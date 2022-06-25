Путин пожелал выпускникам решать все задачи на «пять с плюсом» Лукашенко поздравил Путина с 30-летием дипотношений России и Белоруссии 25 июня 2022, 13:51 Текст: Александра Юдина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами, отметив хорошие результаты на пути интеграционного взаимодействия. Белорусский президент отметил, что для двух народов ориентированность на тесное плодотворное сотрудничество является «естественным процессом, предопределенным их географической близостью, создававшимися веками неразрывными культурными и духовными узами, общим героическим прошлым», передает ТАСС. Лукашенко подчеркнул, что Россия и Белоруссия прошли за это время большой совместный путь, заложив прочный фундамент всестороннего стратегического партнерства и углубленной интеграции». «Убежден, укрепление конструктивного взаимодействия между Минском и Москвой как в рамках Союзного государства, так и в составе других межгосударственных объединений создает необходимые условия для успешного преодоления глобальных вызовов и угроз», – сказал он. Путин, в свою очередь, отметил, что Россия и Белоруссия продолжают «планомерно наращивать интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства». «Опираясь на добрые традиции братской дружбы, издавна связывающие наши народы, нам удалось за прошедшие десятилетия многое сделать для развития межгосударственных связей в духе союзничества и добрососедства. Накоплен значительный опыт эффективной двусторонней кооперации на самых различных направлениях», – отмечаются слова российского лидера. Он добавил, что вместе с партнерами по ОДКБ ведется работа над повышением нашей обороноспособности. «Хорошую отдачу дает координация усилий Москвы и Минска в Евразийском экономическом союзе и Содружестве Независимых Государств», – заявил Путин. Путин выразил уверенность в том, что дальнейшее упрочение всего комплекса российско-белорусских отношений «в полной мере отвечает интересам граждан» двух стран, «идет в русле обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве». Белоруссия и Россия 25 июня отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. 30 июня в Минске ждут с визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Путин сравнил цинизм Запада с поведением Марии-Антуанетты 24 июня 2022, 18:28

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Валентина Григоренко

Цинизм Запада в отношении дестабилизации глобального сельскохозяйственного производства похож на высказывание о голодных гражданах французской королевы Марии-Антуанетты, заявил президент России Владимир Путин на заседании в формате «БРИКС плюс». «По-моему, французской королеве Марии-Антуанетте приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные», – приводятся его слова на сайте Кремля. По словам главы государства, именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна.



Президент сообщил, что из-за действий Запада самым серьёзным образом оказался разбалансирован рынок продовольствия. «Причём скачок цен на базовые сельхозтовары, такие как зерно, более всего ударил именно по развивающимся государствам, по развивающимся рынкам, где хлеб и мука являются необходимым средством выживания для основных слоёв населения», – сообщил глава государства. Ранее Путин заявил, что урожай зерна в России намечается хорошим, страна сможет поставить на мировые рынки 50 млн тонн зерна. Однако он добавил, что усложняется страхование транспорта, перевозящего зерно, сухогрузов, проведение банковских оплат по торговым контрактам. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Москва начала переговоры об открытии в России индийских сетевых магазинов 22 июня 2022, 16:29

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС активизируются, это касается и открытия новых магазинов в России, увеличения поставок автомобилей и техники, сообщил президент России Владимир Путин. «Например, ведутся переговоры об открытии индийских сетевых магазинов в России, увеличении доли китайских автомобилей, оборудования и техники на нашем рынке», – заявил российский лидер участникам Делового форума БРИКС, сообщает сайт главы государства.



Путин отметил, что сейчас расширяется российское присутствие в странах «пятёрки». «Заметно растут объёмы поставок российской нефти в Китай, в Индию. Динамично развивается сотрудничество в сфере сельского хозяйства. Россия экспортирует в государства БРИКС значительные объёмы удобрений. Российские IT-компании расширяют свою деятельность в Индии и Южной Африке, а наши спутники обеспечивают телевещанием уже 40 миллионов жителей Бразилии», – заявил глава государства. Он подчеркнул, что совместно с партнёрами по БРИКС ведётся разработка надёжных альтернативных механизмов международных расчётов. Российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран «пятёрки». Идёт расширение географии использования российской платёжной системы «Мир» «Российские деловые круги в координации с бизнес-сообществами государств БРИКС предпринимают оперативные шаги по развитию транспортной инфраструктуры, перестраивают логистические маршруты, создают новые производственные цепочки», – сказал президент. Путин с 23 по 24 июня по ВКС будет принимать участие в саммите БРИКС. Путин: Страны БРИКС прорабатывают создание международной резервной валюты 22 июня 2022, 16:43 Текст: Алексей Дегтярев

Создание международной резервной валюты на основе валют стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) находится на стадии проработки, заявил российский президент Владимир Путин в приветствии участникам Делового форума БРИКС. Он добавил, что российские бизнесмены в координации с бизнес-сообществом стран БРИКС занимаются развитием транспортной инфраструктуры, перестройкой логистических маршрутов и созданием новых производственных цепочек, приводит слова Путина ТАСС.



«Российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран «пятерки». Идет расширение географии использования российской платежной системы «Мир». Прорабатывается вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют наших стран», – сказал он участникам Делового форума БРИКС. «Подчеркну, стратегия России неизменна: укрепляя свой экономический, технологический, научный потенциал, готовы работать открыто со всеми добросовестными партнерами на принципах уважения интересов друг друга, безоговорочного верховенства международного права, равенства стран и народов», – сказал президент. Глава государства напомнил, что на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) уже говорил о планах России по развитию экономики и созданию комфортных условий как для российского, так и для иностранного бизнеса. «Показательно, что приехавшие в Санкт-Петербург представители зарубежных компаний и предприниматели демонстрировали свою готовность и далее работать на российском рынке, адаптироваться к новым условиям. И мы, разумеется, будем оказывать им необходимое содействие», – заключил он. Председатель КНР Си Цзиньпин на открытии форума БРИКС заявил, что Китай призывает международное сообщество вместе бороться с гегемонией и политикой силы. Также он обратил внимание на вред, приносимый санкционной политикой всему мировому сообществу. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Шойгу призвал укрепить обороноспособность Союзного государства 23 июня 2022, 16:07 Текст: Алексей Дегтярев

Российской и белорусской сторонам следует срочно укрепить обороноспособность Союзного государства, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным. «Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы ПВО», – цитирует Шойгу ТАСС. На данный момент это становится все актуальнее, и Москва готова оказывать в этом «любую поддержку белорусским друзьям». Напомним, в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию. У него планируется встреча с российским коллегой Владимиром Путиным. Белоруссия и Россия 25 июня отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. 30 июня в Минске ждут с визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин подписал указ о временном порядке выплаты валютного долга РФ в рублях 22 июня 2022, 17:39

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по государственному внешнему долгу через счета в рублях, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ предусматривает открытие на имя иностранного депозитария без личного присутствия его представителя счета типа «И», который ведется в рублях. Такой счет может быть открыт на имя нескольких иностранных депозитариев. Бенефициарами по таким счетам являются владельцы евробондов России, передает РИА «Новости». «Индексация сумм денежных средств, зачисленных на счет типа «И», производится по формирующемуся на внутреннем валютном рынке РФ курсу иностранной валюты, в которой выражены обязательства по еврооблигациям РФ в порядке, установленном Министерством финансов РФ по согласованию с Центральным банком», – говорится в документе. Минфин вправе для этого заключать соглашения с центральным депозитарием, российскими банками и иными лицами. Центральный депозитарий будет вести реестр держателей евробондов РФ и производить выплаты им в сроки, установленные проспектами эмиссии облигаций, с привлечением уполномоченных российских банков. Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что механизм расчетов с держателями российских еврооблигаций будет аналогичен механизму оплаты российского газа в рублях. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Путин: Россия не препятствует вывозу украинского зерна 24 июня 2022, 17:12

Фото: Михаил Метцель/РИА Новости

Текст: Кристина Цыцура

Западные страны искусственно создают истерику по поводу ситуации с доставкой украинского зерна, Россия его вывозу не препятствует, заявил президент страны Владимир Путин в ходе встречи «БРИКС плюс». «Искусственно раздувается истерика по поводу прекращения транспортировки, скажем, украинского зерна через черноморские порты», – указал глава российского государства, передает пресс-служба Кремля. По его словам, «это примерно 5–6 млн тонн пшеницы, плюс 7 млн тонн кукурузы». Путин отметил, что глобально на мировом рынке зерна такие суммы ничего не решают. «Я уже публично много раз заявлял и хочу еще раз подчеркнуть, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна с территории этой страны», – отметил президент России, напомнив, что необходимо лишь разминировать порты. Также Путин указал на отсутствие конструктивной позиции Киева по разрешению ситуации с вывозом украинского зерна. «У нас есть соответствующее понимание с представителями секретариата ООН, но не хватает по-прежнему одного – конструктивного подхода со стороны киевских властей сегодняшних», – заявил президент. По его словам, именно страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняют экспорт на мировые рынки российского зерна. Путин отметил, что урожай прогнозируется на уровне от 37 млн тонн, которые в этом году на мировой рынок поставляются. Тем не менее усложняется страхование транспорта, перевозящего зерно, сухогрузов, проведение банковских оплат по торговым контрактам, отметил глава. «Упомяну и о том, что многим нуждающимся странам Россия продолжает оказывать гуманитарную помощь. В частности, российское продовольствие было недавно безвозмездно поставлено в Ливан, Таджикистан, Киргизию, Кубу, Судан и некоторые другие страны», – сказал президент. Напомним, вывоз зерна с Украины оказался заблокирован из-за продолжающегося конфликта. Всего разными сторонами было предложено семь путей вывоза зерновых с Украины: через порты Бердянск и Мариуполь, через Одессу, по железным дорогам через Румынию, Венгрию и Польшу, а также в Литву через Белоруссию или Польшу. Но окончательного решения, как вывезти, по разным оценкам, от 20 до 25 млн тонн пшеницы, до сих пор не принято. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Песков оценил возможность визита Путина к отшельнице Лыковой 24 июня 2022, 13:12 Текст: Алексей Дегтярев

