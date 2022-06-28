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Американский историк заявил о планах украинских радикалов убить Зеленского
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Соединенные Штаты отказались помочь украинскому президенту Владимиру Зеленскому, которому поступали угрозы со стороны украинских радикалов из-за его «намерений приступить к выполнению Минских соглашений», заявил в журнале Nation американский историк, философ и лингвист Ноам Хомский.
По его мнению, в начале президентства Зеленский якобы выступал за мирное урегулирование в Донбассе. «Это означало бы своего рода федерализацию Украины с предоставлением Донбассу определенной автономии, чего они и добивались. Что-то наподобие Швейцарии или Бельгии. Зеленскому помешали сделать это праворадикальные вооруженные формирования, которые угрожали убить его, если он будет настаивать на своем», – передает РИА «Новости» его слова.
Историк выразил мнение, что Белый дом никак не отреагировал на происходящее. «Он мог продолжить стоять на своем, если бы у него была хоть какая-то поддержка со стороны Соединенных Штатов. США отказались. Никакой поддержки, ничего – его просто бросили на произвол судьбы, в результате пришлось пойти на попятную», – разъяснил Хомский.
При этом он добавил, что вместо этого Вашингтон предпочел политику пошаговой интеграции Украины в военное командование НАТО, и ситуация усугубилась с приходом к власти Джо Байдена.
Накануне Зеленский заявил лидерам G7, что хочет, чтобы военные действия на территории Украины закончились к концу года до наступления зимы и призвал усилить санкции против России, в том числе ограничив цену на нефть.
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В Кремле ответили Ахметову на иски о компенсации ущерба за «Азовсталь»
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Россия выходит из Совета Европы, и решения ЕСПЧ в стране исполняться не будут, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя информацию об иске украинского олигарха Рината Ахметова как собственника «Азовстали» о компенсации ущерба.
«Мы уже вышли из соответствующих документов, поэтому здесь ответ абсолютно очевиден», – цитирует ТАСС Пескова.
Ранее пресс-служба группы компаний System Capital Management (SCM), акционером которой является Ахметов, сообщила, что украинский олигарх подал иск против России в ЕСПЧ о компенсации ущерба «за грубые нарушения его прав собственности». В компании подчеркнули, что «как собственник «Азовстали» и многих других промышленных предприятий, ставших целью российских вооруженных сил, <...> господин Ахметов делает все возможное для привлечения России к ответственности».
В дополнение к данной жалобе Ахметов подал иск о принятии срочных обеспечительных мер, которые не допустят «перенаправления потоков и уничтожения со стороны России зерновых и стали, изготовленной предприятиями SCM». Он попросил придать делу приоритетный статус, а также обратился к суду с просьбой применить к этому делу пилотную процедуру.
В состав группы SCM, основанной в 2000 году, входят компании «Метинвест», ДТЭК, «Медиа Группа Украина» и ряд других предприятий. Они расположены на Украине, а также в странах ЕС и Северной Америки.
Российская Федерация 15 марта начала процесс выхода из Совета Европы. 11 июня были опубликованы подписанные президентом РФ Владимиром Путиным законы о неисполнении в России решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта 2022 года – с момента подачи заявления РФ о выходе из Совета Европы.
Зеленский захотел закончить военные действия до наступления зимы
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам G7: он хочет, чтобы военные действия на территории Украины закончились к концу года до наступления зимы, передает Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС.
«Зеленский заявил лидерам «Большой семерки», что хочет, чтобы война России на Украине закончилась к концу года до наступления зимы», – приводит сообщение РИА «Новости».
Кроме того, на саммите Зеленский в формате видеосвязи поблагодарил за поддержку и призвал усилить санкции против России, в том числе ограничив цену на нефть.
«Благодарю за оборонную и финансовую помощь нашей стране в борьбе с российским вторжением. Для нас также важна последовательная позиция стран G7 касательно санкций. Они должны и дальше усиливаться, в частности путем ограничения цены на нефть, экспортируемую агрессором», – говорится в сообщении в Telegram-канале Зеленского.
