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В США возросло количество случаев воровства бензина
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Число случаев воровства бензина на автозаправках США на фоне рекордных цен значительно выросло по сравнению с предыдущим годом, заявил представитель Ассоциации мини-маркетов и розничной торговли топливом Джефф Ланард.
«Этот показатель, безусловно, выше в сравнении с 2021 годом. Всякий раз, когда растут цены, преступники проявляют повышенный интерес к тому, чтобы использовать ситуацию для собственного заработка», – цитирует РИА «Новости» Ланарда.
По его словам, граждане крадут бензин с заправок, используя для этих целей специальные устройства для его откачки, или же взламывают сети розничных продавцов топлива.
С такими хищениями, как отмечают американские СМИ, столкнулись более четверти розничных продавцов. Этот тренд специалисты считают опасным как для топливной отрасли, так и для самих злоумышленников, так как в процессе кражи они вдыхают опасные пары, а также рискуют устроить взрыв.
Как сообщали ранее американские издания, на фоне рекордных цен на топливо на автозаправках в США участились случаи воровства. Украденный бензин, как правило, затем перепродают по сниженным ценам.
Ранее глава американского государства Джо Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания.
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США перехватили вышедший из России танкер
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Власти США не дали нефтяному танкеру из России дойти до города Новый Орлеан в штате Луизиана, сообщают СМИ.
По данным газеты The Wall Street Journal, танкер принадлежит греческой компании TMS Tankers Ltd, он был зафрахтован швейцарско-голландской компанией-нефтетрейдером Vitol.
Танкер, груженный мазутом и вакуумным газойлем, вышел из порта на Таманском полуострове в Черном море (Краснодарский край) в начале июня и должен был прибыть в Новый Орлеан в воскресенье, передает ТАСС со ссылкой на публикацию.
Американские власти не позволили разгрузить танкер. Сейчас корабль проверяют сотрудники погранично-таможенной службы США.
Таманский перегрузочный комплекс нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов (ТПК) является самым современным морским терминалом в российской акватории Азово-Черноморского бассейна, на территории полуострова Тамань. Его построили в 2012 году.
ТПК способен перегружать на морские суда до 160 тыс. тонн нефтепродуктов, в том числе: мазут и вакуумный газойль, газовый конденсат и сжиженные углеводородные газы (СУГ), а также светлые нефтепродукты.
Если необходимо, то порт может переориентироваться на хранение и перевалку нефтепродуктов.
США объявили 8 марта о введении запрета на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. Но позже в Белом доме признали невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа. Вопреки этому Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России в США.
При этом, вводя санкции, США увеличивают зависимость не только от российской нефти, но и от российского дизельного топлива, закупая рекордные объемы.
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В Кремле оценили угрозу запрета на импорт российского золота в страны G7
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Золото из России будет продаваться в те страны, где оно востребовано и где более законные экономические режимы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя планы стран G7 ввести запрет на импорт российского золота.
«Рынок драгоценных металлов глобальный, он достаточно большой, объемный и очень разнообразный. И как и со всеми остальными товарами, разумеется, если один рынок теряет свою привлекательность в связи с нелегитимными решениями, то происходит переориентировка туда, где эти товары больше востребованы и где более комфортные и более законные экономические режимы», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Ранее Великобритания, Соединенные Штаты, Канада и Япония объявили о введении запрета на приобретение российского золота в ответ на начатую Россией на Украине специальную военную операцию.
Позже стало известно, что Франция поддержала запрет на экспорт золота из России, но обсуждения теперь должны состояться между странами – участницами ЕС.
Сообщалось, что Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет антироссийских санкций.
Между тем британская Financial Times писала ранее, что усилия Запада по изоляции России проваливаются, поскольку они не предполагают какого-либо внимания к интересам остальной части мирового сообщества.
В Германии заявили о подготовке Путиным «новой ловушки» Западу
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Президент России Владимир Путин якобы готовит Западу «новую сырьевую ловушку» при помощи Боливии, пишет немецкая газета Die Welt.
