал Медведев, добавив, что сегодняшняя позиция Киева также связана «и с жертвами, и с разрушениями», и в конечном счете Украина может «потерять и дополнительные территории».
Медведев считает, что шансы на политическое урегулирование конфликта на Украине ухудшаются. Хотя Киев «будто бы проявил желание договариваться по ключевым моментам» на «относительно реалистической позиции», позднее Украина «переговоры приостановила», причем сделала это «явно под влиянием тех призывов, которые Киев слышит из Вашингтона и Брюсселя».
«Ситуация развивается совершенно по другому сценарию. То есть, иными словами, по сути происходит дальнейшее развитие специальной военной операции. Хотя у них был шанс постараться или попробовать договориться с нами на эту тему», – сказал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, а также признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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В Китае назвали четыре контрмеры России в ответ на расширение НАТО
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Россия будет использовать свои контрмеры в вопросе возможного расширения НАТО, их как минимум четыре, пишет научный сотрудник Народного университета Китая Ван Сяньцзюй в статье для издания «Хуаньцю шибао».
Как отмечает автор, некоторые считают, что ключевой голос Турции может помешать вступлению в НАТО Финляндии и Швеции. При этом, по его словам, если взглянуть на недавние действия Москвы, то она противостоит расширению альянса посредством ряда многосторонних контрмер, передает РИА «Новости».
«Во-первых, Кремль выпустил строгое предупреждение, что новый виток расширения альянса повлечет за собой серьезные последствия», – указывает Ван Сяньцзюй. Россия напомнила Хельсинки и Стокгольму, что не стоит неверно оценивать ситуацию, подчеркнув, что «неправильное решение» усилит региональную напряженность и нисколько не укрепит их безопасность. Также Кремль сделал акцент на том, что размещение объектов военной инфраструктуры НАТО на их территории неизбежно приведет к ответной реакции со стороны Москвы.
Вторая мера подразумевает шаги по дальнейшему усилению роли Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), указывает автор. В середине мая в Кремле состоялась встреча лидеров шести государств-членов ОДКБ, на которой обсуждались такие вопросы, как укрепление сотрудничества стран-участниц и совершенствование системы коллективной безопасности.
В-третьих, Россия стала уделять больше внимания взаимодействию с Шанхайской организацией сотрудничества, продолжает Ван Сяньцзюй. «Некоторые аналитики считают, что в условиях обострения конфликта между Россией и США с Европой и дальнейшего расширения НАТО сотрудничество ОДКБ и ШОС может в будущем распространиться на большее количество областей», – поясняет он.
Четвертый шаг – это всестороннее развитие Россией Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По словам автора, перед лицом беспрецедентных экономических и финансовых санкций со стороны западных стран Россия придает все большее значение роли объединения.
Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что распространение НАТО на восток не только не сделало Европу безопаснее, но и «посеяло семена конфликта».
Напомним, представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в своем Twitter две карты НАТО 1990 и 2019 годов и высмеял обещание о нерасширении альянса на восток, данное бывшим государственным секретарем США Джеймсом Бейкером.
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс.
Басурин назвал потери ВСУ при попытке прорыва у Авдеевки
Украинские военные потеряли порядка 70 человек, пытаясь прорваться из окружения в районе Авдеевки, заявил замглавы управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.
«Два таких случая было в районе Авдеевки. <...> Противник понес в первый раз колоссальные потери. Были уничтожены три танка, два подбито. <...> До 70 солдат были уничтожены», – заявил Басурин в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.
Он добавил, что при попытке прорыва в районе Новомихайловки погибли 15 украинских военных.
Ранее в четверг Басурин сообщал, что силы ДНР отбили атаки ВСУ в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки.
До этого стало известно, что сводные отряды Народной милиции ДНР и Вооруженных сил России отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое, уничтожена боевая машина пехоты (БМП) и до 15 человек личного состава.
