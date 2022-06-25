|
|
В МВД отказались лишать российского гражданства осужденных за незаконный оборот алкоголя
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Лишение российского гражданства лиц, ранее принятых в него и уличенных в незаконном обороте и сбыте алкоголя, может выступать в качестве крайней меры изменения правоотношений между гражданином и государством, заявили в МВД России.
«По мнению экспертов МВД России, расширение категорий преступлений, в связи с совершением которых лицо, ранее принятое в гражданство РФ, утрачивает его, деянием, предусмотренным статьей 238 УК РФ, не отвечает принципу соразмерного ограничения прав и свобод, закрепленному в части 3 статьи 55 Конституции РФ, согласно которому публичные интересы, перечисленные в данной конституционной норме, могут оправдать правовые ограничения прав и свобод, если они адекватны социально оправданным целям», – приводит ТАСС комментарий ведомства.
В МВД добавили, что производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1. ст. 238 УК РФ), в силу статьи 15 УК РФ не обладает повышенной общественной опасностью. «Прекращение гражданства РФ в связи с совершением преступления должно выступать в качестве крайней меры изменения правоотношений между гражданином и государством», – подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Госдуме предложили расширить основания для лишения российского гражданства.
Царев объяснил планы Зеленского убрать друга детства с поста главы СБУ
|
|
«Украинский президент долго держал друга во главе СБУ лишь потому, что ему важно было, чтобы силовое ведомство возглавлял свой человек», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Верховной рады Олег Царев. Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен снять своего друга детства Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины.
«Владимир Зеленский очень долго держал своего друга Ивана Баканова на должности главы СБУ. Хотя всем известно, что в феврале Баканов сбежал с Украины, но потом вернулся. По этой причине у него нет авторитета в Службе безопасности», – рассказал бывший парламентарий.
«Появившиеся сведения о грядущей отставке Баканова – это не слух, а общеизвестная информация. Вместе с тем у Зеленского много врагов. Он сейчас монополизирует власть и использует российскую спецоперацию для того, чтобы расправиться со своими конкурентами. В том числе с экс-президентом Петром Порошенко и оппозиционными партиями. Поэтому просочиться информация могла откуда угодно», – полагает Царев.
«Внутриэлитные конфликты на Украине идут все время. Но все-таки нельзя сравнивать готовящуюся отставку Баканова и конфликт Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным», – отметил собеседник.
«На Залужного киевской власти еще нужно списать все военные неудачи армии. А Баканов – это исключительно креатура Зеленского, и ему было важно, чтобы свой человек возглавлял Службу безопасности», – считает он.
«Вместе с тем в ситуации военных неудач кем-то жертвовать придется. И сейчас жертвой станет Баканов. А на Залужного, поскольку у него очень высокий рейтинг, будут пытаться повесить неудачи в Северодонецке и Мариуполе», – заключил Царев.
Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен снять своего друга детства и одноклассника Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины из-за провалов, которые могли привести в том числе к потере Киевом контроля над Херсоном. Об этом написал в своем Twitter журналист Кристофер Миллер.
Информацию подтверждает также издание Politico со ссылкой на четырех чиновников, близких к президенту, и западного дипломата, который консультировал Киев о реформах, необходимых для обновления СБУ.
Иван Баканов – давний друг Владимира Зеленского, когда-то он руководил своей развлекательной компанией, а затем президентской кампанией.
Ранее Зеленский лишил генеральских званий экс-начальника главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Наумова и бывшего начальника управления СБУ в Херсонской области Сергея Криворучко.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась почему между Зеленским и его генералами нарастает серьезный конфликт, а также грозит ли Украине военный переворот. Первым об этом конфликте сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По его словам, это было вызвано тем, что украинские военные поняли, что не смогут больше воевать.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Блинкен пригрозил россиянам чувствительным эффектом от санкций
|
|
Эффект от антироссийских санкций проявится в повседневной жизни россиян, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Санкции уже имеют драматический эффект на экономику России и рубль. Думаю, вы увидите, что россияне не смогут купить то, что могли раньше, когда Россия была открыта миру», – сказал Блинкен журналистам, передает РИА «Новости».