Журналист издания отмечает, что Боливия обладает крупнейшими месторождениями лития в мире и ищет деловых партнеров, которые помогут ей в добыче сырья, широко применяемого в производстве электромобилей. По его мнению, одним из претендентов является Россия, в этом и заключается «новая сырьевая ловушка Путина», передает РИА «Новости».
Автор считает, что у России сейчас особенно хорошие шансы добиться успеха в игре в литиевый покер, и если Москва преуспеет, то у Европы, помимо нефти и газа, может возникнуть еще одна сырьевая зависимость от Москвы.
«Если бы Россия смогла контролировать месторождения лития в Боливии, это поставило бы ее в очень выгодное положение из-за значимости сырья для современной экономики», – резюмировалось в материале.
По данным американской геологической службы, Боливия обладает крупнейшими в мире запасами лития – 21 млн тонн. По этому показателю она опережает Аргентину и Чили.
Газета ВЗГЛЯД писала, как США потерпели поражение в попытке лишить Россию поддержки латиноамериканских стран.
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В Европе усомнились в возможности введения ценовых лимитов на российскую нефть
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Желание Запада ввести предельные цены на закупки российской нефти будет сложно реализовать без Китая, Индии и других крупных покупателей, отсутствие единой позиции в мире станет препятствием для воплощения данной идеи, заявили опрошенные немецким телеканалом Das Este эксперты.
Как заявил Das Erste Александр Сандкамп из Кильского института мировой экономики, такой механизм может заработать только в том случае, если его поддержат все важные страны-покупатели российской нефти, включая Китай, Индию или Индонезию. Он усомнился, что в настоящее время будет достигнуто такое единство, передает РИА «Новости».
По его словам, отсутствие единой позиции может помочь России направить больше своего экспорта нефти в страны за пределами Европы и Северной Америки.
«Крупные покупатели российской нефти, такие как Китай и Индия, вряд ли будут выполнять такие требования. Возникает вопрос, как США и страны «Большой семерки» намерены склонить эти страны присоединиться», – подчеркнул эксперт по сырьевым товарам швейцарского банка UBS Джованни Стауново.
Ранее стало известно, что страны G7 обсуждают возможное установление предельных цен на российскую нефть. Власти США также заявляли, что работают с союзниками над введением ценовых лимитов на закупки российской нефти.
Напомним, саммит G7 проходит в Германии 26–28 июня. В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
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Жители Северной Америки потребовали не допускать Овечкина в НХЛ
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Некоторые североамериканские болельщики считают, что российский хоккеист клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, вернувшийся в Москву, должен остаться в России, они потребовали не допускать его в НХЛ.
Овечкин принял участие в товарищеском футбольном матче «Динамо» – «Амкал» в Москве. Овечкин вывел «бело-голубых» на поле с капитанской повязкой, открыл счет в дебюте встречи, после чего был заменен. Хозяева победили со счетом 5:0. Крупное канадское спортивное издание Sportsnet опубликовало в соцсетях видеозапись гола Овечкина, передает РИА «Новости».
Один из комментаторов заявил, что действия Овечкина «просто отвратительны», он «потерял» к хоккеисту «всякое уважение». Другой заявил, что нельзя «поддерживать что-то связанное с Россией сейчас». «Итак, Овечкин снова в России. Отлично. Он может там остаться. Пожалуйста, никаких россиян и белорусов в новом сезоне НХЛ», – считает третий. Комментаторы призвали «проверить его и дать билет в Сибирь в один конец», они заявили, что «Овечкин должен остаться в России, потому что он не имеет ничего общего с цивилизованной демократией».
Напомним, в апреле клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» решил провести перед игрой церемонию чествования Овечкина. До этого Овечкину в США усилили охрану из-за ситуации с Украиной.
Киссинджер призвал учитывать роль России в Европе
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Россия играет важную историческую роль в Европе, и после разрешения конфликта на Украине «вопрос об отношениях России и Европы должен рассматриваться очень серьезно», заявил бывший госсекретарь (1973–1977) и советник президента США по национальной безопасности (1969–1975) Генри Киссинджер, сообщила газета «Коррьере делла сера».