Напомним, саммит G7 проходит в Германии 26–28 июня. В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
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Холмогоров рассказал, как может измениться карта Европы после спецоперации на Украине
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Одним из ключевых последствий спецоперации на Украине может стать изменение карты Европы. Многие страны могут начать решать свои территориальные вопросы, восстанавливая историческую справедливость, сообщил публицист, историк, политический философ Егор Холмогоров в новом выпуске шоу «Дайте сказать».
«Вот, скажем, та же самая Венгрия – у нее есть претензии к Украине, у нее есть претензии к Румынии, у нее есть масса вопросов, потому что это была страна, которая обрезана со всех сторон. При этом она очень лояльно сейчас настроена к России, хотя у них тоже есть пограничные споры к Сербии», – отметил Холмогоров, передает Life.
По его словам, такого развития событий сейчас больше всего боятся и в ЕС, и в США.
Публицист подчеркнул, что в России сплошной фронт от Москвы до Белграда, а там уже встанет вопрос у сербов о Черногории, которую искусственно совершенно оторвали именно для того, чтобы Сербия была окружена со всех сторон и лишена выхода к морю. «А Косово – безобразная совершенно история, с которой, собственно, началось, я бы сказал так, наше психологическое национальное возрождение после периода западничества», – уточнил он.
Говоря о рамках российской спецоперации, то здесь во главу угла философ ставит «пробивание геополитического коридора». В территориальном смысле это означает, что продвигаться нужно как можно дальше, не ограничиваясь Херсонской областью или Одессой.
«Это тот барьер, который так тщательно пытался выстроить Запад из прибалтийских республик, из Белоруссии – почему они там и пытались провести переворот, из Польши, из Украины и так далее, чтобы у России вообще на Западе не было ни единого выхода», – сказал Холмогоров.
Он также отметил, что на Украине уже несколько лет живут не братья, которые ждут «русского освободителя», а «люди с промытыми мозгами».
«Это люди, попавшие под пропаганду жесточайшей тоталитарной секты. Вот была в 90-е годы такая секта – очень активно, кстати, действовала у нас – «Аум синрике*», которая закончила тем, что организовала атаку в токийском метро. Там было больше ста погибших и так далее. Вот они обрабатывали своих адептов, что называется, до состояния просто полной невменяемости. Вот сейчас на Украине такая же «Аум синрике», которая охватила многие миллионы людей, которых просто кидают под колеса нашей военной машины для того, чтобы они, что называется, своим мясом ее тормозили», – считает философ.
По словам Холмогорова, Украина сделала ставку на методы террора, а ее задача состоит не в том, чтобы одержать военную победу над Россией, что, по мнению гостя нашей студии, не представляется возможным, а в том, чтобы победить на информационном фронте и создать поводы для порицания нашей страны на Западе и во всем мире.
Ранее стало известно, что представители США, Британии и Евросоюза в последние недели проводят регулярные встречи без участия властей Киева для обсуждения параметров возможного перемирия и дипломатического урегулирования конфликта на Украине.
В начале июня зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «отказ договариваться» грозит Украине «утратой национального суверенитета». После этого в Германии заметили изменение позиции США по Украине. В мае экс-госсекретарь США Генри Киссинджер призвал Запад перестать пытаться нанести России поражение руками ВСУ во избежание катастрофы в Европе и заставить Киев сесть за стол переговоров.
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Посол ЛНР рассказал подробности штурма Лисичанска
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«Силы Народной милиции ЛНР находятся в городской черте Лисичанска, в южных районах. Ведется достаточно активная артиллерийская подготовка, в том числе по территории Лисичанского НПЗ и других промзон», – сообщил газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в России Родион Мирошник, комментируя сообщения о том, что союзные силы вошли в Лисичанск с пяти сторон.
