Глава КС назвал условие возвращения смертной казни в России

Смертную казнь можно вернуть в России только в случае, если будет принята новая конституция: ни парламентским законом, ни референдумом это сделать невозможно, сообщил председатель Конституционного суда (КС) России Валерий Зорькин на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

«Поскольку дискуссия о смертной казни оживилась в связи с ситуацией о возможности применения этой меры наказания в двух соседних республиках, я хотел бы вот что напомнить сторонникам отмены моратория на смертную казнь в нашей стране. В силу требований ныне действующей конституции единственно приемлемый для этого способ – это принятие новой конституции. Иным путем – ни парламентским законом, ни референдумом, ни даже поправкой к конституции – это сделать невозможно», – цитирует ТАСС Зорькина.

Он считает, что России в настоящее время не следует сворачивать с пути гуманизации законодательства.

«Несмотря на нынешнюю экстраординарную ситуацию, думаю, было бы большой ошибкой свернуть с того пути гуманизации законодательной политики, по которому мы в целом шли последние десятилетия. И, в частности, очень плохим сигналом обществу стал бы сейчас отказ от моратория на смертную казнь в России, к чему уже призывают некоторые политики», – считает председатель КС России.

Ранее глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что после окончания судов и трибуналов над военными преступниками Донецкая народная республика, если не войдет к тому времени в состав России, может рассмотреть отмену смертной казни.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, что заставит Россию вернуть смертную казнь.