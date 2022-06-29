Жители ДНР и ЛНР приняли участие в проекте «Другое Дело»

В республиках Донбасса свыше 11 тыс. жителей присоединились к проекту «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей», презентация проекта в очном формате прошла в Донецке.

В Луганске презентация проходила в режиме онлайн. Ее провел руководитель «Другого Дела» Кирилл Хвиль, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Хвиль рассказал о тех возможностях, которые дает жителям республик проект «Другое Дело». Это полезные задания, связанные с саморазвитием, помощью другим, экологией, образованием, за которые участники получают бонусы и потом могут обменивать их на различные призы от партнеров проекта.

Жители ДНР и ЛНР присоединились к проекту зарегистрировавшись в мини-приложении проекта в социальной сети ВКонтакте.

Любой житель республик старше 14 лет может стать участником «Другого Дела». Для этого достаточно зайти в мини-приложение «ВКонтакте», пройти регистрацию и получить 300 приветственных баллов. За выполнения заданий также начисляются баллы, их количество различается в зависимости от типа заданий.

В апреле 2022 года на заседании наблюдательного совета президентской платформы «Россия – страна возможностей» перед главой государства выступил активный участник проекта «Другое Дело», уроженец Луганска, волонтер-медик Михаил Шахонин. Благодаря «Другому Делу» молодой человек получил возможность пройти профессиональную стажировку в министерстве здравоохранения России. Президент Владимир Путин назвал такую практику полезной и предложил расширить возможности профстажировок через проект «Другое Дело».

«Всего за год существования проекта «Другое Дело» к нему присоединилось свыше 1 млн 300 тыс. молодых людей из разных регионов России. Мы рады, что в нашем большом сообществе неравнодушных к себе и обществу граждан теперь есть и участники из Донецкой и Луганской народных республик. В независимости от тех или иных обстоятельств каждый человек должен иметь возможность развиваться и помогать другим. Поэтому мы сделали доступным на платформе проекта максимальный спектр возможностей для ребят из народных республик. Также наш каталог заданий будет пополняться и локальными активностями на этих территориях, что будет способствовать еще большей взаимопомощи и сплоченности граждан республик», – отметил Хвиль.

Проект «Другое Дело» действует в рамках в рамках федерального проекта «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России»)» национального проекта «Образование». Проект был запущен в июне 2021 года. К проекту присоединились свыше 1,3 млн участников из более чем 1300 городов и населенных пунктов России, выполнено более 2 млн заданий из различных категорий. Участники проекта получают баллы за свою личную активность в учебе, спорте, экологических проектах, волонтерстве, творчестве, менторстве и других направлениях.