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на данный момент не знает, сможет ли глава государства Владимир Путин посетить таежную отшельницу Агафью Лыкову, позвавшую его в гости. «Что касается президента, я сейчас не могу сказать, какие у него планы, будет ли у него какая-то передышка на несколько дней и если будет, то когда, поэтому точно сказать не могу», – сказал Песков, говоря о возможности Путина заехать к Лыковой в гости во время отпуска, передает ТАСС. «Она [Агафья Лыкова] достаточно далеко живет, и к ней добираться непросто, насколько я знаю», – подчеркнул представитель Кремля. Он пояснил, что местные жители также навещают Лыкову, спрашивают ее о здоровье, оказывают ей помощь, заботу проявляет и губернатор Красноярского края Александр Усс. Напомним, предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Московский и всея Руси Корнилий заявил, что Лыкова написала письмо президенту с просьбой навестить ее и сообщила, что постоянно молится за него. Песков не смог ответить на вопрос, получили ли в Кремле письмо от отшельницы. Пескова спросили о встречах Путина с главами ЛНР и ДНР 24 июня 2022, 08:35 Текст: Алексей Дегтярев

На данный момент в графике президента Владимира Путина нет встреч с главами республик Донбасса, но в случае необходимости их согласуют, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Нет, пока таких (планов) нет. Но при необходимости это может произойти очень оперативно», – заявил Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах у Путина телефонные контакты или встречи с лидерами ЛНР и ДНР, передает ТАСС. Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия поддержит людей в Донбассе и с уважением отнесется к любому их выбору. Лукашенко заявил о планах Минска перенаправить в порты Петербурга 20 млн тонн груза 24 июня 2022, 18:59 Текст: Кристина Цыцура

Белорусская сторона в условиях санкционного давления Запада хочет часть грузов перенаправить в порты Петербурга, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Речь идет об около 20 млн тонн груза, заявил глава республики в пятницу на встрече с губернатором Петербурга Александром Бегловым. «И буду просить у вас поддержки и помощи. С президентом [России] мы об этом говорили. Вы знаете, он вам звонил по этому поводу», – сказал глава республики, сообщает агентство Белта в Telegram-канале. Лукашенко отметил, что это даст Петербургу хорошие рабочие места. Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг-пятницу находится в России, встречается с российским лидером Владимиром Путиным в подмосковном Завидово. Путин заявил о поддержке проекта пекинской инициативы БРИКС 22 июня 2022, 15:39 Текст: Елизавета Булкина

Россия поддерживает проект пекинской инициативы БРИКС с настроем деловых кругов на дальнейшую тесную совместную работу, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам Делового форума БРИКС. Путин отметил, что тема нынешнего форума является «весьма актуальной». «Это углубление делового партнерства стран БРИКС в целях создания лучшего будущего для глобального развития», – передает его слова ТАСС. «Важно и то, что повестка форума наполнена по-настоящему злободневными вопросами, такими как обеспечение устойчивого развития мировой экономики, сохранение ее открытости, наращивание сотрудничества в сфере цифровой экономики, зеленого роста, модернизация промышленности и выстраивание новых транспортно-логистических цепочек», – подчеркнул глава государства. Он добавил, что сейчас российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран БРИКС. Кроме того, идет расширение географии использования российской платежной системы «Мир». «Совместно с партнерами по БРИКС ведется разработка надежных альтернативных механизмов международных расчетов. Российская система передачи финансовых сообщений открыта для подключения банков стран «пятерки», – сказал Путин. Путин призвал страны БРИКС к совместному ответу на транснациональные угрозы 23 июня 2022, 15:48 Текст: Вера Басилая

