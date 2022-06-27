Матвиенко предложила увеличить количество часов истории в школе

Подумать об увеличении количества часов уроков истории в российских школах предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета при президенте РФ по вопросам госполитики в сфере защиты детей.

«На примере Украины мы видим, как буквально за одно-два поколения детям внушили извращенный, лживый взгляд на историю своей страны, создав тем самым националистическое государство, чьей главной идеей стало отторжение всего русского», – сказала политик на заседании Совета при президенте России по вопросам госполитики в сфере защиты детей, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, российские ценности имеют под собой совсем иную основу, в России свято чтят правду о своем прошлом и никогда не позволят ее исказить, поэтому важно максимально тщательно подходить к вопросам преподавания истории. «В первую очередь, предлагаю подумать об увеличении количества часов уроков истории в школах. Резервы для этого в школьной программе есть», – сказала она.

Также она отметила, что «невозможно воспитать патриота сухими, бездушными лекциями, зазубриванием исторических дат и событий. Ребенок должен всей душой, всем сердцем прочувствовать, в какой великой стране он живет, как много сделали поколения его предков для развития и защиты России».

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что число школьных учебников по истории необходимо уменьшить.