По его словам, антироссийские санкции будут «кусаться сильнее и сильнее». По словам госсекретаря, россияне будут чувствовать санкции в ежедневной жизни. Блинкен при этом отметил, что хотел бы, чтобы последствия санкций не причиняли страданий в России, и чтобы народ страны не ощущал их на себе.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что «российская экономика будет лежать в руинах», а доллар будет продаваться по 200 рублей.
Ранее участники «Большой семерки» на саммите в Германии заявили, что намерены выработать новые меры, направленные на углубление изоляции России от мировой экономики, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
В Кремле посоветовали готовиться к худшему в ситуации с Калининградом
Россия в ситуации с ограничением транзита в Калининград надеется на лучшее, но все же готовится к худшему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
У представителя Кремля поинтересовались, допускает ли Москва пересмотр решения со стороны Вильнюса.
«Давайте не будем ничего исключать. Давайте будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Что мы и делаем всегда», – приводит ответ Пескова ТАСС.
Напомним, Литва уведомила власти Калининградской области о том, что с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены. Также Боррель заявлял, что Евросоюз не намерен блокировать сообщение между Калининградом и Россией, речь идет о мерах по предотвращению возможного обхода санкций.
В МИД России и Кремле заявляли, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.
В свою очередь губернатор Антон Алиханов отметил, что предложения по ответным мерам Литве, которые разрабатывают власти Калининградской области, должны быть направлены на то, чтобы перенаправить экономический поток Прибалтики в Россию.
В Литве и ЕС при этом уверяют, что страна не вводила никаких односторонних или дополнительных ограничений, а только «последовательно применяет санкции ЕС».
Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия.
Шольц: В ЕС не верят в технические проблемы «Северного потока – 1»
|
|
Главы государств и правительств членов Евросоюза не верят в версию Газпрома о технических причинах снижения поставок газа по «Северному потоку – 1», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС.
«Никто из нас не думает, что технические причины, которые в настоящее время приводятся российским поставщиком для снижения поставок газа, соответствуют действительности. Поэтому все готовятся к тому, чтобы в нужное время принять нужные шаги. В Германии мы уже давно это сделали», – приводит его слова РИА «Новости».
Он напомнил, что в Германии приняли необходимые законы для обеспечения безопасности энергоснабжения.
Ранее сообщалось, что правительство Германии опасается, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинские военные получили приказ уйти из Северодонецка
Украинские войска получили приказ покинуть город Северодонецк, который является административным центром подконтрольной Киеву части Луганской области, заявил глава подконтрольной украинской стороне Луганской областной администрации Сергей Гайдай в эфире украинского телеканала «Дом».
«К сожалению, да. Было принято такое решение. И солдаты Вооруженных сил Украины, и Национальная гвардия получили уже команду отходить на новые позиции, на новые укрепленные районы», – передает ТАСС его слова.
Накануне заместитель руководителя исполкома «Народного фронта» Сергей Горбунов и руководитель представительства «Народного фронта» в ЛНР Анна Еременко, а также группа журналистов попали под обстрел во время передачи бойцам народной милиции ЛНР гуманитарной помощи военным корреспондентом «Комсомольской правды» Александром Коцом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Названы потери ВСУ в котле под Лисичанском
Украинские военные под Лисичанском и в окружении под Горским и Золотым потеряли порядка тысячи человек убитыми, сообщил источник, близкий к народной милиции ЛНР.
«Потери украинских войск за последние пару дней под Лисичанском, в Горском и Золотом – более тысячи человек убитыми. Пленных – более 800. Среди них много раненых», – сказал собеседник ТАСС.
Ранее источник сообщал, что военные ЛНР вышли к южной окраине Лисичанска, а сейчас выходят к западным границам города.
Военные ЛНР также заявляли, что бойцы ВСУ во время отхода из населенного пункта Золотое оставили там собственный флаг.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: Германия планирует национализировать часть «Северного потока – 2»
|
|
Министерство финансов Германии рассматривает возможность конфискации пролегающей по территории страны части «Северного потока – 2», пишет журнал Spiegel.
«Федеральное правительство изучает вопрос, следует ли экспроприировать часть трубопроводной системы, которая находится на территории Германии, и отрезать ее от остальной части трубопровода», – передает РИА «Новости» информацию источников издания.
Отмечается, что это позволило бы соединить трубы, ведущие с суши на море, с подвижным терминалом СПГ.
Ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек объявил в Германии газовый кризис и призвал снизить потребление газа «везде, где возможно».