Он заявил, что увидел в президенте России Владимире Путине «умного аналитика, понимающего международную ситуацию с российской точки зрения».
«Таким он и останется, и это должно учитываться, когда война закончится», – передает слова Киссинджера ТАСС.
Экс-госсекретарь подчеркнул, что Россия была частью европейской истории на протяжении 500 лет, она участвовала во всех больших кризисах и причастна к «некоторым крупным триумфам европейской истории».
«Задача дипломатии, и западной, и российской – вернуться к историческому курсу, в котором Россия – часть европейской системы. И Россия должна играть важную роль», – сказал Киссинджер.
По его словам, Запад был не слишком внимательным, предлагая Украине войти в НАТО. «Потому что это означало, что вся территория от Берлинской стены до российских границ оказалась бы под НАТО, в том числе территории, с которых в истории совершались нападения на Россию. Пришел момент понять, как завершить этот конфликт [на Украине] с политической и военной точки зрения. Нельзя просто продолжать сражаться без цели», – указал Киссинджер.
Ранее Киссинджер заявил, что по завершении спецоперации нужно будет найти место для Украины и место для России. «Если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», – сказал он.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Эксперт назвал преимущества России перед Западом в «литиевом покере»
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«Нельзя перейти на электромобили, если не найти дополнительные запасы лития. Поэтому многие страны мира ведут на него охоту. Контракт с Боливией будет неплохим ходом со стороны России», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Станислав Митрахович. Появились публикации о том, что Путин готовит сырьевую ловушку для Запада – Россия готова заключить с Боливией контракт на разработку лития.
«В том, что Россия заинтересовалась месторождениями лития в Боливии, есть два момента – промышленный и стратегический», – отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
«Первый момент связан с тем, что литий – это очень важное сырье для новой энергетики. Он используется для аккумуляторов, электромобилей, систем промышленного хранения энергии и во многих современных высокотехнологичных аппаратах, – указал эксперт. – Именно поэтому в мире в целом соответствующее внимание к литию. Невозможно перейти на электромобили, если не найти дополнительные запасы лития в мире. Поэтому у многих стран мира есть интерес вести на него охоту. В противном случае его просто не хватит для масштабного перехода на электромобили».
С ростом спроса на литий связаны и перспективы роста цен на этот метал, а также на никель, медь, кобальт и другие металлы, которые нужны для производства соответствующего вида транспорта и оборудования. Цены на литий, никель и кобальт подскочили почти вдвое по сравнению с периодом до начала пандемии коронавируса, следует из данных консалтинговой компании AlixPartners LLP, на которые ссылается «Интерфакс».
«Поэтому не удивительно, что Россия, как и другие страны, пытается найти себе такое месторождение», – отметил Митрахович.
Владимир Путин готовит новую сырьевую ловушку для стран Запада, спровоцировав их зависимость от поставок лития – об этом говорится в материале, опубликованном в воскресенье в немецкой газете Die Welt. По информации издания, Боливия, которая обладает крупнейшими месторождениями лития в мире, ищет деловых партнеров для добычи сырья. Один из претендентов на заключение соглашений с латиноамериканской страной – Россия, отмечает Welt.
«Именно здесь должна захлопнуться новая сырьевая ловушка Путина», – цитирует РИА Новости немецкую газету. По оценке Die Welt, у Москвы есть хорошие шансы добиться успехов в игре в «литиевый покер» – и это значит, что у Европы, помимо зависимости от нефти и газа, может появиться еще одна зависимость, от поставок лития.
Отметим, что во вторник «Интерфакс» со ссылкой на Wall Street Journal сообщил, что за последние несколько месяцев ведущие производители электрокаров – Tesla, Ford, Motor, General Motors, Rivian Automotive и Lucid Group – повысили цены на свою продукцию.