«В Лисичанске идет сейчас сложная военная операция. В силу того, что город большой и на его территории находится много промышленных предприятий, там выстроена система фортификационных сооружений, по которым мы сейчас работаем», – сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Силы Народной милиции находятся в городской черте Лисичанска, в южных районах. В основном военные действия локализуются в промзоне желатинового завода и завода резинотехнических изделий», – рассказал собеседник.
По словам Мирошника, ведется достаточно активная артиллерийская подготовка по основным пунктам, где сосредоточены подразделения ВСУ. «В том числе идет работа по территории Лисичанского НПЗ и других промышленных зон, которых в Лисичанске достаточно много», – уточнил глава луганской дипмиссии.
«Лисичанск – большой город, он растянут вдоль Северского Донца, поэтому там может быть много мест, где выстроены фортификационные сооружения противника и располагаются батареи. Вчера велись обстрелы, в частности, с Привольнянского плацдарма по другому берегу Северского Донца – по уже освобожденному городу Кременная. Приволье – это северный пригород Лисичанска, который до сих пор контролируется украинскими войсками», – добавил собеседник.
«Сегодня мы надеемся продолжить военные действия. Лисичанск сейчас основная точка, от контроля над которой зависит многое, в том числе спокойствие треугольника Лисичанск – Северодонецк – Рубежное», – рассказал Мирошник.
Посол ЛНР также обратил внимание на ситуацию в Северодонецке. «В городе сейчас идет эвакуация мирных жителей. Около 500 человек за предыдущие двое суток смогли выйти из убежищ, которые находятся на территории завода «Азот». Приблизительно столько же людей там еще остается», – отметил он.
Как минимум 30% эвакуированных людей не планируют покидать город, сообщил собеседник. «Много домов разрушено, поэтому для людей организовано временное жилье, людей снабжают необходимым количеством питания, воды, медикаментов», – рассказал Мирошник.
«Мы хотели бы в ближайшее время начать восстановительные работы в Северодонецке для того, чтобы на первом этапе привести в надлежащее состояние как минимум основные системы коммуникации. Но насколько получится это сделать, пока сложно говорить», – заключил собеседник.
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
В понедельник источник, близкий к Народной милиции (НМ) ЛНР, сообщил ТАСС, что Вооруженные силы России совместно с луганскими подразделениями вошли в Лисичанск сразу с пяти направлений. По словам источника, в городе идут активные бои, кольцо окружения украинских войск «сужается к центру города».
«Украинским боевикам поступила команда ликвидировать иностранных инструкторов в Лисичанске и Северодонецке», чтобы те не попали в плен, сообщил источник ТАСС. По его словам, инструкторы «владеют определенной информацией о деятельности иностранных спецслужб в Донбассе». Сообщается, что силы ЛНР обнаружили несколько сожженных трупов иностранных наемников, «удалось установить, что это были наемники из числа англичан и поляков».
Ранее союзные силы – российские войска под командованием генерала армии Сергея Суровикина и подразделения НМ ЛНР – завершили освобождение Северодонецка. Предприятие «Азот» в Северодонецке, где украинскими боевиками насильно удерживались мирные жители, перешло под контроль Луганской народной республики. Кроме того, союзными силами был занят поселок Боровское. Таким образом, вся левобережная территория Северского Донца в границах ЛНР перешла под ее полный контроль, сообщил в субботу официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
В воскресенье стало известно, что после занятия союзными силами поселка Волчеяровка, подразделения ВСУ, которые отступали из Лисичанска, лишились одной из ключевых дорог для выхода из образующегося котла. Украинские военные в самом Лисичанске на тот момент уже находились в оперативном окружении.
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Минобороны: На жилой дом в Киеве упала ракета украинской С-300
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ВСУ по ошибке сбили «Буками» в воздухе две собственные зенитные ракеты С-300, однако одна из них, предположительно, упала на жилой дом в Киеве, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«26 июня Воздушно-космическими силами России нанесен удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе города Киева. На данном предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
По данным объективного контроля, все четыре ракеты достигли цели. Объект поражен. Гражданская инфраструктура города Киева в результате применения высокоточного оружия не пострадала.