Транснациональный характер вызовов и угроз требует совместных ответов, на них нужно реагировать сообща и на основе честной кооперации, заявил президент России Владимир Путин на саммите БРИКС. «Сложность и транснациональный характер вызовов и угроз, стоящих перед международным сообществом, требует поиска коллективных ответов при активном участии нашего объединения. Мы не раз говорили, что лишь сообща можно решать такие задачи, как урегулирование конфликтов, борьба с терроризмом, организованной преступностью, включая криминальное использование новых технологий, противодействие изменению климата, распространению опасных инфекций», – заявил Путин, передает РИА «Новости». Президент России подчеркнул, что только на основе честной и взаимовыгодной кооперации можно искать выходы из той кризисной ситуации, которая сложилась в мировой экономике «из-за непродуманных, эгоистичных действий отдельных государств». Ранее сообщалось, что Путин готовится к саммиту БРИКС, «который посредством ВКС будет проходить в четверг и пятницу». БРИКС – группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. Анонсировано выступление Путина на втором дне саммита БРИКС 24 июня 2022, 13:29 Текст: Алексей Дегтярев

Российский президент Владимир Путин в пятницу продолжит работу на саммите БРИКС, который пройдет в формате «пятерки» с приглашенными странами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «В три часа дня, как и вчера, [Путин] продолжит работу на саммите БРИКС в режиме видеоконференции. Тема сегодняшнего дня – укрепление партнерства в интересах глобального развития в новую эпоху с целью совместной реализации повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года», – цитирует Пескова ТАСС. По его словам, формат второго дня саммита называют «БРИКС плюс», так как на нем, кроме стран-участниц, присутствуют приглашенные Аргентина, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия. Бразилия же в пятницу будет представлена на уровне вице-президента. «Все упомянутые главы государств и правительств будут выступать. Мы не сможем вам показать полностью весь этот процесс, но выступление президента РФ будет доступно для вас, мы его будем транслировать», – сказал представитель Кремля. В четверг Путин заявил, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет. Путин заявил о попытках Запада подменить глобальную архитектуру безопасности 24 июня 2022, 16:52 Текст: Валентина Григоренко

Некоторые страны последовательно стремятся подменить архитектуру безопасности на некие правила, заявил президент России Владимир Путин на заседании в формате «БРИКС плюс». «Хотел бы особо отметить, что актуальность взаимодействия с партнерами, разделяющими наши ценности, резко возросла в нынешних условиях разбалансировки международных отношений. Эта ситуация назревала давно и стала неизбежным итогом линии сторонников так называемого либерального миропорядка на размывание международного права, подрыв многосторонних институтов», – приводятся его слова на сайте Кремля. Глава государства отметил, что в интересах сохранения своего доминирования некоторые страны последовательно стремятся подменить действующую глобальную архитектуру, опирающуюся на центральную роль ООН, неким порядком, основанным на правилах. «Каких правилах? Кто эти правила придумал, непонятно. Попытки сдержать развитие государств, не готовых жить по таким придуманным кем-то правилам, безрассудное применение нелегитимных санкционных инструментов, помноженные на последствия пандемии коронавируса, – все это лишь обострило кризисные явления в мировой экономике», – добавил он. В четверг Путин заявил, что страны БРИКС углубляют взаимодействие по всей повестке дня, а авторитет объединения лишь растет. Лукашенко приехал в Россию для встречи с Путиным 23 июня 2022, 13:35 Текст: Антон Никитин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг-пятницу находится в России, встречается с российским лидером Владимиром Путиным в подмосковном Завидово, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «В Московской области, скажем так, работает сегодня президент. Сегодня здесь находится с неформальной поездкой – сегодня, в четверг, и в пятницу – президент Белоруссии Лукашенко», – приводит его слова РИА «Новости». Он уточнил, что в Завидово в четверг у президентов состоится неформальное общение. «И сегодня в 15.00, и завтра президент России будет принимать участие в четырнадцатом саммите БРИКС в режиме видеоконференцсвязи», – уточнил Песков. Он отметил, что тема части саммита, который состоится в четверг, – укрепление высококачественного партнерства БРИКС, вступающего в новую эру глобального развития. Ранее Песков подтвердил подготовку к встрече Путина и Лукашенко. Белоруссия и Россия 25 июня отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. 30 июня в Минске ждут с визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Анонсирован визит Путина на Каспийский саммит 23 июня 2022, 13:18 Текст: Алексей Дегтярев

Российский президент Владимир Путин намерен посетить Каспийский саммит, который состоится 29 июня в Ашхабаде, сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Планирует», – сказал Песков в ответ на вопрос, планирует ли Путин участвовать в саммите, передает ТАСС. Он также подтвердил, что глава российского государства намерен участвовать в мероприятии в очном формате. При этом представитель Кремля не стал комментировать, планируются ли у Путина какие-либо двусторонние встречи на полях саммита. «Мы сообщим», – заключил он.