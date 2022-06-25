Свидетели ДТП в центре Москвы рассказали о спасении людей

В Москве утром 24 июня в ДТП, во время которого Mercedes врезался в дом в центре города, погибли два человека. Остальных шесть человек помогли спасти тренер юношеской сборной Дагестана по борьбе Арсланбек Алиев вместе с друзьями, который и рассказал подробности истории.

Машина от удара загорелась, а пламя разнеслось на несколько метров. Люди в машине оказались зажаты и не могли самостоятельно выбраться.

«Мы сидели в 100 метрах от места аварии, на веранде. Было 3.36 утра, я еще на часы посмотрел. Тут еще были ребята-арабы. Они кинулись на помощь, еще земляк-дагестанец, еще киргиз и узбек вроде. Один на самокате проезжал. Все включились, все помогли. Сделали максимально, что могли. Не ждали МЧС или пока какие-то службы приедут», – рассказал спортсмен подробности изданию «Газетой.Ru».

Он добавил, что полицейские запрещали им подходить к машине, опасаясь взрыва и новых жертв. Борец уверен, что без помощи извне все восемь человек бы погибли.

«Водитель и пассажир на переднем сидении заживо сгорели. Очень обидно, что мы не смогли их спасти. Пламя било, невозможно было руку протянуть к этим ребятам», – вспомнил Алиев.

Позже депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Алиев заслуживает государственной награды.

«Сколько раз мы это видели. Когда ребята из Дагестана, Кавказа видят это, то они очень быстро реагируют. В таких ситуациях они не обдумывают, а сразу бегут помогать, – подчеркнула Журова.

Ранее сообщалось, что автомобиль Mercedes в центре Москвы нарушил правила движения и въехал в стену, погибли два человека, пострадали шестеро, сообщили в Госавтоинспекции города.