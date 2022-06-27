Генерал МВД рассказал о создании правоохранительных органов на освобожденных территориях

Для работы в правоохранительных органах на освобожденных в ходе спецоперации территориях можно привлечь ветеранов российского МВД – среди них есть люди, которые готовы добровольно сформировать там работу полиции или милиции. Но надо сразу привлекать местные кадры, которые знают и территорию, и ситуацию на ней, заявил газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов.

«Пока не совсем понятно, как будут выстраиваться органы управления на освобожденных украинских территориях. Очевидно, остается вариант следующий: создается военно-гражданская администрация, в рамках которой должны быть организованы соответствующие правоохранительные органы. Однако кому они должны подчиняться, вопрос сложный. По сути они должны будут подчиняться руководителю военно-гражданской администрации и военному коменданту, если таковой будет назначен», – рассуждает Ворожцов.

Также пока непонятно, по какой нормативной базе будут работать созданные подразделения, продолжает собеседник. Он говорит, что с желающими служить в органах правопорядка недостатка не будет – по решению украинских властей те сотрудники правоохранительных органов, которые по тем или иным причинам остались на освобожденных территориях, из МВД Украины уволены.

«Соответственно, эти люди являются безработными, и им ничего не мешает поступить на аналогичную службу. Но для этого, опять же, необходимы определенные нормативные базы: какую присягу они должны будут принимать, какова будет структура этих органов, каков порядок финансирования деятельности и так далее. Поэтому над решением данных вопросов должны поработать специалисты», – считает генерал-майор.

Он рассказывает, что для организации службы можно привлечь ветеранов российского МВД – среди них есть немало людей, которые готовы добровольно выехать на освобожденные территории, чтобы сформировать там работу полиции или милиции. Но, полагает Ворожцов, надо сразу привлекать местные кадры, которые знают и территорию, и ситуацию на ней.



«Как показывает практика, количество таких людей велико, но их надо проверять. Для этого есть специальные методы, о которых, естественно, знают профессионалы. И я думаю, что количество этих людей со временем будет возрастать по мере того, как местные жители убедятся, что Россия с этих территорий не уйдет», – говорит Ворожцов.

Для любой территории, на которой велись боевые действия, наблюдаются два основных вида преступления: мародерство и незаконный оборот оружия, делится генерал. Учитывая то, что на данных территориях действует комендантский час, число преступлений невелико, так как преступникам некуда девать награбленное. Также часто немалой проблемой являются групповые нарушения общественного порядка (всевозможные митинговые демонстрации) и террористические акты. С последним видом преступления необходимо работать совместными усилиями правоохранительных органов и спецслужб.

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