До этого Хабек объявил об активизации второй стадии плана чрезвычайной ситуации по газу, он предполагает, в частности, что фирмы должны приступить к мерам экономии расхода газа.
Правительство Германии выражало опасения, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить поставки газа в страну.
Напомним, Германия столкнулась с энергетическим кризисом: поставки российского газа по «Северному потоку – 1» снизились на 60%, поскольку одну из газовых турбин для «Северного потока» после починки оказалось невозможно вернуть в Германию из Монреаля из-за санкций Канады против России.
Газета ВЗГЛЯД писала, как газовый кризис в Германии отразится на Европе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
РЖД приостановили погрузку следующих в Польшу грузов
РЖД уведомили россиян, что временно приостановили погрузку некоторых грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу, следует из сообщения компании.
«Приостановлена погрузка ряда грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Отмечается, что о полном прекращении сообщения с Польшей речи не идет.
Ранее сообщалось, что РЖД в июне возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение с Узбекистаном, прерванное из-за эпидемии COVID-19 в 2020 году.
Литва уведомила власти Калининградской области о том, что с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области.
Губернатор Калиниградской области Антон Алиханов заявлял, что стоимость перевозок в Калининград по морю и железной дорогой удастся сравнять.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Путин сравнил цинизм Запада с поведением Марии-Антуанетты
|
|
Цинизм Запада в отношении дестабилизации глобального сельскохозяйственного производства похож на высказывание о голодных гражданах французской королевы Марии-Антуанетты, заявил президент России Владимир Путин на заседании в формате «БРИКС плюс».
«По-моему, французской королеве Марии-Антуанетте приписывают то, что, глядя из окна своего дворца на толпу голодных бастующих граждан, она равнодушно произнесла когда-то: «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные», – приводятся его слова на сайте Кремля.
По словам главы государства, именно с таким цинизмом сейчас некоторые страны Запада, дестабилизируя глобальное производство сельхозпродукции, и подходят к вопросам подобного рода, вводя ограничения, например, на поставки российских и белорусских удобрений, затрудняя экспорт на мировые рынки российского зерна.
Президент сообщил, что из-за действий Запада самым серьёзным образом оказался разбалансирован рынок продовольствия. «Причём скачок цен на базовые сельхозтовары, такие как зерно, более всего ударил именно по развивающимся государствам, по развивающимся рынкам, где хлеб и мука являются необходимым средством выживания для основных слоёв населения», – сообщил глава государства.
Ранее Путин заявил, что урожай зерна в России намечается хорошим, страна сможет поставить на мировые рынки 50 млн тонн зерна. Однако он добавил, что усложняется страхование транспорта, перевозящего зерно, сухогрузов, проведение банковских оплат по торговым контрактам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кадыров сообщил о взятии Горского
|
|
Населенный пункт Горское освобожден российскими военными и войсками ЛНР от украинских боевиков, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Боевые действия в ЛНР протекают молниеносно и непредсказуемо, обстановка меняется буквально за считанные часы. Пока мы делились с вами другой радостной новостью, дорогой брат Замид Чалаев сообщил об освобождении населенного пункта Горское», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Кадыров сообщил, что спецназ «Ахмат», бойцы Минобороны, Росгвардии и МВД России планомерно зачистили весь населенный пункт Золотое.
«Большое количество укронацистов с территории населенного пункта безвозвратно отправлено к своему идеологическому лидеру, а уцелевшие успешно взяты в плен. .<..> Наши ребята действуют грамотно, слаженно и оперативно. Несмотря на высокие риски, бойцы неумолимо идут вперед, навсегда избавляя от националистического гнета каждый метр земли братского Донбасса. В последние дни новости про освобожденные территории поступают непрерывно. Украинские войска в спешно сдают позиции по всем фронтам. Видимо, киевские власти в отчаянии, ведь теряют они не только земли, но и своих солдат, технику, а самое главное - уважение. Подобный исход был вполне предсказуем, поскольку освобождением Донбасса занимаются самоотверженные чеченские ребята в составе союзных войск», – добавил Кадыров.
Он анонсировал видеозапись с передовой, которая в скором времени будет опубликована.
Ранее в пятницу глава подконтрольной украинской стороне администрации Горского Алексей Бабченко заявил, что ВСУ теперь больше не контролируют этот населенный пункт.
