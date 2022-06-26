Захарова: На Западе не хотят отвечать на вопросы о деятельности наемников на Украине

Западные страны отказываются отвечать на вопросы российской стороны, касающиеся деятельности своих наемников на Украине, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

«Они [западные страны] же занимаются, как [посол России в Лондоне Андрей] Келин сказал, пишут какие-то провокативные, хамские бумаги. Но они же не хотят отвечать на те вопросы, которые мы им задаем, о той деятельности, которую они ведут», – ответила дипломат на вопрос о том, обращались ли американцы и британцы к России по поводу судьбы своих граждан, участвующих в боевых действиях на Украине, передает ТАСС.

При этом дипломат подчеркнула, что Запад делает все, чтобы конфликт на Украине продлился как можно дольше. По ее словам, они делают все, чтобы конфликт на территории Украины растянуть как можно больше.

«Мы вспоминаем то, что сказал [экс-президент США] Джордж Буш-младший: миссия Украины убить как можно больше русских. <…> Они наделили Украину и киевский режим этой функцией, они используют (Украину – прим. ВЗГЛЯД) как инструмент, и вся логика строится вокруг этого – поставки вооружений, поставки людей, своих же людей, все что угодно, лишь бы, как сегодня сказал [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон [президенту Франции Эмманюэлю] Макрону, никакой остановки конфликта и урегулирования этой ситуации не было, иначе план их рухнет», – добавила Захарова.

Ранее в ЛНР заявили, что французские, польские, немецкие и американские наемники бежали из Северодонецка, бросая вооружение.

Накануне эксперт по безопасности Роман Насонов заявил, что на данный момент на территории Украины находится около 6 тыс. наемных боевиков, из них порядка 1,8 тысяч – боевики из Польши, но их боевой дух подорван.

Напомним, что глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что попытки уладить конфликт на Украине на данном этапе будут способствовать только сохранению нестабильности в мире и усилению позиций Москвы.

Кроме того, ранее он предрек возрастание давления стран Запада на Украину ради заключения «плохого мира» с Россией.