«Киевским режимом предпринимались попытки перехвата российских высокоточных ракет зенитными средствами, размещенными в городе. Украинскими расчетами зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук М1» было применено более 10 зенитных ракет.
Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств, две зенитные ракеты С-300 были сбиты в воздухе украинскими «Буками». Предположительно, одна из сбитых зенитных ракет упала на жилой дом», – подытожили в Минобороны.
Ранее эксперты разоблачили фейк, доказав, что многоэтажный жилой дом в центре Киева был разрушен в результате удара украинской ПВО, а не из-за попадания российской ракеты, как утверждают украинские СМИ.
На прошлой неделе в Минобороны сообщили, что ударом «Бастиона» уничтожен украинский комплекс С-300 под Одессой.
Российский офицер пожертвовал собой на Украине для удержания рубежа
Подразделение под командованием старшего лейтенанта Александра Попова прикрывало позиции российских войск, прорвать которые пытались превосходившие по численности украинские радикалы.
Националисты вели непрерывный огонь, но взвод Попова заставил боевиков остановить наступление и отойти. Однако радикалы получили подкрепление, вновь пошли в атаку, планировали окружить наших военных, передает Первый канал.
Несмотря на то, что Александр Попов был дважды ранен, он продолжал руководить бойцами. Благодаря его профессионализму, смелости и решительности удалось отбить атаки противника и не допустить прорыва оборонительных рубежей.
За героизм, мужество и отвагу старший лейтенант Александр Попов посмертно удостоен звания Героя России.
Ранее звания Героя России посмертно был удостоен доброволец спецоперации летчик Канамат Боташев. Боташев погиб при выполнении боевой задачи в небе над Донбассом в мае 2022 года. Он получил запрос от штурмовой группы, заблокированной силами противника, и решил провести атаку на сверхмалой высоте. Летчик нанес удар по ВСУ, что помогло группе выйти из окружения.
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Совершившему двойное убийство пенсионеру в Мариуполе пригрозили смертной казнью
Полиция Мариуполя задержала пенсионера, подозреваемого в убийстве двух человек, ему грозит смертная казнь, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.
«Сотрудники сектора уголовного розыска Приморского РО Мариупольского ГУ МВД Донецкой народной республики задержали пенсионера, который нанес двум горожанам смертельные ножевые ранения. За совершение особо тяжкого преступления фигуранту грозит высшая мера наказания», – отметили в ведомстве, передает «Донецкое агентство новостей».
Оперативники установили, что мужчина после конфликта на почве внезапно возникших неприязненных отношений ударил несколько раз ножом своих приятелей. От полученных травм мужчины скончались. С ними была пожилая женщина, которая также получила тяжелые увечья и была госпитализирована. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 106 (убийство двух или более лиц), а также ч. 3 ст. 29, ч. 1 ст. 106 УК ДНР (покушение на убийство).
Ранее глава комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что после окончания судов и трибуналов над военными преступниками Донецкая народная республика, если не войдет к тому времени в состав России, может рассмотреть отмену смертной казни.
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ВС России уничтожили цеха ракетно-строительной корпорации «Артем» в Киеве
ВКС России четырьмя высокоточными ракетами уничтожили цеха ракетно-строительной корпорации «Артем» в Киеве, сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«26 июня Воздушно-космическими силами (ВКС) России нанесен удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе города Киева. На данном предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня», – сказал Конашенков, передает Telegram-канал ведомства.
Он добавил, что «все четыре ракеты достигли цели. Объект поражен. Отмечается, что гражданская инфраструктура не пострадала.
Ранее сообщалось, что Украина закупила партию вооружений напрямую от производителя в Германии. Речь идет о противотанковых гранатометах RGW 90 Matador, купленных у концерна Dynamit Nobel Defence (DND), сообщали СМИ.