Несколько часов назад Кадыров сообщал, что был освобожден населенный пункт, расположенный неподалеку – Золотое.
Утром в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что в районе населенных пунктов Горское и Золотое полностью блокирована группировка украинских войск численностью до 2 тыс. человек.
Ударом «Бастиона» уничтожен украинский комплекс С-300 под Одессой
|
|
Береговым ракетным комплексом «Бастион» нанесен удар по стартовой позиции зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Одессы, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражена живая сила и военная техника ВСУ в 367 районах. Уничтожено пять складов боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения и материальных средств в районах Приволье Луганской народной республики (ЛНР) и города Николаева, а также артиллерийские и минометные подразделения в 62 районах, в том числе – артиллерийская батарея гаубиц М777 в районе Олешки Харьковской области», – говорится в официальном Telegram-канале Минобороны.
«Всего за сутки в результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 620 националистов, 19 танков и других боевых бронированных машин, а также 17 специальных автомобилей», – сообщил Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены два самолета Су-25 в районах Долгенькое Харьковской области и Высокополье Николаевской области. Сбиты в воздухе пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Попасная и Капитаново ЛНР, Вербовка, Донецкое Харьковской области, а также пять тактических ракет «Точка-У» в районах населенных пунктов Стаханов, Луганск и Изюм», – отметили в российском оборонном ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 213 самолетов, 132 вертолета, 1334 беспилотных летательных аппарата, 350 зенитных ракетных комплексов, 3769 танков и других боевых бронированных машин, 659 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3002 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3835 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в Минобороны.
Накануне Минобороны сообщило об уничтожении за сутки до 50 машин РСЗО в районе Николаева.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Москве между активистами «СтопХама» и спецзназом произошел конфликт
В Москве спецназовцы скрутили активистов движения «СтопХам», которое проводило рейд в поисках нарушителей правил дорожного движения.
По словам основателя «СтопХама» Дмитрия Чугунова, активисты увидели, как в районе Ярославского шоссе на тротуаре паркуется автомобиль, что является грубым нарушением правил, и начали снимать его на камеру, передает Газета.Ru со ссылкой на «Подъем».
Из машины вышел человек в майке с надписью «Гром» (созданное в 2003 году специальное, ныне действует в составе МВД). Нарушитель заявил, что он «при исполнении», однако отказался показывать свои документы. Как вспоминает Чугунов, в машине сидели еще люди.
«После – словесный конфликт, и этот джентльмен напал на активиста, сел сверху и начал кричать: «Работает полиция». Потом присоединились еще человек 10–15», – рассказал Чугунов.
Напомним, в 2018 году Мосгорсуд ликвидировал движение «СтопХам», которое было создано в 2010 году для борьбы с водителями, нарушающими ПДД.
В 2016 году газета ВЗГЛЯД публиковала интервью с лидером «СтопХама» Дмитрием Чугуновым, спустя год он заявил об уходе проекта в соцсети.
Лавров: ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией
|
|
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Евросоюз и НАТО собирают коалицию «для борьбы, а по большому счету для войны» с Россией.
«У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность Евросоюза каким-то образом рассосется или изменится в обозримой, а если честно, в долгосрочной перспективе. Но это путь, который европейцы выбрали», – сказал Лавров на пресс-конференции с главой МИД Азербайджана.
Он заявил, что Гитлер перед началом Второй мировой войны собрал значительную часть, если не большую, европейских стран для войны против Советского Союза.
«Сейчас также, в том числе и Евросоюз вместе с НАТО, собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету войны с Российской Федерацией. Будем на все это смотреть очень внимательно», – подчеркнул российский министр, передает его слова РИА «Новости».
Евросоюз он назвал антироссийским союзом, который требует подключаться к решениям против Москвы. Лавров заявил, что руководители Европейского союза, когда читают нотации публично либо имеющим статус кандидата, то отмечают, что нет иного выхода, кроме как поддерживать все без исключения внешнеполитические подходы Евросоюза, в том числе меры, направленные против Москвы.
Он привел в пример Сербию.
«Она является кандидатом, но категорически не хочет утрачивать, как все остальные, свою независимость и присоединяться к решениям, которые напрямую противоречат ее коренным интересам, в данном случае – отношениям с Российской Федерацией», – добавил глава МИД РФ.