«Второй момент в этой ситуации – скорее международно-стратегический», – продолжает Митрахович. В новой ситуации «Россия пытается закрепиться в Латинской Америке, найти там себе стабильных партнеров, при этом желательно, чтобы это имело не только идеологическую базу, но еще и экономическую, промышленную», отметил эксперт. «С этим были связаны, например, наши проекты в Венесуэле. Сейчас также появляются новости про сотрудничество с Колумбией, – отметил эксперт. – Эта страна десятилетиями считалась проамериканской, но сейчас там поменялось руководство, что дает надежду на открытие каких-то возможностей для диалога и партнерства с Россией».
Кроме Венесуэлы и Колумбии, у нас есть и желание, и все возможности для взаимодействия с Боливией, Эквадором, Никарагуа, перечислил Митрахович. «В Боливии в частности пытались недавно провести госпереворот, но в итоге к власти вернулись те, кто скептически настроен к Вашингтону и, соответственно, они готовы работать с Россией», – напомнил эксперт. Напомним, что летом 2019 года в Москву приезжал тогдашний боливийский президент Эво Моралес (чьи сторонники сейчас находятся у власти), который на встрече с Владимиром Путиным обсуждал в том числе вопрос сотрудничества двух стран в разработке литиевых месторождений. «Если это партнерство будет происходить еще и на экономической базе, в части добычи и запасов лития, я думаю, это будет неплохой стратегический ход со стороны России и в промышленном плане, и в геополитическом», – полагает собеседник.
Как напоминает Die Welt, запасы этого редкоземельного щелочного металла в Боливии составляют 21 млн тонн, что превышает запасы лития в Аргентине (19 млн тонн) и Чили (9,8 млн), отмечает ТАСС. На юго-западе Боливии, на солончаке Уюни, располагается крупнейшее в мире литиевое месторождение.
«Что касается конкретной стоимости добычи, сроков, объемов – тут уже нужно смотреть детали, что скажут местные руководители, компании, которые этим будут заниматься, – отмечает Митрахович. – Ситуация здесь зависит не столько от конкретных запасов, сколько от того, выгодно ли с экономической точки зрения их добывать. А это складывается из многих факторов: биологический, логистический, рабочая сила, экологические требования. Добыча лития – это не самая благоприятная история с точки зрения экологии. Также большую роль будут играть имеющиеся технологии добычи, от этого очень сильно зависит окончательная цена. Поэтому на вопрос рентабельности ответит только будущее».
«Вместе с тем в мире есть и другие альтернативы. Не весь литий в мире сосредоточен в Боливии», – указал эксперт. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, 10% мировых запасов литиевых руд находятся на Украине и в Донбассе. В частности, Шевченковское месторождение лития располагается в Великоновоселковском районе ДНР. «И в ДНР, и в России есть свои месторождения лития, которые надо развивать», – указал Митрахович. В России, напомним, до 50% литиевых запасов сосредоточены в редкометалльных месторождениях Мурманской области.
«В любом случае своей попыткой закрепиться в Боливии по части лития, Россия посылает недвусмысленный сигнал, что европейские представления о том, что не сегодня-завтра они перейдут на электромобили, это может сорваться. В том числе из-за того, что свободного лития в мире и с точки зрения денег, и с точки зрения политической доступности может оказаться недостаточно», – резюмировал эксперт.
Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, в апреле Аргентина и Чили объявили об ограничении поставок лития в Россию. Представитель Минпромторга Владислав Демидов тогда объявил приостановку Аргентиной и Чили продаж лития России источником «гигантской проблемы» для нашей страны. Очевидно, что при достижении соглашения с Боливией проблема будет решена.
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Лавров разъяснил цель удара по Кременчугу
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В торговом центре в украинском Кременчуге произошел пожар из-за детонирования боеприпасов на стоящем рядом армейском складе, по которому нанесли удар российские военные, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Бомбили ангар, куда прибыло европейское и американское оружие и боеприпасы. В результате детонирования боеприпасов загорелся стоящий рядом пустующий торговый центр», – передает его слова ТАСС.
Лавров отметил, что «чем больше будет поставляться оружия, которое призвано продлить конфликт, тем больше задач мы будем выполнять на земле».