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Эксперт увязал провокацию в Кременчуге с саммитами G7 и НАТО
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«Примечательно, что удар по торговому центру «Амстор» в Кременчуге произошел на фоне саммита G7 и предстоящего саммита НАТО. Обычно такие провокации приурочены к введению очередного пакета санкций против России», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«Пока ситуация в Кременчуге больше похожа на провокацию ВСУ. Это ведь не первый случай. В марте ВСУ атаковали центр Донецка с помощью ракеты «Точка-У». Украина тогда голословно обвиняла Россию. И этот фейк был быстро разоблачен, потому что в СМИ всплыл номер ракеты. То же самое было в Буче, Краматорске и Киеве. Таким образом создается нужна картинка для СМИ», – считает Онуфриенко.
«В целом схема всегда выглядит одинаково: ВСУ или специально наносят удар по мирному населению, или же это происходит в результате их непрофессиональных действий. Затем власти Украины обвиняют в этом Россию. Далее их позицию подхватывают западные СМИ, после чего страны НАТО либо вводят новый пакет антироссийских санкций, либо сообщают о новом пакете военной помощи в интересах ВСУ. Примечательно, что и удар по торговому центру «Амстор» в Кременчуге произошел на фоне саммита G7 и предстоящего саммита НАТО», – указал эксперт.
Онуфриенко также напомнил, как в марте сообщалось о случае ракетного удара по ТРЦ Retroville в Киеве – тогда в торговом центре располагался склад боеприпасов. Однако сейчас нельзя сказать, что в кременчугском ТРЦ также хранились боеприпасы. Это же касается и другой распространенной версии – ее суть заключается в том, что ракетный удар наносился по Кременчугскому заводу дорожных машин и расположенной рядом железнодорожной станции. По мнению эксперта, все эти версии требуют дополнительной проверки и значительно большего количества данных о произошедшем.
«Как правило, по объектам, которые используются в военных целях, удары наносятся ночью, чтобы минимизировать потери среди гражданских лиц. Поэтому когда подобное происходит днем, это больше похоже на очередную провокацию со стороны Украины», – объяснил военный аналитик, призвав дождаться официальных заявлений. Также вызывает вопросы быстрое появление на месте взрывов советника главы МВД Украины и инициатора создания сайта «Миротворец» Антона Геращенко, который вчера также в числе первых появился на месте падения украинской ракеты в Киеве.
«Кроме того, для украинского руководства происходящее на фронтах имеет второстепенное значение. На первое место всегда выходит создание информационного шума, не имеющего отношения к реальности. Украинские войска могут терпеть поражение, отступать, но западные СМИ будут подавать это как «тактическое отступление». То же самое касается любых сомнительных обстрелов – с учетом грядущего саммита НАТО украинские власти и западные СМИ продадут это как «агрессию России», а спустя некоторое время забудут об этой истории», – заключил Онуфриенко.
Напомним, в понедельник президент Украины Владимир Зеленский заявил о попадании нескольких ракет в ТРЦ «Амстор» в Кременчуге. По его словам, во время удара в здании находилось более 1 тыс. мирных жителей. Украинские СМИ тут же начали распространять информацию о «намеренном ударе РФ по гражданскому объекту».
Как отмечается в Telegram-канале Рыбарь, прямо за «Амстором» расположен Кременчугский завод дорожных машин. «Судя по разрушениям стен и столбов, сам взрыв был где-то сзади – а потом от него начался пожар в самом ТРЦ», указывается в публикации канала.
Блогеры также заметили ряд странных моментов. Например, на видео пожара около ТРЦ в кадр попадают лишь мужчины. «Видимо, женщины не ходят по торговым центрам. При этом замечены люди в форме», – отмечает журналист Руслан Осташко. Кроме того, рядом с ТРЦ можно наблюдать пустую парковку.
