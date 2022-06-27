Нарышкин назвал разведчиков-нелегалов особой гордостью СВР

Разведчики-нелегалы являются особой гордостью Службы внешней разведки (СВР) России, рассказал на круглом столе, посвященном отражению деятельности отечественной внешней разведки в литературе и кино председатель Российского исторического общества (РИО), директор СВР Сергей Нарышкин.

«Наша встреча проходит в преддверии большого юбилея – столетия отечественной нелегальной разведки. Решение о ее создании принималось в непростых внешнеполитических обстоятельствах, когда молодое советское государство находилось в международной изоляции, в кольце врагов, а правительству советской республики приходилось принимать важные решения в сфере внешней политики, экономической жизни страны во многом наугад, не имея в качестве основы для принятия подчас стратегических решений такой важной объективной информации. Именно по этой причине в 1922 году был впервые поставлен вопрос об организации разведывательной деятельности с нелегальных позиций», – приводит его слова ТАСС.

Нарышкин рассказал, что «и в предвоенный период, и в годы Великой Отечественной войны, и позднее в противостоянии с так называемыми недружественными государствами и блоками нелегальная разведка оставалась важнейшим инструментом руководства страны, обеспечивала его самыми труднодоступными сведениями в международно-политической, в военно-стратегической и в экономической областях.

«Разведчики-нелегалы составляют особую гордость нашей службы. Это профессионалы высочайшего уровня, высочайшего класса, обладающие исключительными интеллектуальными и морально волевыми качествами. Их подготовка длится годами, а сама деятельность окружена плотной завесой тайны», – добавил глава СВР.

По словам Нарышкина, разумеется, этот флер секретности вызывает у наших граждан повышенный интерес. «В этой связи справедливо отметить, что существуют как минимум две темы, способные стать неиссякаемым источником вдохновения для писателей, художников, кинорежиссеров: это любовь мужчины и женщины и нелегальная разведка», – добавил он.