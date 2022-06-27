В Еврокомиссии пообещали дать Литве «допинструкции» по транзиту в Калининград

Еврокомиссия находится в тесном контакте с властями Литвы по транзиту товаров в Калининград и будет давать «дополнительные инструкции», сообщили в ЕК.

«Эти проверки (Литвы в отношении транзитных товаров) целенаправленны, соразмерны и эффективны. Они будут основаны на разумном взаимодействии, чтобы избежать уклонения от исполнения санкций при обеспечении свободного транзита. Мы находимся в тесном контакте с литовскими властями и будем давать дополнительные инструкции по ходу дела», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Ранее сообщалось, что руководство Литвы на консультациях с Европейской комиссией (ЕК) согласовало основные принципы и основополагающие установки транзита российских грузов в Калининград.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области. Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Алиханов сказал, что морских провозных мощностей на Балтике сегодня избыток, снабжать Калининград и вывозить товары есть на чем.