Словакия: Страны Европы могут остаться без нефтепродуктов из-за санкций против РФ
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Запрет на поставки российской нефти в страны Европейского союза сделает невозможным поставки нефтепродуктов в ключевые страны Центральной Европы, заявили в словацком нефтеперерабатывающем комбинате Slovnaft («Словнафт»).
Новый пакет антироссийских санкций, запрещающий поставки большей части нефти, постепенно ставит под угрозу поставки продукции комбината на рынок Центральной Европы и на внутренний словацкий рынок, передает РИА «Новости» со ссылкой на Ceske noviny.
Ранее Евросоюз расширил списки персональных санкций против россиян. В рамках шестого пакета санкций ЕС расширил списки лиц, на которых будут распространяться рестрикции, в него вошли представители силовых структур, СМИ и бизнесменов, а также члены их семей.
Также пакет санкций включает постепенный отказ от поставок в ЕС российской нефти, перевозимой по морю. Отдельное временное исключение делается для нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба».
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Украинских беженцев в Болгарии начали переселять в контейнеры за колючей проволокой
Болгарские власти решили переселить приехавших с Украины беженцев «на территорию тюрьмы», сообщают украинские пользователи соцсетей.
Приехавшие в Болгарию беженцы ожидали, что их расселят по номерам отелей курортных городов, как это было с предыдущей волной украинцев, однако их привезли на территорию пенитенциарного учреждения, сообщает ФАН со ссылкой на публикации в соцсетях.
В одном из роликов беженцы показывают, что их переселяют в прямоугольные коробки, расположенные за колючей проволокой.
Ранее польские власти объявили, что большая часть украинских беженцев в Польше лишится ежедневного пособия, пособие решили оставить лишь инвалидам, а также о беременным и многодетным женщинам.
С начала лета несколько польских городов решили отменить бесплатный проезд для граждан Украины, который был введен 24 февраля после потока беженцев.
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Экс-командир херсонской теробороны захотел получить российское гражданство
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Бывший командир 124-го отдельного батальона территориальной обороны Херсонской области Дмитрий Кузьменко заявил о намерении оформить российское гражданство для себя и своей семьи.
«На сегодняшний момент люди (жители Херсона) себя чувствуют уверенно. Сам Херсон стал чище по сравнению с предыдущими годами. Я тоже приму гражданство Российской Федерации и буду свою семью просить, чтобы это сделали», – передает РИА «Новости» его слова.
Кузьменко рассказал, как украинские офицеры «обрекли его необученных бойцов на смерть», прикрывая собственное отступление.
По его словам, в первый день российской спецоперации украинский командир связался с ним и заверил, что на херсонском направлении ничего не происходит, а российская армия якобы не станет двигаться в сторону Херсона. При этом он уточнил, что все украинские военнослужащие и сотрудники силовых структур бежали из города в первые два дня после начала российской операции.
Экс-командир рассказал, что 25 февраля он получил приказ раздать оружие личному составу и распустить всех по домам. «Если бы мы тогда раздали оружие тем, кто у нас был, мы бы половины уже не собрали. Из тех людей, что у нас были, только 20–25 явились на сборный пункт. На собрании командования я выступил с просьбой вывести вообще всех из Херсона, так как никакой подготовки и установок по обороне у нас не было. Мне было строго отказано и приказано оставаться на местах», – вспоминает он.
Кузьменко рассказал, что он приказал занять позиции на окраине Херсона и рассредоточиться. При этом до начала боя один из местных жителей предупредил его, что российские военные уже находятся в городе, и смысла в действиях его бойцов нет, добавил он.
Экс-командир теробороны сообщил, что позднее начался бой, начала работать минометная артиллерия, а украинские военные и силовики к тому моменту уже покинули город.
«После выехала БМП и начинала тоже работать по нам. Бойцы побросали оружие и легли на землю. Командир дал команду отходить. Мы не видели, что там были раненые, было понятно, что уже они все трупы лежат. Со мной приехало около 43 человек, осталось на поле боя около 18–20 человек», – сообщил он.