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что причиной пожара в ТЦ в Кременчуге стал ракетный обстрел. Украинские СМИ сообщали о 18 погибших и десятках раненых.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВКС России в районе Кременчугского завода дорожных машин нанесли удар высокоточным оружием воздушного базирования по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами.
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В Германии поставили под вопрос единство G7 против России
После интервью канцлера Германии Олафа Шольца «единодушие стран G7 поставлено под сомнение», пишет автор немецкого издания Welt Саша Ленарц.
По мнению обозревателя, клятвенные заверения политика в том, что страны «большой семерки» едины во мнении по отношению России не столь однозначны, как это кажется на первый взгляд. Автор обратил внимание на то, что лидеры G7 по итогам встречи не смогли прийти к согласию по целому ряду тем, передает Прайм.
Так, по информации издания, стоит обратить внимание на преждевременные заявления американского лидера Джо Байдена об ограничениях на золото российского происхождения. «Хотя Великобритания поддержала предложение, Германия и Франция сослались на компетенцию ЕС», – отметил автор.
Однако в статье отмечается, что остается неизвестным, найдет ли это предложение отклик у большего числа членов G7. Также корреспондент пишет о том, что пока участники встречи не смогли договориться о вводе предельных цен на нефть из России.
«Президент Франции Эммануэль Макрон не встретил особого энтузиазма со стороны США относительно идеи ввести ценовой потолок на нефть во всем мире, включая американскую», – говорится в материале.
В то же время журналист напомнил о существующих между Германией и США разногласиях по отношению к Китаю. Если Вашингтон видит в Пекине главного стратегического противника, то Берлин считает азиатскую страну «конкурентом».
Ранее на итоговой пресс-конференции после саммита G7 канцлер Германии Олаф Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украине. Журналистка спросила канцлера, может ли он раскрыть подробности обещанных Западом Киеву гарантий безопасности после российской спецоперации. «Да. Могу», – сказал в ответ Шольц, улыбаясь и тихо смеясь, а после очередной паузы и развел руками, снова развеселив аудиторию.
Французские СМИ назвали ругающие Запад за антироссийские санкции страны
Саудовская Аравия, Индия и Индонезия ругают Запад за антироссийские санкции, которые, по их мнению, привели к продовольственному кризису в мире, написал обозреватель Николя Баверез в статье французского журнала Point.
Публицист напомнил, что Эр-Рияд сопротивлялся давлению со стороны США в вопросе увеличения добычи и снижения цен на нефть, а Нью-Дели и Джакарта приостановили экспорт некоторых категорий продовольствия для обеспечения едой своего населения. «Они ругают Запад за продовольственный кризис, спровоцированный конфликтом, причем недостачу еды они связывают с международными санкциями против России», – передает РИА «Новости» его слова.
Автор публикации отметил, что многие развивающиеся страны, долгое время не принимавшие чью-либо сторону, начали сближаться с Россией и Китаем.
«Неприсоединившиеся страны склоняются на сторону России. Отвергнутые Западом, они пользуются поддержкой Индии и Индонезии, Бразилии и Мексики, многих стран Персидского залива, Южной Африки и большинства африканских стран», – заключил обозреватель.
Ранее в Венгрии заявили, что ЕС должен прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, так как подошел к моменту, когда становится ясно, что продолжение нынешней стратегии, «по рациональному мышлению», «плохо кончится для Европы».
До этого в Китае заявили, что самые крупные карты в рукаве России в борьбе с западными санкциями – это энергия и продовольствие.
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ВСУ впервые применили в ЛНР американскую РСЗО HIMARS
Украинские военные выпустили по Перевальску в Луганской народной республике одну ракету из РСЗО М142 HIMARS, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 7.20 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Перевальск с применением РСЗО М142 HIMARS (одна ракета)», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.
Как отметил подполковник ЛНР Андрей Марочко, это первый случай применения этих РСЗО в ЛНР.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов обвинил США в подстрекательстве Киева к массовым убийствам мирного населения, поставляя на Украину все больше вооружений и передавая украинским войскам разведданные.