«Тут ракеты попали в торговый центр в городе Кременчуге, и Зеленский заявил, что под обстрел попали тысяча мирных жителей. Но видео из Кременчуга убеждает, что все несколько иначе. Очень много людей с оружием. На видео – практически только мужчины. Все довольно крепкие. У некоторых татуировки в половину тела. Что продавали в ТЦ и чем занимаются эти мирные мужчины? Возможно, они все там прятались от мобилизации в секции детских игрушек, а убегая, прихватили пластмассовые автоматы», – иронизирует журналист Андрей Медведев.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что произошедшее похоже на провокацию, устроенную Украиной в городе Буче. «Необходимо подождать заявления нашего Минобороны, но уже слишком много бросающихся в глаза несостыковок. Именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы удерживать внимание на Украине перед саммитом НАТО», – приводит его слова ТАСС.
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Финляндия выступила против безусловного приема Украины в ЕС
Финляндия придерживается того мнения, что Украина должна удовлетворять всем критериям членства в Европейском союзе (ЕС), и не считает ее прием гарантированным, заявил посол Финляндии в США Микко Хаутала.
«Считаю, что мы действительно поддерживаем устремления Украины в направлении ЕС», – сказал дипломат, выступая на семинаре в Гудзоновском институте. «Однако если речь идет о членстве в ЕС, о присоединении к самому союзу, то считаю, что в надлежащее время, когда Украина, будем надеяться, добьется этого прогресса… Разумеется, им (украинцам) придется также выполнить все критерии: в плане коррупции, госуправления, существует много вопросов», – приводит слова политика ТАСС.
Посол Финляндии в США выступил с утверждением, что Европа поддержит Украину, Киев будет получать «больше помощи». «Но в конечном счете они (украинские власти) должны будут, конечно, выполнить критерии. Так что мы решительно их поддерживаем, но одновременно хотим гарантировать, что когда и если они присоединятся [к ЕС], они присоединятся как страна, выполняющая все критерии. Завтра это не случится. Но я надеюсь, что это когда-то произойдет», – заявил дипломат.
«Мы всегда были сторонниками расширения [ЕС]. Мы считаем, что все страны должны быть в состоянии вступить [в ЕС], если они удовлетворяют всем критериям [членства]», – заверил Хаутала. «Мы строго относимся к критериям (требованию того, чтобы претенденты соответствовали им полностью), поскольку хотим, чтобы ЕС оставался сильным, способным действовать. Поэтому в данной части надо действовать строго», – добавил дипломат.
В прошлый четверг глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статус страны-кандидата на вступление в состав сообщества. Владимир Зеленский назвал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС «помолвкой», которая якобы повлечет за собой членство в Евросоюзе, и призвал не обесценивать статус кандидата. В свою очередь журналист немецкого издания Die Welt Кристоф Шильтц назвал статус кандидата в члены ЕС для Украины и Молдавии пустышкой.
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Генпрокуратура ДНР обнаружила на «Азовстали» останки 172 украинских военных
Следователи Генпрокуратуры Донецкой народной республики (ДНР) обнаружили останки 172 украинских военнослужащих на заводе «Азовсталь», сообщили в ведомстве.
«Генеральной прокуратурой ДНР совместно с сотрудниками МВД и МЧС ДНР продолжается работа по обследованию территории города Мариуполя, в том числе комбината «Азовсталь». На территории указанного предприятия на данный момент выявлены останки 172 украинских военнослужащих», – передает ТАСС со ссылкой на собеседника.
Напомним, освобождение Мариуполя завершено – территория комбината «Азовсталь» полностью очищена от боевиков нацформирования «Азов» (против членов которого в России возбуждены уголовные дела), которые с 21 апреля были блокированы в промзоне.
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Кадыров объявил о формировании в Чечне четырех новых батальонов
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Совсем скоро в Чеченской Республике будут сформированы четыре военных батальона «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат» с внушительным количеством личного состава, они будут состоять исключительно из чеченцев, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, новые батальоны пополнят состав войск Министерства обороны России. Кадыров заявил, что он посетил внутригородской поселок Ханкала для осмотра потенциального здания, которое предстоит переделать под нужды двух формирующихся батальонов. Для первых двух групп уже выбрано предположительное место размещения.