Также Лавров добавил, что действия Евросоюза говорят о том, что Брюссель не хочет выполнять договоренности по созданию общего пространства «от Атлантики до Тихого океана» между ЕС и странами ЕАЭС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российско-европейские отношения находятся на очень низкой отметке, их сложно испортить еще сильнее, в том числе предоставлением статуса кандидата в ЕС Украине и Молдавии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Историк кулинарии назвал претендующее на мировую популярность русское блюдо
|
|
Русская кухня – это жирная насыщенная пища, которая носит досоветский и советский характер. Поэтому она не популярна, как в мире, так и в самой России. Но есть одно блюдо русской кухни, обладающее потенциалом завоевать любовь во всем мире, сказал газете ВЗГЛЯД историк кулинарии Павел Сюткин.
Русская кухня богата, однако ни одно ее блюдо не обрело столь широкую повседневную популярность в мире, как бургеры, пицца или суши. Да и в самой России отечественная кухня не очень популярна – россияне предпочитают все то, что пользуется успехом за рубежом. Почему сложилась такая ситуация, и есть ли блюдо русской кухни, которое может стать популярным во всем мире?
«Безусловно, наши блюда известны за рубежом. «Оливье» называют за границей «русским салатом». Многим знакомы бефстроганов, пожарские котлеты. Но одна из проблем современной русской кухни, почему она не воспринимается теми же европейцами, в том, что она все еще носит досоветский и советский характер. Это жирная насыщенная пища. Она, скорее, про то, чтобы наесться, а не про то, как получить какое-то гастрономическое удовольствие», – говорит Сюткин.
Он объясняет, что в русской кухне не произошло той революции, которая позволила другим кулинариям превратиться из средневековой кухни в более легкий, соответствующий сегодняшнему ритму жизни набор блюд. Немалое значение имеют и некоторые специфические вкусы, которые трудно воспринимаются некоторыми иностранцами. Такие блюда, как квас, окрошка, холодец порой кажутся гражданам других стран неожиданными, странными и отталкивающими.
«Продвигая свою кухню, мы должны четко понимать, что мы делаем это не для того, чтобы сохранить какие-то музейные ценности (типа кулебяки или фаршированных гречневой кашей поросят), а для того, чтобы добиться популярности за рубежом. А значит, нужно прикладывать усилия к тому, чтобы наши блюда становились легче, изящнее, соответствовали сегодняшним представлениям о здоровой пище», – считает кулинар.
Однако, по мнению собеседника, есть одно блюдо, не нуждающееся в изменении старинного рецепта, – это пряники. Они являются частью русской культуры, их в давние времена дарили на свадьбы, раздаривали нищим возле церкви. По ним дети учились азбуке, складывая сладости с оттиснутыми на них буквами, напоминает Сюткин. Более того, практически в каждой губернии был свой собственный тип пряников, отличающийся по вкусу, размеру, набору специй и пряностей.
«Но то, что делается сегодня, к сожалению, вызывает только грусть. Люди разучились их готовить. Я часто приезжаю на кулинарные фестивали, куда регионы привозят какие-то свои блюда, в том числе пряники. Они выполнены с красивым рисунком и глазурью. Но вкус их подчас одинаково примитивный. И это при том, что существуют потрясающие исторические рецепты: с миндальным тестом, имбирные, прозрачные, с сухофруктами. Мы же зациклились на тульском прянике с повидлом. Поэтому, чтобы что-то продвигать за рубежом, нужно сначала полюбить это в своей стране, научиться это вкусно готовить. Вот тогда такие блюда, возможно, и полюбят за границей», – заключил Сюткин.
Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, кто и когда на самом деле придумал борщ и что первоначально обозначало данное слово.
Опубликовано видео падения в Рязани Ил-76 с горящим двигателем
Видеозапись, на которой запечатлен момент падения самолета Ил-76 в Рязанской области, опубликовали в соцсетях.
Видео снято из окна многоэтажного дома. В ролике запечатлено, как горящий самолет приблизился к земле, вероятно, у воздушного судна горел двигатель.
Ранее источник в экстренных службах сообщал, что самолет упал из-за внезапного воспламенения двигателя. Борт совершал полет по маршруту Белгород – Оренбург, в Дягилево останавливался на дозаправку.
При крушении самолета погибли четыре человека. В Минобороны сообщали, что причиной жесткой посадки Ил-76 стала неисправность двигателя.