До этого Пентагон раскрыл содержимое нового пакета военной помощи Украине, которая получит еще четыре реактивные системы залпового огня HIMARS, 18 патрульных катеров и 36 тыс. артиллерийских снарядов.
В минувшее воскресенье руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак попросил у лидеров стран G7 тяжелое вооружение и призвал усилить санкции против России. При этом Россия не единожды предупреждала США о непредсказуемых последствиях поставок оружия Украине.
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В Лисичанске заметили группу из 20 американских наемников
Группа из 20 наемников из США действует в южной части Лисичанска, об их передвижении стало известно из радиоперехвата разведки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил помощник министра внутренних дел республики Виталий Киселев.
«Из сводки, которую мы получили по радиоперехвату, следует, что в южной части Лисичанска действует группа наемников из США – около 20 человек, которые передвигаются на пикапах. На одном из пикапов минометы стоят, на втором находятся ПТУРы (противотанковая управляемая ракета), и третий пикап обслуживает полностью системы БПЛА (беспилотный летательный аппарат). Наши разведчики выслеживают их», – передает ТАСС слова Киселева.
По словам помощника главы МВД ЛНР, силы республики и России активно сжимают кольцо вокруг Лисичанска. «Наши войска все ближе и ближе, сжимают кольцо», – сказал он.
Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя боевые действия в пригороде Лисичанска в Луганской народной республике (ЛНР), заявил, что достаточно много украинских боевиков сдались в плен. Где-то соотношение – одна треть сдалась, две трети остались лежать на поле.
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В Белом доме усомнились в возможности возвращения Украиной утраченных территорий
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Сотрудники Белого дома понемногу теряют уверенность в том, что Украина сможет вернуть территории, которые взяли под контроль российские военные в ходе спецоперации, сообщили американские официальные лица анонимно на телеканале CNN.
По их информации, советники президента США Джо Байдена начали обсуждать, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому стоит изменить свое отношение к тому, что может называться победой Киева, и согласиться с возможностью уменьшения территории страны. При этом такая «пессимистичная оценка» не означает, что Вашингтон намерен давить на Киев, чтобы тот пошел на территориальные уступки, передает ТАСС.
Источники отметили, что не все в американской администрации относятся к перспективам Украины с беспокойством. Так, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан активно общается с украинскими коллегами. На минувшей неделе он «часами разговаривал» по телефону, обсуждая с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным и с главой Комитета начштабов ВС США Марком Милли усилия Украины, чтобы «отвоевать» утраченные территории.
«Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, в значительной мере, если не полностью, зависит от того, как мы их поддерживаем», – сообщил каналу неназванный помощник одного из американских конгрессменов.
По словам политика, Украина запросила у США не менее 48 реактивных систем залпового огня, но на сегодня американское Минобороны обещало предоставить Киеву только восемь таких комплексов.
Представитель Пентагона и источники телеканала, в свою очередь, отметили, что Украина вряд ли сможет задействовать достаточно сил, чтобы вернуть утраченные территории на поле боя.
Ранее историк и политический философ Егор Холмогоров заявил, что одним из ключевых последствий спецоперации на Украине может стать изменение карты Европы – многие страны могут начать решать свои территориальные вопросы, восстанавливая историческую справедливость.
До этого стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
Названы варианты ответа России на военное усиление США в Европе
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«В ответ на усиление войск США в Европе России нужно показать, что она способна создать угрозу самому существованию стран альянса», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Илья Крамник. Ранее Джо Байден на саммите НАТО объявил о значительном усилении военного присутствия США на европейском континенте.
«При увеличении сил США в Европе непосредственная угроза нашей территории, или войскам Вооруженных сил России, участвующим в спецоперации на Украине, не возрастет, поскольку НАТО старается избежать эскалации. Так что в идеале альянс лишь ограничится наращиванием вооружений в Европе. Как правило, у США и НАТО риторика идет дальше, чем реальные намерения», – сказал эксперт Российского совета по международным делам, научный сотрудник ИМЭМО РАН, военный аналитик Илья Крамник.