«В интересах военнослужащих здесь будут предусмотрены все удобства, начиная с комфортных жилых и штабных помещений, заканчивая футбольными, волейбольными, теннисными и воркаут-площадками. Вместе с тем будут созданы строевой плац и стрельбище, а также обустроена вся близлежащая территория. Нам необходимо создать самые лучшие условия для будущих жителей», – написал глава Чечни в своем Telegram-канале.
Он отметил, что желание сформировать новые батальоны с полностью экипированными личными составами вызвано крайне патриотическим настроем среди молодежи региона.
«Я поручил присутствующим вице-премьерам ЧР, руководителям министерств и ведомств подготовить проектно-сметную документацию, подвести необходимые коммуникации и заняться асфальтированием дорожного полотна, ведущего на территорию объекта», – заявил глава Чечни.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на Украину отправились группы добровольцев из 600 человек для участия в спецоперации.
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Ракетным ударом в Николаевской области уничтожены более 40 украинских военнослужащих
ВКС России уничтожили пункт дислокации 106-го батальона 63-й мотопехотной бригады ВСУ с 40 украинскими националистами, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием ВКС России нанесено поражение пункту дислокации 106-го батальона 63-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Висунск Николаевской области. Уничтожено более 40 украинских военнослужащих и 12 единиц военной техники», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ходе боев недалеко от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в ЛНР российскими подразделениями уничтожены две диверсионно-разведывательные группы наемников общей численностью 14 боевиков.
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Украинские силовики начали покидать Лисичанск
Местные жители сообщили о начале отхода украинских вооруженных формирований из Лисичанска, группы боевиков пытаются пробиться в Северск, сообщил чрезвычайный и полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«Группы боевиков покидают Лисичанск и пытаются пробиваться в Северск, где наблюдается их концентрация. Местные жители сообщают, что наблюдают начало отхода вооруженных украинских формирований из Лисичанска. Вчера они пытались пройти через Верхнекаменку в сторону Северска, но под ударами союзной артиллерии и российских ВКС несколько колонн потеряли. Следующие попытки прорваться подразделения боевиков предпринимали через Белогоровку. Об итогах попыток будет известно уже завтра», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
«Резервные подразделения ВФУ снимаются и пытаются найти пути отхода из Новодружевки, Приволья, и Шепилово. Все они отходят в сторону Северска. Туда же, в Северск, по словам очевидцев, подтягиваются украинские войска со стороны Краматорска и Славянского направления. По данным источников, погруженных в события на той стороне, в Северск могут быть подтянуты до 5-ти-7-ми тысяч украинских вооруженных подразделений», – сообщил посол ЛНР.
В понедельник вооруженные силы России и Народная милиция ЛНР вошли в Лисичанск с пяти направлений. Посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал в комментарии газете ВЗГЛЯД подробности штурма города. Вечером понедельника вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилые кварталы Лисичанска из РСЗО. Позже стало известно, что союзные силы ЛНР и России заняли часть Лисичанского НПЗ.
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В ФРГ назвали «дымовой завесой» предложение США ограничить цену нефти из РФ
Предложение США о предельной стоимости на поставки российской нефти является «дымовой завесой», именно это и подняло рост цен на данный энергоноситель, заявил эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге Штеффен Котре.
«Торпедировав реализацию «Северного потока – 2», они показали, что стремятся к ослаблению газоснабжения европейцев. Решение очевидно: отмена всех санкций», – отметил Котре, высказав мнение, что это снова стабилизировало бы цены на энергоносители, передает ТАСС.
«Когда США предлагают установить предельную стоимость на нефть, они создают дымовую завесу. Именно их политика санкций взвинтила цену на нефть», – считает он
Напомним, саммит G7 проходит в Германии 26–28 июня. В рамках G7 обсуждается вопрос установления предельных цен на российскую нефть. В частности, Франция выступает за установление максимальной цены на нефть из «всех стран-производителей», чтобы противостоять росту цен на фоне ситуации на Украине.
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