В США назвали слова Байдена о «путинских ценах» ложью

Заявления президента США Джо Байдена об ответственности Владимира Путина за резкий рост цен на бензин и потребительские товары в США ложны и вредны для экономики, заявил обозреватель The Wall Street Journal Холман Дженкинс-младший.

По словам автора статьи, 55% нынешнего роста цен на топливо в Штата пришлись на период с декабря по конец февраля, когда спецоперации России еще не было.

«Значит, происходит что-то другое, и это что-то – нормальная адаптация к аномальному событию: двухлетней пандемии, которая пошатнула спрос на бензин. Это привело к остановке десятков нефтеперерабатывающих заводов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью Дженкинс.

Он указал на ошибку Байдена обвинять во всем Кремль.

«Постоянное упоминание Джо Байденом «путинского повышения цен» трижды ложно: оно в значительной степени неверно объясняет причину роста цен на газ, преувеличивает рычаги влияния Путина и преувеличивает мужество западного ответа», – указал автор публикации.

Проблемы в экономике США – это результат рентоориентированности, которая стремится манипулировать законодательством и экономическими условиями, а не налаживать производство продуктов, считает эксперт.

Ранее глава американского государства Джо Байден, объясняя рекордную инфляцию, заявил, что жители США якобы платят «путинский налог» на топливо и продукты питания.