Вместе с тем, в долгосрочной перспективе такие решения США и их союзников повышают риск возникновения новых военных столкновений в Европе или разрастания нынешнего конфликта, в том числе – территориально.
«При этом втягиваться в лобовое столкновение с НАТО – идея малоперспективная, альянс все-таки крупнее. Отвечать им симметрично – тоже не вариант. Иначе мы непомерно нагрузим свою экономику из-за гонки сил и вооружений. Этого нужно постараться избежать», – указал аналитик.
Собеседник уверен: России нужно искать асимметричные способы обеспечения собственной безопасности, избегая приближение ядерного конфликта. «Впрочем, наиболее действенным ответом будет развертывание тактического ядерного оружия, например – комплексов «Искандер» и боевых самолетов на интересующих нас направлениях. Кроме того, можно и нужно усиливать ПВО – воздушная мощь является фундаментальным элементом комбинированных операций НАТО. Поэтому в альянсе будут понимать, что возможный срыв воздушного наступления на территорию России приведет НАТО к отмене наземной операции. В целом мы должны показать способность создать угрозу самому существованию стран альянса», – подчеркнул Крамник.
Напомним, в среду на саммите НАТО в Мадриде была принята новая стратегическая концепция альянса, в которой Россия названа главной угрозой безопасности. Одновременно, президент США Джо Байден, выступая на совместной встрече с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, заявил: США усилят свое военное присутствие по всей Европе.
В частности, Соединенные Штаты намерены обеспечить дислоцирование в Румынии дополнительной бригады на ротационной основе с несколькими тысячами военных. По словам Байдена, бригада будет включать до 3 тысяч военнослужащих, сообщает РИА Новости. В Польше должен разместиться штаб 5-го корпуса сухопутных сил США.
В Великобританию будут направлены две дополнительные эскадрильи истребителей-бомбардировщиков F-35, на базе ВМФ США Рота в Испании будет базироваться шесть американских эсминцев (сейчас – четыре), перечислил Байден. Кроме того, американский президент заявил о намерении разместить дополнительные комплексы ПВО «и другие средства» в Германии и Италии.
Добавим, что в понедельник Столтенберг проанонсировал намерение НАТО увеличить численность своих сил быстрого реагирования с 40 тысяч до 300 тысяч человек. В этот же день глава правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что страна планирует повысить численность армии со 150 тысяч до 400 тысяч человек. Также Польша планирует докупить реактивные системы залпового огня HIMARS в размере 500 штук, 32 истребителя F-35, 250 танков Abrams последней версии M1A2 SEPv3, 8 ЗКР Patriot.
Во вторник DW сообщила, что хранящиеся в Германии американские ядерные бомбы будут модернизированы – ожидается, что Вашингтон потратит на эти цели 10 млрд долларов. В ФРГ же намерены выделить миллиарды евро на покупку самолетов, которые способны сбрасывать эти заряды, цитирует «МК» немецкое издание.
Эксперты поспорили о позиции США относительно территориальных потерь Украины
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«Америке стало слишком затратно продолжать поддерживать Украину, поэтому основная поддержка перекладывается сейчас на Великобританию. Вместе с тем Запад находится в довольно жестких условиях, учитывая вероятность российского ответа», – сказал газете ВЗГЛЯД публицист Владимир Можегов. Ранее CNN сообщил о сомнениях США по поводу возможности возврата Украиной утраченных территорий.
«На мой взгляд, в США сейчас идут закулисные переговоры о том, чтобы установить тот статус-кво, который сложился на сегодняшний момент. Америке стало слишком затратно продолжать поддерживать Украину. При этом есть опасность китайского сценария, а войну на два фронта Штаты точно не выдержат», – предполагает политолог и пубицист Владимир Можегов.
Американист полагает, что поддержка Украины против России перекладывается Вашингтоном на Великобританию.
