Путин подчеркнул важность снижения нагрузки на бизнес

Сатановский: G20 шире, чем клуб почитателей Соединенных Штатов

«Риторика фон дер Ляйен не имеет значения. Куда важнее, как будет действовать, например, Тайип Эрдоган. Важнее то, что против России не ввела санкции Мексика, сосед США. G20 шире, чем клуб почитателей Соединенных Штатов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский, комментируя обещание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен – на саммите G20 на Бали «лично сказать Путину, что мы думаем о нем».

«Сейчас происходит глобальный передел мира, подобный тем, которые мир прошел после Первой и Второй мировых войн. На этом фоне не важно, что именно западные политики говорят для прессы. Важно, как действует Запад – в частности, с какой интенсивностью работает западная военная промышленность», – отметил основатель и президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. Поэтому и риторика Урсулы фон дер Ляйен не имеет особого значения, подчеркнул собеседник.

Куда важнее сохранение присутствия России в объединении G20, указал Сатановский. «Большая двадцатка» шире, чем клуб почитателей Соединенных Штатов», – отметил эксперт, напомнив, что линия поведения многих стран – членов G20 заметно отличается от той, что навязывают Соединенные Штаты. В частности, показательно то, как действует турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. «Турция только что заявила, что не будет вводить санкции против России, так как турецкой экономике это не нужно», – отметил Сатановский. Он также напомнил, что против России не ввела санкции ни одна из стран Латинской Америки – даже Мексика, соседняя с Соединенными Штатами, «не говоря уже об Аргентине и Бразилии». Все три страны входят в «Большую двадцатку», объединяющую страны с наиболее развитой или развивающейся быстрыми темпами экономикой. В санкционную кампанию против России отказывается вступить Саудовская Аравия (входящая в G20), а также не входящие в «Двадцатку», но влиятельные и экономически сильные арабские страны, такие как ОАЭ и Катар, отметил глава Института Ближнего Востока.

«На Ближнем Востоке, например, задаются вопросом: почему если сейчас деньги отобрали у русских, завтра не могут этого же сделать с арабами, – заметил Сатановский. – Нынешнюю политику Запада можно назвать выстрелом себе в ногу. Они сами себя ранили и теперь это кровотечение сложно остановить. При этом они категорически не понимают, что уже не занимают главенствующие позиции». Следовательно, вновь указывает эксперт, не имеет большого значения – что именно собираются высказать российскому лидеру европейцы на площадке, где мнение США и Европы не является определяющим.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не поддерживает предложение, согласно которому саммит G20 (который пройдет в ноябре на индонезийском острове Бали) следует бойкотировать, если в нем примет участие президент России Владимир Путин. «Важно лично сказать Путину, что мы думаем о нем и как мы расцениваем» действия российского лидера, заявила фон дер Ляйен. Одно совершенно ясно – «обычного бизнеса не получится, поэтому не будет и нормальности», добавила руководитель Еврокомиссии. Слова главы Еврокомиссии передал ТАСС со ссылкой на немецкий телеканал ZDF.

Еще в марте президент США Джо Байден выступил за исключение России из формата «Большой двадцатки». В апреле американские чиновники пытались убедить страну – хозяйку саммита Индонезию не приглашать Россию на саммит.

Лидеры стран–союзниц США не первый раз выступают с агрессивными антироссийскими заявлениями в преддверии саммитов G20. Так, в октябре 2014 года, в канун встречи «Двадцатки» в австралийском Брисбене, тогдашний премьер-министр Австралии Тони Эббот обещал поговорить с Путиным по поводу падения Boeing 777 под Донецком и «взять его за грудки». Однако на самом саммите в ноябре 2014-го Эббот уже заявлял о том, что как хозяин площадки был счастлив выразить уважение Путину, сообщала «Российская газета».

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