По утверждению Кузьменко, он не отдавал своим бойцам приказа стрелять по российским военнослужащим, а сам не успел применить оружие в попытках сохранить жизни оставшихся людей. Так получилось, что большая часть спутников Кузьменко не слышала приказы и не могла оказывать какое-либо сопротивление из-за полного отсутствия военной подготовки, добавил он.
Украинские силовики бежали из Херсона, прикрыв свой тыл батальоном из числа мобилизованного в ряды территориальной обороны гражданского мужского населения, резюмировал экс-командир теробороны.
Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль
и Херсонскую область, включая Скадовск. Власти Херсонской области заявили
о намерении обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов уточнил, что Херсонская область до конца года полностью перейдет на российское законодательство.
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Росгвардеец погиб в Донбассе в бою против наемников из США и Британии
Командир бригады Росгвардии погиб в Донбассе в бою с иностранными наемниками, в их числе был сын члена парламента Великобритании Бен Грант, сообщает пресс-служба ведомства.
Командир отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии сержант Адам Бисултанов погиб 26 мая, спасая своих товарищей при выполнении боевой задачи.
«Как позже выяснилось, подразделение Росгвардии вело бой с группой наемников из Великобритании и США. 28 мая в Сети появилось видео этого боестолкновения, а также была опубликована статья в The Daily Telegraph. Камера GoPro запечатлела кадры атаки и одного из бойцов группы наемников – сына члена парламента Великобритании – Бена Гранта», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В конце мая Следственный комитет России заявил, что даст уголовно-правовую оценку действиям Бена Гранта, являющегося родственником британского парламентария и руководившего группой наемников на Украине.
Напомним, 10 марта британские СМИ сообщили, что на Украину для участия в военных действиях прибыл Бен Грант, его мать – Хелен Грант, депутат британского парламента от Мейдстоуна, специальный посланник премьера Бориса Джонсона по вопросам образования девочек и бывший министр спорта.
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Турцию переименовали в международных документах
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ООН удовлетворила официальный запрос Турции, которая хотела, чтобы в официальных документах на иностранных языках страну называли в соответствии с турецкими фонетическими нормами, сообщил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
Генсек ООН Антониу Гутерриш «получил уведомление главы МИД Турции о переименовании». По словам Дюжаррика, «изменение названия страны вступает в силу с момента получения данного письма», передает ТАСС.
Прежде Турция на всех международных форумах и в официальных документах называлась Turkey (произносится как «Тёрки»), теперь же будет использоваться Türkiye («Тюркие»). Данный шаг должен завершить пиар-кампанию Анкары, которая стремится добиться максимальной узнаваемости страны как бренда. Анкара продвигает в мире бренд «Türk mali» («Made in Türkiye», «Сделано в Турции»).
Напомним, Норвегия официально начала обозначать Белоруссию топонимом Belarus вместо Hviterussland (где hvite – означает «белый», а russland – «Россия»).
Силы ДНР подавили контрнаступление украинских войск в районе Авдеевки
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Силы Донецкой народной республики (ДНР) отбили атаки вооруженных сил Украины в районе Авдеевки, юго-запада Донецка и Новомихайловки, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
«В районе Авдеевки (на севере республики), юго-запада Донецка, Новомихайловки были подавлены попытки контрнаступлений, и они провалились. Противник понес большие потери на этих направлениях», – передает его слова ТАСС.
Кроме того, Басурин заявил, что ВСУ обстреляли город Енакиево.
«В Енакиеве двое гражданских получили ранения тоже в результате обстрела из новых систем – гаубиц 155 мм натовских стандартов», – сказал он.
Ранее сообщалось, что Сводные отряды Народной милиции Донецкой народной республики и Вооруженных сил России отразили атаку украинских войск в районе поселка Сладкое, уничтожена боевая машина пехоты (БМП) и до 15 человек личного состава.
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