«Тот факт, что в команде Байдена действительно идут дискуссии о возможности остановки боевых действий, не является инсайдом. Поэтому мы можем, по разным соображениям, говорить об этом достаточно уверенно», – считает Можегов. По его мнению, Запад находится в довольно жестких условиях и ограничениях «красных линий» в части поставки вооружения Украине. «На Западе понимают, что могут поддерживает Украину ровно до той степени, чтобы эта поддержка не вызвала необратимые удары со стороны России», – высказал мнение политолог.
«С одной стороны, американцы хотят поддержать свой ВПК, избавиться от старого вооружения. С другой стороны, они не могут поставлять наступательное вооружение, которое может достигать России и наносить серьезный ущерб. Все прекрасно понимают, что Россия не оставит без ответа подобные вещи. Поэтому они балансируют между возможным и желаемым», – добавил Можегов.
При этом, заметил он, пока дело не дойдет до переговоров с Владимиром Зеленским, темы, которые витают в кулуарах, не будут обсуждаться публично. «Вместе с тем украинскому президенту сейчас приходится лавировать между американскими кураторами, британцами и собственным военным руководством», – полагает собеседник.
Иной точки зрения по поводу «инсайда» из Белого дома, опубликованного CNN, придерживается политолог-американист Малек Дудаков. «Это, скорее, делается ради пиара, нежели так есть на самом деле, – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. – Мы уже довольно давно слышим такие заявления и видим утечки в прессе: мол, Байден далеко не главный ястреб в этом кризисе, он ни к чему не призывает и считает, что украинцы сами должны решить будущее своей страны».
«Это, конечно, в большей степени связано с тем, что Байдену в преддверии кампании 2024 года нужно апеллировать к избирателям США, которые измучены кризисом и, судя по опросам, хотят побыстрее забыть про этот конфликт и решать свои проблемы – инфляцию, топливный кризис и так далее», – полагает Дудаков.
Вместе с тем вброс в прессу можно расценивать как проявление пиаровской стратегии руководства США на внешнем контуре. «В Вашингтоне пытаются показать, что есть Лондон, который более ястребино настроен – в то время, как они, американцы, считают, что украинцы сами должны решить, что и как им делать», – отметил политолог.
«В реальности, конечно, все иначе, – подчеркнул Дудаков. – Вашингтон заинтересован, чтобы не было этих переговоров с Россией, чтобы украинский кризис продлился как можно больший срок, им выгодно стратегически ослаблять Россию. Поэтому они делают все возможное, чтобы Украина продолжала оттягивать на себя ресурсы России».
«Таким образом, американцы не хотят, чтобы были какие-то переговоры с Россией, но и прямо об этом не говорят, запуская всевозможные утечки о том, что Байден является таким своеобразным голубем и выступает за то, что украинцы сами должны решать свою судьбу», – резюмировал американист.
Чиновники Белого дома теряют уверенность в том, что Украина когда-либо сможет вернуть себе все территории, которые она потеряла в пользу России за последние четыре месяца боевых действий, – даже с более тяжелым и совершенным американским вооружением, которое планируют отправить союзники. Об этом говорится в материале, опубликованном во вторник CNN. Источники телеканала, близкие к Белому дому, сообщили: советники президента Джо Байдена начали внутреннюю дискуссию о том, как и должен ли президент Украины Владимир Зеленский «изменить свое определение украинской «победы» с поправкой на возможность необратимого сокращения его страны».
При этом такая «пессимистичная оценка» не означает, что Вашингтон намерен давить на Украину, «чтобы она сделала какие-либо формальные территориальные уступки России», отмечается в публикации. Кроме того, сообщается, что в дискуссии в Белом доме прозвучал довод о необходимости наращивания военных поставок Киеву.
«Помощник конгрессмена, знакомый с дискуссиями, сказал CNN, что уменьшение украинского государства не является неизбежным, – сообщает американский телеканал. – «Сможет ли Украина вернуть себе эти территории, в значительной степени, если не полностью, зависит от того, насколько мы их поддерживаем», – сказал помощник. Он отметил, что Украина официально запросила у США как минимум 48 реактивных систем залпового огня, но на сегодняшний день Пентагон пообещал только восемь».
В начале июня стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в течение нескольких недель проводили регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине. В те же дни зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине.
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